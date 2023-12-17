Тур: 17. Стадион: Stadio Rigamonti Ceppi.
0'
1:0
21' ГолИонице Артур
2:0
38' ГолБузо Николо
45' Желтая карточкаФалетти Сесар
2:1
51' ГолРаймондо Антонио
Ход матча
21'
38'
2:0
45'
51'
2:1
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
34
Марроне
Лука
27
Ионице
Артур
99
Бузо
Николо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Бузо НиколоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
83 Лемменс МатсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
12 Luca Bonadeo
-
68 Brayan Boci
-
-
-
Главный тренер: Эмилиано Бонаццоли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
12 Robert Matei
-
Главный тренер: Бреда Роберто
Бомбардиры внутри турнира
Лекко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бузо Николо
|5
|0.29
|Ионице Артур
|2
|0.12
|Новакович Андрия
|2
|0.12
|Лепоре Франко
|1
|0.06
|Alessandro Caporale
|1
|0.06
|Крочата Джованни
|1
|0.06
|Эусепи Умберто
|1
|0.06
|Alessandro Bianconi
|1
|0.06
|Mattia Tordini
|1
|0.06
|Серсанти Алессандро
|1
|0.06
|Lorenzo Di Stefano
|0
|0
|Luca Giudici
|0
|0
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Касасола Тиаго
|4
|0.24
|Раймондо Антонио
|4
|0.24
|Ди Стефано Филиппо
|3
|0.18
|Диаките Салим
|2
|0.12
|Фалетти Сесар
|1 (1)
|0.06
|Lorenzo Lucchesi
|1
|0.06
|Дионизи Федерико
|1
|0.06
|Соренсен Фредерик
|1
|0.06
|Челли Алессандро III
|1
|0.06
|Луперини Грегорио
|0
|0
|Пююхтя Никлас
|0
|0
|Мантовани Валерио
|0
|0
|Фавазули Костантино
|0
|0
Карточки
Лекко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крочата Джованни
|7
|0
|Серсанти Алессандро
|6
|0
|Alessandro Caporale
|4
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|4
|0
|Марроне Лука
|3
|0
|Новакович Андрия
|3
|0
|Alessandro Bianconi
|3
|0
|Mattia Tordini
|3
|0
|Лемменс Матс
|3
|0
|Цельяк Ведран
|2
|0
|Бузо Николо
|2
|0
|Ионице Артур
|1
|0
|Лепоре Франко
|1
|0
|Davide Guglielmotti
|1
|0
|Мельграти Рикардо
|1
|0
|Matteo Battistini
|1
|0
|Lorenzo Di Stefano
|1
|0
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фалетти Сесар
|5
|0
|Лабойко Якуб
|5
|0
|Диаките Салим
|5
|0
|Луперини Грегорио
|4
|0
|Капуано Марко
|2
|1
|Челли Алессандро III
|3
|0
|Коррадо Никколо
|1
|1
|Яннарилли Энтони
|2
|0
|Дионизи Федерико
|2
|0
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|Раймондо Антонио
|2
|0
|Ди Стефано Филиппо
|2
|0
|Фавазули Костантино
|2
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|0
|Фавилли Андреа
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Касасола Тиаго
|1
|0
|Пююхтя Никлас
|1
|0
|Де Бур Кес
|1
|0
Результаты матчей
Лекко
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Тернана
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
8
Лекко
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Тернана
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
5
7
Лекко
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Тернана
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
9
15
Голы по времени матча
Забито
8
11
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
0
0%
1
9%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
2
25%
3
27%
61-75
2
25%
3
27%
76-90
Пропущено
12
12
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
2
17%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
4
33%
2
17%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
4
33%
76-90
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
1
17%
2
25%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
9%
1
13%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
2
18%
3
38%
61-75
3
27%
2
25%
76-90
Забито
14
19
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
8 Не забивали 5
1
7%
3
16%
1-15
3
21%
1
5%
16-30
2
14%
3
16%
31-45
2
14%
2
11%
46-60
3
21%
5
26%
61-75
3
21%
5
26%
76-90
Пропущено
23
20
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
3
13%
3
15%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
3
13%
3
15%
31-45
5
22%
3
15%
46-60
4
17%
3
15%
61-75
5
22%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Лекко
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сампдория - Лекко 2:0 Лекко - Бари 1:0 Комо - Лекко 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0
Лекко - Парма 3:2 Лекко - Специя 0:0 Реджана - Лекко 1:1 Палермо - Лекко 1:2 Пиза - Лекко 1:2 Лекко - Асколи 0:2 Козенца - Лекко 3:0 Читтаделла - Лекко 2:1 Лекко - ФералпиСало 1:2 Модена - Лекко 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Лекко - Катанзаро 3:4 Про Верчелли - Лекко 0:2 Лекко - Фоджа 3:1 Фоджа - Лекко 1:2 Чезена - Лекко 0:1
Тернана
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Тернана - ФералпиСало 2:1 Козенца - Тернана 1:3 Тернана - Палермо 1:1 Специя - Тернана 2:2
Тернана - Венеция 0:1 Модена - Тернана 2:1 Тернана - Брешия 0:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Тернана - Реджана 3:0 Асколи - Тернана 2:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Комо - Тернана 2:1 Тернана - Бари 0:0 Тернана - Кремонезе 0:1 Катанзаро - Тернана 2:1 Тернана - Сампдория 1:2 Салернитана - Тернана 1:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Комо - Тернана 3:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1
Результаты матчей
Лекко
Тернана
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
0:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:1
3 раза 43%
2:2
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Лекко
Тернана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
54
25
27
25
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
61
27
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
115
412
511
214
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|10
|5
|2
|32 - 16
|35
|2.
|17
|10
|3
|4
|27 - 16
|33
|3.
|17
|9
|4
|4
|20 - 17
|31
|4.
|17
|9
|3
|5
|26 - 20
|30
|5.
|17
|8
|5
|4
|22 - 13
|29
|6.
|17
|8
|5
|4
|21 - 19
|29
|7.
|17
|8
|4
|5
|26 - 18
|28
|8.
|17
|7
|6
|4
|18 - 17
|27
|9.
|17
|7
|3
|7
|21 - 21
|24
|10.
|17
|5
|7
|5
|17 - 16
|22
|11.
|17
|4
|9
|4
|17 - 19
|21
|12.
|17
|5
|5
|7
|23 - 23
|20
|13.
|17
|5
|5
|7
|18 - 19
|20
|14.
|2:1
|17
|5
|4
|8
|16 - 24
|19
|15.
|17
|4
|6
|7
|16 - 20
|18
|16.
|17
|3
|8
|6
|17 - 22
|17
|17.
|17
|4
|4
|9
|17 - 23
|16
|18.
|17
|3
|7
|7
|14 - 22
|16
|19.
|1:2
|17
|3
|5
|9
|19 - 23
|14
|20.
|17
|2
|4
|11
|12 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|1
|2
|18 - 12
|19
|2.
|9
|5
|4
|0
|15 - 7
|19
|3.
|8
|5
|2
|1
|11 - 8
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|13 - 11
|17
|5.
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|6.
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|7.
|9
|4
|1
|4
|13 - 11
|13
|8.
|8
|4
|0
|4
|10 - 9
|12
|9.
|9
|3
|3
|3
|14 - 10
|12
|10.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|11.
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|12.
|8
|2
|5
|1
|8 - 9
|11
|13.
|8
|3
|1
|4
|9 - 8
|10
|14.
|2:1
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|15.
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|16.
|1:2
|9
|2
|3
|4
|8 - 8
|9
|17.
|9
|1
|6
|2
|9 - 11
|9
|18.
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|19.
|8
|1
|4
|3
|4 - 6
|7
|20.
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|13 - 6
|17
|2.
|8
|5
|1
|2
|17 - 9
|16
|3.
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|5.
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|6.
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|7.
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|8.
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|9.
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|10.
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|11.
|9
|3
|2
|4
|8 - 10
|11
|12.
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|13.
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|14.
|2:1
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|15.
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|16.
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|17.
|8
|2
|2
|4
|4 - 9
|8
|18.
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|19.
|1:2
|8
|1
|2
|5
|11 - 15
|5
|20.
|9
|1
|2
|6
|6 - 18
|5
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|9 (3)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|7 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|7 (1)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 8
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|8
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 6
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 6
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|7