Тур: 15. Стадион: Альянц Арена. Главный судья: Стилер Тобиас
Прогноз на матч от Liveresult
10
Сане
Лерой
25
Мюллер
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Тель МатисПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Фюрих КрисПолузащитник
-
26 Ундав ДенизНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Руо АнтониЗащитник
-
10 Чжон Ву-ЁнПолузащитник
-
14 Мвумпа СиласПолузащитник
-
40 Раймунд ЛукаПолузащитник
-
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бавария
Штутгарт
27 матчей
92.6%
7.4%
5.3290705182008E-15%
25 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63%
22.2%
14.8%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
14.8%
7.4%
21 победа 4 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
32 матча
78.1%
12.5%
9.4%
25 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
53.1%
34.4%
12.5%
17 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
65.6%
18.8%
15.6%
21 победа 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
46
Голов в среднем за матч
2.67
2.71
Среднее время на гол
33
33
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
1
1.13
Среднее время на гол
90
79
Всего голов
57
63
Голов в среднем за матч
1.78
1.97
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
50
45
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|18 (3)
|1.38
|Сане Лерой
|8
|0.62
|Коман Кингсли
|3
|0.23
|Тель Матис
|3
|0.23
|Мусиала Джамал
|2
|0.15
|Горецка Леон
|2
|0.15
|Чупо-Мотинг Эрик
|2
|0.15
|Мюллер Томас
|1
|0.08
|Киммих Йозуа
|1
|0.08
|Геррейру Рафаэл
|1
|0.08
|Де Лигт Маттейс
|1
|0.08
|Упамекано Дайо
|1
|0.08
|Дэвис Альфонсо
|0
|0
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
|Лаймер Конрад
|0
|0
|Павлович Александр
|0
|0
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|16 (3)
|1.14
|Ундав Дениз
|8
|0.57
|Фюрих Крис
|4
|0.29
|Мвумпа Силас
|3
|0.21
|Мийо Энцо
|2
|0.14
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0.07
|Штенцель Паскаль
|0
|0
|Ито Хироки
|0
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Чжон Ву-Ён
|0
|0
|Антон Вальдемар
|0
|0
|Вагноман Жоша
|0
|0
|Штиллер Анджело
|0
|0
|Левелинг Джейми
|0
|0
|Руо Антони
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мазрауи Нуссаир
|3
|0
|Томас Тухель
|3
|0
|Лаймер Конрад
|2
|0
|Сане Лерой
|2
|0
|Мин-Чжэ Ким
|2
|0
|Де Лигт Маттейс
|2
|0
|Киммих Йозуа
|0
|1
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0
|Кейн Гарри
|1
|0
|Коман Кингсли
|1
|0
|Упамекано Дайо
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
|Тель Матис
|1
|0
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ундав Дениз
|3
|0
|Каразор Атакан
|3
|0
|Антон Вальдемар
|2
|0
|Руо Антони
|2
|0
|Ито Хироки
|1
|0
|Штенцель Паскаль
|1
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|Фюрих Крис
|1
|0
|Мийо Энцо
|1
|0
|Штиллер Анджело
|1
|0
|Эглофф Лилиан
|1
|0
Результаты матчей
Бавария
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Штутгарт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
0% (0)
88% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
1
Бавария
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Штутгарт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
16
22
Бавария
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Штутгарт
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
7% (1)
64% (9)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
18
23
Голы по времени матча
Забито
26
12
10 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 9
5
19%
1
8%
1-15
2
8%
2
17%
16-30
3
12%
2
17%
31-45
4
15%
1
8%
46-60
5
19%
1
8%
61-75
7
27%
5
42%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
33%
5
63%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
Забито
17
24
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
4
24%
1
4%
1-15
2
12%
6
25%
16-30
1
6%
4
17%
31-45
3
18%
1
4%
46-60
3
18%
7
29%
29%
61-75
4
24%
5
21%
76-90
Пропущено
9
6
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
11%
1
17%
1-15
3
33%
1
17%
16-30
3
33%
2
33%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
43
36
17 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 10
0 Не забивали 1
9
21%
2
6%
1-15
4
9%
8
22%
16-30
4
9%
6
17%
31-45
7
16%
2
6%
46-60
8
19%
8
22%
61-75
11
26%
10
28%
76-90
Пропущено
15
14
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
7%
1
7%
1-15
4
27%
1
7%
16-30
4
27%
2
14%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
2
13%
6
43%
61-75
2
13%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Бавария - Копенгаген 0:0 Кёльн - Бавария 0:1
Бавария - Хайденхайм 4:2 Бавария - Галатасарай 2:1 Боруссия Д - Бавария 0:4 Саарбрюккен - Бавария 2:1 Бавария - Дармштадт 8:0 Галатасарай - Бавария 1:3 Майнц - Бавария 1:3 Бавария - Фрайбург 3:0 Копенгаген - Бавария 1:2 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Пройссен Мюнстер - Бавария 0:4 Бавария - Бохум 7:0 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Бавария - Байер Л 2:2 Боруссия М - Бавария 1:2 Бавария - Аугсбург 3:1
Штутгарт
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Штутгарт - Байер Л 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2
Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Штутгарт 0:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Штутгарт - Фрайбург 5:0 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Бохум 5:0 Балинген - Штутгарт 0:4
Результаты матчей
Бавария
Штутгарт
Точный счет
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
8:0
1 раз 17%
3:1
2 раза 25%
5:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
7
1 раз 17%
8
1 раз 17%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
5
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Точный счет
0:4
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:4
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
3:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
3 раза 23%
1
2 раза 15%
7
1 раз 8%
8
1 раз 8%
2
5 раз 36%
3
4 раза 29%
1
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Бавария
Штутгарт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
44
33
26
24
26
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
42
34
24
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
113
85
68
58
212
211
212
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|15
|12
|3
|0
|42 - 12
|39
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|44 - 14
|32
|3.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 16
|32
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 16
|31
|5.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|29 - 24
|26
|6.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 23
|24
|7.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|29 - 27
|23
|8.
|0:3 Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 19
|21
|9.
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|19 - 25
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|24 - 28
|18
|11.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 30
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|30 - 33
|17
|13.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 29
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|22 - 29
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|15 - 31
|10
|16.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 26
|10
|17.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|17 - 38
|9
|18.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|12 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|8
|7
|1
|0
|25 - 6
|22
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|24 - 6
|20
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 7
|19
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|27 - 5
|16
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 13
|16
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 9
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 12
|13
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|10.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|16 - 14
|13
|11.
|0:3 Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|13.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 16
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 9
|16
|3.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 13
|16
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|5.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|13 - 10
|12
|6.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|14 - 11
|10
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|6 - 14
|10
|8.
|0:3 Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|9.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|17 - 21
|6
|10.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|8 - 18
|6
|11.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 20
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|13.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 16
|5
|14.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|7 - 15
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 22
|4
|16.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 18
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 17
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|8 - 16
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|18 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|16 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|10 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|9 (7)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (4)
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|6
|Хайденхайм
|Динкчи Эрен
|6
|Боруссия Д
|Хуммельс Матс
|1 4
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бавария - Штутгарт
Исход игры
Бавария
90% (117)
Ничья
6.9% (9)
Штутгарт
3.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
71.79% (84)
Меньше
28.21% (33)
Обе команды забьют
Да
66.67% (78)
Нет
33.33% (39)
Популярный счёт
2:1 Бавария
29.2% (38)
2:0 Бавария
20% (26)
3:1 Бавария
16.2% (21)
3:0 Бавария
5.4% (7)
1:0 Бавария
4.6% (6)
2:2 Ничья
3.1% (4)
4:3 Бавария
2.3% (3)
1:2 Штутгарт
2.3% (3)
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