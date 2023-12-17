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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Зрители: 34700 Главный судья: Осмерс Харм
Фрайбург
2:0
Конец матча
Кёльн
0'
27' Желтая карточка
Любичич Деян
31' Желтая карточка
Шабо Юлиан
40' Желтая карточка
Хёфлер Николас
57' Желтая карточка
Кайнц Флориан
62' Вторая желтая карточка
Шабо Юлиан
1:0
72' Гол
Грегорич Михаэль
2:0
90' Гол
Шаллаи Роланд
90'+7

Ход матча

27'
 
Любичич Деян
31'
 
Шабо Юлиан
40'
Хёфлер Николас
 
57'
 
Кайнц Флориан
61'
 
Ут Марк
Кайнц Флориан
61'
 
Гусенбашич Денис
Вальдшмидт Лука
61'
 
Майна Линтон
Любичич Деян
62'
 
Шабо Юлиан
65'
Грегорич Михаэль
Хёлер Лукас
 
66'
Шаллаи Роланд
Грифо Винченцо
 
66'
 
Килиан Лука
Тилманн Ян
72'
Грегорич Михаэль
1:0
73'
 
Карстенсен Расмус
Финкгрефе Макс
74'
Кюблер Лукас
Сильдиллия Килианн
 
75'
Вайсхаупт Ноа
Макенго Жорди
 
90'
Адаму Чуквубике
Рохль Мерлин
 
90'
Шаллаи Роланд
(Грегорич Михаэль)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 490 Количество передач 452
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Фрайбург 87% (100)
X 11.3% (13)
Кёльн 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Атуболу
Ноа
25
Сильдиллия
Килианн
28
Гинтер
Маттиас
5
Гульде
Мануэль
33
Макенго
Жорди
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
42
Доан
Рицу
34
Рохль
Мерлин
32
Грифо
Винченцо
9
Хёлер
Лукас
1
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
4
Хюберс
Тимо
24
Шабо
Юлиан
35
Финкгрефе
Макс
6
Мартель
Эрик
7
Любичич
Деян
29
Тилманн
Ян
9
Вальдшмидт
Лука
11
Кайнц
Флориан
27
Зельке
Дейви
Фрайбург
4-2-3-1
Кёльн
4-2-3-1

История личных встреч

Фрайбург
Кёльн

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

22 матча

59.1%
13.6%
27.3%
13 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

Б
0:1
Б
2:0
Б
1:0
Б
1:1
Б
1:4
Б
5:0
Б
4:0
Б
1:2
Б
3:2
Б
3:4
Б
2:1
Б
3:0
Б
1:0
К
2:1
Б
0:1
Б
4:1
Б
4:0
Б
1:0
Б
3:2
Б
2:2
Б
0:0
Б2
1:0

Голы

Всего голов

25
12

Голов в среднем за матч

2.08
1.2

Среднее время на гол

43
75

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.9
0.83

Среднее время на гол

47
108

Всего голов

44
22

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 3 (3) 0.2
Грегорич Михаэль 3 0.2
Хёлер Лукас 3 0.2
Шаллаи Роланд 2 0.13
Рохль Мерлин 1 0.07
Вайсхаупт Ноа 1 0.07
Гульде Мануэль 1 0.07
Хёфлер Николас 1 0.07
Филипп Максимилиан 1 0.07
Линхарт Филипп 1 0.07
Доан Рицу 1 0.07
Гинтер Маттиас 0 0
Сильдиллия Килианн 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зельке Дейви 4 0.27
Кайнц Флориан 3 (3) 0.2
Вальдшмидт Лука 2 0.13
Майна Линтон 1 0.07
Гусенбашич Денис 0 0
Адамян Саркис 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 4 1
Эггештайн Максимилиан 3 0
Линхарт Филипп 3 0
Гинтер Маттиас 2 0
Кюблер Лукас 2 0
Хёлер Лукас 2 0
Шаллаи Роланд 2 0
Рохль Мерлин 2 0
Гульде Мануэль 1 0
Грифо Винченцо 1 0
Филипп Максимилиан 1 0
Сильдиллия Килианн 1 0
Вайсхаупт Ноа 1 0
Кристиан Штрайх 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шабо Юлиан 3 1
Любичич Деян 3 0
Карстенсен Расмус 1 1
Олесен Матиас 1 1
Стеффен Баумгарт 2 0
Кайнц Флориан 2 0
Зельке Дейви 2 0
Хюберс Тимо 2 0
Мартель Эрик 2 0
Ут Марк 1 0
Адамян Саркис 1 0
Шмиц Бенно 1 0
Килиан Лука 1 0
Алиду Фариде 1 0
Тилманн Ян 1 0
Гусенбашич Денис 1 0

Результаты матчей

Фрайбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Кёльн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
3
Фрайбург
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Кёльн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

3
4
Фрайбург
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Кёльн
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

13
8

Упущенные победы

9
7

Голы по времени матча

Забито

13
4
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
2
50%
31-45
1
8%
2
50%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

9
16
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
22%
1
6%
1-15
3
33%
2
13%
16-30
1
11%
5
31%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
22%
5
31%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
3
50%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

14
10
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
3
21%
1
10%
1-15
3
21%
3
30%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
2
14%
4
40%
61-75
3
21%
1
10%
76-90

Забито

19
10
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 7
2
11%
1
10%
1-15
1
5%
1
10%
16-30
6
32%
2
20%
31-45
2
11%
3
30%
46-60
5
26%
1
10%
61-75
3
16%
2
20%
76-90

Пропущено

23
26
14 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
5
22%
2
8%
1-15
6
26%
5
19%
16-30
3
13%
5
19%
31-45
2
9%
1
4%
46-60
2
9%
7
27%
61-75
5
22%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Майнц - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Олимпиакос 5:0
Фрайбург - Дармштадт 1:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Бачка-Топола 5:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Байер Л - Фрайбург 2:1 Бачка-Топола - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Бавария - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Штутгарт - Фрайбург 5:0
Кёльн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кёльн - Майнц 0:0 Дармштадт - Кёльн 0:1 Кёльн - Бавария 0:1 Порц - Кёльн 0:8
Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 Кёльн - Боруссия М 3:1 Байер Л - Кёльн 3:0 Кёльн - Штутгарт 0:2 Вердер - Кёльн 2:1 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Бергиш Гладбах - Кёльн 0:6 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Кёльн - Нант 2:0 Кёльн - Эрцгебирге Ауэ 2:0

Результаты матчей

Фрайбург
Кёльн

Точный счет

2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Фрайбург
Кёльн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
1
6
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
1
7
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
8
7
6
9
1.5
1
14
1
14
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 3:0 Заявка 15 12 3 0 42 - 12 39
2.
Бавария
 Заявка 13 10 2 1 44 - 14 32
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 10 2 3 37 - 16 32
4.
Штутгарт
 Заявка 14 10 1 3 34 - 16 31
5.
Боруссия Д
 Заявка 15 7 5 3 29 - 24 26
6.
Фрайбург
 Заявка 15 7 3 5 19 - 23 24
7.
Хоффенхайм
 Заявка 15 7 2 6 29 - 27 23
8.
Айнтрахт Фр
 0:3 Заявка 15 5 6 4 24 - 19 21
9.
Вольфсбург
 Заявка 15 6 1 8 19 - 25 19
10.
Аугсбург
 Заявка 15 4 6 5 24 - 28 18
11.
Хайденхайм
 Заявка 15 5 2 8 22 - 30 17
12.
Боруссия М
 Заявка 15 4 5 6 30 - 33 17
13.
Бохум
 Заявка 15 3 7 5 18 - 29 16
14.
Вердер
 Заявка 15 4 3 8 22 - 29 15
15.
Унион Берлин
 Заявка 14 3 1 10 15 - 31 10
16.
Кёльн
 Заявка 15 2 4 9 10 - 26 10
17.
Дармштадт
 Заявка 15 2 3 10 17 - 38 9
18.
Майнц
 Заявка 15 1 6 8 12 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 3:0 Заявка 8 7 1 0 25 - 6 22
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 6 2 0 24 - 6 20
3.
Штутгарт
 Заявка 8 6 1 1 23 - 7 19
4.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
5.
Боруссия Д
 Заявка 8 5 1 2 15 - 13 16
6.
Фрайбург
 Заявка 7 4 2 1 13 - 9 14
7.
Вольфсбург
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
8.
Хайденхайм
 Заявка 7 4 1 2 14 - 12 13
9.
Вердер
 Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
10.
Аугсбург
 Заявка 8 3 4 1 16 - 14 13
11.
Айнтрахт Фр
 0:3 Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
12.
Боруссия М
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
13.
Бохум
 Заявка 7 2 4 1 12 - 9 10
14.
Хоффенхайм
 Заявка 7 2 1 4 12 - 14 7
15.
Унион Берлин
 Заявка 7 2 1 4 8 - 14 7
16.
Кёльн
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 16 5
18.
Майнц
 Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 3:0 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Бавария
 Заявка 7 5 1 1 17 - 9 16
3.
Хоффенхайм
 Заявка 8 5 1 2 17 - 13 16
4.
Штутгарт
 Заявка 6 4 0 2 11 - 9 12
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 4 0 3 13 - 10 12
6.
Боруссия Д
 Заявка 7 2 4 1 14 - 11 10
7.
Фрайбург
 Заявка 8 3 1 4 6 - 14 10
8.
Айнтрахт Фр
 0:3 Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
9.
Боруссия М
 Заявка 7 1 3 3 17 - 21 6
10.
Вольфсбург
 Заявка 8 2 0 6 8 - 18 6
11.
Бохум
 Заявка 8 1 3 4 6 - 20 6
12.
Аугсбург
 Заявка 7 1 2 4 8 - 14 5
13.
Кёльн
 Заявка 8 1 2 5 4 - 16 5
14.
Майнц
 Заявка 8 0 5 3 7 - 15 5
15.
Дармштадт
 Заявка 7 1 1 5 7 - 22 4
16.
Хайденхайм
 Заявка 8 1 1 6 8 - 18 4
17.
Унион Берлин
 Заявка 7 1 0 6 7 - 17 3
18.
Вердер
 Заявка 7 0 2 5 8 - 16 2
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 18 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 16 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 10 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 9 (7)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Хоффенхайм Прёмель Гриша 6
Хайденхайм Динкчи Эрен 6
Боруссия Д Хуммельс Матс 1 4
Фрайбург Хёфлер Николас 1 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 34700 болельщиков
  • 97'
    Фрайбург заслуженно побеждает в отличном матче
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Фрайбург: 54%, Кёльн: 46%.
  • 97'
    Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Команда Фрайбург забила решающий гол в последние минуты игры!
  • 95'
    Грегорич Михаэль сделал результативную передачу.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Europa-Park Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Фрайбург 87% (100)
    X 11.3% (13)
    Кёльн 1.7% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрайбург 2:0 Кёльн

    Исход игры
    Фрайбург
    87% (100)
    Ничья
    11.3% (13)
    Кёльн
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.26% (63)
    Меньше
    44.74% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    64.91% (74)
    Нет
    35.09% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Фрайбург
    47% (54)
    1:0 Фрайбург
    25.2% (29)
    2:0 Фрайбург
    9.6% (11)
    1:1 Ничья
    9.6% (11)
    3:1 Фрайбург
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    1:2 Кёльн
    1.7% (2)
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