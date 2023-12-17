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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Ракув
0:0
Первый тайм: 45+'
Корона Кельце
0'
21' Желтая карточка
Малярчик Петр

Ход матча

21'
 
Малярчик Петр
Лучшие коэффициенты
Ракув
Ничья
Корона Кельце
1.70
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4.50
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7.50
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Все Коэффициенты
1
Ковачевич
Владан
7
Тудор
Фран
15
Ковачевич
Аднан
4
Сварнас
Стратос
22
Сореску
Деян
30
Кочергин
Владислав
27
Новак
Бартош
14
Плавшич
Срджан
11
Замора
Джон
9
Зволински
Лукаш
77
Цебуля
Марчин
1
Форенц
Конрад
2
Затор
Доминик
4
Малярчик
Петр
66
Milos
Trojak
5
Бричаг
Марьюс
18
Хофмейстер
Йоав
6
Jacek
Podgorski
88
Martin
Remacle
11
Ноно
Давид
17
Dawid
Blanik
9
Шикавка
Евгений
Ракув
3-4-3
Корона Кельце
4-1-4-1

История личных встреч

Ракув
Корона Кельце

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Э
1:0
Э
1:0
ТМС
5:0
ЭГБ
0:1
Э
3:0
Э
0:1

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

2
0.33

Среднее время на гол

45
270

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Среднее время на гол

67
270

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

54
270

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новак Бартош 5 (1) 0.28
Зволински Лукаш 4 (2) 0.22
Замора Джон 3 0.17
Кочергин Владислав 3 0.17
Драчал Давид 3 0.17
Киттель Сонни 3 0.17
Раковитан Богдан 3 0.17
Црнац Анте 2 0.11
Салес Жеан Карлос 2 0.11
Папаниколау Яннис 2 0.11
Плавшич Срджан 1 0.06
Сореску Деян 1 0.06
Сварнас Стратос 1 0.06
Цебуля Марчин 0 0
Лидерман Бен 0 0
Тудор Фран 0 0
Берггрен Густав 0 0
Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Martin Remacle 4 0.22
Ноно Давид 3 (2) 0.17
Далмау Адриан 3 (1) 0.17
Дякону Роналдо 3 0.17
Шикавка Евгений 2 0.11
Чижички Матеуш 1 0.06
Затор Доминик 1 0.06
Milos Trojak 1 0.06
Jakub Konstantyn 1 0.06
Годиньо Маркус 0 0
Dawid Blanik 0 0
Jacek Podgorski 0 0
Хофмейстер Йоав 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берггрен Густав 5 0
Ковачевич Аднан 4 0
Лидерман Бен 4 0
Цебуля Марчин 3 0
Тудор Фран 3 0
Папаниколау Яннис 3 0
Зволински Лукаш 2 0
Плавшич Срджан 2 0
Кочергин Владислав 2 0
Новак Бартош 1 0
Рундич Милан 1 0
Пясецки Фабиан 1 0
Замора Джон 1 0
Ковачевич Владан 1 0
Раковитан Богдан 1 0
Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ноно Давид 4 0
Квецень Бартош 3 0
Martin Remacle 3 0
Годиньо Маркус 3 0
Такач Далибор 3 0
Хофмейстер Йоав 3 0
Малярчик Петр 2 0
Dawid Blanik 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Jacek Podgorski 2 0
Затор Доминик 2 0
Петров Кирилл 1 0
Камил Кузера 1 0
Milos Trojak 1 0
Шикавка Евгений 1 0
Чижички Матеуш 1 0

Результаты матчей

Ракув
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
Корона Кельце
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
4
Ракув
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Корона Кельце
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
89% (8)
11% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

8
12
Ракув
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
24% (4)
12% (2)
Корона Кельце
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
6% (1)
65% (11)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
71% (12)
6% (1)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

12
16

Голы по времени матча

Забито

20
7
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
3
15%
0
0%
1-15
2
10%
2
29%
16-30
3
15%
1
14%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
6
30%
2
29%
61-75
3
15%
2
29%
76-90

Пропущено

4
10
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

14
12
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
1
7%
3
25%
1-15
5
36%
2
17%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
5
36%
4
33%
76-90

Пропущено

18
10
8 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
4
22%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
1
10%
31-45
1
6%
3
30%
46-60
7
39%
2
20%
61-75
2
11%
4
40%
76-90

Забито

34
19
15 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
0 Не забивали 6
4
12%
3
16%
1-15
7
21%
4
21%
16-30
4
12%
3
16%
31-45
4
12%
0
0%
46-60
7
21%
3
16%
61-75
8
24%
6
32%
76-90

Пропущено

22
20
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
6
27%
0
0%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
2
9%
3
15%
31-45
2
9%
4
20%
46-60
7
32%
4
20%
61-75
2
9%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ракув - Аталанта 0:4 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ракув - Краковия 1:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1
Штурм Грац - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 1:1 Погонь Щецин - Ракув 1:1 Спортинг Л - Ракув 2:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Спортинг Л 1:1 Гурник Забже - Ракув 2:1 Легия - Ракув 1:2 Ракув - Штурм Грац 0:1 Ракув - Радомяк Радом 3:0 Лех - Ракув 4:1 Рух Хожув - Ракув 3:5 Аталанта - Ракув 2:0 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0
Корона Кельце
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Легия 2:1 Корона Кельце - Лех 0:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:1
Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2 Пяст - Корона Кельце 0:0 Легия Варшава II - Корона Кельце 2:4 Корона Кельце - Пуща Неполомице 5:3 Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Варта Познань 1:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:3 Jagiellonia Bialystok II - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1 Краковия - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Легия - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1

Результаты матчей

Ракув
Корона Кельце

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
5
1 раз 11%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
5
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
2
5 раз 29%
3
2 раза 12%
5
2 раза 12%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ракув
Корона Кельце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
3
5
3
6
2.5
1
7
1
8
3.5
1
7
1
8
4.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
1.5
Больше Меньше
1
8
1
7
2.5
1
8
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
1.5
Больше Меньше
4
13
4
13
2.5
2
15
2
15
3.5
1
16
2
15
4.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 19 12 5 2 31 - 15 41
2.
Ягеллония Белосток
 19 11 5 3 45 - 27 38
3.
Лех
 19 9 6 4 32 - 25 33
4.
Ракув
 0:0 18 8 6 4 34 - 22 30
5.
Погонь Щецин
 19 9 3 7 34 - 23 30
6.
Легия
 17 8 5 4 27 - 21 29
7.
Гурник Забже
 19 7 5 7 22 - 21 26
8.
Заглембе Любин
 19 7 4 8 22 - 31 25
9.
Радомяк Радом
 19 6 6 7 24 - 23 24
10.
Сталь Мелец
 17 6 4 7 25 - 26 22
11.
Видзев Лодзь
 19 6 4 9 22 - 27 22
12.
Пяст
 17 3 12 2 15 - 14 21
13.
Пуща Неполомице
 18 5 5 8 24 - 34 20
14.
Корона Кельце
 0:0 18 3 10 5 19 - 20 19
15.
Варта Познань
 19 4 7 8 20 - 26 19
16.
Краковия
 17 3 9 5 20 - 26 18
17.
Рух Хожув
 19 1 10 8 22 - 34 13
18.
ЛКС Лодзь
 18 2 4 12 13 - 36 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 9 8 1 0 26 - 7 25
2.
Ракув
 0:0 10 6 4 0 20 - 4 22
3.
Лех
 10 6 2 2 22 - 12 20
4.
Шленск Вроцлав
 9 5 3 1 15 - 7 18
5.
Легия
 9 5 2 2 16 - 9 17
6.
Гурник Забже
 9 5 2 2 9 - 6 17
7.
Пуща Неполомице
 10 4 4 2 14 - 14 16
8.
Видзев Лодзь
 9 5 0 4 10 - 11 15
9.
Заглембе Любин
 10 4 3 3 11 - 12 15
10.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 15 - 10 14
11.
Погонь Щецин
 10 4 2 4 21 - 18 14
12.
Радомяк Радом
 10 2 5 3 12 - 11 11
13.
Пяст
 7 2 4 1 7 - 6 10
14.
Корона Кельце
 0:0 8 2 4 2 12 - 10 10
15.
ЛКС Лодзь
 10 2 4 4 10 - 19 10
16.
Рух Хожув
 9 1 5 3 11 - 15 8
17.
Краковия
 9 1 5 3 13 - 19 8
18.
Варта Познань
 9 1 3 5 6 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 10 7 2 1 16 - 8 23
2.
Погонь Щецин
 9 5 1 3 13 - 5 16
3.
Радомяк Радом
 9 4 1 4 12 - 12 13
4.
Лех
 9 3 4 2 10 - 13 13
5.
Варта Познань
 10 3 4 3 14 - 15 13
6.
Ягеллония Белосток
 10 3 4 3 19 - 20 13
7.
Легия
 8 3 3 2 11 - 12 12
8.
Пяст
 10 1 8 1 8 - 8 11
9.
Краковия
 8 2 4 2 7 - 7 10
10.
Заглембе Любин
 9 3 1 5 11 - 19 10
11.
Гурник Забже
 10 2 3 5 13 - 15 9
12.
Корона Кельце
 0:0 10 1 6 3 7 - 10 9
13.
Ракув
 0:0 8 2 2 4 14 - 18 8
14.
Сталь Мелец
 9 2 2 5 10 - 16 8
15.
Видзев Лодзь
 10 1 4 5 12 - 16 7
16.
Рух Хожув
 10 0 5 5 11 - 19 5
17.
Пуща Неполомице
 8 1 1 6 10 - 20 4
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Сталь Мелец Шкурин Илья 8 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 8 (5)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Лех Муравски Радослав 1 7
Рух Хожув Садлок Мацей 8
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 8
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 21'
    Малярчик Петр получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ракув
Ничья
Корона Кельце
1.70
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4.50
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7.50
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