Тур: 20. Стадион: Стадион Сепси. Главный судья: Бирсан Марсель
0'
24' Желтая карточкаКечкеш Акош
29' Желтая карточкаГеорге Ион
0:1
31' ГолТахцидис Панайотис
1:1
70' ГолКаллаку Шерифф
83' Желтая карточкаФика Алин
2:1
85' ГолДомашкан Виталий
86' Желтая карточкаДомашкан Виталий
90'+7
Ход матча
24'
29'
31'
68'
70'
1:1
83'
85'
2:1
86'
Владение мячом
97
Варга
Роланд
10
Матей
Космин
90
Сава
Рэзван
44
Крешич
Антон
27
Илие
Матей
29
Авуну
Дюрель
40
Цвек
Ловро
17
Отеле
Филип
45
Камора
Мауру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
97 Варга РоландЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матей КосминПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рондон МариоНападающий
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Основной состав
-
90 Сава РэзванВратарь
- Защитник
-
44 Крешич АнтонЗащитник
-
27 Илие МатейЗащитник
- Защитник
-
29 Авуну ДюрельПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
-
17 Отеле ФилипНападающий
- Нападающий
-
45 Камора МауруНападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Вратарь
-
42 Бобен МатияЗащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
-
82 Фика АлинПолузащитник
- Нападающий
-
21 Luca Mihai
-
18 Isaac Nortey
-
-
Главный тренер: Мандорлини Андреа
История личных встреч
Сепси
ЧФР Клуж
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 12 побед
22 матча
13.6%
13.6%
72.8%
3 победы 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
9.1%
40.9%
50%
2 победы 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
13.6%
31.8%
54.6%
3 победы 7 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
0.73
0.55
Среднее время на гол
123
165
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.55
1.36
Среднее время на гол
58
66
Всего голов
25
21
Голов в среднем за матч
1.14
0.95
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
79
94
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штефэнеску Мариус
|6
|0.3
|Алими Исник
|4 (1)
|0.2
|Шафранко Павол
|4
|0.2
|Аганович Аднан
|3
|0.15
|Матей Космин
|2
|0.1
|Каллаку Шерифф
|2
|0.1
|Чоботарю Денис
|1
|0.05
|Рондон Марио
|1
|0.05
|Домашкан Виталий
|1
|0.05
|Георге Ион
|1
|0.05
|Варга Роланд
|0
|0
|Ниняй Бранислав
|0
|0
|Родригес Хонатан II
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отеле Филип
|6
|0.3
|Бирлигея Даниэль
|4
|0.2
|Мухар Карло
|4
|0.2
|Тахцидис Панайотис
|4 (2)
|0.2
|Авуну Дюрель
|3
|0.15
|Камора Мауру
|2
|0.1
|Айети Арлинд
|2
|0.1
|Джуричич Лука
|2
|0.1
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.1
|Бетанкор Хефте
|1
|0.05
|Дяк Чиприан
|1
|0.05
|Маня Кристьян
|1
|0.05
|Крешич Антон
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
|Цвек Ловро
|0
|0
|Красники Эрмал
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниняй Бранислав
|6
|0
|Штефэнеску Мариус
|5
|0
|Алими Исник
|4
|0
|Бэлаша Михай
|4
|0
|Георге Ион
|4
|0
|Матей Космин
|2
|1
|Кечкеш Акош
|3
|0
|Штефан Флорин
|3
|0
|Родригес Хонатан II
|3
|0
|Аганович Аднан
|2
|0
|Франсишку Жуниор
|2
|0
|Домашкан Виталий
|2
|0
|Никзули Роланд
|2
|0
|Отелита Богдан
|2
|0
|Варга Роланд
|1
|0
|Чоботарю Денис
|1
|0
|Думитреску Андрес
|1
|0
|Паун Николае
|1
|0
|Liviu Ciobotariu
|1
|0
|Оройан Дариус
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухар Карло
|7
|0
|Крешич Антон
|3
|0
|Цвек Ловро
|3
|0
|Авуну Дюрель
|3
|0
|Андреа Мандорлини
|1
|1
|Дяк Чиприан
|2
|0
|Тахцидис Панайотис
|2
|0
|Могос Василе
|2
|0
|Отеле Филип
|2
|0
|Фика Алин
|2
|0
|Джуричич Лука
|2
|0
|Сава Рэзван
|2
|0
|Морган Зив
|2
|0
|Камора Мауру
|1
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
|Илие Матей
|1
|0
Результаты матчей
Сепси
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
ЧФР Клуж
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
4
6
Сепси
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
ЧФР Клуж
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
0% (0)
60% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
0
Упущенные победы
8
16
Сепси
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (4)
55% (11)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
20% (4)
30% (6)
ЧФР Клуж
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
35% (7)
45% (9)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
16
6
Упущенные победы
12
22
Голы по времени матча
Забито
14
16
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
12 Не забивали 13
1
7%
1
6%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
2
14%
6
38%
31-45
3
21%
3
19%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
5
36%
3
19%
76-90
Пропущено
12
18
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
4
33%
4
22%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
2
17%
2
11%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
2
17%
5
28%
61-75
0
0%
3
17%
76-90
Забито
11
16
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
2
18%
4
25%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
36%
4
25%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
27%
4
25%
61-75
2
18%
1
6%
76-90
Пропущено
13
4
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
3
23%
1
25%
1-15
1
8%
2
50%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Забито
25
32
10 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
3
12%
5
16%
1-15
1
4%
4
13%
16-30
6
24%
10
31%
31-45
3
12%
4
13%
46-60
5
20%
5
16%
61-75
7
28%
4
13%
76-90
Пропущено
25
22
13 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
7
28%
5
23%
1-15
2
8%
5
23%
16-30
4
16%
2
9%
31-45
5
20%
1
5%
46-60
3
12%
6
27%
61-75
4
16%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Оцелул Галац - Сепси 2:3 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1
Сепси - Рапид Бухарест 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Корвинул Хунедоара - Сепси 1:0 Волунтари - Сепси 0:2 Сепси - Ботошани 5:2 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Университатя Клуж - Сепси 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ФКСБ 2:5 Университатя Крайова - Сепси 2:1 Сепси - УТА Арад 1:0 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1
ЧФР Клуж
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0
Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 КСМ Александрия - ЧФР Клуж 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0
Результаты матчей
Сепси
ЧФР Клуж
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:5
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
5
1 раз 10%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
Точный счет
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
Точный счет
2:1
5 раз 25%
1:0
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
3:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 35%
0
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
1
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
5 раз 25%
2
2 раза 10%
4
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Сепси
ЧФР Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
46
55
19
37
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
73
37
46
28
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
155
713
911
317
713
119
218
119
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|10 (2)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|9 (6)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (5)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|9 (1)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|7 (8)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 5
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 6
|Фарул Констанца
|Попеску Михай
|7