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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Кавана Крис
Вест Хэм
2:0
Первый тайм: 45+'
Вулверхэмптон
0'
1:0
22' Гол
Кудус Мохаммед
2:0
32' Гол
Кудус Мохаммед
45' Желтая карточка
Гомеш Тоти

Ход матча

22'
Кудус Мохаммед
(Пакета Лукас)
1:0
32'
Кудус Мохаммед
(Пакета Лукас)
2:0
45'
 
Гомеш Тоти

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 112
Вест Хэм 86.6% (97)
X 10.7% (12)
Вулверхэмптон 2.7% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Вест Хэм
Ничья
Вулверхэмптон
4.00
5.00
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8.93
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
4
Зума
Курт
27
Агер
Наиф
33
Эмерсон
Палмиери
28
Соучек
Томаш
19
Альварес
Эдсон
7
Уорд-Праус
Джеймс
14
Кудус
Мохаммед
20
Боуэн
Джаррод
10
Пакета
Лукас
25
Бентли
Даниел
23
Килман
Макс
15
Доусон
Крэйг
24
Гомеш
Тоти
22
Семеду
Нелсон
5
Лемина
Марио
8
Гомес
Жоао
27
Беллегард
Жан-Рикнер
11
Хи-Чан
Хван
12
Кунья
Матеус
21
Сарабия
Пабло
Вест Хэм
4-3-3
Вулверхэмптон
3-4-3

История личных встреч

Вест Хэм
Вулверхэмптон

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

15 матчей

46.7%
6.7%
46.6%
7 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

46.7%
53.3%
7 побед 0 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
К
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.38
0.86

Среднее время на гол

65
105

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.43
0.75

Среднее время на гол

63
120

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

1.4
0.8

Тотал матчей

2.5
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

64
112

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 9 0.53
Кудус Мохаммед 5 0.29
Соучек Томаш 4 0.24
Уорд-Праус Джеймс 3 0.18
Пакета Лукас 2 (1) 0.12
Антонио Майкл 2 0.12
Зума Курт 1 0.06
Агер Наиф 1 0.06
Цоуфал Владимир 0 0
Бенрахма Саид 0 0
Эмерсон Палмиери 0 0
Альварес Эдсон 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хи-Чан Хван 8 (1) 0.47
Кунья Матеус 5 0.29
Лемина Марио 2 0.12
Калайджич Саша 2 0.12
Нету Педру 1 0.06
Сарабия Пабло 1 0.06
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.06
Семеду Нелсон 0 0
Гомеш Тоти 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмерсон Палмиери 7 0
Альварес Эдсон 7 0
Пакета Лукас 5 0
Агер Наиф 2 1
Цоуфал Владимир 3 0
Уорд-Праус Джеймс 3 0
Антонио Майкл 2 0
Соучек Томаш 2 0
Кудус Мохаммед 2 0
Крессуэлл Аарон 1 0
Ингс Дэнни 1 0
Зума Курт 1 0
Бенрахма Саид 1 0
Керер Тило 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Боуэн Джаррод 1 0
Дэвид Мойес 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемина Марио 7 1
Доусон Крэйг 5 0
Гомес Жоао 5 0
Семеду Нелсон 4 0
Аит-Нури Раян 4 0
Хи-Чан Хван 4 0
Нету Педру 3 0
Килман Макс 3 0
Луис Матеус II 1 1
Силва Фабио 2 0
Кунья Матеус 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 0 1
О'Нил Гари 1 0
Сарабия Пабло 1 0
Доэрти Мэтт 1 0
Са Жозе 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Дойл Томми 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Вулверхэмптон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
7
Вест Хэм
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Вулверхэмптон
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

9
8
Вест Хэм
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Вулверхэмптон
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

13
15

Голы по времени матча

Забито

12
10
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
4
33%
0
0%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
3
25%
5
50%
76-90

Пропущено

10
13
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
3
23%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
4
40%
2
15%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
2
20%
5
38%
76-90

Забито

14
11
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
3
27%
31-45
5
36%
1
9%
46-60
2
14%
3
27%
61-75
2
14%
3
27%
76-90

Пропущено

20
13
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
10%
4
31%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
4
20%
6
46%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
7
35%
1
8%
76-90

Забито

26
21
12 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
4
15%
1
5%
1-15
4
15%
1
5%
16-30
4
15%
3
14%
31-45
6
23%
3
14%
46-60
3
12%
5
24%
61-75
5
19%
8
38%
76-90

Пропущено

30
26
9 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 14
2
7%
7
27%
1-15
4
13%
2
8%
16-30
3
10%
1
4%
31-45
8
27%
8
31%
46-60
4
13%
2
8%
61-75
9
30%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1
Бачка-Топола - Вест Хэм 0:1 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Линкольн Сити - Вест Хэм 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Бачка-Топола 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3
Вулверхэмптон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2
Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ипсвич - Вулверхэмптон 3:2 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Блэкпул 5:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0

Результаты матчей

Вест Хэм
Вулверхэмптон

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
5 раз 63%
2
3 раза 38%

Точный счет

1:2
3 раза 33%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
9 раз 56%
2
6 раз 38%
0
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
Вулверхэмптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
3
5
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
1
5
4
1.5
3
5
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
15
1
9
7
1.5
6
10
3
13
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 16 11 4 1 36 - 15 37
2.
Арсенал
 0:0 Заявка 17 11 4 2 33 - 15 37
3.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 17 11 2 4 35 - 21 35
4.
Манчестер Сити
 Заявка 17 10 4 3 40 - 20 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 17 10 3 4 35 - 23 33
6.
Ньюкасл
 Заявка 17 9 2 6 36 - 21 29
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 9 0 7 18 - 21 27
8.
Вест Хэм
 2:0 Заявка 17 8 3 6 28 - 30 27
9.
Брайтон
 0:0 Заявка 17 7 6 4 33 - 28 27
10.
Челси
 Заявка 17 6 4 7 28 - 26 22
11.
Брентфорд
 1:0 Заявка 17 6 4 7 24 - 22 22
12.
Фулхэм
 Заявка 17 6 3 8 26 - 29 21
13.
Борнмут
 Заявка 16 5 4 7 22 - 31 19
14.
Вулверхэмптон
 0:2 Заявка 17 5 4 8 21 - 28 19
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 5 8 17 - 25 17
16.
Эвертон
 Заявка 17 8 2 7 22 - 20 16
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 3 5 9 17 - 30 14
18.
Лутон Таун
 Заявка 16 2 3 11 18 - 33 9
19.
Бёрнли
 Заявка 17 2 2 13 16 - 36 8
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 17 2 2 13 12 - 43 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 8 8 0 0 25 - 5 24
2.
Ньюкасл
 Заявка 9 8 0 1 22 - 4 24
3.
Ливерпуль
 Заявка 7 7 0 0 21 - 5 21
4.
Арсенал
 0:0 Заявка 9 6 3 0 20 - 8 21
5.
Манчестер Сити
 Заявка 8 5 3 0 22 - 9 18
6.
Брайтон
 0:0 Заявка 9 4 4 1 18 - 12 16
7.
Фулхэм
 Заявка 8 5 0 3 17 - 9 15
8.
Тоттенхэм
 Заявка 8 5 0 3 15 - 11 15
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 0 4 10 - 14 15
10.
Брентфорд
 1:0 Заявка 9 4 3 2 16 - 12 15
11.
Вест Хэм
 2:0 Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
12.
Вулверхэмптон
 0:2 Заявка 8 3 3 2 11 - 13 12
13.
Челси
 Заявка 9 3 3 3 15 - 13 12
14.
Эвертон
 Заявка 9 3 1 5 10 - 9 10
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
16.
Борнмут
 Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 2 1 6 8 - 21 7
18.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 2 5 10 - 14 5
19.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
20.
Бёрнли
 Заявка 9 1 0 8 10 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
2.
Арсенал
 0:0 Заявка 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
Манчестер Сити
 Заявка 9 5 1 3 18 - 11 16
4.
Ливерпуль
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
5.
Вест Хэм
 2:0 Заявка 9 4 1 4 14 - 20 13
6.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 3 3 3 10 - 13 12
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 7 12
8.
Брайтон
 0:0 Заявка 8 3 2 3 15 - 16 11
9.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 9 3 2 4 10 - 16 11
10.
Челси
 Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
11.
Борнмут
 Заявка 8 3 1 4 13 - 18 10
12.
Брентфорд
 1:0 Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
13.
Вулверхэмптон
 0:2 Заявка 9 2 1 6 10 - 15 7
14.
Эвертон
 Заявка 8 5 1 2 12 - 11 6
15.
Фулхэм
 Заявка 9 1 3 5 9 - 20 6
16.
Ньюкасл
 Заявка 8 1 2 5 14 - 17 5
17.
Бёрнли
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
19.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 8 0 1 7 4 - 22 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 11 (7)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 10 (4)
Борнмут Соланке Доминик 9 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 7
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Тоттенхэм Удоги Дестини 1 6
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 7
Весь список
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    Прогнозы 112
    Вест Хэм 86.6% (97)
    X 10.7% (12)
    Вулверхэмптон 2.7% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Вест Хэм
    Ничья
    Вулверхэмптон
    4.00
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    8.93
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вест Хэм 2:0 Вулверхэмптон

    Исход игры
    Вест Хэм
    87% (100)
    Ничья
    10.4% (12)
    Вулверхэмптон
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.37% (75)
    Меньше
    33.63% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    74.34% (84)
    Нет
    25.66% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Вест Хэм
    55.7% (64)
    1:0 Вест Хэм
    16.5% (19)
    2:0 Вест Хэм
    7.8% (9)
    1:1 Ничья
    7.8% (9)
    3:2 Вест Хэм
    5.2% (6)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
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