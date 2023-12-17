Заброс на Льюис-Поттера, но Конса не позволил мячу пройти до форварда соперника.

С мячом Конса, отыграл на ближнего, коим оказался Кэш, тот в глубину штрафной площади выдал передчу, но мяч не прошёл.

Морено полетел ногой в Расмуссена, который оказался на газоне. Фол.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! Льюис-Поттер!!! Подача углового на ближнюю штангу, скидка в центр, в район 11-метровой отметки, где опередил соперника Льюис-Поттер, левой ногой прокинув мяч на ход, а правой пробив точно в угол ворот Мартинеса!

ГОЛ! Висса! Но положение вне игры! Висса забил второй мяч, оказавшись один перед воротами Мартинеса, но его точный удар в дальний нижний угол не засчитан! Офсайд был.

И на этом перерыв.

Заброс на Висса, который завладел мячом, сыграл на партнёра, но мяч потерян.

Бросил аут Камара, мяч доставили Конса, тот отыграл на Мартинеса, который отыграл на левый край.

Передача на Конса, тот сыграл на Кэша, который развивает атаку по правому краю, но резко развернулся и сыграл в центр.

Десять минут до перерыва. "Астон Вилла" не уходит с половины поля соперника. Нет только ударов.

На газоне Янельт, досталось ему по ногам от соперника. Небольшая пауза. Врачи на поле.

Уходит с поля Янельт, подхрамывает, время идёт у нас. С мячом Кэш, набирает ход он, но передачу не успевает сделать.

С мячом Морено, развернулся, отыграл чуть назад. Снова получил он игровой снаряд, разыграл он назад передачу.

Последние пять минут первого тайма. С мячом Конса, осмотрелся, сыграл он на Камара, который не сумел развить атаку "Астон Виллы".

Очередное падение в чужой штрафной площади! Льюис-Поттер на газоне, смотрит он на рефери, но Дэвид Кут непреклонен, всё чисто. Такой уровень фолов сегодня допустим!

И снова на газоне в центре поля игрок "Брентфорда". Годдосу досталось. Даже врачи вышли на поле.

Кэш! Замыкал он подачу Торреса, но положение вне игры зафиксировал рефери. Да и мимо ворот было.

Середина первого тайма. Опасных моментов немного, но они есть. Возникают ситуации для гола, но пока что нули на табло.

С мячом на правом фланге Кэш, передачу в касание пытался сделать, не прошло. Подобрал мяч Конса, отыграл чуть назад.

В атаке "Астон Вилла", не сдаются "львы", новую и новую атаку накатывают. Аут на правом фланге атаки бросил Карлос Диего, дальше на Рамси, тот отыграл в центр.

60 на 40 в процентах владение мячом в пользу "Астон Виллы", но пока что в голы это не превратилось.

На чужой половине поля с мячом гости, передача на Конса, тот отыграл на Кэша, который вернул мяч Конса. На правый край на Диаби, тот на Кэша. "Брентфорд" прижался в оборону.

20' Мягко с левой ноги Макгинн забросил на Кэша, но тот не сумел до мяча добраться.

19' Годдос исполнил корнер, побежали в контратаку игроки "Астон Виллы", набрал ход Морено, его уронили, но мяч у гостей остался. Передача на Уоткинса, который не сумел убежать от соперника.

18' Заброс на Висса, тот набрал ход, вошёл в чужую штрафную площадь, Выполнил прострел с правой ноги шведой, но попал в ногу ближнего защитника. Корнер.

17' С мячом Конса, отыграл он в центр на Карлоса Диего, который перевёл мяч на левый край.

16' Конса получил мяч от Мартинеса, тот отыграл на левый край. Быстро в атаку пошли игроки "Астон Виллы", передача на Морено, тот на газоне оказался. Нарушил правила Дамсгор.

15' Корнер неплохо был подан в район центра линии вратарской, но удара нет.

14' Морено с левой ноги после быстрой контратаки! Под его удар бросился Карлос Диего и от его ноги мяч ушёл на угловой!

13' Угловой удар заработали гости. Годдос пошёл подавать. С правой ноги на дальнюю штангу от ворот закрутил, а в штрафной площади упал Льюис-Поттер, но судья молчит.

12' Заброс на Янельта, тот в касание с левой ноги отыграл в центр. Но Торрес успел на перехват.

11' Аут бросил Янельт, передача в центр пошла, завладел мячом Норгор, отыграл назад быстро.

10' Момент у "Брентфорда"! Янельт с левого фланга выполнил прострел, замыкал этот прострел Дамсгор, но Мартинес без проблем справился с этим ударом! Засчитаем за опасный момент!

9' Уоткинс Олли пока что не виден. Восемь мячей у него на счету. Пятый бомбардир лиги. Лучший из всех, кто на поле.

8' Крупным планом Унаи Эмери, его парни неплохо смотрятся на старте поединка.

7' Короткий розыгрыш от Камара, серия передач, Карлос отыграл на Камара, тот пяткой скинул на Морено, удар с левой ноги с линии штрафной площади которого прошёл выше ворот!

6' В центре поля с мячом Кэш, отыграл чуть назад на Торреса. Длинный заброс на Диаби. ОСтановил он мяч, рванул в сторону ворот соперника, подкат со стороны Годдоса, мяч ушёл за лицевую. Угловой.

5' Морено принял мяч на линии штрафной площади, решил продираться сам, выполнил пару ложных замахов, но мяч далеко от себя отпустил. Флеккен его забрал.

4' Заработал угловой удар Макгинн. Ждём подачу. Но вместо этого короткий розыгрыш на Макгинна, быстрый разворот, прострел! Нога защитника и угловой. Домашняя заготовка от Унаи Эмери только что была.

3' Через Конса свою атаку начали гости, передача на правый край на Диаби, тот не стал рисковать, отыграл назад.

2' "Пчёлы" через правый край организовали атаку, передача на Годдоса, который выполнил кросс. Неплохо, только три игроков обороны "Астон Виллы" не позволило мяча дойти до Висса. Да и сам он правила нарушил, подтолкнул Торреса.