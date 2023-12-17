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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Кут Дэвид
Брентфорд
1:0
Перерыв
Астон Вилла
0'
1:0
45' Гол
Льюис-Поттер Кин

Ход матча

45'
Льюис-Поттер Кин
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 6
  • 5 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 149 Количество передач 263
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 119
Брентфорд 4.2% (5)
X 21% (25)
Астон Вилла 74.8% (89)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Брентфорд
Ничья
Астон Вилла
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Флеккен
Марк
13
Йоргенсен
Матиас
Занка
5
Пиннок
Итан
16
Ми
Бен
30
Расмуссен
Мадс
24
Дамсгор
Миккель
6
Норгор
Кристиан
27
Янельт
Витали
14
Годдос
Саман
23
Льюис-Поттер
Кин
11
Висса
Йоан
1
Мартинес
Эмилиано
4
Конса
Эзри
3
Карлос
Диего
Сантос
14
Торрес
Пау
II
2
Кэш
Мэтти
44
Камара
Бубакар
I
7
Макгинн
Джон
41
Рамси
Джакоб
15
Морено
Алекс
19
Диаби
Мусса
11
Уоткинс
Олли
Брентфорд
3-5-2
Астон Вилла
3-5-2

История личных встреч

Брентфорд
Астон Вилла

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа

11 матчей

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
3:3
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
Ч
1:0
Ч
2:2
Ч
2:1
Ч
0:0
Ч
3:0
Ч
1:1

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.8
1.17

Среднее время на гол

50
77

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

1.83
0.6

Среднее время на гол

49
150

Всего голов

20
10

Голов в среднем за матч

1.82
0.91

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

49
99

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбеумо Брайан 7 (3) 0.41
Йенсен Матиас 3 0.18
Висса Йоан 3 0.18
Мопе Нил 2 0.12
Норгор Кристиан 1 0.06
Коллинз Натан 1 0.06
Ми Бен 1 0.06
Годдос Саман 1 0.06
Пиннок Итан 1 0.06
Баптист Шендон 1 0.06
Шаде Кевин 1 0.06
Генри Рико 0 0
Айер Кристоффер 0 0
Янельт Витали 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 8 0.47
Бэйли Леон 5 0.29
Соарес Дуглас 5 (3) 0.29
Макгинн Джон 4 0.24
Диаби Мусса 3 0.18
Кэш Мэтти 2 0.12
Дуран Джон 2 0.12
Торрес Пау II 2 0.12
Рамси Джакоб 1 0.06
Тилеманс Юри 0 0
Динь Люка 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 5 0
Хикки Аарон 5 0
Айер Кристоффер 4 0
Ониика Фрэнк 4 0
Годдос Саман 3 0
Мопе Нил 2 0
Янельт Витали 2 0
Йенсен Матиас 2 0
Висса Йоан 2 0
Коллинз Натан 2 0
Флеккен Марк 1 0
Генри Рико 1 0
Мбеумо Брайан 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Бубакар I 6 0
Динь Люка 5 0
Соарес Дуглас 5 0
Макгинн Джон 4 0
Кэш Мэтти 4 0
Уоткинс Олли 3 0
Дзаньоло Николо 3 0
Дуран Джон 3 0
Мартинес Эмилиано 2 0
Конса Эзри 2 0
Карлос Диего Сантос 1 0
Бэйли Леон 1 0
Арчер Камерон 1 0
Торрес Пау II 1 0

Результаты матчей

Брентфорд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Астон Вилла
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

6
5
Брентфорд
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Астон Вилла
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

6
23
Брентфорд
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Астон Вилла
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

12
28

Голы по времени матча

Забито

14
11
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
14%
2
18%
1-15
4
29%
3
27%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
2
14%
1
9%
46-60
2
14%
3
27%
61-75
3
21%
1
9%
76-90

Пропущено

13
14
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
15%
4
29%
1-15
3
23%
2
14%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
6
43%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
2
14%
76-90

Забито

8
23
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
0
0%
2
9%
1-15
2
25%
5
22%
16-30
1
13%
1
4%
31-45
2
25%
3
13%
46-60
1
13%
5
22%
61-75
2
25%
7
30%
76-90

Пропущено

10
7
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
3
43%
46-60
4
40%
2
29%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

22
34
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 8
4 Не забивали 1
2
9%
4
12%
1-15
6
27%
8
24%
16-30
2
9%
2
6%
31-45
4
18%
4
12%
46-60
3
14%
8
24%
61-75
5
23%
8
24%
76-90

Пропущено

23
21
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
2
9%
4
19%
1-15
3
13%
4
19%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
2
9%
9
43%
46-60
6
26%
2
10%
61-75
6
26%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:1
Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Челси - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Арсенал 0:1 Брентфорд - Эвертон 1:3 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Ньюпорт - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Брентфорд - Лилль 0:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3
Астон Вилла
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Зриньски - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Борнмут - Астон Вилла 2:2
Астон Вилла - Легия 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Зриньски 1:0 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Челси - Астон Вилла 0:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0

Результаты матчей

Брентфорд
Астон Вилла

Точный счет

2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
6
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Брентфорд
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
1.5
6
2
3
5
2.5
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
14
2
7
9
1.5
9
7
4
12
2.5
7
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 16 11 4 1 36 - 15 37
2.
Арсенал
 0:0 Заявка 17 11 4 2 33 - 15 37
3.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 17 11 2 4 35 - 21 35
4.
Манчестер Сити
 Заявка 17 10 4 3 40 - 20 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 17 10 3 4 35 - 23 33
6.
Ньюкасл
 Заявка 17 9 2 6 36 - 21 29
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 9 0 7 18 - 21 27
8.
Вест Хэм
 2:0 Заявка 17 8 3 6 28 - 30 27
9.
Брайтон
 0:0 Заявка 17 7 6 4 33 - 28 27
10.
Челси
 Заявка 17 6 4 7 28 - 26 22
11.
Брентфорд
 1:0 Заявка 17 6 4 7 24 - 22 22
12.
Фулхэм
 Заявка 17 6 3 8 26 - 29 21
13.
Борнмут
 Заявка 16 5 4 7 22 - 31 19
14.
Вулверхэмптон
 0:2 Заявка 17 5 4 8 21 - 28 19
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 5 8 17 - 25 17
16.
Эвертон
 Заявка 17 8 2 7 22 - 20 16
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 3 5 9 17 - 30 14
18.
Лутон Таун
 Заявка 16 2 3 11 18 - 33 9
19.
Бёрнли
 Заявка 17 2 2 13 16 - 36 8
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 17 2 2 13 12 - 43 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 8 8 0 0 25 - 5 24
2.
Ньюкасл
 Заявка 9 8 0 1 22 - 4 24
3.
Ливерпуль
 Заявка 7 7 0 0 21 - 5 21
4.
Арсенал
 0:0 Заявка 9 6 3 0 20 - 8 21
5.
Манчестер Сити
 Заявка 8 5 3 0 22 - 9 18
6.
Брайтон
 0:0 Заявка 9 4 4 1 18 - 12 16
7.
Фулхэм
 Заявка 8 5 0 3 17 - 9 15
8.
Тоттенхэм
 Заявка 8 5 0 3 15 - 11 15
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 0 4 10 - 14 15
10.
Брентфорд
 1:0 Заявка 9 4 3 2 16 - 12 15
11.
Вест Хэм
 2:0 Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
12.
Вулверхэмптон
 0:2 Заявка 8 3 3 2 11 - 13 12
13.
Челси
 Заявка 9 3 3 3 15 - 13 12
14.
Эвертон
 Заявка 9 3 1 5 10 - 9 10
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
16.
Борнмут
 Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 2 1 6 8 - 21 7
18.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 2 5 10 - 14 5
19.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
20.
Бёрнли
 Заявка 9 1 0 8 10 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
2.
Арсенал
 0:0 Заявка 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
Манчестер Сити
 Заявка 9 5 1 3 18 - 11 16
4.
Ливерпуль
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
5.
Вест Хэм
 2:0 Заявка 9 4 1 4 14 - 20 13
6.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 3 3 3 10 - 13 12
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 7 12
8.
Брайтон
 0:0 Заявка 8 3 2 3 15 - 16 11
9.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 9 3 2 4 10 - 16 11
10.
Челси
 Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
11.
Борнмут
 Заявка 8 3 1 4 13 - 18 10
12.
Брентфорд
 1:0 Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
13.
Вулверхэмптон
 0:2 Заявка 9 2 1 6 10 - 15 7
14.
Эвертон
 Заявка 8 5 1 2 12 - 11 6
15.
Фулхэм
 Заявка 9 1 3 5 9 - 20 6
16.
Ньюкасл
 Заявка 8 1 2 5 14 - 17 5
17.
Бёрнли
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
19.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 8 0 1 7 4 - 22 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 11 (7)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 10 (4)
Борнмут Соланке Доминик 9 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 9 (1)
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Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 7
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Тоттенхэм Удоги Дестини 1 6
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 7
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    45'
    И на этом перерыв. 
  • Офсайд
    45'
    ГОЛ! Висса! Но положение вне игры! Висса забил второй мяч, оказавшись один перед воротами Мартинеса, но его точный удар в дальний нижний угол не засчитан! Офсайд был. 
  • Описание гола
    44'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!!  Льюис-Поттер!!! Подача углового на ближнюю штангу, скидка в центр, в район 11-метровой отметки, где опередил соперника  Льюис-Поттер, левой ногой прокинув мяч на ход, а правой пробив точно в угол ворот Мартинеса!
  • Дополнительное время
    44'
    3 минуты добавил арбитр. 
  • Фол, нарушение
    43'
    Морено полетел ногой в  Расмуссена, который оказался на газоне. Фол. 
  • 42'
    С мячом Конса, отыграл на ближнего, коим оказался Кэш, тот в глубину штрафной площади выдал передчу, но мяч не прошёл. 
  • 41'
    Заброс на  Льюис-Поттера, но Конса не позволил мячу пройти до форварда соперника. 
  • 40'
    Последние пять минут первого тайма. С мячом Конса, осмотрелся, сыграл он на Камара, который не сумел развить атаку "Астон Виллы". 
  • 38'
    С мячом Морено, развернулся, отыграл чуть назад. Снова получил он игровой снаряд, разыграл он назад передачу. 
  • 37'
    Уходит с поля Янельт, подхрамывает, время идёт у нас. С мячом Кэш, набирает ход он, но передачу не успевает сделать. 
  • Травма, повреждение
    36'
    На газоне Янельт, досталось ему по ногам от соперника. Небольшая пауза. Врачи на поле. 
  • 35'
    Десять минут до перерыва. "Астон Вилла" не уходит с половины поля соперника. Нет только ударов. 
  • 34'
    Передача на Конса, тот сыграл на Кэша, который развивает атаку по правому краю, но резко развернулся и сыграл в центр. 
  • 33'
    Бросил аут Камара, мяч доставили Конса, тот отыграл на Мартинеса, который отыграл на левый край. 
  • 32'
    Заброс на Висса, который завладел мячом, сыграл на партнёра, но мяч потерян. 
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    • 31'
      На чужой половине поля с мячом гости, передача на Конса, тот отыграл на Кэша, который вернул мяч Конса. На правый край на Диаби, тот на Кэша. "Брентфорд" прижался в оборону.
    • 30'
      60 на 40 в процентах владение мячом в пользу "Астон Виллы", но пока что в голы это не превратилось. 
    • 29'
      В атаке "Астон Вилла", не сдаются "львы", новую и новую атаку накатывают. Аут на правом фланге атаки бросил Карлос Диего, дальше на Рамси, тот отыграл в центр. 
    • 28'
      С мячом на правом фланге Кэш, передачу в касание пытался сделать, не прошло. Подобрал мяч Конса, отыграл чуть назад. 
    • 27'
      Середина первого тайма. Опасных моментов немного, но они есть. Возникают ситуации для гола, но пока что нули на табло. 
    • Офсайд
      25'
      Кэш! Замыкал он подачу Торреса, но положение вне игры зафиксировал рефери. Да и мимо ворот было. 
    • Травма, повреждение
      24'
      И снова на газоне в центре поля игрок "Брентфорда".  Годдосу досталось. Даже врачи вышли на поле. 
    • 23'
      Мартинес разыграл свободный удар после положения вне игры. 
    • 22'
      Очередное падение в чужой штрафной площади!  Льюис-Поттер на газоне, смотрит он на рефери, но Дэвид Кут непреклонен, всё чисто. Такой уровень фолов сегодня допустим!
    • 21'
      Конса бросил аут, подобрал игровой снаряд Рамси, но вторым касанием мяч сопернику он отдал. 
    • 20'
      Мягко с левой ноги  Макгинн забросил на Кэша, но тот не сумел до мяча добраться. 
    • Угловой
      19'
       Годдос исполнил корнер, побежали в контратаку игроки "Астон Виллы", набрал ход Морено, его уронили, но мяч у гостей остался. Передача на Уоткинса, который не сумел убежать от соперника. 
    • 18'
      Заброс на Висса, тот набрал ход, вошёл в чужую штрафную площадь, Выполнил прострел с правой ноги шведой, но попал в ногу ближнего защитника. Корнер. 
    • 17'
      С мячом Конса, отыграл он в центр на Карлоса Диего, который перевёл мяч на левый край. 
    • Фол, нарушение
      16'
       Конса получил мяч от Мартинеса, тот отыграл на левый край. Быстро в атаку пошли игроки "Астон Виллы", передача на Морено, тот на газоне оказался. Нарушил правила Дамсгор. 
    • Угловой
      15'
      Корнер неплохо был подан в район центра линии вратарской, но удара нет. 
    • 14'
       Морено с левой ноги после быстрой контратаки! Под его удар бросился Карлос Диего и от его ноги мяч ушёл на угловой! 
    • Угловой
      13'
      Угловой удар заработали гости.  Годдос пошёл подавать. С правой ноги на дальнюю штангу от ворот закрутил, а в штрафной площади упал  Льюис-Поттер, но судья молчит. 
    • 12'
      Заброс на Янельта, тот в касание с левой ноги отыграл в центр. Но Торрес успел на перехват. 
    • 11'
      Аут бросил Янельт, передача в центр пошла, завладел мячом Норгор, отыграл назад быстро. 
    • Опасный момент
      10'
      Момент у "Брентфорда"!  Янельт с левого фланга выполнил прострел, замыкал этот прострел  Дамсгор, но Мартинес без проблем справился с этим ударом! Засчитаем за опасный момент!
    • 9'
      Уоткинс Олли пока что не виден. Восемь мячей у него на счету. Пятый бомбардир лиги. Лучший из всех, кто на поле. 
    • 8'
      Крупным планом Унаи Эмери, его парни неплохо смотрятся на старте поединка. 
    • Угловой
      7'
      Короткий розыгрыш от Камара, серия передач, Карлос отыграл на Камара, тот пяткой скинул на Морено, удар с левой ноги с линии штрафной площади которого прошёл выше ворот!
    • 6'
      В центре поля с мячом Кэш, отыграл чуть назад на Торреса. Длинный заброс на Диаби. ОСтановил он мяч, рванул в сторону ворот соперника, подкат со стороны Годдоса, мяч ушёл за лицевую. Угловой. 
    • 5'
       Морено принял мяч на линии штрафной площади, решил продираться сам, выполнил пару ложных замахов, но мяч далеко от себя отпустил. Флеккен его забрал. 
    • Угловой
      4'
      Заработал угловой удар Макгинн. Ждём подачу. Но вместо этого короткий розыгрыш на Макгинна, быстрый разворот, прострел! Нога защитника и угловой. Домашняя заготовка от Унаи Эмери только что была. 
    • 3'
      Через Конса свою атаку начали гости, передача на правый край на Диаби, тот не стал рисковать, отыграл назад. 
    • 2'
      "Пчёлы" через правый край организовали атаку, передача на  Годдоса, который выполнил кросс. Неплохо, только три игроков обороны "Астон Виллы" не позволило мяча дойти до Висса. Да и сам он правила нарушил, подтолкнул Торреса.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брентфорд 1:0 Астон Вилла

    Исход игры
    Брентфорд
    4.1% (5)
    Ничья
    21.5% (26)
    Астон Вилла
    74.4% (90)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.4% (70)
    Меньше
    38.6% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    79.82% (91)
    Нет
    20.18% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Астон Вилла
    47.9% (58)
    1:1 Ничья
    17.4% (21)
    0:1 Астон Вилла
    14% (17)
    1:3 Астон Вилла
    3.3% (4)
    0:2 Астон Вилла
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    2:3 Астон Вилла
    2.5% (3)
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