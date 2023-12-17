Тур: 20. Стадион: Стадион Сепси. Главный судья: Бирсан Марсель
Ход матча
24'
29'
31'
Владение мячом
97
Варга
Роланд
10
Матей
Космин
90
Сава
Рэзван
44
Крешич
Антон
27
Илие
Матей
29
Авуну
Дюрель
40
Цвек
Ловро
17
Отеле
Филип
45
Камора
Мауру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
97 Варга РоландЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матей КосминПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рондон МариоНападающий
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Основной состав
-
90 Сава РэзванВратарь
- Защитник
-
44 Крешич АнтонЗащитник
-
27 Илие МатейЗащитник
- Защитник
-
29 Авуну ДюрельПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
-
17 Отеле ФилипНападающий
- Нападающий
-
45 Камора МауруНападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Вратарь
-
42 Бобен МатияЗащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
-
82 Фика АлинПолузащитник
- Нападающий
-
21 Luca Mihai
-
18 Isaac Nortey
-
-
Главный тренер: Мандорлини Андреа
История личных встреч
Сепси
ЧФР Клуж
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 12 побед
22 матча
13.6%
13.6%
72.8%
3 победы 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
9.1%
40.9%
50%
2 победы 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
13.6%
31.8%
54.6%
3 победы 7 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
0.73
0.55
Среднее время на гол
123
165
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.55
1.36
Среднее время на гол
58
66
Всего голов
25
21
Голов в среднем за матч
1.14
0.95
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
79
94
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штефэнеску Мариус
|6
|0.3
|Алими Исник
|4 (1)
|0.2
|Шафранко Павол
|4
|0.2
|Аганович Аднан
|3
|0.15
|Матей Космин
|2
|0.1
|Чоботарю Денис
|1
|0.05
|Рондон Марио
|1
|0.05
|Георге Ион
|1
|0.05
|Каллаку Шерифф
|1
|0.05
|Варга Роланд
|0
|0
|Ниняй Бранислав
|0
|0
|Родригес Хонатан II
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отеле Филип
|6
|0.3
|Бирлигея Даниэль
|4
|0.2
|Мухар Карло
|4
|0.2
|Тахцидис Панайотис
|4 (2)
|0.2
|Авуну Дюрель
|3
|0.15
|Камора Мауру
|2
|0.1
|Айети Арлинд
|2
|0.1
|Джуричич Лука
|2
|0.1
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.1
|Бетанкор Хефте
|1
|0.05
|Дяк Чиприан
|1
|0.05
|Маня Кристьян
|1
|0.05
|Крешич Антон
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
|Цвек Ловро
|0
|0
|Красники Эрмал
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниняй Бранислав
|6
|0
|Штефэнеску Мариус
|5
|0
|Алими Исник
|4
|0
|Бэлаша Михай
|4
|0
|Георге Ион
|4
|0
|Матей Космин
|2
|1
|Кечкеш Акош
|3
|0
|Штефан Флорин
|3
|0
|Родригес Хонатан II
|3
|0
|Аганович Аднан
|2
|0
|Франсишку Жуниор
|2
|0
|Никзули Роланд
|2
|0
|Отелита Богдан
|2
|0
|Варга Роланд
|1
|0
|Домашкан Виталий
|1
|0
|Чоботарю Денис
|1
|0
|Думитреску Андрес
|1
|0
|Паун Николае
|1
|0
|Liviu Ciobotariu
|1
|0
|Оройан Дариус
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухар Карло
|7
|0
|Крешич Антон
|3
|0
|Цвек Ловро
|3
|0
|Авуну Дюрель
|3
|0
|Андреа Мандорлини
|1
|1
|Дяк Чиприан
|2
|0
|Тахцидис Панайотис
|2
|0
|Могос Василе
|2
|0
|Отеле Филип
|2
|0
|Джуричич Лука
|2
|0
|Сава Рэзван
|2
|0
|Морган Зив
|2
|0
|Камора Мауру
|1
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|Фика Алин
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
|Илие Матей
|1
|0
Результаты матчей
Сепси
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
ЧФР Клуж
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
4
5
Сепси
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
ЧФР Клуж
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
0
Упущенные победы
8
16
Сепси
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)
ЧФР Клуж
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
12
21
Голы по времени матча
Забито
12
15
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 0
12 Не забивали 13
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
17%
5
33%
31-45
3
25%
3
20%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
4
33%
3
20%
76-90
Пропущено
11
16
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 9
4
36%
4
25%
1-15
1
9%
3
19%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
3
27%
1
6%
46-60
2
18%
4
25%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Забито
11
16
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
2
18%
4
25%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
36%
4
25%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
27%
4
25%
61-75
2
18%
1
6%
76-90
Пропущено
13
4
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
3
23%
1
25%
1-15
1
8%
2
50%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Забито
23
31
10 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
3
13%
5
16%
1-15
1
4%
4
13%
16-30
6
26%
9
29%
29%
31-45
3
13%
4
13%
46-60
4
17%
5
16%
61-75
6
26%
4
13%
76-90
Пропущено
24
20
12 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
7
29%
29%
5
25%
1-15
2
8%
5
25%
16-30
3
13%
2
10%
31-45
5
21%
1
5%
46-60
3
13%
5
25%
61-75
4
17%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Оцелул Галац - Сепси 2:3 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1
Сепси - Рапид Бухарест 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Корвинул Хунедоара - Сепси 1:0 Волунтари - Сепси 0:2 Сепси - Ботошани 5:2 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Университатя Клуж - Сепси 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ФКСБ 2:5 Университатя Крайова - Сепси 2:1 Сепси - УТА Арад 1:0 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1
ЧФР Клуж
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0
Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 КСМ Александрия - ЧФР Клуж 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0
Результаты матчей
Сепси
ЧФР Клуж
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
Точный счет
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 33%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
Точный счет
1:0
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
3
5 раз 26%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Сепси
ЧФР Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
82
36
55
18
37
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
63
37
45
28
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
145
613
910
316
712
118
217
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|12
|5
|3
|35 - 19
|41
|2.
|1:0
|20
|10
|6
|4
|33 - 19
|36
|3.
|20
|9
|6
|5
|29 - 21
|33
|4.
|20
|8
|8
|4
|34 - 22
|32
|5.
|20
|8
|5
|7
|30 - 31
|29
|6.
|20
|7
|8
|5
|28 - 27
|29
|7.
|20
|6
|10
|4
|26 - 22
|28
|8.
|20
|5
|12
|3
|22 - 20
|27
|9.
|0:1
|20
|7
|5
|8
|24 - 24
|26
|10.
|20
|5
|11
|4
|22 - 20
|26
|11.
|20
|7
|3
|10
|31 - 33
|24
|12.
|20
|6
|6
|8
|26 - 33
|24
|13.
|20
|5
|8
|7
|24 - 28
|23
|14.
|20
|5
|8
|7
|21 - 26
|23
|15.
|19
|2
|4
|13
|10 - 31
|10
|16.
|19
|0
|9
|10
|18 - 37
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|6
|4
|0
|16 - 4
|22
|2.
|10
|6
|3
|1
|17 - 8
|21
|3.
|10
|6
|2
|2
|16 - 9
|20
|4.
|10
|5
|4
|1
|17 - 9
|19
|5.
|10
|5
|2
|3
|20 - 13
|17
|6.
|10
|4
|4
|2
|17 - 12
|16
|7.
|0:1
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|8.
|10
|4
|3
|3
|12 - 12
|15
|9.
|10
|3
|6
|1
|14 - 13
|15
|10.
|10
|4
|1
|5
|21 - 20
|13
|11.
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|12.
|10
|2
|5
|3
|12 - 16
|11
|13.
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|14.
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|15.
|9
|0
|6
|3
|8 - 13
|6
|16.
|10
|1
|3
|6
|3 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|3
|1
|19 - 10
|21
|2.
|10
|5
|5
|0
|19 - 12
|20
|3.
|10
|4
|6
|0
|13 - 6
|18
|4.
|10
|3
|6
|1
|14 - 9
|15
|5.
|1:0
|10
|4
|2
|4
|17 - 15
|14
|6.
|10
|4
|1
|5
|13 - 19
|13
|7.
|10
|3
|4
|3
|14 - 17
|13
|8.
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|9.
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|10.
|10
|2
|6
|2
|8 - 7
|12
|11.
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|12.
|0:1
|10
|3
|1
|6
|11 - 13
|10
|13.
|10
|1
|6
|3
|9 - 13
|9
|14.
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|15.
|9
|1
|1
|7
|7 - 19
|4
|16.
|10
|0
|3
|7
|10 - 24
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|10 (2)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|9 (6)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (5)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|9 (1)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|7 (8)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 5
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 6
|Фарул Констанца
|Попеску Михай
|7