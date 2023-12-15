  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Кут Дэвид
Брентфорд
 
Позже
Астон Вилла
Прогнозы 47
Брентфорд 4.3% (2)
X 14.9% (7)
Астон Вилла 80.9% (38)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Брентфорд
Ничья
Астон Вилла
3.30
3.75
Реклама, tennisi.bet
2.20
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Брентфорд
Астон Вилла

История личных встреч

Брентфорд
Астон Вилла

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа

11 матчей

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
3:3
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
Ч
1:0
Ч
2:2
Ч
2:1
Ч
0:0
Ч
3:0
Ч
1:1

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.8
1.17

Среднее время на гол

50
77

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

1.83
0.6

Среднее время на гол

49
150

Всего голов

20
10

Голов в среднем за матч

1.82
0.91

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

49
99

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбеумо Брайан 7 (3) 0.44
Йенсен Матиас 3 0.19
Висса Йоан 3 0.19
Мопе Нил 2 0.13
Норгор Кристиан 1 0.06
Коллинз Натан 1 0.06
Ми Бен 1 0.06
Годдос Саман 1 0.06
Пиннок Итан 1 0.06
Баптист Шендон 1 0.06
Шаде Кевин 1 0.06
Генри Рико 0 0
Айер Кристоффер 0 0
Янельт Витали 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 8 0.5
Бэйли Леон 5 0.31
Соарес Дуглас 5 (3) 0.31
Макгинн Джон 4 0.25
Диаби Мусса 3 0.19
Кэш Мэтти 2 0.13
Дуран Джон 2 0.13
Торрес Пау II 2 0.13
Рамси Джакоб 1 0.06
Тилеманс Юри 0 0
Динь Люка 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 5 0
Хикки Аарон 5 0
Айер Кристоффер 4 0
Ониика Фрэнк 4 0
Годдос Саман 3 0
Мопе Нил 2 0
Янельт Витали 2 0
Йенсен Матиас 2 0
Висса Йоан 2 0
Коллинз Натан 2 0
Флеккен Марк 1 0
Генри Рико 1 0
Мбеумо Брайан 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Бубакар I 6 0
Динь Люка 5 0
Соарес Дуглас 5 0
Макгинн Джон 4 0
Кэш Мэтти 4 0
Уоткинс Олли 3 0
Дзаньоло Николо 3 0
Дуран Джон 3 0
Мартинес Эмилиано 2 0
Конса Эзри 2 0
Карлос Диего Сантос 1 0
Бэйли Леон 1 0
Арчер Камерон 1 0
Торрес Пау II 1 0

Результаты матчей

Брентфорд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Астон Вилла
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

6
5
Брентфорд
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Астон Вилла
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

6
23
Брентфорд
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Астон Вилла
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

12
28

Голы по времени матча

Забито

14
11
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
14%
2
18%
1-15
4
29%
3
27%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
2
14%
1
9%
46-60
2
14%
3
27%
61-75
3
21%
1
9%
76-90

Пропущено

13
14
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
15%
4
29%
1-15
3
23%
2
14%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
6
43%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
2
14%
76-90

Забито

8
23
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
0
0%
2
9%
1-15
2
25%
5
22%
16-30
1
13%
1
4%
31-45
2
25%
3
13%
46-60
1
13%
5
22%
61-75
2
25%
7
30%
76-90

Пропущено

10
7
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
3
43%
46-60
4
40%
2
29%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

22
34
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 8
4 Не забивали 1
2
9%
4
12%
1-15
6
27%
8
24%
16-30
2
9%
2
6%
31-45
4
18%
4
12%
46-60
3
14%
8
24%
61-75
5
23%
8
24%
76-90

Пропущено

23
21
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
2
9%
4
19%
1-15
3
13%
4
19%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
2
9%
9
43%
46-60
6
26%
2
10%
61-75
6
26%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:1
Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Челси - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Арсенал 0:1 Брентфорд - Эвертон 1:3 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Ньюпорт - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Брентфорд - Лилль 0:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3
Астон Вилла
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Зриньски - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Борнмут - Астон Вилла 2:2
Астон Вилла - Легия 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Зриньски 1:0 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Челси - Астон Вилла 0:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0

Результаты матчей

Брентфорд
Астон Вилла

Точный счет

2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
6
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Брентфорд
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
1.5
6
2
3
5
2.5
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
14
2
7
9
1.5
9
7
4
12
2.5
7
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 16 11 4 1 36 - 15 37
2.
Арсенал
 Заявка 16 11 3 2 33 - 15 36
3.
Астон Вилла
 Заявка 16 11 2 3 35 - 20 35
4.
Манчестер Сити
 Заявка 16 10 3 3 38 - 18 33
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 9 3 4 33 - 23 30
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 9 0 7 18 - 21 27
7.
Ньюкасл
 Заявка 16 8 2 6 33 - 21 26
8.
Брайтон
 Заявка 16 7 5 4 33 - 28 26
9.
Вест Хэм
 Заявка 16 7 3 6 26 - 30 24
10.
Фулхэм
 Заявка 16 6 3 7 26 - 26 21
11.
Брентфорд
 Заявка 16 5 4 7 23 - 22 19
12.
Челси
 Заявка 16 5 4 7 26 - 26 19
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
14.
Борнмут
 Заявка 16 5 4 7 21 - 30 19
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 4 4 8 15 - 23 16
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 3 5 8 17 - 28 14
17.
Эвертон
 Заявка 16 7 2 7 20 - 20 13
18.
Лутон Таун
 Заявка 16 2 3 11 17 - 32 9
19.
Бёрнли
 Заявка 16 2 2 12 16 - 34 8
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 16 2 2 12 12 - 41 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 8 8 0 0 25 - 5 24
2.
Ливерпуль
 Заявка 7 7 0 0 21 - 5 21
3.
Ньюкасл
 Заявка 8 7 0 1 19 - 4 21
4.
Арсенал
 Заявка 8 6 2 0 20 - 8 20
5.
Манчестер Сити
 Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
6.
Брайтон
 Заявка 9 4 4 1 18 - 12 16
7.
Фулхэм
 Заявка 8 5 0 3 17 - 9 15
8.
Тоттенхэм
 Заявка 8 5 0 3 15 - 11 15
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 0 4 10 - 14 15
10.
Брентфорд
 Заявка 8 3 3 2 15 - 12 12
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 3 3 2 11 - 13 12
12.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
13.
Эвертон
 Заявка 9 3 1 5 10 - 9 10
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
15.
Челси
 Заявка 8 2 3 3 13 - 13 9
16.
Борнмут
 Заявка 8 2 3 3 8 - 12 9
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 2 1 6 8 - 21 7
18.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 2 5 10 - 14 5
19.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
20.
Бёрнли
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 8 5 1 2 13 - 7 16
2.
Манчестер Сити
 Заявка 9 5 1 3 18 - 11 16
3.
Ливерпуль
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
4.
Тоттенхэм
 Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
5.
Вест Хэм
 Заявка 9 4 1 4 14 - 20 13
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 7 12
7.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 3 2 3 8 - 11 11
8.
Астон Вилла
 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
9.
Брайтон
 Заявка 7 3 1 3 15 - 16 10
10.
Челси
 Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
11.
Борнмут
 Заявка 8 3 1 4 13 - 18 10
12.
Брентфорд
 Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 1 5 10 - 13 7
14.
Фулхэм
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
15.
Ньюкасл
 Заявка 8 1 2 5 14 - 17 5
16.
Бёрнли
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
18.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
19.
Эвертон
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 0 1 6 4 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 11 (7)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 10 (4)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 9 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 7
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 7
Вест Хэм Альварес Эдсон 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Брентфорд - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 декабря 2023, осталось 2 дня 43 минуты.

    Главный судья: Кут Дэвид

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 46% завершится победой Астон Вилла.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.18. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.18 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 47
    Брентфорд 4.3% (2)
    X 14.9% (7)
    Астон Вилла 80.9% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брентфорд
    Ничья
    Астон Вилла
    3.30
    3.75
    Реклама, tennisi.bet
    2.20
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Брентфорд - Астон Вилла онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Брентфорд - Астон Вилла

    Исход игры
    Брентфорд
    4.3% (2)
    Ничья
    14.9% (7)
    Астон Вилла
    80.9% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.96% (31)
    Меньше
    34.04% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    78.72% (37)
    Нет
    21.28% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Астон Вилла
    55.3% (26)
    0:1 Астон Вилла
    14.9% (7)
    1:1 Ничья
    12.8% (6)
    0:2 Астон Вилла
    4.3% (2)
    2:3 Астон Вилла
    4.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Брентфорд
    Астон Вилла
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     