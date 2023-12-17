Тур: 15. Стадион: Европа-парк-Штадион. Главный судья: Осмерс Харм
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
42
Доан
Рицу
34
Рохль
Мерлин
24
Шабо
Юлиан
29
Тилманн
Ян
27
Зельке
Дейви
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Доан РицуПолузащитник
-
34 Рохль МерлинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Зельке ДейвиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Ут МаркПолузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
- Нападающий
-
33 Дитц ФлорианНападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фрайбург
Кёльн
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
22 матча
59.1%
13.6%
27.3%
13 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
12
Голов в среднем за матч
2.08
1.2
Среднее время на гол
43
75
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
1.9
0.83
Среднее время на гол
47
108
Всего голов
44
22
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|3 (3)
|0.2
|Хёлер Лукас
|3
|0.2
|Грегорич Михаэль
|2
|0.13
|Рохль Мерлин
|1
|0.07
|Вайсхаупт Ноа
|1
|0.07
|Гульде Мануэль
|1
|0.07
|Хёфлер Николас
|1
|0.07
|Филипп Максимилиан
|1
|0.07
|Линхарт Филипп
|1
|0.07
|Доан Рицу
|1
|0.07
|Шаллаи Роланд
|1
|0.07
|Гинтер Маттиас
|0
|0
|Сильдиллия Килианн
|0
|0
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зельке Дейви
|4
|0.27
|Кайнц Флориан
|3 (3)
|0.2
|Вальдшмидт Лука
|2
|0.13
|Майна Линтон
|1
|0.07
|Гусенбашич Денис
|0
|0
|Адамян Саркис
|0
|0
Карточки
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|3
|1
|Эггештайн Максимилиан
|3
|0
|Линхарт Филипп
|3
|0
|Гинтер Маттиас
|2
|0
|Кюблер Лукас
|2
|0
|Хёлер Лукас
|2
|0
|Шаллаи Роланд
|2
|0
|Рохль Мерлин
|2
|0
|Гульде Мануэль
|1
|0
|Грифо Винченцо
|1
|0
|Филипп Максимилиан
|1
|0
|Сильдиллия Килианн
|1
|0
|Вайсхаупт Ноа
|1
|0
|Кристиан Штрайх
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карстенсен Расмус
|1
|1
|Олесен Матиас
|1
|1
|Стеффен Баумгарт
|2
|0
|Зельке Дейви
|2
|0
|Хюберс Тимо
|2
|0
|Любичич Деян
|2
|0
|Шабо Юлиан
|2
|0
|Мартель Эрик
|2
|0
|Кайнц Флориан
|1
|0
|Ут Марк
|1
|0
|Адамян Саркис
|1
|0
|Шмиц Бенно
|1
|0
|Килиан Лука
|1
|0
|Алиду Фариде
|1
|0
|Тилманн Ян
|1
|0
|Гусенбашич Денис
|1
|0
Результаты матчей
Фрайбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Кёльн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
3
Фрайбург
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Кёльн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
3
4
Фрайбург
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Кёльн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
13
8
Упущенные победы
9
7
Голы по времени матча
Забито
11
4
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
2
50%
31-45
1
9%
2
50%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
9
14
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
22%
1
7%
1-15
3
33%
2
14%
16-30
1
11%
5
36%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
22%
4
29%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
3
50%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
14
10
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
3
21%
1
10%
1-15
3
21%
3
30%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
2
14%
4
40%
61-75
3
21%
1
10%
76-90
Забито
17
10
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 6
2
12%
1
10%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
6
35%
2
20%
31-45
2
12%
3
30%
46-60
4
24%
1
10%
61-75
2
12%
2
20%
76-90
Пропущено
23
24
14 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
5
22%
2
8%
1-15
6
26%
5
21%
16-30
3
13%
5
21%
31-45
2
9%
1
4%
46-60
2
9%
6
25%
61-75
5
22%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Фрайбург
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Майнц - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Олимпиакос 5:0
Фрайбург - Дармштадт 1:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Бачка-Топола 5:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Байер Л - Фрайбург 2:1 Бачка-Топола - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Бавария - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Штутгарт - Фрайбург 5:0
Кёльн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кёльн - Майнц 0:0 Дармштадт - Кёльн 0:1 Кёльн - Бавария 0:1 Порц - Кёльн 0:8
Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 Кёльн - Боруссия М 3:1 Байер Л - Кёльн 3:0 Кёльн - Штутгарт 0:2 Вердер - Кёльн 2:1 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Бергиш Гладбах - Кёльн 0:6 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Кёльн - Нант 2:0 Кёльн - Эрцгебирге Ауэ 2:0
Результаты матчей
Фрайбург
Кёльн
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
Точный счет
2:1
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Фрайбург
Кёльн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
43
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
86
59
113
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|39 - 12
|36
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|44 - 14
|32
|3.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 16
|32
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 16
|31
|5.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|29 - 24
|26
|6.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|29 - 27
|23
|7.
|0:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 23
|22
|8.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|24 - 16
|21
|9.
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|19 - 25
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|24 - 28
|18
|11.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 30
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|30 - 33
|17
|13.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 29
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|22 - 29
|15
|15.
|0:0 Заявка
|15
|2
|5
|8
|10 - 24
|11
|16.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|15 - 31
|10
|17.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|17 - 38
|9
|18.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|12 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|24 - 6
|20
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 6
|19
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 7
|19
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|27 - 5
|16
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 13
|16
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 12
|13
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|16 - 14
|13
|10.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|11.
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 9
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|13.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|16.
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 16
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 9
|16
|3.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 13
|16
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|5.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|13 - 10
|12
|6.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|14 - 11
|10
|7.
|0:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|6 - 14
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 9
|9
|9.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|17 - 21
|6
|10.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|8 - 18
|6
|11.
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 14
|6
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 20
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|14.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|7 - 15
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 22
|4
|16.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 18
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 17
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|8 - 16
|2
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|Бавария
|Кейн Гарри
|18 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|16 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|10 (4)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (4)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (7)
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|6
|Хайденхайм
|Динкчи Эрен
|6
|Боруссия Д
|Хуммельс Матс
|1 4
|Вольфсбург
|Лакруа Максанс
|2 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фрайбург 0:0 Кёльн
Исход игры
Фрайбург
87% (100)
Ничья
11.3% (13)
Кёльн
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
55.26% (63)
Меньше
44.74% (51)
Обе команды забьют
Да
64.91% (74)
Нет
35.09% (40)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
47% (54)
1:0 Фрайбург
25.2% (29)
2:0 Фрайбург
9.6% (11)
1:1 Ничья
9.6% (11)
3:1 Фрайбург
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
1:2 Кёльн
1.7% (2)
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