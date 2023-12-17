Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Florin Stefan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Marius Stefanescu нанес удар, но тот был заблокирован.

Marius Stefanescu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Первый тайм

49' Команда ЧФР Клуж играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

47' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Паун Николае пробует нанести удар издали, но Рэзван Сава держит все под контролем

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Хорошую попытку сделал Marius Stefanescu. Удар в створ, но вратарь начеку

45' Матей Космин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Тахцидис Панайотис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Матей Космин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Roland Niczuly ослабляет давление, выбив мяч.

41' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

39' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ЧФР Клуж

38' Бирлигея Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Красники Эрмал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Сава Рэзван взял и забрал мяч на выходе

34' Marius Stefanescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол ЧФР Клуж будет все-таки засчитан.

32' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ЧФР Клуж

31' Авуну Дюрель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Отеле Филип пробует нанести удар издали, но Roland Niczuly держит все под контролем

31' Тахцидис Панайотис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Ох, нехорошо это выглядит. Авуну Дюрель получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Авуну Дюрель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Георге Ион совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

27' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

26' Marius Stefanescu нанес удар головой, но Рэзван Сава спокойно отбил мяч.

26' Отелита Богдан из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Удар от ворот произведет Сепси

25' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Матч возобновлен

24' Судья подбегает и показывает Кечкеш Акош из команды Сепси отложенную желтую карточку за фол.

24' Паун Николае на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Отеле Филип создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Варга Роланд из команды Сепси наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

20' Marius Stefanescu наказан за толчок Авуну Дюрель

20' Авуну Дюрель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Варга Роланд из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Хорошую попытку сделал Ниняй Бранислав . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Шафранко Павол создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Marius Stefanescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Отелита Богдан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

15' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Красники Эрмал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Паун Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Сепси

13' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

13' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

13' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Камора Мауру пробил со штрафного прямо в стенку

12' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Тахцидис Панайотис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Удар от ворот произведет Сепси

10' Тахцидис Панайотис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

7' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

7' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Сава Рэзван взял и забрал мяч на выходе

4' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

3' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Сава Рэзван взял и забрал мяч на выходе

3' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сепси начинает с центра поля