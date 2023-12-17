Тур: 19. Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского.
0'
31' Желтая карточкаКакабадзе Отар
33' Желтая карточкаГлик Камил
40' Желтая карточкаЖозуэ Филипе
1:0
46' ГолКун Патрик
56' Желтая карточкаЧелхака Юрген
82' Желтая карточкаСлиш Бартош
2:0
86' ПенальтиКрамер Блаж
88' Желтая карточкаКрамер Блаж
90' Желтая карточкаКапюади Стив
90'+6
Ход матча
31'
33'
40'
46'
1:0
56'
82'
86'
2:0
88'
90'
13
Вшолек
Павел
33
Кун
Патрик
99
Слиш
Бартош
27
Жозуэ
Филипе
20
Мучи
Эрнест
28
Гуаль
Марк
15
Глик
Камил
20
Karol
Knap
10
Ракочи
Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелЗащитник
-
33 Кун ПатрикЗащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
-
20 Мучи ЭрнестПолузащитник
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Диаш ЖильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Руньяич Коста
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Полузащитник
-
20 Karol KnapПолузащитник
-
10 Ракочи МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вильк АдамВратарь
- Полузащитник
-
73 Зауха ПатрикПолузащитник
-
-
-
-
-
-
99 Szymon Doba
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
История личных встреч
Легия
Краковия
26 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
30.8%
23%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.1%
19.2%
7.7%
19 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 3 победы
34 матча
64.7%
20.6%
14.7%
22 победы 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
35.3%
44.1%
20.6%
12 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
55.9%
35.3%
8.8%
19 побед 12 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
34
22
Голов в среднем за матч
1.79
1.47
Среднее время на гол
50
61
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.07
0.42
Среднее время на гол
84
213
Всего голов
50
30
Голов в среднем за матч
1.47
0.88
Тотал матчей
2.5
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
18
Больше 53%
Меньше 47%
16
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
61
102
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пекхарт Томаш
|6
|0.33
|Жозуэ Филипе
|6 (4)
|0.33
|Мучи Эрнест
|4
|0.22
|Вшолек Павел
|3
|0.17
|Крамер Блаж
|2 (1)
|0.11
|Кун Патрик
|1
|0.06
|Панков Радован
|1
|0.06
|Гуаль Марк
|1
|0.06
|Элитим Хуэрхен
|1
|0.06
|Баку Макана
|1
|0.06
|Августиняк Рафал
|1
|0.06
|Капюади Стив
|1
|0.06
|Стржалек Игорь
|1
|0.06
|Росолек Мацей
|0
|0
|Капустка Бартош
|0
|0
|Рибейру Юри
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
|Тобиаш Кацпер
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Karol Knap
|4 (2)
|0.22
|Гицэ Вирджил
|4
|0.22
|Кялльман Беньямин
|3
|0.17
|Ракочи Михал
|3
|0.17
|Patryk Makuch
|3
|0.17
|Атанасов Яни
|1
|0.06
|Глик Камил
|1
|0.06
|Ярошински Павел
|1
|0.06
|Сковгор Андреас
|0
|0
|Takuto Oshima
|0
|0
|Рыпэ Корнел
|0
|0
|Kacper Smiglewski
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жозуэ Филипе
|6
|1
|Енджейчик Артур
|4
|2
|Капюади Стив
|5
|0
|Челхака Юрген
|5
|0
|Рибейру Юри
|4
|0
|Слиш Бартош
|4
|0
|Крамер Блаж
|4
|0
|Элитим Хуэрхен
|4
|0
|Пекхарт Томаш
|3
|0
|Вшолек Павел
|3
|0
|Бурч Марко
|1
|1
|Панков Радован
|2
|0
|Августиняк Рафал
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Kosta Runjaic
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Takuto Oshima
|5
|0
|Ракочи Михал
|4
|0
|Какабадзе Отар
|2
|1
|Сковгор Андреас
|3
|0
|Гицэ Вирджил
|3
|0
|Kacper Smiglewski
|3
|0
|Глик Камил
|2
|0
|Ярошински Павел
|2
|0
|Атанасов Яни
|2
|0
|Patryk Makuch
|2
|0
|Karol Knap
|2
|0
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|Югас Якуб
|1
|0
|Хосконен Артту
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
Результаты матчей
Легия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Краковия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
5
Легия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Краковия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
10
Упущенные победы
11
10
Легия
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Краковия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
10
Упущенные победы
16
15
Голы по времени матча
Забито
19
8
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
2
11%
1
13%
1-15
3
16%
3
38%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
2
11%
1
13%
46-60
5
26%
2
25%
61-75
4
21%
1
13%
76-90
Пропущено
8
8
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
3
38%
3
38%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
3
38%
76-90
Забито
11
13
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
2
18%
2
15%
31-45
1
9%
3
23%
46-60
3
27%
1
8%
61-75
2
18%
5
38%
76-90
Пропущено
12
19
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
8%
3
16%
1-15
3
25%
2
11%
16-30
2
17%
3
16%
31-45
2
17%
3
16%
46-60
3
25%
2
11%
61-75
1
8%
6
32%
76-90
Забито
30
21
13 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
4
13%
2
10%
1-15
4
13%
4
19%
16-30
5
17%
2
10%
31-45
3
10%
4
19%
46-60
8
27%
3
14%
61-75
6
20%
6
29%
76-90
Пропущено
20
27
12 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
3
15%
3
11%
1-15
4
20%
3
11%
16-30
5
25%
6
22%
31-45
3
15%
4
15%
46-60
3
15%
2
7%
61-75
2
10%
9
33%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Легия - АЗ Алкмаар 2:0 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 Корона Кельце - Легия 2:1 Заглембе Любин - Легия 0:3
Астон Вилла - Легия 2:1 Легия - Варта Познань 2:2 Легия - Лех 0:0 Легия - Зриньски 2:0 Радомяк Радом - Легия 0:1 Тыхы - Легия 0:3 Легия - Сталь Мелец 1:3 Зриньски - Легия 1:2 Шленск Вроцлав - Легия 4:0 Легия - Ракув 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0 Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Погонь Щецин - Легия 3:4 Легия - Гурник Забже 2:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Пяст - Легия 1:1
Краковия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Краковия - Сталь Мелец 2:2 Ракув - Краковия 1:0 Краковия - Рух Хожув 4:4 Ракув - Краковия 1:1
Краковия - Подбескидзе 1:0 Краковия - Шленск Вроцлав 0:1 Гурник Забже - Краковия 1:0 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Краковия - Лех 1:1 Пуща Неполомице - Краковия 1:1 Краковия - Сталь Жешув 2:1 Краковия - Ягеллония Белосток 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:2 Гурник Ленчна - Краковия 3:4 Краковия - Погонь Щецин 1:5 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Краковия - Заглембе Сосновец 3:1 Краковия - Корона Кельце 0:0 Варта Познань - Краковия 0:0 Краковия - Пяст 1:1
Результаты матчей
Легия
Краковия
Точный счет
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Легия
Краковия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
72
64
45
37
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
54
26
27
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
126
810
612
513
117
117
117
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|8 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|8 (5)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 7
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|8
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|8
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 6