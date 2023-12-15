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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Ливерпуль
 
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Манчестер Юнайтед
Прогнозы 50
Ливерпуль 88% (44)
X 10% (5)
Манчестер Юнайтед 2% (1)
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Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

История личных встреч

Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
52.6%
12 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.9%
42.1%
15 побед 8 ничьих 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

41 матч

36.6%
19.5%
43.9%
15 побед 8 ничьих 18 побед

Первый тайм

29.3%
43.9%
26.8%
12 побед 18 ничьих 11 побед

Второй тайм

36.6%
34.1%
29.3%
15 побед 14 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
7:0
ПЛ
2:1
ТМК
4:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:5
ПЛ
2:4
К
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
МКЧ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ЛЕ
1:1
ЛЕ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
МКЧ
3:1
ПЛ
0:3
КЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
К
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
К
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

31
34

Голов в среднем за матч

1.72
1.48

Среднее время на гол

52
60

Всего голов

41
11

Голов в среднем за матч

1.78
0.61

Среднее время на гол

50
147

Всего голов

72
45

Голов в среднем за матч

1.76
1.1

Тотал матчей

2.5
37
Больше 90%
Меньше 10%
4
32
Больше 78%
Меньше 22%
9
25
Больше 61%
Меньше 39%
16
13
Больше 32%
Меньше 68%
28
7
Больше 17%
Меньше 83%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

51
82

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 11 (3) 0.69
Нуньес Дарвин 4 0.25
Жота Диогу 4 0.25
Диас Луис 3 0.19
Александер-Арнольд Трент 2 0.13
Собослаи Доминик 2 0.13
Гакпо Коди 2 0.13
Ван Дейк Виргил 1 0.06
Макаллистер Алексис 1 0.06
Эллиотт Харви 1 0.06
Эндо Ватару 1 0.06
Робертсон Эндрю 1 0.06
Цимикас Костас 0 0
Джонс Кёртис 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мактоминай Скотт 5 0.31
Фернандеш Бруну 3 (1) 0.19
Рэшфорд Маркус 2 (1) 0.13
Эриксен Кристиан 1 0.06
Линделоф Виктор 1 0.06
Далот Диогу 1 0.06
Гарначо Алехандро 1 0.06
Каземиро Карлос 1 0.06
Варан Рафаэль 1 0.06
Марсьяль Антони 1 0.06
Межбри Ханнибал 1 0.06
Эванс Джонни 0 0
Магуайр Гарри 0 0
Уан-Биссака Аарон 0 0
Мартинес Лисандро 0 0
Пельистри Факундо 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Алексис 5 1
Жота Диогу 2 1
Александер-Арнольд Трент 3 0
Нуньес Дарвин 3 0
Ван Дейк Виргил 1 1
Джонс Кёртис 1 1
Матип Жоэль 2 0
Эндо Ватару 2 0
Гомес Джо 2 0
Конате Ибраима 2 0
Салах Мохамед 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Алиссон Бекер 1 0
Собослаи Доминик 1 0
Диас Луис 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Юрген Клопп 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 5 0
Антони 3 0
Онана Андре 3 0
Далот Диогу 3 0
Регилон Серхио 3 0
Шоу Люк 2 0
Амрабат Софьян 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Мартинес Лисандро 2 0
Гарначо Алехандро 2 0
Эванс Джонни 1 0
Каземиро Карлос 1 0
Магуайр Гарри 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0
Маунт Мэйсон 1 0
Межбри Ханнибал 1 0
Хёйлунн Расмус 1 0
Эрик тен Хаг 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (7)
0% (0)
0% (0)
Манчестер Юнайтед
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

0
2
Ливерпуль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Манчестер Юнайтед
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
10

Упущенные победы

13
9
Ливерпуль
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (8)
50% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
13% (2)
50% (8)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
11

Упущенные победы

13
11

Голы по времени матча

Забито

19
9
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
1
5%
1
11%
1-15
2
11%
2
22%
16-30
5
26%
1
11%
31-45
2
11%
1
11%
46-60
4
21%
1
11%
61-75
5
26%
3
33%
76-90

Пропущено

7
6
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Забито

15
10
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
9
60%
4
40%
76-90

Пропущено

10
14
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
10%
3
21%
1-15
3
30%
4
29%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
30%
1
7%
76-90

Забито

34
19
13 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
0 Не забивали 4
1
3%
1
5%
1-15
3
9%
4
21%
16-30
9
26%
1
5%
31-45
3
9%
3
16%
46-60
4
12%
3
16%
61-75
14
41%
7
37%
76-90

Пропущено

17
20
12 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
12%
3
15%
1-15
6
35%
5
25%
16-30
4
24%
2
10%
31-45
1
6%
4
20%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
4
24%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Фулхэм 4:3
Ливерпуль - ЛАСК 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Лестер 3:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0
Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3

Результаты матчей

Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

Точный счет

3:0
3 раза 43%
3:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:3
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

3
5 раз 71%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
4 раза 44%
3
1 раз 11%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
0:3
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

3
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
2.5
Больше Меньше
1
8
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
2
5
1
8
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
1.5
Больше Меньше
5
11
7
9
2.5
2
14
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 16 11 4 1 36 - 15 37
2.
Арсенал
 Заявка 16 11 3 2 33 - 15 36
3.
Астон Вилла
 Заявка 16 11 2 3 35 - 20 35
4.
Манчестер Сити
 Заявка 16 10 3 3 38 - 18 33
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 9 3 4 33 - 23 30
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 9 0 7 18 - 21 27
7.
Ньюкасл
 Заявка 16 8 2 6 33 - 21 26
8.
Брайтон
 Заявка 16 7 5 4 33 - 28 26
9.
Вест Хэм
 Заявка 16 7 3 6 26 - 30 24
10.
Фулхэм
 Заявка 16 6 3 7 26 - 26 21
11.
Брентфорд
 Заявка 16 5 4 7 23 - 22 19
12.
Челси
 Заявка 16 5 4 7 26 - 26 19
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
14.
Борнмут
 Заявка 16 5 4 7 21 - 30 19
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 4 4 8 15 - 23 16
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 3 5 8 17 - 28 14
17.
Эвертон
 Заявка 16 7 2 7 20 - 20 13
18.
Лутон Таун
 Заявка 16 2 3 11 17 - 32 9
19.
Бёрнли
 Заявка 16 2 2 12 16 - 34 8
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 16 2 2 12 12 - 41 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 8 8 0 0 25 - 5 24
2.
Ливерпуль
 Заявка 7 7 0 0 21 - 5 21
3.
Ньюкасл
 Заявка 8 7 0 1 19 - 4 21
4.
Арсенал
 Заявка 8 6 2 0 20 - 8 20
5.
Манчестер Сити
 Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
6.
Брайтон
 Заявка 9 4 4 1 18 - 12 16
7.
Фулхэм
 Заявка 8 5 0 3 17 - 9 15
8.
Тоттенхэм
 Заявка 8 5 0 3 15 - 11 15
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 0 4 10 - 14 15
10.
Брентфорд
 Заявка 8 3 3 2 15 - 12 12
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 3 3 2 11 - 13 12
12.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
13.
Эвертон
 Заявка 9 3 1 5 10 - 9 10
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
15.
Челси
 Заявка 8 2 3 3 13 - 13 9
16.
Борнмут
 Заявка 8 2 3 3 8 - 12 9
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 2 1 6 8 - 21 7
18.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 2 5 10 - 14 5
19.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
20.
Бёрнли
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 8 5 1 2 13 - 7 16
2.
Манчестер Сити
 Заявка 9 5 1 3 18 - 11 16
3.
Ливерпуль
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
4.
Тоттенхэм
 Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
5.
Вест Хэм
 Заявка 9 4 1 4 14 - 20 13
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 7 12
7.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 3 2 3 8 - 11 11
8.
Астон Вилла
 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
9.
Брайтон
 Заявка 7 3 1 3 15 - 16 10
10.
Челси
 Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
11.
Борнмут
 Заявка 8 3 1 4 13 - 18 10
12.
Брентфорд
 Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 1 5 10 - 13 7
14.
Фулхэм
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
15.
Ньюкасл
 Заявка 8 1 2 5 14 - 17 5
16.
Бёрнли
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
18.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
19.
Эвертон
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 0 1 6 4 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 11 (7)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 10 (4)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 9 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 7
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 7
Вест Хэм Альварес Эдсон 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 декабря 2023, осталось 2 дня 3 часа 13 минут.

    Главный судья: Оливер Майкл

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 44% пользователей.
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    • Прогнозы 50
    Ливерпуль 88% (44)
    X 10% (5)
    Манчестер Юнайтед 2% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    8.40
    6.20
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    8.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ливерпуль - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Ливерпуль
    88% (44)
    Ничья
    10% (5)
    Манчестер Юнайтед
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (36)
    Меньше
    25% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    79.17% (38)
    Нет
    20.83% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    44% (22)
    3:1 Ливерпуль
    20% (10)
    1:0 Ливерпуль
    10% (5)
    2:0 Ливерпуль
    8% (4)
    1:1 Ничья
    6% (3)
    2:2 Ничья
    4% (2)
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    Манчестер Юнайтед
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