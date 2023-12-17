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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Лекко
2:3
Конец матча
Тернана
0'
1:0
21' Гол
Ионице Артур
2:0
38' Гол
Бузо Николо
45' Желтая карточка
Фалетти Сесар
2:1
51' Гол
Раймондо Антонио
67' Желтая карточка
Раймондо Антонио
2:2
69' Гол
Раймондо Антонио
2:3
76' Гол
Луперини Грегорио
88' Желтая карточка
Де Бур Кес
88' Красная карточка
Де Бур Кес
90' Желтая карточка
Луперини Грегорио
90'+10
22
Саракко
Умберто
32
Лепоре
Франко
2
Цельяк
Ведран
34
Марроне
Лука
17
Alessandro
Caporale
27
Ионице
Артур
8
Серсанти
Алессандро
21
Крочата
Джованни
73
Lorenzo
Di
Stefano
90
Новакович
Андрия
99
Бузо
Николо
1
Яннарилли
Энтони
13
Мантовани
Валерио
4
Соренсен
Фредерик
44
Lorenzo
Lucchesi
15
Касасола
Тиаго
91
Коррадо
Никколо
25
Лабойко
Якуб
66
Пююхтя
Никлас
10
Фалетти
Сесар
28
Ди
Стефано
Филиппо
9
Раймондо
Антонио
Лекко
4-3-3
Тернана
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Лекко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бузо Николо 5 0.29
Ионице Артур 2 0.12
Новакович Андрия 2 0.12
Лепоре Франко 1 0.06
Alessandro Caporale 1 0.06
Крочата Джованни 1 0.06
Эусепи Умберто 1 0.06
Alessandro Bianconi 1 0.06
Mattia Tordini 1 0.06
Серсанти Алессандро 1 0.06
Lorenzo Di Stefano 0 0
Luca Giudici 0 0
Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раймондо Антонио 6 0.35
Касасола Тиаго 4 0.24
Ди Стефано Филиппо 3 0.18
Диаките Салим 2 0.12
Фалетти Сесар 1 (1) 0.06
Луперини Грегорио 1 0.06
Lorenzo Lucchesi 1 0.06
Дионизи Федерико 1 0.06
Соренсен Фредерик 1 0.06
Челли Алессандро III 1 0.06
Пююхтя Никлас 0 0
Мантовани Валерио 0 0
Лабойко Якуб 0 0
Фавазули Костантино 0 0

Карточки

Лекко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крочата Джованни 7 0
Серсанти Алессандро 6 0
Alessandro Caporale 4 0
Дельи Инноченти Дуччо 4 0
Марроне Лука 3 0
Новакович Андрия 3 0
Alessandro Bianconi 3 0
Mattia Tordini 3 0
Лемменс Матс 3 0
Цельяк Ведран 2 0
Бузо Николо 2 0
Ионице Артур 1 0
Лепоре Франко 1 0
Davide Guglielmotti 1 0
Мельграти Рикардо 1 0
Matteo Battistini 1 0
Lorenzo Di Stefano 1 0
Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалетти Сесар 5 0
Луперини Грегорио 5 0
Лабойко Якуб 5 0
Диаките Салим 5 0
Капуано Марко 2 1
Де Бур Кес 2 1
Челли Алессандро III 3 0
Раймондо Антонио 3 0
Коррадо Никколо 1 1
Яннарилли Энтони 2 0
Дионизи Федерико 2 0
Соренсен Фредерик 2 0
Ди Стефано Филиппо 2 0
Фавазули Костантино 2 0
Вивиани Федерико 1 0
Пройетти Маттиа 1 0
Фавилли Андреа 1 0
Богдан Лука 1 0
Касасола Тиаго 1 0
Пююхтя Никлас 1 0

Результаты матчей

Лекко
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Тернана
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

6
8
Лекко
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Тернана
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

5
7
Лекко
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Тернана
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

11
15

Голы по времени матча

Забито

10
14
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
0
0%
1
7%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
2
20%
3
21%
46-60
2
20%
4
29%
61-75
2
20%
4
29%
76-90

Пропущено

15
14
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
13%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
5
33%
2
14%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
4
29%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
1
17%
2
25%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
9%
1
13%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
2
18%
3
38%
61-75
3
27%
2
25%
76-90

Забито

16
22
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
8 Не забивали 5
1
6%
3
14%
1-15
4
25%
1
5%
16-30
3
19%
3
14%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
3
19%
6
27%
61-75
3
19%
6
27%
76-90

Пропущено

26
22
9 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
3
12%
3
14%
1-15
3
12%
3
14%
16-30
3
12%
4
18%
31-45
6
23%
3
14%
46-60
5
19%
3
14%
61-75
6
23%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Лекко
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сампдория - Лекко 2:0 Лекко - Бари 1:0 Комо - Лекко 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0
Лекко - Парма 3:2 Лекко - Специя 0:0 Реджана - Лекко 1:1 Палермо - Лекко 1:2 Пиза - Лекко 1:2 Лекко - Асколи 0:2 Козенца - Лекко 3:0 Читтаделла - Лекко 2:1 Лекко - ФералпиСало 1:2 Модена - Лекко 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Лекко - Катанзаро 3:4 Про Верчелли - Лекко 0:2 Лекко - Фоджа 3:1 Фоджа - Лекко 1:2 Чезена - Лекко 0:1
Тернана
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Тернана - ФералпиСало 2:1 Козенца - Тернана 1:3 Тернана - Палермо 1:1 Специя - Тернана 2:2
Тернана - Венеция 0:1 Модена - Тернана 2:1 Тернана - Брешия 0:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Тернана - Реджана 3:0 Асколи - Тернана 2:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Комо - Тернана 2:1 Тернана - Бари 0:0 Тернана - Кремонезе 0:1 Катанзаро - Тернана 2:1 Тернана - Сампдория 1:2 Салернитана - Тернана 1:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Комо - Тернана 3:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1

Результаты матчей

Лекко
Тернана

Точный счет

0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:1
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%

Тоталы голов в матче

Лекко
Тернана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
4
3
5
1.5
2
7
2
6
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
7
1
2
7
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
12
5
5
12
1.5
6
11
2
15
2.5
3
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 17 10 5 2 32 - 16 35
2.
Венеция
 17 10 3 4 27 - 16 33
3.
Комо
 17 9 4 4 20 - 17 31
4.
Катанзаро
 17 9 3 5 26 - 20 30
5.
Кремонезе
 17 8 5 4 22 - 13 29
6.
Читтаделла
 17 8 5 4 21 - 19 29
7.
Палермо
 17 8 4 5 26 - 18 28
8.
Модена
 17 7 6 4 18 - 17 27
9.
Сампдория
 17 7 3 7 21 - 21 24
10.
Брешия
 17 5 7 5 17 - 16 22
11.
Бари
 17 4 9 4 17 - 19 21
12.
Зюйдтироль
 17 5 5 7 23 - 23 20
13.
Козенца
 17 5 5 7 18 - 19 20
14.
Пиза
 17 4 6 7 16 - 20 18
15.
Тернана
 17 4 5 8 21 - 23 17
16.
Реджана
 17 3 8 6 17 - 22 17
17.
Асколи
 17 4 4 9 17 - 23 16
18.
Лекко
 17 4 4 9 16 - 26 16
19.
Специя
 17 3 7 7 14 - 22 16
20.
ФералпиСало
 17 2 4 11 12 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 9 6 1 2 18 - 12 19
2.
Парма
 9 5 4 0 15 - 7 19
3.
Комо
 8 5 2 1 11 - 8 17
4.
Читтаделла
 9 5 2 2 13 - 11 17
5.
Катанзаро
 8 5 1 2 14 - 9 16
6.
Модена
 9 4 2 3 9 - 10 14
7.
Палермо
 9 4 1 4 13 - 11 13
8.
Сампдория
 8 4 0 4 10 - 9 12
9.
Козенца
 9 3 3 3 14 - 10 12
10.
Кремонезе
 9 3 3 3 9 - 7 12
11.
Брешия
 9 3 3 3 9 - 9 12
12.
Бари
 8 2 5 1 8 - 9 11
13.
Асколи
 8 3 1 4 9 - 8 10
14.
Зюйдтироль
 8 2 3 3 11 - 10 9
15.
Тернана
 9 2 3 4 8 - 8 9
16.
Реджана
 9 1 6 2 9 - 11 9
17.
Лекко
 8 2 1 5 10 - 15 7
18.
Пиза
 8 1 4 3 8 - 10 7
19.
Специя
 8 1 4 3 4 - 6 7
20.
ФералпиСало
 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 8 5 2 1 13 - 6 17
2.
Парма
 8 5 1 2 17 - 9 16
3.
Палермо
 8 4 3 1 13 - 7 15
4.
Венеция
 8 4 2 2 9 - 4 14
5.
Катанзаро
 9 4 2 3 12 - 11 14
6.
Комо
 9 4 2 3 9 - 9 14
7.
Модена
 8 3 4 1 9 - 7 13
8.
Читтаделла
 8 3 3 2 8 - 8 12
9.
Сампдория
 9 3 3 3 11 - 12 12
10.
Зюйдтироль
 9 3 2 4 12 - 13 11
11.
Пиза
 9 3 2 4 8 - 10 11
12.
Брешия
 8 2 4 2 8 - 7 10
13.
Бари
 9 2 4 3 9 - 10 10
14.
Лекко
 9 2 3 4 6 - 11 9
15.
Специя
 9 2 3 4 10 - 16 9
16.
Тернана
 8 2 2 4 13 - 15 8
17.
Реджана
 8 2 2 4 8 - 11 8
18.
Козенца
 8 2 2 4 4 - 9 8
19.
Асколи
 9 1 3 5 8 - 15 6
20.
ФералпиСало
 9 1 2 6 6 - 18 5
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 9 (3)
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Асколи Мендеш Педру 7 (2)
Палермо Брунори Маттео 7 (1)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 8
Читтаделла Бранка Симоне 8
Асколи Беллучи Джузеппе 1 6
Комо Коне Бенджамин 1 6
Козенца Д'Орацио Томмазо 7
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 54'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Фалетти Сесар получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Крочата Джованни сделал результативную передачу.
    • 38'
      Г О О О О Л - Николо Бузо бьет в цель!
    • 21'
      Lorenzo Di Stefano сделал результативную передачу.
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