Тур: 17. Стадион: Брентфорд Коммьюнити. Главный судья: Кут Дэвид
Позже
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Брентфорд
Астон Вилла
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа
11 матчей
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.8
1.17
Среднее время на гол
50
77
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
1.83
0.6
Среднее время на гол
49
150
Всего голов
20
10
Голов в среднем за матч
1.82
0.91
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
49
99
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбеумо Брайан
|7 (3)
|0.44
|Йенсен Матиас
|3
|0.19
|Висса Йоан
|3
|0.19
|Мопе Нил
|2
|0.13
|Норгор Кристиан
|1
|0.06
|Коллинз Натан
|1
|0.06
|Ми Бен
|1
|0.06
|Годдос Саман
|1
|0.06
|Пиннок Итан
|1
|0.06
|Баптист Шендон
|1
|0.06
|Шаде Кевин
|1
|0.06
|Генри Рико
|0
|0
|Айер Кристоффер
|0
|0
|Янельт Витали
|0
|0
|Ониика Фрэнк
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|8
|0.5
|Бэйли Леон
|5
|0.31
|Соарес Дуглас
|5 (3)
|0.31
|Макгинн Джон
|4
|0.25
|Диаби Мусса
|3
|0.19
|Кэш Мэтти
|2
|0.13
|Дуран Джон
|2
|0.13
|Торрес Пау II
|2
|0.13
|Рамси Джакоб
|1
|0.06
|Тилеманс Юри
|0
|0
|Динь Люка
|0
|0
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|5
|0
|Хикки Аарон
|5
|0
|Айер Кристоффер
|4
|0
|Ониика Фрэнк
|4
|0
|Годдос Саман
|3
|0
|Мопе Нил
|2
|0
|Янельт Витали
|2
|0
|Йенсен Матиас
|2
|0
|Висса Йоан
|2
|0
|Коллинз Натан
|2
|0
|Флеккен Марк
|1
|0
|Генри Рико
|1
|0
|Мбеумо Брайан
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Бубакар I
|6
|0
|Динь Люка
|5
|0
|Соарес Дуглас
|5
|0
|Макгинн Джон
|4
|0
|Кэш Мэтти
|4
|0
|Уоткинс Олли
|3
|0
|Дзаньоло Николо
|3
|0
|Дуран Джон
|3
|0
|Мартинес Эмилиано
|2
|0
|Конса Эзри
|2
|0
|Карлос Диего Сантос
|1
|0
|Бэйли Леон
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
|Торрес Пау II
|1
|0
Результаты матчей
Брентфорд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Астон Вилла
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
6
5
Брентфорд
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Астон Вилла
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
6
23
Брентфорд
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Астон Вилла
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
12
28
Голы по времени матча
Забито
14
11
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
14%
2
18%
1-15
4
29%
3
27%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
2
14%
1
9%
46-60
2
14%
3
27%
61-75
3
21%
1
9%
76-90
Пропущено
13
14
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
15%
4
29%
1-15
3
23%
2
14%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
6
43%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
2
14%
76-90
Забито
8
23
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
0
0%
2
9%
1-15
2
25%
5
22%
16-30
1
13%
1
4%
31-45
2
25%
3
13%
46-60
1
13%
5
22%
61-75
2
25%
7
30%
76-90
Пропущено
10
7
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
3
43%
46-60
4
40%
2
29%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
22
34
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 8
4 Не забивали 1
2
9%
4
12%
1-15
6
27%
8
24%
16-30
2
9%
2
6%
31-45
4
18%
4
12%
46-60
3
14%
8
24%
61-75
5
23%
8
24%
76-90
Пропущено
23
21
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
2
9%
4
19%
1-15
3
13%
4
19%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
2
9%
9
43%
46-60
6
26%
2
10%
61-75
6
26%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:1
Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Челси - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Арсенал 0:1 Брентфорд - Эвертон 1:3 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Ньюпорт - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Брентфорд - Лилль 0:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3
Астон Вилла
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Зриньски - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Борнмут - Астон Вилла 2:2
Астон Вилла - Легия 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Зриньски 1:0 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Челси - Астон Вилла 0:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0
Результаты матчей
Брентфорд
Астон Вилла
Точный счет
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
6
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Брентфорд
Астон Вилла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
62
35
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
26
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
142
79
97
412
79
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|36 - 15
|37
|2.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|33 - 15
|36
|3.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|35 - 20
|35
|4.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|38 - 18
|33
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 23
|30
|6.
|Заявка
|16
|9
|0
|7
|18 - 21
|27
|7.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|33 - 21
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|33 - 28
|26
|9.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 30
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|26 - 26
|21
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 22
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 26
|19
|13.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 26
|19
|14.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 30
|19
|15.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 23
|16
|16.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 28
|14
|17.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|20 - 20
|13
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 32
|9
|19.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|16 - 34
|8
|20.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|12 - 41
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|25 - 5
|24
|2.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|21 - 5
|21
|3.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 4
|21
|4.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|20 - 8
|20
|5.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|6.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 12
|16
|7.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|17 - 9
|15
|8.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|15 - 11
|15
|9.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|10 - 14
|15
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 13
|12
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 9
|10
|14.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 13
|9
|16.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 21
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|20.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|18 - 11
|16
|3.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 12
|15
|5.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 20
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 11
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 16
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 13
|10
|11.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 18
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 10
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|14 - 17
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 18
|4
|19.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 11
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 20
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|11 (7)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|10 (4)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|9 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|8 (6)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 7
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 6
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 6
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|7
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|7
Прогнозы на матч Брентфорд - Астон Вилла
Исход игры
Брентфорд
4.3% (2)
Ничья
14.9% (7)
Астон Вилла
80.9% (38)
Тотал 2.5
Больше
65.96% (31)
Меньше
34.04% (16)
Обе команды забьют
Да
78.72% (37)
Нет
21.28% (10)
Популярный счёт
1:2 Астон Вилла
55.3% (26)
0:1 Астон Вилла
14.9% (7)
1:1 Ничья
12.8% (6)
0:2 Астон Вилла
4.3% (2)
2:3 Астон Вилла
4.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!