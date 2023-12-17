Первый тайм

10' Первый удар по воротам со стороны "Ман Юнайтед". Алехандро Гарначо получил мяч на линии штрафной площади чуть левее створа, а пальнул с отклонением от правой девятки.

10' И опять как-то нервозно действует голкипер "Манчестер Юнайтед", когда ему отдаёт короткий пас защитник. Снова обходится всё для манкунианцев. Может, пора уже перестать подключать Онану к перепасовкам?

9' Ох, Онана, да что ж ты делаешь-то? В своей штрафной площадке чуть не поскользнулся вратарь "МЮ", когда его прессинговал Мохамед Салах. Но сумел всё же сохранить устойчивость вратарь гостевой команды.

8' Громко поют трибуны "Энфилда", оказывая дополнительное давление на футболистов "Манчестер Юнайтед". Впрочем, прямо сейчас защитники "Ливерпуля" спокойно обыгрываются сзади.

7' Перешли манкунианцы через центр поля, но ничего интересно не смогли сообразить в атаке. Только лишь в офсайд залезли. Если персонально, то Расмус Хёйлунн заступил за воображаемую линию.

6' Мощное давление оказывает "Ливерпуль" на своего соперника на старте матча. Явно видно, что команда Юргена Клоппа сделала ставку на быстрый гол. 89 процентов игрового времени владеют мячом хозяева.