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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Бирсан Марсель
Сепси
2:1
Конец матча
ЧФР Клуж
0'
24' Желтая карточка
Кечкеш Акош
29' Желтая карточка
Георге Ион
0:1
31' Гол
Тахцидис Панайотис
1:1
70' Гол
Каллаку Шерифф
83' Желтая карточка
Фика Алин
2:1
85' Гол
Домашкан Виталий
86' Желтая карточка
Домашкан Виталий
90'+7
33
Никзули
Роланд
4
Кечкеш
Акош
82
Ниняй
Бранислав
13
Чоботарю
Денис
25
Отелита
Богдан
97
Варга
Роланд
8
Георге
Ион
6
Паун
Николае
11
Штефэнеску
Мариус
10
Матей
Космин
18
Шафранко
Павол
90
Сава
Рэзван
7
Красники
Эрмал
44
Крешич
Антон
27
Илие
Матей
3
Морган
Зив
29
Авуну
Дюрель
77
Тахцидис
Панайотис
40
Цвек
Ловро
17
Отеле
Филип
30
Бирлигея
Даниэль
45
Камора
Мауру
Сепси
ЧФР Клуж

История личных встреч

Сепси
ЧФР Клуж

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 12 побед

22 матча

13.6%
13.6%
72.8%
3 победы 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

9.1%
40.9%
50%
2 победы 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

13.6%
31.8%
54.6%
3 победы 7 ничьих 12 побед

История матчей

С
3:0
С
1:2
К
3:0
С
2:1
С
2:2
С
2:1
С
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
Л1ГА
0:1
Л1ГА
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
Л1ГА
0:1
Л1ГА
3:1
ПЛ
1:0
К
0:1
ПЛ
1:2
Л1
2:0
Л1
0:2

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

0.73
0.55

Среднее время на гол

123
165

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.55
1.36

Среднее время на гол

58
66

Всего голов

25
21

Голов в среднем за матч

1.14
0.95

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

79
94

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штефэнеску Мариус 6 0.3
Алими Исник 4 (1) 0.2
Шафранко Павол 4 0.2
Аганович Аднан 3 0.15
Матей Космин 2 0.1
Каллаку Шерифф 2 0.1
Чоботарю Денис 1 0.05
Рондон Марио 1 0.05
Домашкан Виталий 1 0.05
Георге Ион 1 0.05
Варга Роланд 0 0
Ниняй Бранислав 0 0
Родригес Хонатан II 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отеле Филип 6 0.3
Бирлигея Даниэль 4 0.2
Мухар Карло 4 0.2
Тахцидис Панайотис 4 (2) 0.2
Авуну Дюрель 3 0.15
Камора Мауру 2 0.1
Айети Арлинд 2 0.1
Джуричич Лука 2 0.1
Йебоа Эммануэль 2 0.1
Бетанкор Хефте 1 0.05
Дяк Чиприан 1 0.05
Маня Кристьян 1 0.05
Крешич Антон 0 0
Цэру Богдан 0 0
Цвек Ловро 0 0
Красники Эрмал 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниняй Бранислав 6 0
Штефэнеску Мариус 5 0
Алими Исник 4 0
Бэлаша Михай 4 0
Георге Ион 4 0
Матей Космин 2 1
Кечкеш Акош 3 0
Штефан Флорин 3 0
Родригес Хонатан II 3 0
Аганович Аднан 2 0
Франсишку Жуниор 2 0
Домашкан Виталий 2 0
Никзули Роланд 2 0
Отелита Богдан 2 0
Варга Роланд 1 0
Чоботарю Денис 1 0
Думитреску Андрес 1 0
Паун Николае 1 0
Liviu Ciobotariu 1 0
Оройан Дариус 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухар Карло 7 0
Крешич Антон 3 0
Цвек Ловро 3 0
Авуну Дюрель 3 0
Андреа Мандорлини 1 1
Дяк Чиприан 2 0
Тахцидис Панайотис 2 0
Могос Василе 2 0
Отеле Филип 2 0
Фика Алин 2 0
Джуричич Лука 2 0
Сава Рэзван 2 0
Морган Зив 2 0
Камора Мауру 1 0
Айети Арлинд 1 0
Бетанкор Хефте 1 0
Йебоа Эммануэль 1 0
Илие Матей 1 0

Результаты матчей

Сепси
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
ЧФР Клуж
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

4
6
Сепси
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
ЧФР Клуж
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
0% (0)
60% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

8
16
Сепси
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (4)
55% (11)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
20% (4)
30% (6)
ЧФР Клуж
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
35% (7)
45% (9)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

16
6

Упущенные победы

12
22

Голы по времени матча

Забито

14
16
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
12 Не забивали 13
1
7%
1
6%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
2
14%
6
38%
31-45
3
21%
3
19%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
5
36%
3
19%
76-90

Пропущено

12
18
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
4
33%
4
22%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
2
17%
2
11%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
2
17%
5
28%
61-75
0
0%
3
17%
76-90

Забито

11
16
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
2
18%
4
25%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
36%
4
25%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
27%
4
25%
61-75
2
18%
1
6%
76-90

Пропущено

13
4
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
3
23%
1
25%
1-15
1
8%
2
50%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Забито

25
32
10 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
3
12%
5
16%
1-15
1
4%
4
13%
16-30
6
24%
10
31%
31-45
3
12%
4
13%
46-60
5
20%
5
16%
61-75
7
28%
4
13%
76-90

Пропущено

25
22
13 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
7
28%
5
23%
1-15
2
8%
5
23%
16-30
4
16%
2
9%
31-45
5
20%
1
5%
46-60
3
12%
6
27%
61-75
4
16%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Оцелул Галац - Сепси 2:3 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1
Сепси - Рапид Бухарест 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Корвинул Хунедоара - Сепси 1:0 Волунтари - Сепси 0:2 Сепси - Ботошани 5:2 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Университатя Клуж - Сепси 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ФКСБ 2:5 Университатя Крайова - Сепси 2:1 Сепси - УТА Арад 1:0 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1
ЧФР Клуж
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0
Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 КСМ Александрия - ЧФР Клуж 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0

Результаты матчей

Сепси
ЧФР Клуж

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:5
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
5
1 раз 10%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Точный счет

2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%

Точный счет

2:1
5 раз 25%
1:0
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
3:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 35%
0
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
1
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
5 раз 25%
2
2 раза 10%
4
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Сепси
ЧФР Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
4
6
1.5
5
5
1
9
2.5
3
7
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
4
6
2
8
2.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
15
5
7
13
1.5
9
11
3
17
2.5
7
13
1
19
3.5
2
18
1
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 20 12 5 3 35 - 19 41
2.
ЧФР Клуж
 20 9 6 5 33 - 21 33
3.
Университатя Крайова
 20 9 6 5 29 - 21 33
4.
Рапид Бухарест
 20 8 8 4 34 - 22 32
5.
Сепси
 20 8 5 7 26 - 24 29
6.
Фарул Констанца
 20 8 5 7 30 - 31 29
7.
Университатя Клуж
 20 7 8 5 28 - 27 29
8.
Германнштадт
 20 6 10 4 26 - 22 28
9.
Петролул Плоешти
 20 5 12 3 22 - 20 27
10.
Оцелул Галац
 20 5 11 4 22 - 20 26
11.
У Крайова 1948
 20 7 3 10 31 - 33 24
12.
Волунтари
 20 6 6 8 26 - 33 24
13.
Политехника Яссы
 20 5 8 7 24 - 28 23
14.
УТА Арад
 20 5 8 7 21 - 26 23
15.
Динамо Бухарест
 19 2 4 13 10 - 31 10
16.
Ботошани
 19 0 9 10 18 - 37 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 10 6 4 0 16 - 4 22
2.
Университатя Крайова
 10 6 3 1 17 - 8 21
3.
ФКСБ
 10 6 2 2 16 - 9 20
4.
Германнштадт
 10 5 4 1 17 - 9 19
5.
Сепси
 10 5 4 1 15 - 11 19
6.
Рапид Бухарест
 10 5 2 3 20 - 13 17
7.
Фарул Констанца
 10 4 4 2 17 - 12 16
8.
УТА Арад
 10 4 3 3 12 - 12 15
9.
Петролул Плоешти
 10 3 6 1 14 - 13 15
10.
У Крайова 1948
 10 4 1 5 21 - 20 13
11.
Волунтари
 10 3 2 5 12 - 16 11
12.
Политехника Яссы
 10 2 5 3 12 - 16 11
13.
Университатя Клуж
 10 2 3 5 9 - 15 9
14.
Оцелул Галац
 10 1 5 4 9 - 14 8
15.
Ботошани
 9 0 6 3 8 - 13 6
16.
Динамо Бухарест
 10 1 3 6 3 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 10 6 3 1 19 - 10 21
2.
Университатя Клуж
 10 5 5 0 19 - 12 20
3.
Оцелул Галац
 10 4 6 0 13 - 6 18
4.
Рапид Бухарест
 10 3 6 1 14 - 9 15
5.
Фарул Констанца
 10 4 1 5 13 - 19 13
6.
Волунтари
 10 3 4 3 14 - 17 13
7.
Политехника Яссы
 10 3 3 4 12 - 12 12
8.
Университатя Крайова
 10 3 3 4 12 - 13 12
9.
Петролул Плоешти
 10 2 6 2 8 - 7 12
10.
ЧФР Клуж
 10 3 2 5 17 - 17 11
11.
У Крайова 1948
 10 3 2 5 10 - 13 11
12.
Сепси
 10 3 1 6 11 - 13 10
13.
Германнштадт
 10 1 6 3 9 - 13 9
14.
УТА Арад
 10 1 5 4 9 - 14 8
15.
Динамо Бухарест
 9 1 1 7 7 - 19 4
16.
Ботошани
 10 0 3 7 10 - 24 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 10 (2)
Университатя Клуж Нистор Дан 9 (6)
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (5)
Оцелул Галац Alexandru Pop 9 (1)
ФКСБ Коман Флоринел 7 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 6
Ботошани Пий Джуниор 1 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 5
Петролул Плоешти Папп Пол 1 6
Фарул Констанца Попеску Михай 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    После классного второго тайма Сепси совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Сепси: 57%, ЧФР Клуж: 43%.
  • 97'
    Джуричич Лука наказан за толчок Паун Николае
  • 96'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 95'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 95'
    Контроль мяча: Сепси: 57%, ЧФР Клуж: 43%.
  • 95'
    Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Marius Stefanescu из команды Сепси разыграл угловой с правого угла.
  • 94'
    Камора Мауру ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Сепси пытается что-то создать.
  • 93'
    Красники Эрмал ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Сава Рэзван взял и забрал мяч на выходе
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    • 93'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 92'
      Robert Filip из команды ЧФР Клуж заходит слишком далеко, он валит Домашкан Виталий.
    • 92'
      Кечкеш Акош выиграл воздушное противоборство у Джуричич Лука.
    • 92'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Тактическая замена. Матей Космин уходит с поля и его заменяет Бэлаша Михай
    • 91'
      Тактическая замена. Морган Зив уходит с поля и его заменяет Robert Filip
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 90'
      ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Контроль мяча: Сепси: 59%, ЧФР Клуж: 41%.
    • 89'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Сепси будет все-таки засчитан.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Sepsi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Сепси 2:1 ЧФР Клуж онлайн

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