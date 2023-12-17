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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Кавана Крис
Вест Хэм
3:0
Конец матча
Вулверхэмптон
0'
1:0
22' Гол
Кудус Мохаммед
2:0
32' Гол
Кудус Мохаммед
45' Желтая карточка
Гомеш Тоти
45' Желтая карточка
Зума Курт
45' Желтая карточка
О'Нил Гари
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Сарабия Пабло
3:0
74' Гол
Боуэн Джаррод
87' Желтая карточка
Цоуфал Владимир
90' Желтая карточка
Керер Тило
90'+8

Ход матча

22'
Кудус Мохаммед
(Пакета Лукас)
1:0
32'
Кудус Мохаммед
(Пакета Лукас)
2:0
45'
 
Гомеш Тоти
45'
Зума Курт
 
45'
 
О'Нил Гари
58'
 
Сарабия Пабло
70'
Форнальс Пабло
Альварес Эдсон
 
70'
 
Аит-Нури Раян
Гомеш Тоти
74'
Боуэн Джаррод
(Пакета Лукас)
3:0
80'
 
Доэрти Мэтт
Семеду Нелсон
80'
 
Дойл Томми
Лемина Марио
87'
Ингс Дэнни
Кудус Мохаммед
 
87'
Дивин Мубама
Пакета Лукас
 
87'
Цоуфал Владимир
 
90'
Керер Тило
Цоуфал Владимир
 
90'
Керер Тило
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 430 Количество передач 538
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Вест Хэм 87% (100)
X 10.4% (12)
Вулверхэмптон 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
4
Зума
Курт
27
Агер
Наиф
33
Эмерсон
Палмиери
28
Соучек
Томаш
19
Альварес
Эдсон
7
Уорд-Праус
Джеймс
14
Кудус
Мохаммед
20
Боуэн
Джаррод
10
Пакета
Лукас
25
Бентли
Даниел
23
Килман
Макс
15
Доусон
Крэйг
24
Гомеш
Тоти
22
Семеду
Нелсон
5
Лемина
Марио
8
Гомес
Жоао
27
Беллегард
Жан-Рикнер
11
Хи-Чан
Хван
12
Кунья
Матеус
21
Сарабия
Пабло
Вест Хэм
4-3-3
Вулверхэмптон
3-4-3

История личных встреч

Вест Хэм
Вулверхэмптон

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

15 матчей

46.7%
6.7%
46.6%
7 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

46.7%
53.3%
7 побед 0 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
К
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.38
0.86

Среднее время на гол

65
105

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.43
0.75

Среднее время на гол

63
120

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

1.4
0.8

Тотал матчей

2.5
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

64
112

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 10 0.59
Кудус Мохаммед 5 0.29
Соучек Томаш 4 0.24
Уорд-Праус Джеймс 3 0.18
Пакета Лукас 2 (1) 0.12
Антонио Майкл 2 0.12
Зума Курт 1 0.06
Агер Наиф 1 0.06
Цоуфал Владимир 0 0
Бенрахма Саид 0 0
Эмерсон Палмиери 0 0
Альварес Эдсон 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хи-Чан Хван 8 (1) 0.47
Кунья Матеус 5 0.29
Лемина Марио 2 0.12
Калайджич Саша 2 0.12
Нету Педру 1 0.06
Сарабия Пабло 1 0.06
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.06
Семеду Нелсон 0 0
Гомеш Тоти 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмерсон Палмиери 7 0
Альварес Эдсон 7 0
Пакета Лукас 5 0
Цоуфал Владимир 4 0
Агер Наиф 2 1
Уорд-Праус Джеймс 3 0
Антонио Майкл 2 0
Зума Курт 2 0
Керер Тило 2 0
Соучек Томаш 2 0
Кудус Мохаммед 2 0
Крессуэлл Аарон 1 0
Ингс Дэнни 1 0
Бенрахма Саид 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Боуэн Джаррод 1 0
Дэвид Мойес 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемина Марио 7 1
Доусон Крэйг 5 0
Гомес Жоао 5 0
Семеду Нелсон 4 0
Аит-Нури Раян 4 0
Хи-Чан Хван 4 0
Нету Педру 3 0
Килман Макс 3 0
Луис Матеус II 1 1
О'Нил Гари 2 0
Силва Фабио 2 0
Кунья Матеус 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 0 1
Сарабия Пабло 1 0
Доэрти Мэтт 1 0
Са Жозе 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Дойл Томми 1 0
Гомеш Тоти 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Вулверхэмптон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
7
Вест Хэм
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Вулверхэмптон
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

9
8
Вест Хэм
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
Вулверхэмптон
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

13
15

Голы по времени матча

Забито

15
10
9 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
4
27%
0
0%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
3
20%
5
50%
76-90

Пропущено

10
16
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
0
0%
3
19%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
1
10%
1
6%
31-45
4
40%
2
13%
46-60
2
20%
3
19%
61-75
2
20%
5
31%
76-90

Забито

14
11
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
1
9%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
3
27%
31-45
5
36%
1
9%
46-60
2
14%
3
27%
61-75
2
14%
3
27%
76-90

Пропущено

20
13
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
10%
4
31%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
4
20%
6
46%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
7
35%
1
8%
76-90

Забито

29
21
14 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
4
14%
1
5%
1-15
5
17%
1
5%
16-30
5
17%
3
14%
31-45
6
21%
3
14%
46-60
4
14%
5
24%
61-75
5
17%
8
38%
76-90

Пропущено

30
29
9 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 15
2
7%
7
24%
1-15
4
13%
3
10%
16-30
3
10%
2
7%
31-45
8
27%
8
28%
46-60
4
13%
3
10%
61-75
9
30%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1
Бачка-Топола - Вест Хэм 0:1 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Линкольн Сити - Вест Хэм 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Бачка-Топола 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3
Вулверхэмптон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2
Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ипсвич - Вулверхэмптон 3:2 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Блэкпул 5:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0

Результаты матчей

Вест Хэм
Вулверхэмптон

Точный счет

0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
5 раз 63%
2
3 раза 38%

Точный счет

1:2
3 раза 33%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
3:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

1:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
1
9 раз 53%
2
6 раз 35%
0
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
Вулверхэмптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
1.5
3
5
3
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
5
4
1.5
3
6
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
15
2
10
7
1.5
6
11
4
13
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 12 3 2 35 - 15 39
2.
Астон Вилла
 Заявка 17 12 2 3 37 - 21 38
3.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 17 11 5 1 36 - 15 38
4.
Манчестер Сити
 Заявка 17 10 4 3 40 - 20 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 17 10 3 4 35 - 23 33
6.
Ньюкасл
 Заявка 17 9 2 6 36 - 21 29
7.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 17 9 1 7 18 - 21 28
8.
Вест Хэм
 Заявка 17 8 3 6 29 - 30 27
9.
Брайтон
 Заявка 17 7 5 5 33 - 30 26
10.
Челси
 Заявка 17 6 4 7 28 - 26 22
11.
Фулхэм
 Заявка 17 6 3 8 26 - 29 21
12.
Борнмут
 Заявка 16 5 4 7 22 - 31 19
13.
Брентфорд
 Заявка 17 5 4 8 24 - 24 19
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 5 8 17 - 25 17
16.
Эвертон
 Заявка 17 8 2 7 22 - 20 16
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 3 5 9 17 - 30 14
18.
Лутон Таун
 Заявка 16 2 3 11 18 - 33 9
19.
Бёрнли
 Заявка 17 2 2 13 16 - 36 8
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 17 2 2 13 12 - 43 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 8 8 0 0 25 - 5 24
2.
Ньюкасл
 Заявка 9 8 0 1 22 - 4 24
3.
Арсенал
 Заявка 9 7 2 0 22 - 8 23
4.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 8 7 1 0 21 - 5 22
5.
Манчестер Сити
 Заявка 8 5 3 0 22 - 9 18
6.
Брайтон
 Заявка 9 4 4 1 18 - 12 16
7.
Фулхэм
 Заявка 8 5 0 3 17 - 9 15
8.
Тоттенхэм
 Заявка 8 5 0 3 15 - 11 15
9.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 9 5 0 4 10 - 14 15
10.
Вест Хэм
 Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 3 3 2 11 - 13 12
12.
Брентфорд
 Заявка 9 3 3 3 16 - 14 12
13.
Челси
 Заявка 9 3 3 3 15 - 13 12
14.
Эвертон
 Заявка 9 3 1 5 10 - 9 10
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
16.
Борнмут
 Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 2 1 6 8 - 21 7
18.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 2 5 10 - 14 5
19.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
20.
Бёрнли
 Заявка 9 1 0 8 10 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
2.
Арсенал
 Заявка 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
Манчестер Сити
 Заявка 9 5 1 3 18 - 11 16
4.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
5.
Астон Вилла
 Заявка 9 4 2 3 12 - 16 14
6.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 8 4 1 3 8 - 7 13
7.
Вест Хэм
 Заявка 9 4 1 4 14 - 20 13
8.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 3 3 3 10 - 13 12
9.
Челси
 Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
10.
Брайтон
 Заявка 8 3 1 4 15 - 18 10
11.
Борнмут
 Заявка 8 3 1 4 13 - 18 10
12.
Брентфорд
 Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 2 1 6 10 - 16 7
14.
Эвертон
 Заявка 8 5 1 2 12 - 11 6
15.
Фулхэм
 Заявка 9 1 3 5 9 - 20 6
16.
Ньюкасл
 Заявка 8 1 2 5 14 - 17 5
17.
Бёрнли
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
19.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 8 0 1 7 4 - 22 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 11 (7)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 10 (4)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 10 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 9 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 7
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Астон Вилла Камара Бубакар I 1 6
Тоттенхэм Удоги Дестини 1 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 115
    Вест Хэм 87% (100)
    X 10.4% (12)
    Вулверхэмптон 2.6% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вест Хэм 3:0 Вулверхэмптон

    Исход игры
    Вест Хэм
    87% (100)
    Ничья
    10.4% (12)
    Вулверхэмптон
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.37% (75)
    Меньше
    33.63% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    74.34% (84)
    Нет
    25.66% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Вест Хэм
    55.7% (64)
    1:0 Вест Хэм
    16.5% (19)
    2:0 Вест Хэм
    7.8% (9)
    1:1 Ничья
    7.8% (9)
    3:2 Вест Хэм
    5.2% (6)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
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