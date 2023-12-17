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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Дингерт Кристиан
Байер Л
0:0
Первый тайм: 8'
Айнтрахт Фр
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 121
Байер Л 96.7% (117)
X 2.5% (3)
Айнтрахт Фр 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Байер Л
Ничья
Айнтрахт Фр
12.00
6.45
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9.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Градецки
Лукаш
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
30
Фримпонг
Жереми
20
Гримальдо
Алехандро
25
Паласиос
Эсекиэль
34
Джака
Гранит
7
Хофманн
Йонас
10
Вирц
Флориан
22
Бонифасе
Виктор
1
Трапп
Кевин
35
Тута
4
Кох
Робин
3
Пачо
Вильям
24
Бута
29
Нкунку
Нильс
27
Гётце
Марио
16
Ларссон
Хуго
36
Кнауфф
Ансгар
26
Эбимбе
Эрик
8
Шаиби
Фарес
Байер Л
3-4-2-1
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

История личных встреч

Байер Л
Айнтрахт Фр

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

30 матчей

56.7%
6.7%
36.6%
17 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
12 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.7%
23.3%
30%
14 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

Б
3:1
Б
5:1
Б
2:0
Б
5:2
Б
3:1
К
4:1
Б
2:1
Б
4:0
Б
3:0
Б
6:1
Б
2:1
Б
4:1
Б
0:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
3:0
Б
1:3
Б
2:1
Б
1:1
Б
0:2
Б
0:1
Б
3:1
Б
2:1
Б
0:3
Б
2:1
Б
3:2
Б
4:0
Б
1:1
Б
0:2
Б
0:2

Голы

Всего голов

43
21

Голов в среднем за матч

2.69
1.5

Среднее время на гол

33
60

Всего голов

27
12

Голов в среднем за матч

1.93
0.75

Среднее время на гол

46
120

Всего голов

70
33

Голов в среднем за матч

2.33
1.1

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

38
81

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 8 (1) 0.57
Гримальдо Алехандро 7 0.5
Хофманн Йонас 4 0.29
Фримпонг Жереми 4 0.29
Вирц Флориан 4 0.29
Та Джонатан 3 0.21
Паласиос Эсекиэль 2 (1) 0.14
Адли Амин 1 0.07
Гложек Адам 1 0.07
Коссуну Одилон 1 0.07
Телла Нейтан 1 0.07
Шик Патрик 0 0
Инкапье Пьеро 0 0
Мбамба Ноа 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 7 (1) 0.5
Эбимбе Эрик 3 0.21
Кнауфф Ансгар 3 0.21
Схири Эльес 2 0.14
Ларссон Хуго 2 0.14
Шаиби Фарес 1 0.07
Коло-Муани Рандаль 1 0.07
Смолчич Хрвое 1 0.07
Нкунку Нильс 1 0.07
Ферри Начо 1 0.07
Тута 0 0
Граль Йенс 0 0
Гётце Марио 0 0
Макс Филипп 0 0
Бута 0 0
Ааронсон Пакстен 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Та Джонатан 4 0
Паласиос Эсекиэль 4 0
Джака Гранит 3 0
Тапсоба Эдмон 3 0
Фримпонг Жереми 3 0
Хофманн Йонас 2 0
Коссуну Одилон 2 0
Бонифасе Виктор 2 0
Алонсо Хаби 1 0
Градецки Лукаш 1 0
Гримальдо Алехандро 1 0
Адли Амин 1 0
Вирц Флориан 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мармуш Омар 5 0
Кнауфф Ансгар 3 1
Кох Робин 4 0
Гётце Марио 2 1
Бута 3 0
Пачо Вильям 3 0
Макс Филипп 2 0
Нганкам Жессик 2 0
Трапп Кевин 1 0
Якич Кристиян 1 0
Топпмёллер Дино 1 0
Эбимбе Эрик 1 0
Шаиби Фарес 1 0

Результаты матчей

Байер Л
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Айнтрахт Фр
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

1
4
Байер Л
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Айнтрахт Фр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

15
12
Байер Л
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Айнтрахт Фр
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

16
16

Голы по времени матча

Забито

21
10
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
5%
3
30%
1-15
4
19%
1
10%
16-30
3
14%
1
10%
31-45
2
10%
1
10%
46-60
7
33%
2
20%
61-75
4
19%
2
20%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
14%
1
10%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
3
30%
31-45
2
29%
2
20%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

15
12
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
2
13%
2
17%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
3
20%
4
33%
31-45
3
20%
2
17%
46-60
3
20%
2
17%
61-75
2
13%
1
8%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
25%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
2
25%
4
50%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Забито

36
22
15 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
0 Не забивали 4
3
8%
5
23%
1-15
6
17%
2
9%
16-30
6
17%
5
23%
31-45
5
14%
3
14%
46-60
10
28%
4
18%
61-75
6
17%
3
14%
76-90

Пропущено

15
18
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
20%
2
11%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
3
20%
7
39%
31-45
4
27%
3
17%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
1
7%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Байер Л - Молде 5:1 Штутгарт - Байер Л 1:1 Байер Л - Падерборн 3:1 Байер Л - Боруссия Д 1:1
Хеккен - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 0:3 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Карабах - Байер Л 0:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Зандхаузен - Байер Л 2:5 Байер Л - Фрайбург 2:1 Байер Л - Карабах 5:1 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Байер Л - Кёльн 3:0 Молде - Байер Л 1:2 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Байер Л - Хеккен 4:0 Бавария - Байер Л 2:2 Байер Л - Алемания Ахен 4:2
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Абердин - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Саарбрюккен - Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1
Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Виктория Кельн - Айнтрахт Фр 0:2 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Хеми - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр - Абердин 2:1 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1

Результаты матчей

Байер Л
Айнтрахт Фр

Точный счет

1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

3
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:3
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

3
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:3
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
6 раз 43%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Байер Л
Айнтрахт Фр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
3
4
5
2
2.5
2
5
3
4
3.5
1
6
1
6
4.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
3
4
4
3
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
1.5
Больше Меньше
6
8
9
5
2.5
4
10
3
11
3.5
1
13
1
13
4.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 0:0 Заявка 15 11 4 0 39 - 12 37
2.
Бавария
 Заявка 13 10 2 1 44 - 14 32
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 10 2 3 37 - 16 32
4.
Штутгарт
 Заявка 14 10 1 3 34 - 16 31
5.
Боруссия Д
 Заявка 15 7 5 3 29 - 24 26
6.
Фрайбург
 Заявка 15 7 3 5 19 - 23 24
7.
Хоффенхайм
 Заявка 15 7 2 6 29 - 27 23
8.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 15 5 7 3 24 - 16 22
9.
Вольфсбург
 Заявка 15 6 1 8 19 - 25 19
10.
Аугсбург
 Заявка 15 4 6 5 24 - 28 18
11.
Хайденхайм
 Заявка 15 5 2 8 22 - 30 17
12.
Боруссия М
 Заявка 15 4 5 6 30 - 33 17
13.
Бохум
 Заявка 15 3 7 5 18 - 29 16
14.
Вердер
 Заявка 15 4 3 8 22 - 29 15
15.
Унион Берлин
 Заявка 14 3 1 10 15 - 31 10
16.
Кёльн
 Заявка 15 2 4 9 10 - 26 10
17.
Дармштадт
 Заявка 15 2 3 10 17 - 38 9
18.
Майнц
 Заявка 15 1 6 8 12 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 6 2 0 24 - 6 20
2.
Байер Л
 0:0 Заявка 8 6 2 0 22 - 6 20
3.
Штутгарт
 Заявка 8 6 1 1 23 - 7 19
4.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
5.
Боруссия Д
 Заявка 8 5 1 2 15 - 13 16
6.
Фрайбург
 Заявка 7 4 2 1 13 - 9 14
7.
Вольфсбург
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
8.
Хайденхайм
 Заявка 7 4 1 2 14 - 12 13
9.
Вердер
 Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
10.
Аугсбург
 Заявка 8 3 4 1 16 - 14 13
11.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
12.
Боруссия М
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
13.
Бохум
 Заявка 7 2 4 1 12 - 9 10
14.
Хоффенхайм
 Заявка 7 2 1 4 12 - 14 7
15.
Унион Берлин
 Заявка 7 2 1 4 8 - 14 7
16.
Кёльн
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 16 5
18.
Майнц
 Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 0:0 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Бавария
 Заявка 7 5 1 1 17 - 9 16
3.
Хоффенхайм
 Заявка 8 5 1 2 17 - 13 16
4.
Штутгарт
 Заявка 6 4 0 2 11 - 9 12
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 4 0 3 13 - 10 12
6.
Боруссия Д
 Заявка 7 2 4 1 14 - 11 10
7.
Фрайбург
 Заявка 8 3 1 4 6 - 14 10
8.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 8 2 4 2 11 - 9 10
9.
Боруссия М
 Заявка 7 1 3 3 17 - 21 6
10.
Вольфсбург
 Заявка 8 2 0 6 8 - 18 6
11.
Бохум
 Заявка 8 1 3 4 6 - 20 6
12.
Аугсбург
 Заявка 7 1 2 4 8 - 14 5
13.
Кёльн
 Заявка 8 1 2 5 4 - 16 5
14.
Майнц
 Заявка 8 0 5 3 7 - 15 5
15.
Дармштадт
 Заявка 7 1 1 5 7 - 22 4
16.
Хайденхайм
 Заявка 8 1 1 6 8 - 18 4
17.
Унион Берлин
 Заявка 7 1 0 6 7 - 17 3
18.
Вердер
 Заявка 7 0 2 5 8 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 18 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 16 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 10 (4)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (4)
Бавария Сане Лерой 8 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Хоффенхайм Прёмель Гриша 6
Хайденхайм Динкчи Эрен 6
Боруссия Д Хуммельс Матс 1 4
Фрайбург Хёфлер Николас 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 7'
    Хозяевам пока удается удерживать большую часть времени мяч в своем владении. Однако подобраться к воротам "Айнтрахта" и открыть счет пока очень сложно. Защита работает отлично. 
  • Угловой
    5'
    Первый угловой в нашей игре со тороны "Айнтрахта". Не получается создать опасное положение около ворот соперника. Мяч уходит в центр поля.
  • 4'
    Активно сразу игроки ворвались в игру. Бонифасе оказывается на газоне. Получил он небольшое повреждение при столкновении с соперником. Однако может продолжить игру и дальше. 
  • 2'
    "Айнтрахт" сегодня играет в форме белого цвета. Хозяева же предстали на поле в форме черно-красного цвета.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал свисток к началу матча! Пожелаем удачи командам! Поехали!
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду рефери:

    Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
    Ассистент: Бенедикт Кемпкес (Урмиц, Германия);
    Ассистент: Николай Киммайер (Карлсруэ, Германия);
    Резервный: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к немецкому футболу. В рамках поединка 15-го тура Бундеслиги сыграют между собой игроки «Байера» и «Айнтрахта». Встреча состоится в Леверкузене, на стадионе «Бай-Арена».

    Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 47.9% пользователей.
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Байер Л 0:0 Айнтрахт Фр

Исход игры
Байер Л
96.7% (117)
Ничья
2.5% (3)
Айнтрахт Фр
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
75.65% (87)
Меньше
24.35% (28)
Обе команды забьют
Да
75.65% (87)
Нет
24.35% (28)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
47.9% (58)
2:0 Байер Л
17.4% (21)
3:1 Байер Л
15.7% (19)
3:2 Байер Л
5% (6)
1:0 Байер Л
5% (6)
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