Тур: 17. Стадион: Энфилд. Главный судья: Оливер Майкл
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
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Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
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- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.2%
52.6%
12 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.9%
42.1%
15 побед 8 ничьих 0 побед
22 матча
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
41 матч
36.6%
19.5%
43.9%
15 побед 8 ничьих 18 побед
Первый тайм
29.3%
43.9%
26.8%
12 побед 18 ничьих 11 побед
Второй тайм
36.6%
34.1%
29.3%
15 побед 14 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
34
Голов в среднем за матч
1.72
1.48
Среднее время на гол
52
60
Всего голов
41
11
Голов в среднем за матч
1.78
0.61
Среднее время на гол
50
147
Всего голов
72
45
Голов в среднем за матч
1.76
1.1
Тотал матчей
2.5
37
Больше 90%
Меньше 10%
4
32
Больше 78%
Меньше 22%
9
25
Больше 61%
Меньше 39%
16
13
Больше 32%
Меньше 68%
28
7
Больше 17%
Меньше 83%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
51
82
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|11 (3)
|0.69
|Нуньес Дарвин
|4
|0.25
|Жота Диогу
|4
|0.25
|Диас Луис
|3
|0.19
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0.13
|Собослаи Доминик
|2
|0.13
|Гакпо Коди
|2
|0.13
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.06
|Макаллистер Алексис
|1
|0.06
|Эллиотт Харви
|1
|0.06
|Эндо Ватару
|1
|0.06
|Робертсон Эндрю
|1
|0.06
|Цимикас Костас
|0
|0
|Джонс Кёртис
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мактоминай Скотт
|5
|0.31
|Фернандеш Бруну
|3 (1)
|0.19
|Рэшфорд Маркус
|2 (1)
|0.13
|Эриксен Кристиан
|1
|0.06
|Линделоф Виктор
|1
|0.06
|Далот Диогу
|1
|0.06
|Гарначо Алехандро
|1
|0.06
|Каземиро Карлос
|1
|0.06
|Варан Рафаэль
|1
|0.06
|Марсьяль Антони
|1
|0.06
|Межбри Ханнибал
|1
|0.06
|Эванс Джонни
|0
|0
|Магуайр Гарри
|0
|0
|Уан-Биссака Аарон
|0
|0
|Мартинес Лисандро
|0
|0
|Пельистри Факундо
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаллистер Алексис
|5
|1
|Жота Диогу
|2
|1
|Александер-Арнольд Трент
|3
|0
|Нуньес Дарвин
|3
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|1
|Джонс Кёртис
|1
|1
|Матип Жоэль
|2
|0
|Эндо Ватару
|2
|0
|Гомес Джо
|2
|0
|Конате Ибраима
|2
|0
|Салах Мохамед
|1
|0
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|Алиссон Бекер
|1
|0
|Собослаи Доминик
|1
|0
|Диас Луис
|1
|0
|Эллиотт Харви
|1
|0
|Юрген Клопп
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Бруну
|5
|0
|Антони
|3
|0
|Онана Андре
|3
|0
|Далот Диогу
|3
|0
|Регилон Серхио
|3
|0
|Шоу Люк
|2
|0
|Амрабат Софьян
|2
|0
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0
|Мартинес Лисандро
|2
|0
|Гарначо Алехандро
|2
|0
|Эванс Джонни
|1
|0
|Каземиро Карлос
|1
|0
|Магуайр Гарри
|1
|0
|Линделоф Виктор
|1
|0
|Рэшфорд Маркус
|1
|0
|Маунт Мэйсон
|1
|0
|Межбри Ханнибал
|1
|0
|Хёйлунн Расмус
|1
|0
|Эрик тен Хаг
|1
|0
Результаты матчей
Ливерпуль
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (7)
0% (0)
0% (0)
Манчестер Юнайтед
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
0
2
Ливерпуль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Манчестер Юнайтед
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
10
Упущенные победы
13
9
Ливерпуль
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (8)
50% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
13% (2)
50% (8)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
11
Упущенные победы
13
11
Голы по времени матча
Забито
19
9
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
1
5%
1
11%
1-15
2
11%
2
22%
16-30
5
26%
1
11%
31-45
2
11%
1
11%
46-60
4
21%
1
11%
61-75
5
26%
3
33%
76-90
Пропущено
7
6
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Забито
15
10
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
9
60%
4
40%
76-90
Пропущено
10
14
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
10%
3
21%
1-15
3
30%
4
29%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
30%
1
7%
76-90
Забито
34
19
13 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
0 Не забивали 4
1
3%
1
5%
1-15
3
9%
4
21%
16-30
9
26%
1
5%
31-45
3
9%
3
16%
46-60
4
12%
3
16%
61-75
14
41%
7
37%
76-90
Пропущено
17
20
12 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
12%
3
15%
1-15
6
35%
5
25%
16-30
4
24%
2
10%
31-45
1
6%
4
20%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
4
24%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Фулхэм 4:3
Ливерпуль - ЛАСК 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Лестер 3:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0
Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3
Результаты матчей
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Точный счет
3:0
3 раза 43%
3:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:3
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
3
5 раз 71%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
4 раза 44%
3
1 раз 11%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
0:3
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
3
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
18
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
25
18
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
511
79
214
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|36 - 15
|37
|2.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|33 - 15
|36
|3.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|35 - 20
|35
|4.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|38 - 18
|33
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 23
|30
|6.
|Заявка
|16
|9
|0
|7
|18 - 21
|27
|7.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|33 - 21
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|33 - 28
|26
|9.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 30
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|26 - 26
|21
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 22
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 26
|19
|13.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 26
|19
|14.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 30
|19
|15.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 23
|16
|16.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 28
|14
|17.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|20 - 20
|13
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 32
|9
|19.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|16 - 34
|8
|20.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|12 - 41
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|25 - 5
|24
|2.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|21 - 5
|21
|3.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 4
|21
|4.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|20 - 8
|20
|5.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|6.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 12
|16
|7.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|17 - 9
|15
|8.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|15 - 11
|15
|9.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|10 - 14
|15
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 13
|12
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 9
|10
|14.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 13
|9
|16.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 21
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|20.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|18 - 11
|16
|3.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 12
|15
|5.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 20
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 11
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 16
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 13
|10
|11.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 18
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 10
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|14 - 17
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 18
|4
|19.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 11
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 20
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|11 (7)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|10 (4)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|9 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|8 (6)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 7
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 6
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 6
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|7
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Ливерпуль
88% (44)
Ничья
10% (5)
Манчестер Юнайтед
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
75% (36)
Меньше
25% (12)
Обе команды забьют
Да
79.17% (38)
Нет
20.83% (10)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
44% (22)
3:1 Ливерпуль
20% (10)
1:0 Ливерпуль
10% (5)
2:0 Ливерпуль
8% (4)
1:1 Ничья
6% (3)
2:2 Ничья
4% (2)
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