Тур: 17. Стадион: Stadio Rigamonti Ceppi.
0'
1:0
21' ГолИонице Артур
2:0
38' ГолБузо Николо
45' Желтая карточкаФалетти Сесар
2:1
51' ГолРаймондо Антонио
67' Желтая карточкаРаймондо Антонио
2:2
69' ГолРаймондо Антонио
2:3
76' ГолЛуперини Грегорио
88' Желтая карточкаДе Бур Кес
88' Красная карточкаДе Бур Кес
90' Желтая карточкаЛуперини Грегорио
90'+10
Ход матча
21'
38'
2:0
45'
51'
2:1
67'
69'
76'
88'
88'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 5
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 5
-
12 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
436 Количество передач 408
-
51 Владение мячом, % 49
34
Марроне
Лука
27
Ионице
Артур
99
Бузо
Николо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Бузо НиколоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
83 Лемменс МатсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
12 Luca Bonadeo
-
68 Brayan Boci
-
-
-
Главный тренер: Эмилиано Бонаццоли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
12 Robert Matei
-
Главный тренер: Бреда Роберто
Бомбардиры внутри турнира
Лекко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бузо Николо
|5
|0.29
|Ионице Артур
|2
|0.12
|Новакович Андрия
|2
|0.12
|Лепоре Франко
|1
|0.06
|Alessandro Caporale
|1
|0.06
|Крочата Джованни
|1
|0.06
|Эусепи Умберто
|1
|0.06
|Alessandro Bianconi
|1
|0.06
|Mattia Tordini
|1
|0.06
|Серсанти Алессандро
|1
|0.06
|Lorenzo Di Stefano
|0
|0
|Luca Giudici
|0
|0
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раймондо Антонио
|6
|0.35
|Касасола Тиаго
|4
|0.24
|Ди Стефано Филиппо
|3
|0.18
|Диаките Салим
|2
|0.12
|Фалетти Сесар
|1 (1)
|0.06
|Луперини Грегорио
|1
|0.06
|Lorenzo Lucchesi
|1
|0.06
|Дионизи Федерико
|1
|0.06
|Соренсен Фредерик
|1
|0.06
|Челли Алессандро III
|1
|0.06
|Пююхтя Никлас
|0
|0
|Мантовани Валерио
|0
|0
|Лабойко Якуб
|0
|0
|Фавазули Костантино
|0
|0
Карточки
Лекко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крочата Джованни
|7
|0
|Серсанти Алессандро
|6
|0
|Alessandro Caporale
|4
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|4
|0
|Марроне Лука
|3
|0
|Новакович Андрия
|3
|0
|Alessandro Bianconi
|3
|0
|Mattia Tordini
|3
|0
|Лемменс Матс
|3
|0
|Цельяк Ведран
|2
|0
|Бузо Николо
|2
|0
|Ионице Артур
|1
|0
|Лепоре Франко
|1
|0
|Davide Guglielmotti
|1
|0
|Мельграти Рикардо
|1
|0
|Matteo Battistini
|1
|0
|Lorenzo Di Stefano
|1
|0
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фалетти Сесар
|5
|0
|Луперини Грегорио
|5
|0
|Лабойко Якуб
|5
|0
|Диаките Салим
|5
|0
|Капуано Марко
|2
|1
|Де Бур Кес
|2
|1
|Челли Алессандро III
|3
|0
|Раймондо Антонио
|3
|0
|Коррадо Никколо
|1
|1
|Яннарилли Энтони
|2
|0
|Дионизи Федерико
|2
|0
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|Ди Стефано Филиппо
|2
|0
|Фавазули Костантино
|2
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|0
|Фавилли Андреа
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Касасола Тиаго
|1
|0
|Пююхтя Никлас
|1
|0
Результаты матчей
Лекко
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Тернана
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
6
8
Лекко
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Тернана
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
5
7
Лекко
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Тернана
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
11
15
Голы по времени матча
Забито
10
14
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
0
0%
1
7%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
2
20%
3
21%
46-60
2
20%
4
29%
61-75
2
20%
4
29%
76-90
Пропущено
15
14
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
13%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
5
33%
2
14%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
4
29%
76-90
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
1
17%
2
25%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
9%
1
13%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
2
18%
3
38%
61-75
3
27%
2
25%
76-90
Забито
16
22
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
8 Не забивали 5
1
6%
3
14%
1-15
4
25%
1
5%
16-30
3
19%
3
14%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
3
19%
6
27%
61-75
3
19%
6
27%
76-90
Пропущено
26
22
9 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
3
12%
3
14%
1-15
3
12%
3
14%
16-30
3
12%
4
18%
31-45
6
23%
3
14%
46-60
5
19%
3
14%
61-75
6
23%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Лекко
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сампдория - Лекко 2:0 Лекко - Бари 1:0 Комо - Лекко 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0
Лекко - Парма 3:2 Лекко - Специя 0:0 Реджана - Лекко 1:1 Палермо - Лекко 1:2 Пиза - Лекко 1:2 Лекко - Асколи 0:2 Козенца - Лекко 3:0 Читтаделла - Лекко 2:1 Лекко - ФералпиСало 1:2 Модена - Лекко 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Лекко - Катанзаро 3:4 Про Верчелли - Лекко 0:2 Лекко - Фоджа 3:1 Фоджа - Лекко 1:2 Чезена - Лекко 0:1
Тернана
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Тернана - ФералпиСало 2:1 Козенца - Тернана 1:3 Тернана - Палермо 1:1 Специя - Тернана 2:2
Тернана - Венеция 0:1 Модена - Тернана 2:1 Тернана - Брешия 0:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Тернана - Реджана 3:0 Асколи - Тернана 2:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Комо - Тернана 2:1 Тернана - Бари 0:0 Тернана - Кремонезе 0:1 Катанзаро - Тернана 2:1 Тернана - Сампдория 1:2 Салернитана - Тернана 1:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Комо - Тернана 3:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1
Результаты матчей
Лекко
Тернана
Точный счет
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:1
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
Тоталы голов в матче
Лекко
Тернана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
54
35
27
26
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
71
27
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
125
512
611
215
314
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|9 (3)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|7 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|7 (1)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 8
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|8
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 6
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 6
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|7