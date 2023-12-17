Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Ут Марк из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Удар от ворот произведет Кёльн

87' Рохль Мерлин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Оооо... вот это был удар! Шаллаи Роланд должен был забить с этой позиции.

87' Хорошую попытку сделал Шаллаи Роланд . Удар в створ, но вратарь начеку

86' Эггештайн Максимилиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Хорошую попытку сделал Грегорич Михаэль . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Рохль Мерлин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Шаллаи Роланд навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Шаллаи Роланд создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Команда Фрайбург довольна результатом к этому моменту.

81' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Удар от ворот произведет Кёльн

80' Удар от ворот произведет Кёльн

80' Оооо... вот это был удар! Рохль Мерлин должен был забить с этой позиции.

79' Вайсхаупт Ноа из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Матч возобновлен

77' Ох, нехорошо это выглядит. Грегорич Михаэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Грегорич Михаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Тактическая замена. Финкгрефе Макс уходит с поля и его заменяет Расмус Карстенсен

73' Команда Фрайбург забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

72' Г О О О О Л - Грегорич Михаэль первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

72' Оооо... вот это был удар! Рохль Мерлин должен был забить с этой позиции.

72' Рохль Мерлин нанес удар головой, но Марвин Швабе спокойно отбил мяч.

72' Шаллаи Роланд из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Удар от ворот произведет Фрайбург

68' Ут Марк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Майна Линтон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

61' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

59' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Кайнц Флориан получил желтую карточку от судьи

56' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Доан Рицу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Фрайбург

49' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

48' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Фрайбург

48' Кайнц Флориан не смог попасть в створ ударом издали