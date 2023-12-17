Тур: 19. Стадион: Ракув.
1:0
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаМалярчик Петр
67' Желтая карточкаСореску Деян
1:0
87' Гол в свои воротаМалярчик Петр
1:0
90' Не забитый пенальтиПясецки Фабиан
90'+10
Ход матча
21'
67'
87'
1:0
90'
1:0
22
Сореску
Деян
27
Новак
Бартош
11
Замора
Джон
66
Milos
Trojak
11
Ноно
Давид
17
Dawid
Blanik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Сореску ДеянПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Новак БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Замора ДжонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Драчал ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Црнац АнтеНападающий
-
29 Мрас ТобиашНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварга Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ноно ДавидПолузащитник
-
17 Dawid BlanikПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
25 Daniel Bak
-
Главный тренер: Kamil Kuzera
История личных встреч
Ракув
Корона Кельце
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
2
0.33
Среднее время на гол
45
270
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.33
Среднее время на гол
67
270
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
54
270
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новак Бартош
|5 (1)
|0.28
|Зволински Лукаш
|4 (2)
|0.22
|Замора Джон
|3
|0.17
|Кочергин Владислав
|3
|0.17
|Драчал Давид
|3
|0.17
|Киттель Сонни
|3
|0.17
|Раковитан Богдан
|3
|0.17
|Црнац Анте
|2
|0.11
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.11
|Папаниколау Яннис
|2
|0.11
|Плавшич Срджан
|1
|0.06
|Сореску Деян
|1
|0.06
|Сварнас Стратос
|1
|0.06
|Цебуля Марчин
|0
|0
|Лидерман Бен
|0
|0
|Тудор Фран
|0
|0
|Берггрен Густав
|0
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Martin Remacle
|4
|0.22
|Ноно Давид
|3 (2)
|0.17
|Далмау Адриан
|3 (1)
|0.17
|Дякону Роналдо
|3
|0.17
|Шикавка Евгений
|2
|0.11
|Чижички Матеуш
|1
|0.06
|Затор Доминик
|1
|0.06
|Milos Trojak
|1
|0.06
|Jakub Konstantyn
|1
|0.06
|Годиньо Маркус
|0
|0
|Dawid Blanik
|0
|0
|Jacek Podgorski
|0
|0
|Хофмейстер Йоав
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берггрен Густав
|5
|0
|Ковачевич Аднан
|4
|0
|Лидерман Бен
|4
|0
|Цебуля Марчин
|3
|0
|Тудор Фран
|3
|0
|Папаниколау Яннис
|3
|0
|Зволински Лукаш
|2
|0
|Плавшич Срджан
|2
|0
|Кочергин Владислав
|2
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Пясецки Фабиан
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Ковачевич Владан
|1
|0
|Раковитан Богдан
|1
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ноно Давид
|4
|0
|Квецень Бартош
|3
|0
|Martin Remacle
|3
|0
|Годиньо Маркус
|3
|0
|Такач Далибор
|3
|0
|Хофмейстер Йоав
|3
|0
|Малярчик Петр
|2
|0
|Dawid Blanik
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Jacek Podgorski
|2
|0
|Затор Доминик
|2
|0
|Петров Кирилл
|1
|0
|Камил Кузера
|1
|0
|Milos Trojak
|1
|0
|Шикавка Евгений
|1
|0
|Чижички Матеуш
|1
|0
Результаты матчей
Ракув
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
20% (2)
0% (0)
Корона Кельце
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
5
Ракув
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Корона Кельце
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
8
12
Ракув
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
22% (4)
11% (2)
Корона Кельце
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
67% (12)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
67% (12)
11% (2)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
12
17
Голы по времени матча
Забито
20
8
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
3
15%
0
0%
1-15
2
10%
2
25%
16-30
3
15%
1
13%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
6
30%
2
25%
61-75
3
15%
3
38%
76-90
Пропущено
5
10
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
20%
3
30%
76-90
Забито
14
12
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
1
7%
3
25%
1-15
5
36%
2
17%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
5
36%
4
33%
76-90
Пропущено
18
10
8 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
4
22%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
1
10%
31-45
1
6%
3
30%
46-60
7
39%
2
20%
61-75
2
11%
4
40%
76-90
Забито
34
20
15 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 7
1 Не забивали 6
4
12%
3
15%
1-15
7
21%
4
20%
16-30
4
12%
3
15%
31-45
4
12%
0
0%
46-60
7
21%
3
15%
61-75
8
24%
7
35%
76-90
Пропущено
23
20
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
6
26%
0
0%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
2
9%
3
15%
31-45
2
9%
4
20%
46-60
7
30%
4
20%
61-75
3
13%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ракув - Аталанта 0:4 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ракув - Краковия 1:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1
Штурм Грац - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 1:1 Погонь Щецин - Ракув 1:1 Спортинг Л - Ракув 2:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Спортинг Л 1:1 Гурник Забже - Ракув 2:1 Легия - Ракув 1:2 Ракув - Штурм Грац 0:1 Ракув - Радомяк Радом 3:0 Лех - Ракув 4:1 Рух Хожув - Ракув 3:5 Аталанта - Ракув 2:0 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0
Корона Кельце
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Легия 2:1 Корона Кельце - Лех 0:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:1
Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2 Пяст - Корона Кельце 0:0 Легия Варшава II - Корона Кельце 2:4 Корона Кельце - Пуща Неполомице 5:3 Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Варта Познань 1:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:3 Jagiellonia Bialystok II - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1 Краковия - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Легия - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1
Результаты матчей
Ракув
Корона Кельце
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
2:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
5
1 раз 13%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
2
5 раз 28%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ракув
Корона Кельце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
35
37
17
19
17
19
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
19
17
19
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
414
414
216
216
117
216
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|5
|2
|31 - 15
|41
|2.
|19
|11
|5
|3
|45 - 27
|38
|3.
|19
|9
|6
|4
|32 - 25
|33
|4.
|18
|9
|5
|4
|35 - 22
|32
|5.
|0:0
|18
|8
|6
|4
|27 - 21
|30
|6.
|19
|9
|3
|7
|34 - 23
|30
|7.
|19
|7
|5
|7
|22 - 21
|26
|8.
|19
|7
|4
|8
|22 - 31
|25
|9.
|19
|6
|6
|7
|24 - 23
|24
|10.
|17
|6
|4
|7
|25 - 26
|22
|11.
|19
|6
|4
|9
|22 - 27
|22
|12.
|17
|3
|12
|2
|15 - 14
|21
|13.
|18
|5
|5
|8
|24 - 34
|20
|14.
|0:0
|18
|3
|10
|5
|20 - 26
|19
|15.
|19
|4
|7
|8
|20 - 26
|19
|16.
|18
|3
|9
|6
|19 - 21
|18
|17.
|19
|1
|10
|8
|22 - 34
|13
|18.
|18
|2
|4
|12
|13 - 36
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|26 - 7
|25
|2.
|10
|7
|3
|0
|21 - 4
|24
|3.
|10
|6
|2
|2
|22 - 12
|20
|4.
|9
|5
|3
|1
|15 - 7
|18
|5.
|0:0
|10
|5
|3
|2
|16 - 9
|18
|6.
|9
|5
|2
|2
|9 - 6
|17
|7.
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|8.
|9
|5
|0
|4
|10 - 11
|15
|9.
|10
|4
|3
|3
|11 - 12
|15
|10.
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|11.
|10
|4
|2
|4
|21 - 18
|14
|12.
|10
|2
|5
|3
|12 - 11
|11
|13.
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|14.
|8
|2
|4
|2
|12 - 10
|10
|15.
|10
|2
|4
|4
|10 - 19
|10
|16.
|9
|1
|5
|3
|11 - 15
|8
|17.
|0:0
|9
|1
|5
|3
|13 - 19
|8
|18.
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|16 - 8
|23
|2.
|9
|5
|1
|3
|13 - 5
|16
|3.
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|4.
|9
|3
|4
|2
|10 - 13
|13
|5.
|10
|3
|4
|3
|14 - 15
|13
|6.
|10
|3
|4
|3
|19 - 20
|13
|7.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|11 - 12
|12
|8.
|0:0
|9
|2
|5
|2
|7 - 7
|11
|9.
|10
|1
|8
|1
|8 - 8
|11
|10.
|9
|3
|1
|5
|11 - 19
|10
|11.
|10
|2
|3
|5
|13 - 15
|9
|12.
|8
|2
|2
|4
|14 - 18
|8
|13.
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|14.
|10
|1
|5
|4
|7 - 11
|8
|15.
|10
|1
|4
|5
|12 - 16
|7
|16.
|10
|0
|5
|5
|11 - 19
|5
|17.
|8
|1
|1
|6
|10 - 20
|4
|18.
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|8 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|8 (5)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 7
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|8
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|8
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 6