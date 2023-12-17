Тур: 15. Стадион: БайАрена. Главный судья: Дингерт Кристиан
0:0
Первый тайм: 8'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
34
Джака
Гранит
10
Вирц
Флориан
35
Тута
24
Бута
29
Нкунку
Нильс
27
Гётце
Марио
16
Ларссон
Хуго
26
Эбимбе
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Вирц ФлорианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Коварж МатейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
-
19 Телла НейтанПолузащитник
-
21 Адли АминПолузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
-
23 Гложек АдамНападающий
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 БутаЗащитник
-
29 Нкунку НильсЗащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
-
16 Ларссон ХугоПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Эбимбе ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Граль ЙенсВратарь
- Защитник
-
23 Хёуге ЙенсЗащитник
-
47 Баум ЭлиасЗащитник
-
15 Схири ЭльесПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Макс ФилиппПолузащитник
-
48 Ферри НачоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Байер Л
Айнтрахт Фр
19 матчей
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед
30 матчей
56.7%
6.7%
36.6%
17 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
12 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.7%
23.3%
30%
14 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
43
21
Голов в среднем за матч
2.69
1.5
Среднее время на гол
33
60
Всего голов
27
12
Голов в среднем за матч
1.93
0.75
Среднее время на гол
46
120
Всего голов
70
33
Голов в среднем за матч
2.33
1.1
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
38
81
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|8 (1)
|0.57
|Гримальдо Алехандро
|7
|0.5
|Хофманн Йонас
|4
|0.29
|Фримпонг Жереми
|4
|0.29
|Вирц Флориан
|4
|0.29
|Та Джонатан
|3
|0.21
|Паласиос Эсекиэль
|2 (1)
|0.14
|Адли Амин
|1
|0.07
|Гложек Адам
|1
|0.07
|Коссуну Одилон
|1
|0.07
|Телла Нейтан
|1
|0.07
|Шик Патрик
|0
|0
|Инкапье Пьеро
|0
|0
|Мбамба Ноа
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мармуш Омар
|7 (1)
|0.5
|Эбимбе Эрик
|3
|0.21
|Кнауфф Ансгар
|3
|0.21
|Схири Эльес
|2
|0.14
|Ларссон Хуго
|2
|0.14
|Шаиби Фарес
|1
|0.07
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.07
|Смолчич Хрвое
|1
|0.07
|Нкунку Нильс
|1
|0.07
|Ферри Начо
|1
|0.07
|Тута
|0
|0
|Граль Йенс
|0
|0
|Гётце Марио
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Бута
|0
|0
|Ааронсон Пакстен
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Та Джонатан
|4
|0
|Паласиос Эсекиэль
|4
|0
|Джака Гранит
|3
|0
|Тапсоба Эдмон
|3
|0
|Фримпонг Жереми
|3
|0
|Хофманн Йонас
|2
|0
|Коссуну Одилон
|2
|0
|Бонифасе Виктор
|2
|0
|Алонсо Хаби
|1
|0
|Градецки Лукаш
|1
|0
|Гримальдо Алехандро
|1
|0
|Адли Амин
|1
|0
|Вирц Флориан
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мармуш Омар
|5
|0
|Кнауфф Ансгар
|3
|1
|Кох Робин
|4
|0
|Гётце Марио
|2
|1
|Бута
|3
|0
|Пачо Вильям
|3
|0
|Макс Филипп
|2
|0
|Нганкам Жессик
|2
|0
|Трапп Кевин
|1
|0
|Якич Кристиян
|1
|0
|Топпмёллер Дино
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
Результаты матчей
Байер Л
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Айнтрахт Фр
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
1
4
Байер Л
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Айнтрахт Фр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
15
12
Байер Л
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Айнтрахт Фр
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
16
16
Голы по времени матча
Забито
21
10
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
5%
3
30%
1-15
4
19%
1
10%
16-30
3
14%
1
10%
31-45
2
10%
1
10%
46-60
7
33%
2
20%
61-75
4
19%
2
20%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
14%
1
10%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
3
30%
31-45
2
29%
2
20%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
15
12
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
2
13%
2
17%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
3
20%
4
33%
31-45
3
20%
2
17%
46-60
3
20%
2
17%
61-75
2
13%
1
8%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
25%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
2
25%
4
50%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
13%
76-90
Забито
36
22
15 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
0 Не забивали 4
3
8%
5
23%
1-15
6
17%
2
9%
16-30
6
17%
5
23%
31-45
5
14%
3
14%
46-60
10
28%
4
18%
61-75
6
17%
3
14%
76-90
Пропущено
15
18
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
20%
2
11%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
3
20%
7
39%
31-45
4
27%
3
17%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
1
7%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Байер Л - Молде 5:1 Штутгарт - Байер Л 1:1 Байер Л - Падерборн 3:1 Байер Л - Боруссия Д 1:1
Хеккен - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 0:3 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Карабах - Байер Л 0:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Зандхаузен - Байер Л 2:5 Байер Л - Фрайбург 2:1 Байер Л - Карабах 5:1 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Байер Л - Кёльн 3:0 Молде - Байер Л 1:2 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Байер Л - Хеккен 4:0 Бавария - Байер Л 2:2 Байер Л - Алемания Ахен 4:2
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Абердин - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Саарбрюккен - Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1
Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Виктория Кельн - Айнтрахт Фр 0:2 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Хеми - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр - Абердин 2:1 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1
Результаты матчей
Байер Л
Айнтрахт Фр
Точный счет
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
3
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:3
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
3
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:3
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
6 раз 43%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Байер Л
Айнтрахт Фр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
52
25
34
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
43
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
68
95
410
311
113
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|15
|11
|4
|0
|39 - 12
|37
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|44 - 14
|32
|3.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 16
|32
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 16
|31
|5.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|29 - 24
|26
|6.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 23
|24
|7.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|29 - 27
|23
|8.
|0:0 Заявка
|15
|5
|7
|3
|24 - 16
|22
|9.
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|19 - 25
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|24 - 28
|18
|11.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 30
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|30 - 33
|17
|13.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 29
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|22 - 29
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|15 - 31
|10
|16.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 26
|10
|17.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|17 - 38
|9
|18.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|12 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|24 - 6
|20
|2.
|0:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|22 - 6
|20
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 7
|19
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|27 - 5
|16
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 13
|16
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 9
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 12
|13
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|10.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|16 - 14
|13
|11.
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|13.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 16
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 9
|16
|3.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 13
|16
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|5.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|13 - 10
|12
|6.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|14 - 11
|10
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|6 - 14
|10
|8.
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 9
|10
|9.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|17 - 21
|6
|10.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|8 - 18
|6
|11.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 20
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|13.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 16
|5
|14.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|7 - 15
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 22
|4
|16.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 18
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 17
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|8 - 16
|2
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|Бавария
|Кейн Гарри
|18 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|16 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|10 (4)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (4)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (7)
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|6
|Хайденхайм
|Динкчи Эрен
|6
|Боруссия Д
|Хуммельс Матс
|1 4
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Байер Л 0:0 Айнтрахт Фр
Исход игры
Байер Л
96.7% (117)
Ничья
2.5% (3)
Айнтрахт Фр
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
75.65% (87)
Меньше
24.35% (28)
Обе команды забьют
Да
75.65% (87)
Нет
24.35% (28)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
47.9% (58)
2:0 Байер Л
17.4% (21)
3:1 Байер Л
15.7% (19)
3:2 Байер Л
5% (6)
1:0 Байер Л
5% (6)
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