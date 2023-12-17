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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Легия
2:0
Конец матча
Краковия
0'
31' Желтая карточка
Какабадзе Отар
33' Желтая карточка
Глик Камил
40' Желтая карточка
Жозуэ Филипе
1:0
46' Гол
Кун Патрик
56' Желтая карточка
Челхака Юрген
82' Желтая карточка
Слиш Бартош
2:0
86' Пенальти
Крамер Блаж
88' Желтая карточка
Крамер Блаж
90' Желтая карточка
Капюади Стив
90'+6
1
Тобиаш
Кацпер
12
Панков
Радован
8
Августиняк
Рафал
3
Капюади
Стив
13
Вшолек
Павел
33
Кун
Патрик
99
Слиш
Бартош
21
Челхака
Юрген
27
Жозуэ
Филипе
20
Мучи
Эрнест
28
Гуаль
Марк
13
Sebastian
Madejski
2
Рыпэ
Корнел
22
Хосконен
Артту
15
Глик
Камил
25
Какабадзе
Отар
20
Karol
Knap
10
Ракочи
Михал
6
Атанасов
Яни
5
Гицэ
Вирджил
7
Patryk
Makuch
9
Кялльман
Беньямин
Легия
3-4-2-1
Краковия
3-5-2

История личных встреч

Легия
Краковия

26 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.1%
19.2%
7.7%
19 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 3 победы

34 матча

64.7%
20.6%
14.7%
22 победы 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

35.3%
44.1%
20.6%
12 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

55.9%
35.3%
8.8%
19 побед 12 ничьих 3 победы

История матчей

Э
2:2
Э
3:0
Э
3:0
Э
1:0
Э
0:0
Э
0:1
С
0:0
ЭГА
2:0
К
3:0
Э
2:1
Э
1:2
ЭГА
1:0
Э
0:2
Э
0:0
Э
0:0
Э
1:0
Э
1:2
Э
2:0
ЭГА
4:0
Э
1:2
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:3
Э
4:1
Э
0:1
Э
0:0
Э
1:3
Э
3:3
Э
2:1
Э
1:2
К
2:0
Э
0:0
OE
4:0
OE
0:3

Голы

Всего голов

34
22

Голов в среднем за матч

1.79
1.47

Среднее время на гол

50
61

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.07
0.42

Среднее время на гол

84
213

Всего голов

50
30

Голов в среднем за матч

1.47
0.88

Тотал матчей

2.5
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
18
Больше 53%
Меньше 47%
16
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

61
102

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пекхарт Томаш 6 0.33
Жозуэ Филипе 6 (4) 0.33
Мучи Эрнест 4 0.22
Вшолек Павел 3 0.17
Крамер Блаж 2 (1) 0.11
Кун Патрик 1 0.06
Панков Радован 1 0.06
Гуаль Марк 1 0.06
Элитим Хуэрхен 1 0.06
Баку Макана 1 0.06
Августиняк Рафал 1 0.06
Капюади Стив 1 0.06
Стржалек Игорь 1 0.06
Росолек Мацей 0 0
Капустка Бартош 0 0
Рибейру Юри 0 0
Слиш Бартош 0 0
Тобиаш Кацпер 0 0
Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Karol Knap 4 (2) 0.22
Гицэ Вирджил 4 0.22
Кялльман Беньямин 3 0.17
Ракочи Михал 3 0.17
Patryk Makuch 3 0.17
Атанасов Яни 1 0.06
Глик Камил 1 0.06
Ярошински Павел 1 0.06
Сковгор Андреас 0 0
Takuto Oshima 0 0
Рыпэ Корнел 0 0
Kacper Smiglewski 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жозуэ Филипе 6 1
Енджейчик Артур 4 2
Капюади Стив 5 0
Челхака Юрген 5 0
Рибейру Юри 4 0
Слиш Бартош 4 0
Крамер Блаж 4 0
Элитим Хуэрхен 4 0
Пекхарт Томаш 3 0
Вшолек Павел 3 0
Бурч Марко 1 1
Панков Радован 2 0
Августиняк Рафал 1 0
Росолек Мацей 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Kosta Runjaic 1 0
Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Takuto Oshima 5 0
Ракочи Михал 4 0
Какабадзе Отар 2 1
Сковгор Андреас 3 0
Гицэ Вирджил 3 0
Kacper Smiglewski 3 0
Глик Камил 2 0
Ярошински Павел 2 0
Атанасов Яни 2 0
Patryk Makuch 2 0
Karol Knap 2 0
Рыпэ Корнел 1 0
Югас Якуб 1 0
Хосконен Артту 1 0
Мишор Якуб 1 0

Результаты матчей

Легия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Краковия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
5
Легия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Краковия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

11
10
Легия
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Краковия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
10

Упущенные победы

16
15

Голы по времени матча

Забито

19
8
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
2
11%
1
13%
1-15
3
16%
3
38%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
2
11%
1
13%
46-60
5
26%
2
25%
61-75
4
21%
1
13%
76-90

Пропущено

8
8
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
3
38%
3
38%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
3
38%
76-90

Забито

11
13
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
2
18%
2
15%
31-45
1
9%
3
23%
46-60
3
27%
1
8%
61-75
2
18%
5
38%
76-90

Пропущено

12
19
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
8%
3
16%
1-15
3
25%
2
11%
16-30
2
17%
3
16%
31-45
2
17%
3
16%
46-60
3
25%
2
11%
61-75
1
8%
6
32%
76-90

Забито

30
21
13 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
4
13%
2
10%
1-15
4
13%
4
19%
16-30
5
17%
2
10%
31-45
3
10%
4
19%
46-60
8
27%
3
14%
61-75
6
20%
6
29%
76-90

Пропущено

20
27
12 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
3
15%
3
11%
1-15
4
20%
3
11%
16-30
5
25%
6
22%
31-45
3
15%
4
15%
46-60
3
15%
2
7%
61-75
2
10%
9
33%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Легия - АЗ Алкмаар 2:0 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 Корона Кельце - Легия 2:1 Заглембе Любин - Легия 0:3
Астон Вилла - Легия 2:1 Легия - Варта Познань 2:2 Легия - Лех 0:0 Легия - Зриньски 2:0 Радомяк Радом - Легия 0:1 Тыхы - Легия 0:3 Легия - Сталь Мелец 1:3 Зриньски - Легия 1:2 Шленск Вроцлав - Легия 4:0 Легия - Ракув 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0 Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Погонь Щецин - Легия 3:4 Легия - Гурник Забже 2:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Пяст - Легия 1:1
Краковия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Краковия - Сталь Мелец 2:2 Ракув - Краковия 1:0 Краковия - Рух Хожув 4:4 Ракув - Краковия 1:1
Краковия - Подбескидзе 1:0 Краковия - Шленск Вроцлав 0:1 Гурник Забже - Краковия 1:0 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Краковия - Лех 1:1 Пуща Неполомице - Краковия 1:1 Краковия - Сталь Жешув 2:1 Краковия - Ягеллония Белосток 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:2 Гурник Ленчна - Краковия 3:4 Краковия - Погонь Щецин 1:5 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Краковия - Заглембе Сосновец 3:1 Краковия - Корона Кельце 0:0 Варта Познань - Краковия 0:0 Краковия - Пяст 1:1

Результаты матчей

Легия
Краковия

Точный счет

3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Легия
Краковия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
2
6
4
1.5
4
5
3
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
4
2
6
1.5
2
7
2
6
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
12
6
8
10
1.5
6
12
5
13
2.5
1
17
1
17
3.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 19 12 5 2 31 - 15 41
2.
Ягеллония Белосток
 19 11 5 3 45 - 27 38
3.
Лех
 19 9 6 4 32 - 25 33
4.
Ракув
 18 9 5 4 35 - 22 32
5.
Легия
 18 9 5 4 29 - 21 32
6.
Погонь Щецин
 19 9 3 7 34 - 23 30
7.
Гурник Забже
 19 7 5 7 22 - 21 26
8.
Заглембе Любин
 19 7 4 8 22 - 31 25
9.
Радомяк Радом
 19 6 6 7 24 - 23 24
10.
Сталь Мелец
 17 6 4 7 25 - 26 22
11.
Видзев Лодзь
 19 6 4 9 22 - 27 22
12.
Пяст
 17 3 12 2 15 - 14 21
13.
Пуща Неполомице
 18 5 5 8 24 - 34 20
14.
Варта Познань
 19 4 7 8 20 - 26 19
15.
Корона Кельце
 18 3 9 6 19 - 21 18
16.
Краковия
 18 3 9 6 20 - 28 18
17.
Рух Хожув
 19 1 10 8 22 - 34 13
18.
ЛКС Лодзь
 18 2 4 12 13 - 36 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 9 8 1 0 26 - 7 25
2.
Ракув
 10 7 3 0 21 - 4 24
3.
Лех
 10 6 2 2 22 - 12 20
4.
Легия
 10 6 2 2 18 - 9 20
5.
Шленск Вроцлав
 9 5 3 1 15 - 7 18
6.
Гурник Забже
 9 5 2 2 9 - 6 17
7.
Пуща Неполомице
 10 4 4 2 14 - 14 16
8.
Видзев Лодзь
 9 5 0 4 10 - 11 15
9.
Заглембе Любин
 10 4 3 3 11 - 12 15
10.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 15 - 10 14
11.
Погонь Щецин
 10 4 2 4 21 - 18 14
12.
Радомяк Радом
 10 2 5 3 12 - 11 11
13.
Пяст
 7 2 4 1 7 - 6 10
14.
Корона Кельце
 8 2 4 2 12 - 10 10
15.
ЛКС Лодзь
 10 2 4 4 10 - 19 10
16.
Рух Хожув
 9 1 5 3 11 - 15 8
17.
Краковия
 9 1 5 3 13 - 19 8
18.
Варта Познань
 9 1 3 5 6 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 10 7 2 1 16 - 8 23
2.
Погонь Щецин
 9 5 1 3 13 - 5 16
3.
Радомяк Радом
 9 4 1 4 12 - 12 13
4.
Лех
 9 3 4 2 10 - 13 13
5.
Варта Познань
 10 3 4 3 14 - 15 13
6.
Ягеллония Белосток
 10 3 4 3 19 - 20 13
7.
Легия
 8 3 3 2 11 - 12 12
8.
Пяст
 10 1 8 1 8 - 8 11
9.
Заглембе Любин
 9 3 1 5 11 - 19 10
10.
Краковия
 9 2 4 3 7 - 9 10
11.
Гурник Забже
 10 2 3 5 13 - 15 9
12.
Ракув
 8 2 2 4 14 - 18 8
13.
Сталь Мелец
 9 2 2 5 10 - 16 8
14.
Корона Кельце
 10 1 5 4 7 - 11 8
15.
Видзев Лодзь
 10 1 4 5 12 - 16 7
16.
Рух Хожув
 10 0 5 5 11 - 19 5
17.
Пуща Неполомице
 8 1 1 6 10 - 20 4
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Сталь Мелец Шкурин Илья 8 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 8 (5)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Лех Муравски Радослав 1 7
Рух Хожув Садлок Мацей 8
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 8
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 6
Весь список
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      Вшолек Павел сделал результативную передачу.
    • 46'
      Г О О О О Л - Кун Патрик бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Жозуэ Филипе получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Глик Камил получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Какабадзе Отар получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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