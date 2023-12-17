Тур: 17. Стадион: Эмирейтс. Главный судья: Робинсон Тим
Ход матча
38'
43'
43'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
314 Количество передач 229
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Райя
Давид
4
Уайт
Бен
41
Райс
Деклан
29
Хаверц
Кай
11
Гилмор
Билли
14
Лаллана
Адам
22
Митома
Каору
- Основной состав
-
22 Райя ДавидВратарь
-
4 Уайт БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
-
29 Хаверц КайПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Кивёр ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Нкетиа ЭддиНападающий
- Нападающий
-
24 Нелсон РайсНападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Гилмор БиллиПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
-
22 Митома КаоруПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Арсенал
Брайтон
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
15 матчей
40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
14
Голов в среднем за матч
1.14
1.75
Среднее время на гол
78
51
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.38
1.57
Среднее время на гол
65
57
Всего голов
19
25
Голов в среднем за матч
1.27
1.67
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
71
54
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сака Букайо
|5 (2)
|0.29
|Нкетиа Эдди
|5
|0.29
|Эдегор Мартин
|4 (2)
|0.24
|Троссар Леандро
|3
|0.18
|Райс Деклан
|3
|0.18
|Хаверц Кай
|3 (1)
|0.18
|Мартинелли Габриэл
|2
|0.12
|Жезус Габриэль
|2
|0.12
|Виейра Фабиу
|1 (1)
|0.06
|Зинченко Александр
|1
|0.06
|Томиясу Такэхиро
|1
|0.06
|Уайт Бен
|1
|0.06
|Салиба Вильям
|1
|0.06
|Смит-Роу Эмиль
|0
|0
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фергюсон Эван
|6
|0.35
|Педро Жоао
|5 (2)
|0.29
|Адингра Симон
|4
|0.24
|Гросс Паскаль
|3
|0.18
|Митома Каору
|3
|0.18
|Марч Соломон
|3
|0.18
|Фати Ансу
|2
|0.12
|Эступиньян Первис
|1
|0.06
|Буонанотте Факундо
|1
|0.06
|Уэлбек Данни
|1
|0.06
|Данк Льюис
|1
|0.06
|Хиншелвуд Джек
|1
|0.06
|Лемпти Тарик
|0
|0
|Энсисо Хулио
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Лаллана Адам
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Дауд Махмуд
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаверц Кай
|4
|0
|Жезус Габриэль
|3
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|1
|Зинченко Александр
|2
|0
|Уайт Бен
|2
|0
|Нкетиа Эдди
|2
|0
|Виейра Фабиу
|0
|1
|Артета Микель
|1
|0
|Жоржиньо II
|1
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
|Райс Деклан
|1
|0
|Габриэль дос Сантос
|1
|0
|Салиба Вильям
|1
|0
|Сака Букайо
|1
|0
|Тимбер Юрриен
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данк Льюис
|4
|1
|Милнер Джеймс
|3
|0
|Гилмор Билли
|3
|0
|Митома Каору
|3
|0
|Буонанотте Факундо
|3
|0
|Дауд Махмуд
|1
|1
|Де Зерби Роберто
|2
|0
|Гросс Паскаль
|2
|0
|Роша Игор II
|2
|0
|Педро Жоао
|2
|0
|Эступиньян Первис
|2
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|2
|0
|Лемпти Тарик
|2
|0
|Адингра Симон
|2
|0
|Балеба Карлос
|2
|0
|Лаллана Адам
|1
|0
|Уэлбек Данни
|1
|0
|Вельтман Йоел
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Энсисо Хулио
|1
|0
|Фати Ансу
|1
|0
|Вербрюгген Барт
|1
|0
|Фергюсон Эван
|1
|0
|Хиншелвуд Джек
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Брайтон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
3
5
Арсенал
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Брайтон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
13
17
Арсенал
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Брайтон
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
13% (2)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
16
22
Голы по времени матча
Забито
19
15
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
2
11%
1
7%
1-15
3
16%
3
20%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
4
21%
6
40%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
5
26%
1
7%
76-90
Пропущено
9
16
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
11%
4
25%
1-15
2
22%
4
25%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
3
33%
4
25%
76-90
Забито
13
18
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
0
0%
1
6%
1-15
2
15%
3
17%
16-30
2
15%
2
11%
31-45
3
23%
2
11%
46-60
1
8%
4
22%
61-75
5
38%
6
33%
76-90
Пропущено
7
12
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
3
25%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
3
43%
1
8%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Забито
32
33
11 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
2
6%
2
6%
1-15
5
16%
6
18%
16-30
4
13%
4
12%
31-45
7
22%
8
24%
46-60
4
13%
6
18%
61-75
10
31%
7
21%
76-90
Пропущено
16
28
7 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 15
3
19%
4
14%
1-15
3
19%
7
25%
16-30
1
6%
4
14%
31-45
5
31%
1
4%
46-60
1
6%
6
21%
61-75
3
19%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ПСВ - Арсенал 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1
Арсенал - Ланс 6:0 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 3:1 Арсенал - Севилья 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Севилья - Арсенал 1:2 Челси - Арсенал 2:2 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 Ланс - Арсенал 2:1 Борнмут - Арсенал 0:4 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - ПСВ 4:0 Эвертон - Арсенал 0:1
Брайтон
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Брайтон - Марсель 1:0 Брайтон - Бёрнли 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:1 Челси - Брайтон 3:2
АЕК - Брайтон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Аякс - Брайтон 0:2 Эвертон - Брайтон 1:1 Брайтон - Фулхэм 1:1 Брайтон - Аякс 2:0 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Марсель - Брайтон 2:2 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Челси - Брайтон 1:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Брайтон - АЕК 2:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Брайтон - Ньюкасл 3:1
Результаты матчей
Арсенал
Брайтон
Точный счет
2:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
3:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
7 раз 44%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Арсенал
Брайтон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
54
35
36
17
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
35
43
26
34
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
106
97
511
610
313
214
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|36 - 15
|37
|2.
|0:0 Заявка
|17
|11
|4
|2
|33 - 15
|37
|3.
|0:1 Заявка
|17
|11
|2
|4
|35 - 21
|35
|4.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|40 - 20
|34
|5.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|35 - 23
|33
|6.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|36 - 21
|29
|7.
|Заявка
|16
|9
|0
|7
|18 - 21
|27
|8.
|2:0 Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 30
|27
|9.
|0:0 Заявка
|17
|7
|6
|4
|33 - 28
|27
|10.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 26
|22
|11.
|1:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|24 - 22
|22
|12.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|26 - 29
|21
|13.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 31
|19
|14.
|0:2 Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 28
|19
|15.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|17 - 25
|17
|16.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|22 - 20
|16
|17.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|17 - 30
|14
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|18 - 33
|9
|19.
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|16 - 36
|8
|20.
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|12 - 43
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|8
|8
|0
|0
|25 - 5
|24
|2.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|22 - 4
|24
|3.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|21 - 5
|21
|4.
|0:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|20 - 8
|21
|5.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|22 - 9
|18
|6.
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 12
|16
|7.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|17 - 9
|15
|8.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|15 - 11
|15
|9.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|10 - 14
|15
|10.
|1:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 12
|15
|11.
|2:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|12.
|0:2 Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 13
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 13
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 9
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|16.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 21
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|20.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|10 - 22
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|2.
|0:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|18 - 11
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|5.
|2:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 20
|13
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|7.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|8.
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 16
|11
|9.
|0:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 16
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 13
|10
|11.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 18
|10
|12.
|1:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 10
|7
|13.
|0:2 Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 15
|7
|14.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 11
|6
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 20
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|14 - 17
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 22
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|11 (7)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|10 (4)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|9 (1)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|9 (1)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 7
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 6
|Тоттенхэм
|Удоги Дестини
|1 6
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арсенал 0:0 Брайтон
Исход игры
Арсенал
95.5% (128)
Ничья
2.2% (3)
Брайтон
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
75.44% (86)
Меньше
24.56% (28)
Обе команды забьют
Да
74.56% (85)
Нет
25.44% (29)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
47% (63)
2:0 Арсенал
16.4% (22)
3:1 Арсенал
10.4% (14)
1:0 Арсенал
3.7% (5)
3:2 Арсенал
2.2% (3)
4:2 Арсенал
1.5% (2)
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