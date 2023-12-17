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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Осмерс Харм
Фрайбург
0:0
Первый тайм: 25'
Кёльн
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 111
Фрайбург 87.4% (97)
X 10.8% (12)
Кёльн 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Фрайбург
Ничья
Кёльн
4.05
3.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Атуболу
Ноа
25
Сильдиллия
Килианн
28
Гинтер
Маттиас
5
Гульде
Мануэль
33
Макенго
Жорди
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
42
Доан
Рицу
34
Рохль
Мерлин
32
Грифо
Винченцо
9
Хёлер
Лукас
1
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
4
Хюберс
Тимо
24
Шабо
Юлиан
35
Финкгрефе
Макс
6
Мартель
Эрик
7
Любичич
Деян
29
Тилманн
Ян
9
Вальдшмидт
Лука
11
Кайнц
Флориан
27
Зельке
Дейви
Фрайбург
4-2-3-1
Кёльн
4-2-3-1

История личных встреч

Фрайбург
Кёльн

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

22 матча

59.1%
13.6%
27.3%
13 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

Б
0:1
Б
2:0
Б
1:0
Б
1:1
Б
1:4
Б
5:0
Б
4:0
Б
1:2
Б
3:2
Б
3:4
Б
2:1
Б
3:0
Б
1:0
К
2:1
Б
0:1
Б
4:1
Б
4:0
Б
1:0
Б
3:2
Б
2:2
Б
0:0
Б2
1:0

Голы

Всего голов

25
12

Голов в среднем за матч

2.08
1.2

Среднее время на гол

43
75

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.9
0.83

Среднее время на гол

47
108

Всего голов

44
22

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 3 (3) 0.2
Хёлер Лукас 3 0.2
Грегорич Михаэль 2 0.13
Рохль Мерлин 1 0.07
Вайсхаупт Ноа 1 0.07
Гульде Мануэль 1 0.07
Хёфлер Николас 1 0.07
Филипп Максимилиан 1 0.07
Линхарт Филипп 1 0.07
Доан Рицу 1 0.07
Шаллаи Роланд 1 0.07
Гинтер Маттиас 0 0
Сильдиллия Килианн 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зельке Дейви 4 0.27
Кайнц Флориан 3 (3) 0.2
Вальдшмидт Лука 2 0.13
Майна Линтон 1 0.07
Гусенбашич Денис 0 0
Адамян Саркис 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 3 1
Эггештайн Максимилиан 3 0
Линхарт Филипп 3 0
Гинтер Маттиас 2 0
Кюблер Лукас 2 0
Хёлер Лукас 2 0
Шаллаи Роланд 2 0
Рохль Мерлин 2 0
Гульде Мануэль 1 0
Грифо Винченцо 1 0
Филипп Максимилиан 1 0
Сильдиллия Килианн 1 0
Вайсхаупт Ноа 1 0
Кристиан Штрайх 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карстенсен Расмус 1 1
Олесен Матиас 1 1
Стеффен Баумгарт 2 0
Зельке Дейви 2 0
Хюберс Тимо 2 0
Любичич Деян 2 0
Шабо Юлиан 2 0
Мартель Эрик 2 0
Кайнц Флориан 1 0
Ут Марк 1 0
Адамян Саркис 1 0
Шмиц Бенно 1 0
Килиан Лука 1 0
Алиду Фариде 1 0
Тилманн Ян 1 0
Гусенбашич Денис 1 0

Результаты матчей

Фрайбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Кёльн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
3
Фрайбург
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Кёльн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

3
4
Фрайбург
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Кёльн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

13
8

Упущенные победы

9
7

Голы по времени матча

Забито

11
4
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
2
50%
31-45
1
9%
2
50%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

9
14
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
22%
1
7%
1-15
3
33%
2
14%
16-30
1
11%
5
36%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
22%
4
29%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
3
50%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

14
10
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
3
21%
1
10%
1-15
3
21%
3
30%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
2
14%
4
40%
61-75
3
21%
1
10%
76-90

Забито

17
10
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 6
2
12%
1
10%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
6
35%
2
20%
31-45
2
12%
3
30%
46-60
4
24%
1
10%
61-75
2
12%
2
20%
76-90

Пропущено

23
24
14 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
5
22%
2
8%
1-15
6
26%
5
21%
16-30
3
13%
5
21%
31-45
2
9%
1
4%
46-60
2
9%
6
25%
61-75
5
22%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Майнц - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Олимпиакос 5:0
Фрайбург - Дармштадт 1:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Бачка-Топола 5:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Байер Л - Фрайбург 2:1 Бачка-Топола - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Бавария - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Штутгарт - Фрайбург 5:0
Кёльн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кёльн - Майнц 0:0 Дармштадт - Кёльн 0:1 Кёльн - Бавария 0:1 Порц - Кёльн 0:8
Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 Кёльн - Боруссия М 3:1 Байер Л - Кёльн 3:0 Кёльн - Штутгарт 0:2 Вердер - Кёльн 2:1 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Бергиш Гладбах - Кёльн 0:6 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Кёльн - Нант 2:0 Кёльн - Эрцгебирге Ауэ 2:0

Результаты матчей

Фрайбург
Кёльн

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Точный счет

2:1
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Фрайбург
Кёльн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
6
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
3
1
7
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
6
5
9
1.5
1
13
1
13
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 11 3 0 39 - 12 36
2.
Бавария
 Заявка 13 10 2 1 44 - 14 32
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 10 2 3 37 - 16 32
4.
Штутгарт
 Заявка 14 10 1 3 34 - 16 31
5.
Боруссия Д
 Заявка 15 7 5 3 29 - 24 26
6.
Хоффенхайм
 Заявка 15 7 2 6 29 - 27 23
7.
Фрайбург
 0:0 Заявка 15 6 4 5 17 - 23 22
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 5 6 3 24 - 16 21
9.
Вольфсбург
 Заявка 15 6 1 8 19 - 25 19
10.
Аугсбург
 Заявка 15 4 6 5 24 - 28 18
11.
Хайденхайм
 Заявка 15 5 2 8 22 - 30 17
12.
Боруссия М
 Заявка 15 4 5 6 30 - 33 17
13.
Бохум
 Заявка 15 3 7 5 18 - 29 16
14.
Вердер
 Заявка 15 4 3 8 22 - 29 15
15.
Кёльн
 0:0 Заявка 15 2 5 8 10 - 24 11
16.
Унион Берлин
 Заявка 14 3 1 10 15 - 31 10
17.
Дармштадт
 Заявка 15 2 3 10 17 - 38 9
18.
Майнц
 Заявка 15 1 6 8 12 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 6 2 0 24 - 6 20
2.
Байер Л
 Заявка 7 6 1 0 22 - 6 19
3.
Штутгарт
 Заявка 8 6 1 1 23 - 7 19
4.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
5.
Боруссия Д
 Заявка 8 5 1 2 15 - 13 16
6.
Вольфсбург
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7.
Хайденхайм
 Заявка 7 4 1 2 14 - 12 13
8.
Вердер
 Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
9.
Аугсбург
 Заявка 8 3 4 1 16 - 14 13
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
11.
Фрайбург
 0:0 Заявка 7 3 3 1 11 - 9 12
12.
Боруссия М
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
13.
Бохум
 Заявка 7 2 4 1 12 - 9 10
14.
Хоффенхайм
 Заявка 7 2 1 4 12 - 14 7
15.
Унион Берлин
 Заявка 7 2 1 4 8 - 14 7
16.
Кёльн
 0:0 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 16 5
18.
Майнц
 Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Бавария
 Заявка 7 5 1 1 17 - 9 16
3.
Хоффенхайм
 Заявка 8 5 1 2 17 - 13 16
4.
Штутгарт
 Заявка 6 4 0 2 11 - 9 12
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 4 0 3 13 - 10 12
6.
Боруссия Д
 Заявка 7 2 4 1 14 - 11 10
7.
Фрайбург
 0:0 Заявка 8 3 1 4 6 - 14 10
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 2 3 2 11 - 9 9
9.
Боруссия М
 Заявка 7 1 3 3 17 - 21 6
10.
Вольфсбург
 Заявка 8 2 0 6 8 - 18 6
11.
Кёльн
 0:0 Заявка 8 1 3 4 4 - 14 6
12.
Бохум
 Заявка 8 1 3 4 6 - 20 6
13.
Аугсбург
 Заявка 7 1 2 4 8 - 14 5
14.
Майнц
 Заявка 8 0 5 3 7 - 15 5
15.
Дармштадт
 Заявка 7 1 1 5 7 - 22 4
16.
Хайденхайм
 Заявка 8 1 1 6 8 - 18 4
17.
Унион Берлин
 Заявка 7 1 0 6 7 - 17 3
18.
Вердер
 Заявка 7 0 2 5 8 - 16 2
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 18 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 16 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 10 (4)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (4)
Бавария Сане Лерой 8 (7)
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Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Хоффенхайм Прёмель Гриша 6
Хайденхайм Динкчи Эрен 6
Боруссия Д Хуммельс Матс 1 4
Вольфсбург Лакруа Максанс 2 2
Весь список
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    Прогнозы 111
    Фрайбург 87.4% (97)
    X 10.8% (12)
    Кёльн 1.8% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фрайбург
    Ничья
    Кёльн
    4.05
    3.80
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    4.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрайбург 0:0 Кёльн

    Исход игры
    Фрайбург
    87% (100)
    Ничья
    11.3% (13)
    Кёльн
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.26% (63)
    Меньше
    44.74% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    64.91% (74)
    Нет
    35.09% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Фрайбург
    47% (54)
    1:0 Фрайбург
    25.2% (29)
    2:0 Фрайбург
    9.6% (11)
    1:1 Ничья
    9.6% (11)
    3:1 Фрайбург
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    1:2 Кёльн
    1.7% (2)
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    Фрайбург
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