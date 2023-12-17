Первый тайм

7' Хозяевам пока удается удерживать большую часть времени мяч в своем владении. Однако подобраться к воротам "Айнтрахта" и открыть счет пока очень сложно. Защита работает отлично.

5' Первый угловой в нашей игре со тороны "Айнтрахта". Не получается создать опасное положение около ворот соперника. Мяч уходит в центр поля.

4' Активно сразу игроки ворвались в игру. Бонифасе оказывается на газоне. Получил он небольшое повреждение при столкновении с соперником. Однако может продолжить игру и дальше.

2' "Айнтрахт" сегодня играет в форме белого цвета. Хозяева же предстали на поле в форме черно-красного цвета.