Тур: 17. Стадион: Олимпийский (Лондон). Главный судья: Кавана Крис
2:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
22'
1:0
32'
2:0
45'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
27
Агер
Наиф
28
Соучек
Томаш
10
Пакета
Лукас
23
Килман
Макс
15
Доусон
Крэйг
24
Гомеш
Тоти
11
Хи-Чан
Хван
12
Кунья
Матеус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Агер НаифЗащитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Пакета ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Керер ТилоЗащитник
- Полузащитник
-
18 Ингс ДэнниНападающий
- Нападающий
-
45 Дивин МубамаНападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Килман МаксЗащитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хи-Чан ХванНападающий
-
12 Кунья МатеусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Кинг ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Буэно УгоПолузащитник
-
20 Дойл ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Вест Хэм
Вулверхэмптон
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
15 матчей
46.7%
6.7%
46.6%
7 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
46.7%
53.3%
7 побед 0 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.38
0.86
Среднее время на гол
65
105
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.43
0.75
Среднее время на гол
63
120
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
1.4
0.8
Тотал матчей
2.5
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
64
112
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|9
|0.53
|Кудус Мохаммед
|5
|0.29
|Соучек Томаш
|4
|0.24
|Уорд-Праус Джеймс
|3
|0.18
|Пакета Лукас
|2 (1)
|0.12
|Антонио Майкл
|2
|0.12
|Зума Курт
|1
|0.06
|Агер Наиф
|1
|0.06
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Бенрахма Саид
|0
|0
|Эмерсон Палмиери
|0
|0
|Альварес Эдсон
|0
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хи-Чан Хван
|8 (1)
|0.47
|Кунья Матеус
|5
|0.29
|Лемина Марио
|2
|0.12
|Калайджич Саша
|2
|0.12
|Нету Педру
|1
|0.06
|Сарабия Пабло
|1
|0.06
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0.06
|Семеду Нелсон
|0
|0
|Гомеш Тоти
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмерсон Палмиери
|7
|0
|Альварес Эдсон
|7
|0
|Пакета Лукас
|5
|0
|Агер Наиф
|2
|1
|Цоуфал Владимир
|3
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|3
|0
|Антонио Майкл
|2
|0
|Соучек Томаш
|2
|0
|Кудус Мохаммед
|2
|0
|Крессуэлл Аарон
|1
|0
|Ингс Дэнни
|1
|0
|Зума Курт
|1
|0
|Бенрахма Саид
|1
|0
|Керер Тило
|1
|0
|Мавропанос Константинос
|1
|0
|Боуэн Джаррод
|1
|0
|Дэвид Мойес
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемина Марио
|7
|1
|Доусон Крэйг
|5
|0
|Гомес Жоао
|5
|0
|Семеду Нелсон
|4
|0
|Аит-Нури Раян
|4
|0
|Хи-Чан Хван
|4
|0
|Нету Педру
|3
|0
|Килман Макс
|3
|0
|Луис Матеус II
|1
|1
|Силва Фабио
|2
|0
|Кунья Матеус
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|0
|1
|О'Нил Гари
|1
|0
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|Са Жозе
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Дойл Томми
|1
|0
Результаты матчей
Вест Хэм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Вулверхэмптон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
4
7
Вест Хэм
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Вулверхэмптон
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
9
8
Вест Хэм
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Вулверхэмптон
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
17
7
Упущенные победы
13
15
Голы по времени матча
Забито
12
10
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
4
33%
0
0%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
3
25%
5
50%
76-90
Пропущено
10
13
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
3
23%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
4
40%
2
15%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
2
20%
5
38%
76-90
Забито
14
11
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
3
27%
31-45
5
36%
1
9%
46-60
2
14%
3
27%
61-75
2
14%
3
27%
76-90
Пропущено
20
13
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
10%
4
31%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
4
20%
6
46%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
7
35%
1
8%
76-90
Забито
26
21
12 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
4
15%
1
5%
1-15
4
15%
1
5%
16-30
4
15%
3
14%
31-45
6
23%
3
14%
46-60
3
12%
5
24%
61-75
5
19%
8
38%
76-90
Пропущено
30
26
9 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 14
2
7%
7
27%
1-15
4
13%
2
8%
16-30
3
10%
1
4%
31-45
8
27%
8
31%
46-60
4
13%
2
8%
61-75
9
30%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1
Бачка-Топола - Вест Хэм 0:1 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Линкольн Сити - Вест Хэм 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Бачка-Топола 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3
Вулверхэмптон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2
Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ипсвич - Вулверхэмптон 3:2 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Блэкпул 5:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0
Результаты матчей
Вест Хэм
Вулверхэмптон
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
5 раз 63%
2
3 раза 38%
Точный счет
1:2
3 раза 33%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
9 раз 56%
2
6 раз 38%
0
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Вест Хэм
Вулверхэмптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
35
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
71
54
35
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
151
97
610
313
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|36 - 15
|37
|2.
|0:0 Заявка
|17
|11
|4
|2
|33 - 15
|37
|3.
|0:1 Заявка
|17
|11
|2
|4
|35 - 21
|35
|4.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|40 - 20
|34
|5.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|35 - 23
|33
|6.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|36 - 21
|29
|7.
|Заявка
|16
|9
|0
|7
|18 - 21
|27
|8.
|2:0 Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 30
|27
|9.
|0:0 Заявка
|17
|7
|6
|4
|33 - 28
|27
|10.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 26
|22
|11.
|1:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|24 - 22
|22
|12.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|26 - 29
|21
|13.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 31
|19
|14.
|0:2 Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 28
|19
|15.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|17 - 25
|17
|16.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|22 - 20
|16
|17.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|17 - 30
|14
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|18 - 33
|9
|19.
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|16 - 36
|8
|20.
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|12 - 43
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|8
|8
|0
|0
|25 - 5
|24
|2.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|22 - 4
|24
|3.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|21 - 5
|21
|4.
|0:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|20 - 8
|21
|5.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|22 - 9
|18
|6.
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 12
|16
|7.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|17 - 9
|15
|8.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|15 - 11
|15
|9.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|10 - 14
|15
|10.
|1:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 12
|15
|11.
|2:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|12.
|0:2 Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 13
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 13
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 9
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|16.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 21
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|20.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|10 - 22
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|2.
|0:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|18 - 11
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|5.
|2:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 20
|13
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|7.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|8.
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 16
|11
|9.
|0:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 16
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 13
|10
|11.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 18
|10
|12.
|1:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 10
|7
|13.
|0:2 Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 15
|7
|14.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 11
|6
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 20
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|14 - 17
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 22
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|11 (7)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|10 (4)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|9 (1)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|9 (1)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 7
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 6
|Тоттенхэм
|Удоги Дестини
|1 6
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вест Хэм 2:0 Вулверхэмптон
Исход игры
Вест Хэм
87% (100)
Ничья
10.4% (12)
Вулверхэмптон
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
66.37% (75)
Меньше
33.63% (38)
Обе команды забьют
Да
74.34% (84)
Нет
25.66% (29)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
55.7% (64)
1:0 Вест Хэм
16.5% (19)
2:0 Вест Хэм
7.8% (9)
1:1 Ничья
7.8% (9)
3:2 Вест Хэм
5.2% (6)
2:2 Ничья
2.6% (3)
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