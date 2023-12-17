Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Доусон Крэйг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Сарабия Пабло из команды Вулверхэмптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Рефери не любит споров - именно за это О'Нил Гари сейчас получил желтую

49' Зума Курт получил желтую карточку от судьи

47' Семеду Нелсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Гомеш Тоти получил желтую карточку от судьи

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' ШТАНГА! Так было близко к голу - Боуэн Джаррод нанес удар в каркас ворот!

46' Пакета Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Бентли Даниел взял и забрал мяч на выходе

45' Боуэн Джаррод создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Пакета Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Сарабия Пабло навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Гомеш Тоти из команды Вулверхэмптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Матч возобновлен

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Уорд-Праус Джеймс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Г О О О О Л - Кудус Мохаммед забивает с правой ноги!

32' Кудус Мохаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Пакета Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Зума Курт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Гомеш Тоти из команды Вулверхэмптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

29' Сарабия Пабло из команды Вулверхэмптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Сарабия Пабло навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Кунья Матеус пробует нанести удар издали, но Лукаш Фабианьский держит все под контролем

29' Гомес Жоао выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

26' Зума Курт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Игрок из команды Вест Хэм делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

25' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Кудус Мохаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Пакета Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

20' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Уорд-Праус Джеймс бьет со штрафного в створ, но Даниел Бентли держит все под контролем

17' Уорд-Праус Джеймс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

16' Пакета Лукас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Хорошую попытку сделал Кунья Матеус . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Килман Макс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Сарабия Пабло из команды Вулверхэмптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Беллегард Жан-Рикнер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Боуэн Джаррод навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Боуэн Джаррод создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Уорд-Праус Джеймс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Уорд-Праус Джеймс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Вулверхэмптон начинает с центра поля