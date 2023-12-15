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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Робинсон Тим
Арсенал
 
Позже
Брайтон
Прогнозы 47
Арсенал 97.9% (46)
X 2.1% (1)
Брайтон 0% (0)
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Ничья
Брайтон
6.70
4.80
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Арсенал
Брайтон

История личных встреч

Арсенал
Брайтон

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

15 матчей

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
2:4
КЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
К
2:3
К
2:3

Голы

Всего голов

8
14

Голов в среднем за матч

1.14
1.75

Среднее время на гол

78
51

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.38
1.57

Среднее время на гол

65
57

Всего голов

19
25

Голов в среднем за матч

1.27
1.67

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

71
54

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 5 (2) 0.31
Нкетиа Эдди 5 0.31
Эдегор Мартин 4 (2) 0.25
Троссар Леандро 3 0.19
Райс Деклан 3 0.19
Хаверц Кай 3 (1) 0.19
Мартинелли Габриэл 2 0.13
Жезус Габриэль 2 0.13
Виейра Фабиу 1 (1) 0.06
Зинченко Александр 1 0.06
Томиясу Такэхиро 1 0.06
Уайт Бен 1 0.06
Салиба Вильям 1 0.06
Смит-Роу Эмиль 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фергюсон Эван 6 0.38
Педро Жоао 5 (2) 0.31
Адингра Симон 4 0.25
Гросс Паскаль 3 0.19
Митома Каору 3 0.19
Марч Соломон 3 0.19
Фати Ансу 2 0.13
Эступиньян Первис 1 0.06
Буонанотте Факундо 1 0.06
Уэлбек Данни 1 0.06
Данк Льюис 1 0.06
Хиншелвуд Джек 1 0.06
Лемпти Тарик 0 0
Энсисо Хулио 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Дауд Махмуд 0 0
Гилмор Билли 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 4 0
Жезус Габриэль 3 0
Томиясу Такэхиро 1 1
Зинченко Александр 2 0
Уайт Бен 2 0
Нкетиа Эдди 2 0
Виейра Фабиу 0 1
Артета Микель 1 0
Жоржиньо II 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Райс Деклан 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Салиба Вильям 1 0
Сака Букайо 1 0
Тимбер Юрриен 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данк Льюис 4 1
Милнер Джеймс 3 0
Гилмор Билли 3 0
Митома Каору 3 0
Буонанотте Факундо 3 0
Дауд Махмуд 1 1
Де Зерби Роберто 2 0
Гросс Паскаль 2 0
Роша Игор II 2 0
Педро Жоао 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Ван Хекке Ян-Поль 2 0
Лемпти Тарик 2 0
Адингра Симон 2 0
Балеба Карлос 2 0
Лаллана Адам 1 0
Уэлбек Данни 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Марч Соломон 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фати Ансу 1 0
Вербрюгген Барт 1 0
Фергюсон Эван 1 0
Хиншелвуд Джек 1 0

Результаты матчей

Арсенал
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Брайтон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

3
5
Арсенал
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Брайтон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

13
17
Арсенал
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Брайтон
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
13% (2)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

16
22

Голы по времени матча

Забито

19
15
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
2
11%
1
7%
1-15
3
16%
3
20%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
4
21%
6
40%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
5
26%
1
7%
76-90

Пропущено

9
16
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
11%
4
25%
1-15
2
22%
4
25%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
3
33%
4
25%
76-90

Забито

13
18
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
0
0%
1
6%
1-15
2
15%
3
17%
16-30
2
15%
2
11%
31-45
3
23%
2
11%
46-60
1
8%
4
22%
61-75
5
38%
6
33%
76-90

Пропущено

7
12
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
3
25%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
3
43%
1
8%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Забито

32
33
11 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
2
6%
2
6%
1-15
5
16%
6
18%
16-30
4
13%
4
12%
31-45
7
22%
8
24%
46-60
4
13%
6
18%
61-75
10
31%
7
21%
76-90

Пропущено

16
28
7 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 15
3
19%
4
14%
1-15
3
19%
7
25%
16-30
1
6%
4
14%
31-45
5
31%
1
4%
46-60
1
6%
6
21%
61-75
3
19%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ПСВ - Арсенал 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1
Арсенал - Ланс 6:0 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 3:1 Арсенал - Севилья 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Севилья - Арсенал 1:2 Челси - Арсенал 2:2 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 Ланс - Арсенал 2:1 Борнмут - Арсенал 0:4 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - ПСВ 4:0 Эвертон - Арсенал 0:1
Брайтон
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Брайтон - Марсель 1:0 Брайтон - Бёрнли 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:1 Челси - Брайтон 3:2
АЕК - Брайтон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Аякс - Брайтон 0:2 Эвертон - Брайтон 1:1 Брайтон - Фулхэм 1:1 Брайтон - Аякс 2:0 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Марсель - Брайтон 2:2 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Челси - Брайтон 1:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Брайтон - АЕК 2:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Брайтон - Ньюкасл 3:1

Результаты матчей

Арсенал
Брайтон

Точный счет

2:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
3:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
7 раз 44%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
1.5
Больше Меньше
5
4
3
5
2.5
3
6
1
7
3.5
1
8
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
4
3
2
6
2.5
3
4
2
6
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
10
6
1.5
9
7
5
11
2.5
6
10
3
13
3.5
2
14
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 16 11 4 1 36 - 15 37
2.
Арсенал
 Заявка 16 11 3 2 33 - 15 36
3.
Астон Вилла
 Заявка 16 11 2 3 35 - 20 35
4.
Манчестер Сити
 Заявка 16 10 3 3 38 - 18 33
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 9 3 4 33 - 23 30
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 9 0 7 18 - 21 27
7.
Ньюкасл
 Заявка 16 8 2 6 33 - 21 26
8.
Брайтон
 Заявка 16 7 5 4 33 - 28 26
9.
Вест Хэм
 Заявка 16 7 3 6 26 - 30 24
10.
Фулхэм
 Заявка 16 6 3 7 26 - 26 21
11.
Брентфорд
 Заявка 16 5 4 7 23 - 22 19
12.
Челси
 Заявка 16 5 4 7 26 - 26 19
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
14.
Борнмут
 Заявка 16 5 4 7 21 - 30 19
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 4 4 8 15 - 23 16
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 3 5 8 17 - 28 14
17.
Эвертон
 Заявка 16 7 2 7 20 - 20 13
18.
Лутон Таун
 Заявка 16 2 3 11 17 - 32 9
19.
Бёрнли
 Заявка 16 2 2 12 16 - 34 8
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 16 2 2 12 12 - 41 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 8 8 0 0 25 - 5 24
2.
Ливерпуль
 Заявка 7 7 0 0 21 - 5 21
3.
Ньюкасл
 Заявка 8 7 0 1 19 - 4 21
4.
Арсенал
 Заявка 8 6 2 0 20 - 8 20
5.
Манчестер Сити
 Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
6.
Брайтон
 Заявка 9 4 4 1 18 - 12 16
7.
Фулхэм
 Заявка 8 5 0 3 17 - 9 15
8.
Тоттенхэм
 Заявка 8 5 0 3 15 - 11 15
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 0 4 10 - 14 15
10.
Брентфорд
 Заявка 8 3 3 2 15 - 12 12
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 3 3 2 11 - 13 12
12.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
13.
Эвертон
 Заявка 9 3 1 5 10 - 9 10
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
15.
Челси
 Заявка 8 2 3 3 13 - 13 9
16.
Борнмут
 Заявка 8 2 3 3 8 - 12 9
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 2 1 6 8 - 21 7
18.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 2 5 10 - 14 5
19.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
20.
Бёрнли
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 8 5 1 2 13 - 7 16
2.
Манчестер Сити
 Заявка 9 5 1 3 18 - 11 16
3.
Ливерпуль
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
4.
Тоттенхэм
 Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
5.
Вест Хэм
 Заявка 9 4 1 4 14 - 20 13
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 7 12
7.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 3 2 3 8 - 11 11
8.
Астон Вилла
 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
9.
Брайтон
 Заявка 7 3 1 3 15 - 16 10
10.
Челси
 Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
11.
Борнмут
 Заявка 8 3 1 4 13 - 18 10
12.
Брентфорд
 Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 1 5 10 - 13 7
14.
Фулхэм
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
15.
Ньюкасл
 Заявка 8 1 2 5 14 - 17 5
16.
Бёрнли
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
18.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
19.
Эвертон
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 0 1 6 4 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 11 (7)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 10 (4)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 9 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 7
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 7
Вест Хэм Альварес Эдсон 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Брайтон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 декабря 2023, осталось 2 дня 43 минуты.

    Главный судья: Робинсон Тим

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  • 34 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 47
    Арсенал 97.9% (46)
    X 2.1% (1)
    Брайтон 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Брайтон
    6.70
    4.80
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    6.65
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    Прогнозы на матч Арсенал - Брайтон

    Исход игры
    Арсенал
    97.9% (47)
    Ничья
    2.1% (1)
    Брайтон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.83% (34)
    Меньше
    29.17% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    68.75% (33)
    Нет
    31.25% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    43.8% (21)
    2:0 Арсенал
    25% (12)
    3:1 Арсенал
    14.6% (7)
    1:0 Арсенал
    4.2% (2)
    3:2 Арсенал
    4.2% (2)
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    Брайтон
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