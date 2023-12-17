Слишком активно что-то доказывал арбитрам Артета, но лишь сам напоролся на желтую карточку.

Четыре минуты компенсировал судья к времени первого тайма.

Пробивал по воротам Эдегор после сольного прохода, но мяч угодил в голову защитнику на линии штрафной.

Убрал соперника финтом перед чужими воротами Жезус и пробил по воротам, но от ноги Гросса мяч полетел на угловой.

С угла поля навесил на линию вратарской Мартинелли, но здесь головой Ван Хекке вынес сферу обратно на фланг.

Прорывался по флангу Адингра и пробил из пределов штрафной, но мяч оказался точно в руках голкипера.

Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Счет в матче пока не открыт!

По флангу отдавал пас Сака на ход Уайту, но того опередил Милнер и в чистом подкате вынес сферу в аут.

Долго катают мяч у чужой штрафной "канониры", но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.

На чужой половине поля Зинченко получил по ногам от защитника. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

В центре поля получил Митома по ногам в подкате от Уайта. Судья расценил это нарушение правила на желтую карточку.

Ворвался Мартинелли в штрафную соперника и пробил в ближний угол, но в падении отбил сферу в сторону Врбрюгген.

С угла поля Мартинелли навесил на ближнюю штангу, где пробил головой Райс, но мяч полетел выше перекладины.

Тонким пасом Митома запустил в штрафную соперника на ход Фергюсона, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

Руками схватил соперника за плечо на фланге Митома, за что тут же был наказан желтой карточкой.

В центре поля Митома оказался на газоне в борьбе против Райса. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Брайтона".

Вырезал с левого фланга теперь уже Данк в штрафную, но мяч от груди Салиба отскочил точно в руки голкиперу.

Снова пришлось присесть на газон Вельтману, почувствовав боль в колене, похоже, игру продолжить он не сможет.

Вынужденная замена в составе гостей произошла. Вместо травмированного Вельтмана на поле появился Хиншелвуд.

В центре поля Жезус отмахнулся рукой от соперника в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут гости.

Ушел от соперника по флангу Мартинелли и прострелил в центр, но вышел из ворот Вербрюгген и перехватил сферу.

Дальний заброс исполнял Райс в штрафную на Сака, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Милнеру.

С правого фланга отдавал пас Сака в центр на Мартинелли, который пробил в касание, но не попал в створ ворот.

Сместился с фланга в центр Эдегор и пробил по воротам, но на пути мяча на этот раз оказался Данк в подкате.

С правого фланга низом отдавал Сака в штрафную на Жезуса, но удар последнего не принес особых проблем вратарю.

24' С левого фланга навесил Мартинелли на дальнюю штангу, где головой Габриэль пробил по воротам, но точно в руки Вербрюггену.

23' С угла поля Эдегор навесил на ближнюю штангу, но здесь удар головой Жезуса заблокировали защитники.

22' Очередная остановка в нашем поединке. Присел на газон Вельтман, держась за ногу. Потребуется ему помощь медиков.

21' Покатил с фланга в штрафную Мартинелли. Здесь пробил в ближний угол Жезус, но мяч полетел рядом со штангой.

20' Сместился с фланга к линии штрафной Жезус и пробил из-под защитника, но мяч стал легкой добычей для Вербрюггена.

19' Отобрал мяч в центре поля Мартинелли и тут же забросил на ход Сака, но тот не смог добраться до мяча в пределах поля.

18' Диагональ исполнял Габриэль на левый фланг, куда забегал Мартинелли, но не удалось ему догнать мяч в пределах поля.

17' Грубо налетел на соперника в центре поля Милнер, уложив того на газон. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.

16' Поперечным пасом Уайт нашел на линии штрафной Эдегора, который пробил в дальний нижний угол, но не попал в створ ворот.

15' Пробил по воротам Сака с угла вратарской после скидки от Жезуса, но на пути мяча оказался Данк.

14' Догнал мяч у лицевой линии Сака и навесил в центр штрафной, но до удара по воротам здесь дело так и не дошло.

13' Ворвался в штрафную соперника на скорости Сака, расшатал финтом защитника и пробил в ближний угол, но точно в руки голкиперу.

12' Дальним забросом Милнер искал в чужой штрафной Фергюсона, но тот проиграл борьбу за мяч Салиба и не смог пробить.

11' Отдавал пас с правого фланга Сака в штрафную на ход Жезусу, но того грамотно от мяча оттеснили защитники.

10' Милнер по флангу отдавал теперь уже на ход Митоме, но тот в борьбе с защитником нарушил правила.

9' По флангу забросил Вельтман на ход Адингра, но тот в борьбе против Зинченко выпустил сферу в аут.

8' С правого фланга низом прострелил в центр штрафной Мартинелли, но здесь спокойно вынес сферу в центр поля Ван Хекке.

7' Продавил соперника Сака по флангу и прострелил в центр на Жезуса, но удар последнего в подкате накрыл Данк.

6' Тонко отдавал с фланга Хаверц в штрафную на Мартинелли, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

5' С центра поля забросил Гилмор в штрафную соперника на ход Фергюсону, но на выходе райя перехватил мяч.

4' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Эдегор. Потребуется ему помощь медиков.

3' Мягко забросил в штрафную Эдегор на ход Сака, но тому пробить в борьбе против Данка так и не удалось.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя бело-красных цветах, гости выбрали себе сине-белый комплект формы.