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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Стилер Тобиас
Бавария
 
Позже
Штутгарт
Прогнозы 129
Бавария 90.7% (117)
X 6.2% (8)
Штутгарт 3.1% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Бавария
Ничья
Штутгарт
5.45
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Нойер
Мануэль
27
Лаймер
Конрад
2
Упамекано
Дайо
3
Мин-Чжэ
Ким
19
Дэвис
Альфонсо
45
Павлович
Александр
22
Геррейру
Рафаэл
10
Сане
Лерой
25
Мюллер
Томас
42
Мусиала
Джамал
9
Кейн
Гарри
33
Нюбель
Александр
4
Вагноман
Жоша
2
Антон
Вальдемар
23
Загаду
Дан-Аксель
7
Миттельштедт
Максимилиан
8
Мийо
Энцо
6
Штиллер
Анджело
16
Каразор
Атакан
27
Фюрих
Крис
26
Ундав
Дениз
9
Гирасси
Серу
Бавария
4-2-3-1
Штутгарт
4-4-2

История личных встреч

Бавария
Штутгарт

27 матчей

92.6%
7.4%
5.3290705182008E-15%
25 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63%
22.2%
14.8%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
14.8%
7.4%
21 победа 4 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

32 матча

78.1%
12.5%
9.4%
25 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

53.1%
34.4%
12.5%
17 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

65.6%
18.8%
15.6%
21 победа 6 ничьих 5 побед

История матчей

Б
1:2
Б
2:2
Б
2:2
Б
0:5
Б
4:0
Б
1:3
Б
4:1
Б
0:3
Б
1:4
Б
0:1
Б
1:3
Б
4:0
Б
0:2
Б
2:0
Б
1:0
Б
1:2
К
3:2
Б
0:2
Б
6:1
Б
2:0
К
0:2
Б
1:2
Б
2:1
К
3:6
Б
3:5
Б
1:2
Б
0:0
Б
2:1
К
1:5
Б
2:2
Б
4:1
Б
3:1

Голы

Всего голов

40
46

Голов в среднем за матч

2.67
2.71

Среднее время на гол

33
33

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1
1.13

Среднее время на гол

90
79

Всего голов

57
63

Голов в среднем за матч

1.78
1.97

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

50
45

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 18 (3) 1.38
Сане Лерой 8 0.62
Коман Кингсли 3 0.23
Тель Матис 3 0.23
Мусиала Джамал 2 0.15
Горецка Леон 2 0.15
Чупо-Мотинг Эрик 2 0.15
Мюллер Томас 1 0.08
Киммих Йозуа 1 0.08
Геррейру Рафаэл 1 0.08
Де Лигт Маттейс 1 0.08
Упамекано Дайо 1 0.08
Дэвис Альфонсо 0 0
Мазрауи Нуссаир 0 0
Лаймер Конрад 0 0
Павлович Александр 0 0
Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 16 (3) 1.14
Ундав Дениз 8 0.57
Фюрих Крис 4 0.29
Мвумпа Силас 3 0.21
Мийо Энцо 2 0.14
Загаду Дан-Аксель 1 0.07
Штенцель Паскаль 0 0
Ито Хироки 0 0
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Каразор Атакан 0 0
Чжон Ву-Ён 0 0
Антон Вальдемар 0 0
Вагноман Жоша 0 0
Штиллер Анджело 0 0
Левелинг Джейми 0 0
Руо Антони 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мазрауи Нуссаир 3 0
Томас Тухель 3 0
Лаймер Конрад 2 0
Сане Лерой 2 0
Мин-Чжэ Ким 2 0
Де Лигт Маттейс 2 0
Киммих Йозуа 0 1
Ульрайх Свен 1 0
Чупо-Мотинг Эрик 1 0
Кейн Гарри 1 0
Коман Кингсли 1 0
Упамекано Дайо 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Тель Матис 1 0
Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ундав Дениз 3 0
Каразор Атакан 3 0
Антон Вальдемар 2 0
Руо Антони 2 0
Ито Хироки 1 0
Штенцель Паскаль 1 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Фюрих Крис 1 0
Мийо Энцо 1 0
Штиллер Анджело 1 0
Эглофф Лилиан 1 0

Результаты матчей

Бавария
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Штутгарт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
0% (0)
88% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
1
Бавария
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Штутгарт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

16
22
Бавария
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Штутгарт
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
7% (1)
64% (9)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

18
23

Голы по времени матча

Забито

26
12
10 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 9
5
19%
1
8%
1-15
2
8%
2
17%
16-30
3
12%
2
17%
31-45
4
15%
1
8%
46-60
5
19%
1
8%
61-75
7
27%
5
42%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
33%
5
63%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Забито

17
24
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
4
24%
1
4%
1-15
2
12%
6
25%
16-30
1
6%
4
17%
31-45
3
18%
1
4%
46-60
3
18%
7
29%
29%
61-75
4
24%
5
21%
76-90

Пропущено

9
6
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
11%
1
17%
1-15
3
33%
1
17%
16-30
3
33%
2
33%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

43
36
17 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 10
0 Не забивали 1
9
21%
2
6%
1-15
4
9%
8
22%
16-30
4
9%
6
17%
31-45
7
16%
2
6%
46-60
8
19%
8
22%
61-75
11
26%
10
28%
76-90

Пропущено

15
14
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
7%
1
7%
1-15
4
27%
1
7%
16-30
4
27%
2
14%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
2
13%
6
43%
61-75
2
13%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Бавария - Копенгаген 0:0 Кёльн - Бавария 0:1
Бавария - Хайденхайм 4:2 Бавария - Галатасарай 2:1 Боруссия Д - Бавария 0:4 Саарбрюккен - Бавария 2:1 Бавария - Дармштадт 8:0 Галатасарай - Бавария 1:3 Майнц - Бавария 1:3 Бавария - Фрайбург 3:0 Копенгаген - Бавария 1:2 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Пройссен Мюнстер - Бавария 0:4 Бавария - Бохум 7:0 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Бавария - Байер Л 2:2 Боруссия М - Бавария 1:2 Бавария - Аугсбург 3:1
Штутгарт
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Штутгарт - Байер Л 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2
Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Штутгарт 0:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Штутгарт - Фрайбург 5:0 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Бохум 5:0 Балинген - Штутгарт 0:4

Результаты матчей

Бавария
Штутгарт

Точный счет

2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
8:0
1 раз 17%
3:1
2 раза 25%
5:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
7
1 раз 17%
8
1 раз 17%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
5
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

0:4
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:4
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
3:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
3 раза 23%
1
2 раза 15%
7
1 раз 8%
8
1 раз 8%
2
5 раз 36%
3
4 раза 29%
1
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Бавария
Штутгарт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
2.5
Больше Меньше
4
4
3
3
3.5
2
6
2
4
4.5
2
6
2
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
4
2
3
4
2.5
2
4
2
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
1.5
Больше Меньше
11
3
8
5
2.5
6
8
5
8
3.5
2
12
2
11
4.5
2
12
2
11
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 3:0 Заявка 15 12 3 0 42 - 12 39
2.
Бавария
 Заявка 13 10 2 1 44 - 14 32
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 10 2 3 37 - 16 32
4.
Штутгарт
 Заявка 14 10 1 3 34 - 16 31
5.
Боруссия Д
 Заявка 15 7 5 3 29 - 24 26
6.
Фрайбург
 Заявка 15 7 3 5 19 - 23 24
7.
Хоффенхайм
 Заявка 15 7 2 6 29 - 27 23
8.
Айнтрахт Фр
 0:3 Заявка 15 5 6 4 24 - 19 21
9.
Вольфсбург
 Заявка 15 6 1 8 19 - 25 19
10.
Аугсбург
 Заявка 15 4 6 5 24 - 28 18
11.
Хайденхайм
 Заявка 15 5 2 8 22 - 30 17
12.
Боруссия М
 Заявка 15 4 5 6 30 - 33 17
13.
Бохум
 Заявка 15 3 7 5 18 - 29 16
14.
Вердер
 Заявка 15 4 3 8 22 - 29 15
15.
Унион Берлин
 Заявка 14 3 1 10 15 - 31 10
16.
Кёльн
 Заявка 15 2 4 9 10 - 26 10
17.
Дармштадт
 Заявка 15 2 3 10 17 - 38 9
18.
Майнц
 Заявка 15 1 6 8 12 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 3:0 Заявка 8 7 1 0 25 - 6 22
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 6 2 0 24 - 6 20
3.
Штутгарт
 Заявка 8 6 1 1 23 - 7 19
4.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
5.
Боруссия Д
 Заявка 8 5 1 2 15 - 13 16
6.
Фрайбург
 Заявка 7 4 2 1 13 - 9 14
7.
Вольфсбург
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
8.
Хайденхайм
 Заявка 7 4 1 2 14 - 12 13
9.
Вердер
 Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
10.
Аугсбург
 Заявка 8 3 4 1 16 - 14 13
11.
Айнтрахт Фр
 0:3 Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
12.
Боруссия М
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
13.
Бохум
 Заявка 7 2 4 1 12 - 9 10
14.
Хоффенхайм
 Заявка 7 2 1 4 12 - 14 7
15.
Унион Берлин
 Заявка 7 2 1 4 8 - 14 7
16.
Кёльн
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 16 5
18.
Майнц
 Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 3:0 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Бавария
 Заявка 7 5 1 1 17 - 9 16
3.
Хоффенхайм
 Заявка 8 5 1 2 17 - 13 16
4.
Штутгарт
 Заявка 6 4 0 2 11 - 9 12
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 4 0 3 13 - 10 12
6.
Боруссия Д
 Заявка 7 2 4 1 14 - 11 10
7.
Фрайбург
 Заявка 8 3 1 4 6 - 14 10
8.
Айнтрахт Фр
 0:3 Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
9.
Боруссия М
 Заявка 7 1 3 3 17 - 21 6
10.
Вольфсбург
 Заявка 8 2 0 6 8 - 18 6
11.
Бохум
 Заявка 8 1 3 4 6 - 20 6
12.
Аугсбург
 Заявка 7 1 2 4 8 - 14 5
13.
Кёльн
 Заявка 8 1 2 5 4 - 16 5
14.
Майнц
 Заявка 8 0 5 3 7 - 15 5
15.
Дармштадт
 Заявка 7 1 1 5 7 - 22 4
16.
Хайденхайм
 Заявка 8 1 1 6 8 - 18 4
17.
Унион Берлин
 Заявка 7 1 0 6 7 - 17 3
18.
Вердер
 Заявка 7 0 2 5 8 - 16 2
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 18 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 16 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 10 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 9 (7)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Хоффенхайм Прёмель Гриша 6
Хайденхайм Динкчи Эрен 6
Боруссия Д Хуммельс Матс 1 4
Фрайбург Хёфлер Николас 1 4
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В 15-м туре чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" сыграет на своём поле с командой "Штутгарт". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Штутгарт от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 декабря 2023, осталось 7 минут.

    Главный судья: Стилер Тобиас

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 84 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 129
Бавария 90.7% (117)
X 6.2% (8)
Штутгарт 3.1% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бавария
Ничья
Штутгарт
5.45
5.40
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Бавария - Штутгарт

Исход игры
Бавария
90% (117)
Ничья
6.9% (9)
Штутгарт
3.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
71.79% (84)
Меньше
28.21% (33)
Обе команды забьют
Да
66.67% (78)
Нет
33.33% (39)
Популярный счёт
2:1 Бавария
29.2% (38)
2:0 Бавария
20% (26)
3:1 Бавария
16.2% (21)
3:0 Бавария
5.4% (7)
1:0 Бавария
4.6% (6)
2:2 Ничья
3.1% (4)
4:3 Бавария
2.3% (3)
1:2 Штутгарт
2.3% (3)
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