  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Робинсон Тим
Арсенал
0:0
Перерыв
Брайтон
0'
38' Желтая карточка
Уайт Бен
43' Желтая карточка
Митома Каору
43' Желтая карточка
Артета Микель

Ход матча

27'
 
Хиншелвуд Джек
Вельтман Йоел
38'
Уайт Бен
 
43'
 
Митома Каору
43'
Артета Микель
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 314 Количество передач 229
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 132
Арсенал 95.5% (126)
X 2.3% (3)
Брайтон 2.3% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Брайтон
6.55
4.80
Реклама, tennisi.bet
7.25
Реклама, melbet.ru
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Райя
Давид
4
Уайт
Бен
2
Салиба
Вильям
6
Габриэль
дос
Сантос
35
Зинченко
Александр
8
Эдегор
Мартин
41
Райс
Деклан
29
Хаверц
Кай
7
Сака
Букайо
9
Жезус
Габриэль
11
Мартинелли
Габриэл
1
Вербрюгген
Барт
34
Вельтман
Йоел
29
Ван
Хекке
Ян-Поль
5
Данк
Льюис
6
Милнер
Джеймс
13
Гросс
Паскаль
11
Гилмор
Билли
24
Адингра
Симон
14
Лаллана
Адам
22
Митома
Каору
28
Фергюсон
Эван
Арсенал
4-3-3
Брайтон
4-2-3-1

История личных встреч

Арсенал
Брайтон

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

15 матчей

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
2:4
КЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
К
2:3
К
2:3

Голы

Всего голов

8
14

Голов в среднем за матч

1.14
1.75

Среднее время на гол

78
51

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.38
1.57

Среднее время на гол

65
57

Всего голов

19
25

Голов в среднем за матч

1.27
1.67

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

71
54

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 5 (2) 0.29
Нкетиа Эдди 5 0.29
Эдегор Мартин 4 (2) 0.24
Троссар Леандро 3 0.18
Райс Деклан 3 0.18
Хаверц Кай 3 (1) 0.18
Мартинелли Габриэл 2 0.12
Жезус Габриэль 2 0.12
Виейра Фабиу 1 (1) 0.06
Зинченко Александр 1 0.06
Томиясу Такэхиро 1 0.06
Уайт Бен 1 0.06
Салиба Вильям 1 0.06
Смит-Роу Эмиль 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фергюсон Эван 6 0.35
Педро Жоао 5 (2) 0.29
Адингра Симон 4 0.24
Гросс Паскаль 3 0.18
Митома Каору 3 0.18
Марч Соломон 3 0.18
Фати Ансу 2 0.12
Эступиньян Первис 1 0.06
Буонанотте Факундо 1 0.06
Уэлбек Данни 1 0.06
Данк Льюис 1 0.06
Хиншелвуд Джек 1 0.06
Лемпти Тарик 0 0
Энсисо Хулио 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Дауд Махмуд 0 0
Гилмор Билли 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 4 0
Жезус Габриэль 3 0
Томиясу Такэхиро 1 1
Зинченко Александр 2 0
Уайт Бен 2 0
Нкетиа Эдди 2 0
Виейра Фабиу 0 1
Артета Микель 1 0
Жоржиньо II 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Райс Деклан 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Салиба Вильям 1 0
Сака Букайо 1 0
Тимбер Юрриен 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данк Льюис 4 1
Милнер Джеймс 3 0
Гилмор Билли 3 0
Митома Каору 3 0
Буонанотте Факундо 3 0
Дауд Махмуд 1 1
Де Зерби Роберто 2 0
Гросс Паскаль 2 0
Роша Игор II 2 0
Педро Жоао 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Ван Хекке Ян-Поль 2 0
Лемпти Тарик 2 0
Адингра Симон 2 0
Балеба Карлос 2 0
Лаллана Адам 1 0
Уэлбек Данни 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Марч Соломон 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фати Ансу 1 0
Вербрюгген Барт 1 0
Фергюсон Эван 1 0
Хиншелвуд Джек 1 0

Результаты матчей

Арсенал
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Брайтон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

3
5
Арсенал
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Брайтон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

13
17
Арсенал
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Брайтон
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
13% (2)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

16
22

Голы по времени матча

Забито

19
15
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
2
11%
1
7%
1-15
3
16%
3
20%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
4
21%
6
40%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
5
26%
1
7%
76-90

Пропущено

9
16
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
11%
4
25%
1-15
2
22%
4
25%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
3
33%
4
25%
76-90

Забито

13
18
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
0
0%
1
6%
1-15
2
15%
3
17%
16-30
2
15%
2
11%
31-45
3
23%
2
11%
46-60
1
8%
4
22%
61-75
5
38%
6
33%
76-90

Пропущено

7
12
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
3
25%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
3
43%
1
8%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Забито

32
33
11 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
2
6%
2
6%
1-15
5
16%
6
18%
16-30
4
13%
4
12%
31-45
7
22%
8
24%
46-60
4
13%
6
18%
61-75
10
31%
7
21%
76-90

Пропущено

16
28
7 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 15
3
19%
4
14%
1-15
3
19%
7
25%
16-30
1
6%
4
14%
31-45
5
31%
1
4%
46-60
1
6%
6
21%
61-75
3
19%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ПСВ - Арсенал 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1
Арсенал - Ланс 6:0 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 3:1 Арсенал - Севилья 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Севилья - Арсенал 1:2 Челси - Арсенал 2:2 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 Ланс - Арсенал 2:1 Борнмут - Арсенал 0:4 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - ПСВ 4:0 Эвертон - Арсенал 0:1
Брайтон
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Брайтон - Марсель 1:0 Брайтон - Бёрнли 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:1 Челси - Брайтон 3:2
АЕК - Брайтон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Аякс - Брайтон 0:2 Эвертон - Брайтон 1:1 Брайтон - Фулхэм 1:1 Брайтон - Аякс 2:0 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Марсель - Брайтон 2:2 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Челси - Брайтон 1:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Брайтон - АЕК 2:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Брайтон - Ньюкасл 3:1

Результаты матчей

Арсенал
Брайтон

Точный счет

2:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
3:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
7 раз 44%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
1.5
Больше Меньше
5
4
3
5
2.5
3
6
1
7
3.5
1
8
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
4
3
2
6
2.5
3
4
2
6
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
10
6
1.5
9
7
5
11
2.5
6
10
3
13
3.5
2
14
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 16 11 4 1 36 - 15 37
2.
Арсенал
 0:0 Заявка 17 11 4 2 33 - 15 37
3.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 17 11 2 4 35 - 21 35
4.
Манчестер Сити
 Заявка 17 10 4 3 40 - 20 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 17 10 3 4 35 - 23 33
6.
Ньюкасл
 Заявка 17 9 2 6 36 - 21 29
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 9 0 7 18 - 21 27
8.
Вест Хэм
 2:0 Заявка 17 8 3 6 28 - 30 27
9.
Брайтон
 0:0 Заявка 17 7 6 4 33 - 28 27
10.
Челси
 Заявка 17 6 4 7 28 - 26 22
11.
Брентфорд
 1:0 Заявка 17 6 4 7 24 - 22 22
12.
Фулхэм
 Заявка 17 6 3 8 26 - 29 21
13.
Борнмут
 Заявка 16 5 4 7 22 - 31 19
14.
Вулверхэмптон
 0:2 Заявка 17 5 4 8 21 - 28 19
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 5 8 17 - 25 17
16.
Эвертон
 Заявка 17 8 2 7 22 - 20 16
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 3 5 9 17 - 30 14
18.
Лутон Таун
 Заявка 16 2 3 11 18 - 33 9
19.
Бёрнли
 Заявка 17 2 2 13 16 - 36 8
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 17 2 2 13 12 - 43 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 8 8 0 0 25 - 5 24
2.
Ньюкасл
 Заявка 9 8 0 1 22 - 4 24
3.
Ливерпуль
 Заявка 7 7 0 0 21 - 5 21
4.
Арсенал
 0:0 Заявка 9 6 3 0 20 - 8 21
5.
Манчестер Сити
 Заявка 8 5 3 0 22 - 9 18
6.
Брайтон
 0:0 Заявка 9 4 4 1 18 - 12 16
7.
Фулхэм
 Заявка 8 5 0 3 17 - 9 15
8.
Тоттенхэм
 Заявка 8 5 0 3 15 - 11 15
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 0 4 10 - 14 15
10.
Брентфорд
 1:0 Заявка 9 4 3 2 16 - 12 15
11.
Вест Хэм
 2:0 Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
12.
Вулверхэмптон
 0:2 Заявка 8 3 3 2 11 - 13 12
13.
Челси
 Заявка 9 3 3 3 15 - 13 12
14.
Эвертон
 Заявка 9 3 1 5 10 - 9 10
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
16.
Борнмут
 Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 2 1 6 8 - 21 7
18.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 2 5 10 - 14 5
19.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
20.
Бёрнли
 Заявка 9 1 0 8 10 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
2.
Арсенал
 0:0 Заявка 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
Манчестер Сити
 Заявка 9 5 1 3 18 - 11 16
4.
Ливерпуль
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
5.
Вест Хэм
 2:0 Заявка 9 4 1 4 14 - 20 13
6.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 3 3 3 10 - 13 12
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 7 12
8.
Брайтон
 0:0 Заявка 8 3 2 3 15 - 16 11
9.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 9 3 2 4 10 - 16 11
10.
Челси
 Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
11.
Борнмут
 Заявка 8 3 1 4 13 - 18 10
12.
Брентфорд
 1:0 Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
13.
Вулверхэмптон
 0:2 Заявка 9 2 1 6 10 - 15 7
14.
Эвертон
 Заявка 8 5 1 2 12 - 11 6
15.
Фулхэм
 Заявка 9 1 3 5 9 - 20 6
16.
Ньюкасл
 Заявка 8 1 2 5 14 - 17 5
17.
Бёрнли
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
19.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 8 0 1 7 4 - 22 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 11 (7)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 10 (4)
Борнмут Соланке Доминик 9 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 7
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Тоттенхэм Удоги Дестини 1 6
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 7
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Счет в матче пока не открыт!
  • 45'
    Прорывался по флангу Адингра и пробил из пределов штрафной, но мяч оказался точно в руках голкипера.
  • 45'
    С угла поля навесил на линию вратарской Мартинелли, но здесь головой Ван Хекке вынес сферу обратно на фланг.
  • Угловой
    45'
    Убрал соперника финтом перед чужими воротами Жезус и пробил по воротам, но от ноги Гросса мяч полетел на угловой.
  • 45'
    Пробивал по воротам Эдегор после сольного прохода, но мяч угодил в голову защитнику на линии штрафной.
  • Дополнительное время
    45'
    Четыре минуты компенсировал судья к времени первого тайма.
  • Желтая карточка
    44'
    Слишком активно что-то доказывал арбитрам Артета, но лишь сам напоролся на желтую карточку.
  • Желтая карточка
    43'
    Руками схватил соперника за плечо на фланге Митома, за что тут же был наказан желтой карточкой.
  • 42'
    Тонким пасом Митома запустил в штрафную соперника на ход Фергюсона, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
  • 41'
    С угла поля Мартинелли навесил на ближнюю штангу, где пробил головой Райс, но мяч полетел выше перекладины.
  • 40'
    Ворвался Мартинелли в штрафную соперника и пробил в ближний угол, но в падении отбил сферу в сторону Врбрюгген.
  • Желтая карточка
    39'
     В центре поля получил Митома по ногам в подкате от Уайта. Судья расценил это нарушение правила на желтую карточку. 
  • 38'
    На чужой половине поля Зинченко получил по ногам от защитника. Штрафной удар исполнять будут хозяева. 
  • 37'
    Долго катают мяч у чужой штрафной "канониры", но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.
  • 35'
    По флангу отдавал пас Сака на ход Уайту, но того опередил Милнер и в чистом подкате вынес сферу в аут.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 34'
      С правого фланга низом отдавал Сака в штрафную на Жезуса, но удар последнего не принес особых проблем вратарю.
    • 33'
      Сместился с фланга в центр Эдегор и пробил по воротам, но на пути мяча на этот раз оказался Данк в подкате.
    • 32'
      С правого фланга отдавал пас Сака в центр на Мартинелли, который пробил в касание, но не попал в створ ворот.
    • 31'
      Дальний заброс исполнял Райс в штрафную на Сака, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Милнеру.
    • 30'
      Ушел от соперника по флангу Мартинелли и прострелил в центр, но вышел из ворот Вербрюгген и перехватил сферу.
    • 29'
      В центре поля Жезус отмахнулся рукой от соперника в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • Замена
      28'
      Вынужденная замена в составе гостей произошла. Вместо травмированного Вельтмана на поле появился Хиншелвуд.
    • 27'
      Снова пришлось присесть на газон Вельтману, почувствовав боль в колене, похоже, игру продолжить он не сможет.
    • 26'
      Вырезал с левого фланга теперь уже Данк в штрафную, но мяч от груди Салиба отскочил точно в руки голкиперу.
    • 25'
      В центре поля Митома оказался на газоне в борьбе против Райса. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Брайтона".
    • 24'
      С левого фланга навесил Мартинелли на дальнюю штангу, где головой Габриэль пробил по воротам, но точно в руки Вербрюггену.
    • 23'
      С угла поля Эдегор навесил на ближнюю штангу, но здесь удар головой Жезуса заблокировали защитники.
    • 22'
      Очередная остановка в нашем поединке. Присел на газон Вельтман, держась за ногу. Потребуется ему помощь медиков.
    • 21'
      Покатил с фланга в штрафную Мартинелли. Здесь пробил в ближний угол Жезус, но мяч полетел рядом со штангой.
    • 20'
      Сместился с фланга к линии штрафной Жезус и пробил из-под защитника, но мяч стал легкой добычей для Вербрюггена.
    • 19'
      Отобрал мяч в центре поля Мартинелли и тут же забросил на ход Сака, но тот не смог добраться до мяча в пределах поля.
    • 18'
      Диагональ исполнял Габриэль на левый фланг, куда забегал Мартинелли, но не удалось ему догнать мяч в пределах поля.
    • 17'
      Грубо налетел на соперника в центре поля Милнер, уложив того на газон. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.
    • 16'
      Поперечным пасом Уайт нашел на линии штрафной Эдегора, который пробил в дальний нижний угол, но не попал в створ ворот.
    • 15'
      Пробил по воротам Сака с угла вратарской после скидки от Жезуса, но на пути мяча оказался Данк.
    • 14'
      Догнал мяч у лицевой линии Сака и навесил в центр штрафной, но до удара по воротам здесь дело так и не дошло.
    • 13'
      Ворвался в штрафную соперника на скорости Сака, расшатал финтом защитника и пробил в ближний угол, но точно в руки голкиперу.
    • 12'
      Дальним забросом Милнер искал в чужой штрафной Фергюсона, но тот проиграл борьбу за мяч Салиба и не смог пробить.
    • 11'
      Отдавал пас с правого фланга Сака в штрафную на ход Жезусу, но того грамотно от мяча оттеснили защитники.
    • 10'
      Милнер по флангу отдавал теперь уже на ход Митоме, но тот в борьбе с защитником нарушил правила.
    • 9'
      По флангу забросил Вельтман на ход Адингра, но тот в борьбе против Зинченко выпустил сферу в аут.
    • 8'
      С правого фланга низом прострелил в центр штрафной Мартинелли, но здесь спокойно вынес сферу в центр поля Ван Хекке.
    • 7'
      Продавил соперника Сака по флангу и прострелил в центр на Жезуса, но удар последнего в подкате накрыл Данк.
    • 6'
      Тонко отдавал с фланга Хаверц в штрафную на Мартинелли, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
    • 5'
      С центра поля забросил Гилмор в штрафную соперника на ход Фергюсону, но на выходе райя перехватил мяч.
    • 4'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Эдегор. Потребуется ему помощь медиков.
    • 3'
      Мягко забросил в штрафную Эдегор на ход Сака, но тому пробить в борьбе против Данка так и не удалось.
    • 2'
      Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя бело-красных цветах, гости выбрали себе сине-белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    Установите приложение LiveResult
    Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
    Будь в соцсетях с LiveResult
    Прогнозы в Telegram и VK.
    Новости спорта в Telegram и VK.
    Бесплатные ставки (фрибеты)
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Emirates Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 47% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Арсенал 0:0 Брайтон онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал 0:0 Брайтон

    Исход игры
    Арсенал
    95.5% (128)
    Ничья
    2.2% (3)
    Брайтон
    2.2% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.44% (86)
    Меньше
    24.56% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    74.56% (85)
    Нет
    25.44% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    47% (63)
    2:0 Арсенал
    16.4% (22)
    3:1 Арсенал
    10.4% (14)
    1:0 Арсенал
    3.7% (5)
    3:2 Арсенал
    2.2% (3)
    4:2 Арсенал
    1.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Арсенал
    Брайтон
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     