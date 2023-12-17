  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Ливерпуль
0:0
Первый тайм: 10'
Манчестер Юнайтед
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 88 Владение мячом, % 12

Владение мячом

Прогнозы 152
Ливерпуль 84.2% (128)
X 6.6% (10)
Манчестер Юнайтед 9.2% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Манчестер Юнайтед
8.20
6.20
Реклама, ligastavok.ru
8.60
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
5
Конате
Ибраима
4
Ван
Дейк
Виргил
21
Цимикас
Костас
8
Собослаи
Доминик
3
Эндо
Ватару
38
Гравенберх
Райан
11
Салах
Мохамед
9
Нуньес
Дарвин
7
Диас
Луис
24
Онана
Андре
20
Далот
Диогу
35
Эванс
Джонни
19
Варан
Рафаэль
23
Шоу
Люк
37
Майну
Кобби
4
Амрабат
Софьян
21
Антони
39
Мактоминай
Скотт
17
Гарначо
Алехандро
11
Хёйлунн
Расмус
Ливерпуль
4-3-3
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
52.6%
12 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.9%
42.1%
15 побед 8 ничьих 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

41 матч

36.6%
19.5%
43.9%
15 побед 8 ничьих 18 побед

Первый тайм

29.3%
43.9%
26.8%
12 побед 18 ничьих 11 побед

Второй тайм

36.6%
34.1%
29.3%
15 побед 14 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
7:0
ПЛ
2:1
ТМК
4:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:5
ПЛ
2:4
К
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
МКЧ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ЛЕ
1:1
ЛЕ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
МКЧ
3:1
ПЛ
0:3
КЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
К
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
К
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

31
34

Голов в среднем за матч

1.72
1.48

Среднее время на гол

52
60

Всего голов

41
11

Голов в среднем за матч

1.78
0.61

Среднее время на гол

50
147

Всего голов

72
45

Голов в среднем за матч

1.76
1.1

Тотал матчей

2.5
37
Больше 90%
Меньше 10%
4
32
Больше 78%
Меньше 22%
9
25
Больше 61%
Меньше 39%
16
13
Больше 32%
Меньше 68%
28
7
Больше 17%
Меньше 83%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

51
82

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 11 (3) 0.65
Нуньес Дарвин 4 0.24
Жота Диогу 4 0.24
Диас Луис 3 0.18
Александер-Арнольд Трент 2 0.12
Собослаи Доминик 2 0.12
Гакпо Коди 2 0.12
Ван Дейк Виргил 1 0.06
Макаллистер Алексис 1 0.06
Эллиотт Харви 1 0.06
Эндо Ватару 1 0.06
Робертсон Эндрю 1 0.06
Цимикас Костас 0 0
Джонс Кёртис 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мактоминай Скотт 5 0.29
Фернандеш Бруну 3 (1) 0.18
Рэшфорд Маркус 2 (1) 0.12
Эриксен Кристиан 1 0.06
Линделоф Виктор 1 0.06
Далот Диогу 1 0.06
Гарначо Алехандро 1 0.06
Каземиро Карлос 1 0.06
Варан Рафаэль 1 0.06
Марсьяль Антони 1 0.06
Межбри Ханнибал 1 0.06
Эванс Джонни 0 0
Магуайр Гарри 0 0
Уан-Биссака Аарон 0 0
Мартинес Лисандро 0 0
Пельистри Факундо 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Алексис 5 1
Жота Диогу 2 1
Александер-Арнольд Трент 3 0
Нуньес Дарвин 3 0
Ван Дейк Виргил 1 1
Джонс Кёртис 1 1
Матип Жоэль 2 0
Эндо Ватару 2 0
Гомес Джо 2 0
Конате Ибраима 2 0
Салах Мохамед 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Алиссон Бекер 1 0
Собослаи Доминик 1 0
Диас Луис 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Юрген Клопп 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 5 0
Антони 3 0
Онана Андре 3 0
Далот Диогу 3 0
Регилон Серхио 3 0
Шоу Люк 2 0
Амрабат Софьян 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Мартинес Лисандро 2 0
Гарначо Алехандро 2 0
Эванс Джонни 1 0
Каземиро Карлос 1 0
Магуайр Гарри 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0
Маунт Мэйсон 1 0
Межбри Ханнибал 1 0
Хёйлунн Расмус 1 0
Эрик тен Хаг 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (7)
0% (0)
0% (0)
Манчестер Юнайтед
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

0
2
Ливерпуль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Манчестер Юнайтед
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
10

Упущенные победы

13
9
Ливерпуль
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (8)
50% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
13% (2)
50% (8)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
11

Упущенные победы

13
11

Голы по времени матча

Забито

19
9
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
1
5%
1
11%
1-15
2
11%
2
22%
16-30
5
26%
1
11%
31-45
2
11%
1
11%
46-60
4
21%
1
11%
61-75
5
26%
3
33%
76-90

Пропущено

7
6
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Забито

15
10
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
9
60%
4
40%
76-90

Пропущено

10
14
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
10%
3
21%
1-15
3
30%
4
29%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
30%
1
7%
76-90

Забито

34
19
13 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
0 Не забивали 4
1
3%
1
5%
1-15
3
9%
4
21%
16-30
9
26%
1
5%
31-45
3
9%
3
16%
46-60
4
12%
3
16%
61-75
14
41%
7
37%
76-90

Пропущено

17
20
12 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
12%
3
15%
1-15
6
35%
5
25%
16-30
4
24%
2
10%
31-45
1
6%
4
20%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
4
24%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Фулхэм 4:3
Ливерпуль - ЛАСК 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Лестер 3:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0
Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3

Результаты матчей

Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

Точный счет

3:0
3 раза 43%
3:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:3
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

3
5 раз 71%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
4 раза 44%
3
1 раз 11%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
0:3
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

3
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
2.5
Больше Меньше
1
8
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
2
5
1
8
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
1.5
Больше Меньше
5
11
7
9
2.5
2
14
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 12 3 2 35 - 15 39
2.
Астон Вилла
 Заявка 17 12 2 3 37 - 21 38
3.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 17 11 5 1 36 - 15 38
4.
Манчестер Сити
 Заявка 17 10 4 3 40 - 20 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 17 10 3 4 35 - 23 33
6.
Ньюкасл
 Заявка 17 9 2 6 36 - 21 29
7.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 17 9 1 7 18 - 21 28
8.
Вест Хэм
 Заявка 17 8 3 6 29 - 30 27
9.
Брайтон
 Заявка 17 7 5 5 33 - 30 26
10.
Челси
 Заявка 17 6 4 7 28 - 26 22
11.
Фулхэм
 Заявка 17 6 3 8 26 - 29 21
12.
Борнмут
 Заявка 16 5 4 7 22 - 31 19
13.
Брентфорд
 Заявка 17 5 4 8 24 - 24 19
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 5 8 17 - 25 17
16.
Эвертон
 Заявка 17 8 2 7 22 - 20 16
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 3 5 9 17 - 30 14
18.
Лутон Таун
 Заявка 16 2 3 11 18 - 33 9
19.
Бёрнли
 Заявка 17 2 2 13 16 - 36 8
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 17 2 2 13 12 - 43 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 8 8 0 0 25 - 5 24
2.
Ньюкасл
 Заявка 9 8 0 1 22 - 4 24
3.
Арсенал
 Заявка 9 7 2 0 22 - 8 23
4.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 8 7 1 0 21 - 5 22
5.
Манчестер Сити
 Заявка 8 5 3 0 22 - 9 18
6.
Брайтон
 Заявка 9 4 4 1 18 - 12 16
7.
Фулхэм
 Заявка 8 5 0 3 17 - 9 15
8.
Тоттенхэм
 Заявка 8 5 0 3 15 - 11 15
9.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 9 5 0 4 10 - 14 15
10.
Вест Хэм
 Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 3 3 2 11 - 13 12
12.
Брентфорд
 Заявка 9 3 3 3 16 - 14 12
13.
Челси
 Заявка 9 3 3 3 15 - 13 12
14.
Эвертон
 Заявка 9 3 1 5 10 - 9 10
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
16.
Борнмут
 Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 2 1 6 8 - 21 7
18.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 2 5 10 - 14 5
19.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
20.
Бёрнли
 Заявка 9 1 0 8 10 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
2.
Арсенал
 Заявка 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
Манчестер Сити
 Заявка 9 5 1 3 18 - 11 16
4.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
5.
Астон Вилла
 Заявка 9 4 2 3 12 - 16 14
6.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 8 4 1 3 8 - 7 13
7.
Вест Хэм
 Заявка 9 4 1 4 14 - 20 13
8.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 3 3 3 10 - 13 12
9.
Челси
 Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
10.
Брайтон
 Заявка 8 3 1 4 15 - 18 10
11.
Борнмут
 Заявка 8 3 1 4 13 - 18 10
12.
Брентфорд
 Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 2 1 6 10 - 16 7
14.
Эвертон
 Заявка 8 5 1 2 12 - 11 6
15.
Фулхэм
 Заявка 9 1 3 5 9 - 20 6
16.
Ньюкасл
 Заявка 8 1 2 5 14 - 17 5
17.
Бёрнли
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
19.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 8 0 1 7 4 - 22 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 11 (7)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 10 (4)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 10 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 9 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 7
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Астон Вилла Камара Бубакар I 1 6
Тоттенхэм Удоги Дестини 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 10'
    Первый удар по воротам со стороны "Ман Юнайтед". Алехандро Гарначо получил мяч на линии штрафной площади чуть левее створа, а пальнул с отклонением от правой девятки.
  • 10'
    И опять как-то нервозно действует голкипер "Манчестер Юнайтед", когда ему отдаёт короткий пас защитник. Снова обходится всё для манкунианцев. Может, пора уже перестать подключать Онану к перепасовкам?
  • 9'
    Ох, Онана, да что ж ты делаешь-то? В своей штрафной площадке чуть не поскользнулся вратарь "МЮ", когда его прессинговал Мохамед Салах. Но сумел всё же сохранить устойчивость вратарь гостевой команды.
  • 8'
    Громко поют трибуны "Энфилда", оказывая дополнительное давление на футболистов "Манчестер Юнайтед". Впрочем, прямо сейчас защитники "Ливерпуля" спокойно обыгрываются сзади.
  • Офсайд
    7'
    Перешли манкунианцы через центр поля, но ничего интересно не смогли сообразить в атаке. Только лишь в офсайд залезли. Если персонально, то Расмус Хёйлунн заступил за воображаемую линию.
  • 6'
    Мощное давление оказывает "Ливерпуль" на своего соперника на старте матча. Явно видно, что команда Юргена Клоппа сделала ставку на быстрый гол. 89 процентов игрового времени владеют мячом хозяева.
  • Угловой
    5'
    Второй подряд и третий угловой в матче исполнил "Ливерпуль". После подачи справа и скидки Варана мяч подобрал на левом углу штрафной площади Салах. Он исполнил закидушку к дальней штанге, где неудобно было тянуться к игровому снаряду Дарвину Нуньесу.
  • Угловой
    4'
    Продолжает давить "Ливерпуль" на чужую оборону. Неплохое взаимодействие показали мерсисайдцы на правом фланге, и прострелил ван Дейк, а Джо Эванс перевёл мяч на угловой.
  • 3'
    "Ливерпуль" играет в полностью красной форме, а у "Манчестер Юнайтед" сегодня стопроцентно белая расцветка.
  • 2'
    Андре Онана вновь начудил. На выходе нелепо сыграл вратарь "Юнайтед" после подачи штрафного. Но всё обошлось для гостей, защитники подстраховали кипера.
  • Угловой
    1'
    Сразу же угловой заработали мерсисайдцы. На левом фланге. Последовала подача, скидка, а удара толком ни у кого не получилось. Теперь штрафной пробьют хозяева с правого края, где Амрабат сфолил на Гравенберхе.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anfield. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 28.9% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Где смотреть матч Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед

Исход игры
Ливерпуль
84.2% (128)
Ничья
6.6% (10)
Манчестер Юнайтед
9.2% (14)
Тотал 2.5
Больше
72.57% (82)
Меньше
27.43% (31)
Обе команды забьют
Да
74.34% (84)
Нет
25.66% (29)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
28.9% (44)
3:1 Ливерпуль
17.1% (26)
2:0 Ливерпуль
8.6% (13)
1:0 Ливерпуль
7.9% (12)
1:1 Ничья
3.9% (6)
3:0 Ливерпуль
2% (3)
3:2 Ливерпуль
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Бонусы букмекеров
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 