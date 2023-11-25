Тур: 14.
1:0
Первый тайм: 36'
Ход матча
16'
1:0
19
Tomas
Galvan
10
Ботта
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
21 Мендез НачоПолузащитник
-
10 Walter BouПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
19 Abiel Osorio
-
-
14 Lenny Lobato
-
-
Главный тренер: Sebastian Mendez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Tomas GalvanПолузащитник
- Нападающий
-
10 Ботта РубенНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
26 Carlos Arrua
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Колон
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.7%
17.6%
17.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.7%
17.6%
17.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 8 побед
25 матчей
56%
20%
24%
14 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
44%
36%
20%
11 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
44%
24%
32%
11 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
16
Голов в среднем за матч
1.93
1.45
Среднее время на гол
46
61
Всего голов
10
16
Голов в среднем за матч
0.91
1.14
Среднее время на гол
99
78
Всего голов
37
32
Голов в среднем за матч
1.48
1.28
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
60
70
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Santiago Castro
|6
|0.43
|Claudio Aquino
|4
|0.29
|Мендез Начо
|1
|0.07
|Jose Florentin
|1
|0.07
|Ромеро Брайан
|1
|0.07
|Roberto Garcia
|1
|0.07
|Пиццини Франсиско
|0
|0
|Хара Леонардо
|0
|0
|Хианетти Лаутаро
|0
|0
|Гомес Элиас
|0
|0
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tomas Galvan
|5
|0.36
|Абила Рамон
|4
|0.29
|Ботта Рубен
|3 (2)
|0.21
|Эспинола Альберто
|1
|0.07
|Перласа Бальдомеро
|1
|0.07
|Damian Batallini
|1
|0.07
|Бенитес Хорхе
|1
|0.07
|Eric Meza
|1
|0.07
|Fabio Alvarez
|0
|0
|Конти Херман
|0
|0
|Facundo Garces
|0
|0
|Gian Nardelli
|0
|0
|Stefano Moreyra
|0
|0
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хианетти Лаутаро
|5
|0
|Ромеро Брайан
|4
|0
|Гомес Элиас
|4
|0
|Santiago Castro
|4
|0
|Касерес Сантьяго
|3
|0
|Гомес Валентин
|3
|0
|Gianluca Prestianni
|3
|0
|Хара Леонардо
|2
|0
|Claudio Aquino
|2
|0
|Мендез Начо
|2
|0
|Tomas Ezequiel Guidara
|2
|0
|Jose Florentin
|2
|0
|Abiel Osorio
|2
|0
|Nicolas Garayalde
|0
|1
|Пиццини Франсиско
|1
|0
|Roberto Garcia
|1
|0
|Yeison Gordillo
|1
|0
|Gaston Gomez
|1
|0
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ботта Рубен
|3
|0
|Damian Batallini
|3
|0
|Facundo Garces
|3
|0
|Rafael Delgado
|1
|1
|Гольц Паоло
|1
|1
|Stefano Moreyra
|1
|1
|Javier Fabian Toledo
|2
|0
|Абила Рамон
|2
|0
|Fabio Alvarez
|2
|0
|Эспинола Альберто
|2
|0
|Конти Херман
|2
|0
|Ignacio Chicco
|2
|0
|Santiago Pierotti
|2
|0
|Cristian Vega
|1
|0
|Мас Эмануэль
|1
|0
|Ибанес Матиас
|1
|0
|Лусена Анхель
|1
|0
|Braian Guille
|1
|0
|Eric Meza
|1
|0
|Gian Nardelli
|1
|0
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Колон
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
4
Велес Сарсфилд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Колон
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
3
12
Велес Сарсфилд
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Колон
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
4
16
Голы по времени матча
Забито
8
5
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
3
38%
2
40%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Пропущено
5
10
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
20%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
1
20%
3
30%
61-75
1
20%
3
30%
76-90
Забито
6
12
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
0
0%
4
33%
1-15
3
50%
2
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
17%
1
8%
76-90
Пропущено
8
5
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
13%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
2
40%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
14
17
10 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
3
21%
6
35%
1-15
5
36%
2
12%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
5
29%
29%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
14%
2
12%
76-90
Пропущено
13
15
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
15%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
4
31%
3
20%
46-60
2
15%
3
20%
61-75
4
31%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1
Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 3:1 Тигре - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Велес Сарсфилд 3:0 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 2:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 1:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан - Велес Сарсфилд 2:2 Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1 Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0
Колон
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Колон - Тальерес Кордоба 3:0 Банфилд - Колон 2:1 Колон - Атлетико Тукуман 1:0 Арсенал Саранди - Колон 1:0
Колон - Ривер Плейт 2:2 Барракас Сентраль - Колон 2:1 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Колон - Архентинос Хуниорс 3:1 Институто Кордоба - Колон 3:1 Колон - Росарио Сентраль 2:1 Уракан - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 2:2 Колон - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:1 Колон - Ланус 2:0 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Колон - Тигре 1:3 Архентинос Хуниорс - Колон 1:0 Колон - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
Колон
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Велес Сарсфилд
Колон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
33
52
15
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
112
310
58
112
211
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|2
|4
|24 - 16
|23
|2.
|13
|7
|2
|4
|17 - 11
|23
|3.
|13
|6
|5
|2
|13 - 8
|23
|4.
|1:0
|14
|6
|4
|4
|15 - 13
|22
|5.
|0:0
|14
|5
|6
|3
|9 - 6
|21
|6.
|13
|5
|5
|3
|15 - 12
|20
|7.
|0:1
|14
|6
|2
|6
|18 - 15
|20
|8.
|13
|4
|7
|2
|11 - 7
|19
|9.
|13
|4
|5
|4
|9 - 10
|17
|10.
|0:0
|14
|4
|4
|6
|13 - 19
|16
|11.
|13
|3
|5
|5
|12 - 13
|14
|12.
|13
|3
|4
|6
|18 - 22
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|9 - 13
|13
|14.
|13
|3
|4
|6
|9 - 20
|13
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|5
|7
|1
|13 - 7
|22
|2.
|13
|5
|6
|2
|19 - 14
|21
|3.
|13
|5
|6
|2
|18 - 15
|21
|4.
|13
|5
|4
|4
|11 - 12
|19
|5.
|0:0
|14
|4
|6
|4
|12 - 16
|18
|6.
|0:0
|14
|3
|8
|3
|8 - 7
|17
|7.
|13
|4
|4
|5
|10 - 12
|16
|8.
|13
|4
|3
|6
|11 - 10
|15
|9.
|13
|4
|3
|6
|15 - 15
|15
|10.
|13
|2
|9
|2
|9 - 11
|15
|11.
|13
|3
|5
|5
|12 - 13
|14
|12.
|0:0
|14
|3
|5
|6
|8 - 12
|14
|13.
|0:0
|14
|2
|8
|4
|9 - 13
|14
|14.
|13
|2
|5
|6
|8 - 13
|11
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|2.
|0:1
|7
|5
|2
|0
|13 - 4
|17
|3.
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|4.
|1:0
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|5.
|6
|5
|0
|1
|14 - 4
|15
|6.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|7.
|7
|3
|3
|1
|6 - 2
|12
|8.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|9.
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|10.
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|11.
|6
|2
|4
|0
|7 - 2
|10
|12.
|0:0
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|13.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|14.
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|2.
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|3.
|0:0
|7
|3
|4
|0
|5 - 2
|13
|4.
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|5.
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|6.
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|7.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|4 - 2
|10
|8.
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|9.
|0:0
|7
|1
|6
|0
|3 - 2
|9
|10.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|11.
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|12.
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|13.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|3 - 5
|7
|14.
|6
|0
|5
|1
|6 - 9
|5
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|4
|0
|7 - 3
|13
|2.
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|3.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|2 - 3
|9
|4.
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|5.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|6.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|3 - 6
|7
|7.
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|8.
|1:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|9.
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|10.
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|11.
|0:1
|7
|1
|0
|6
|5 - 11
|3
|12.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|13.
|7
|0
|2
|5
|4 - 10
|2
|14.
|7
|0
|2
|5
|1 - 14
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|2
|5
|0
|10 - 7
|11
|2.
|7
|2
|4
|1
|7 - 5
|10
|3.
|7
|2
|4
|1
|3 - 2
|10
|4.
|7
|2
|2
|3
|7 - 5
|8
|5.
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|6.
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|7.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|5 - 7
|7
|8.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|9.
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|10.
|6
|1
|2
|3
|4 - 5
|5
|11.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|12.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|13.
|6
|1
|1
|4
|8 - 9
|4
|14.
|6
|0
|3
|3
|2 - 5
|3
- — Выход в плей-офф
|Бельграно
|Lucas Passerini
|9 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|9
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|7 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 6
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 6
|Сармьенто
|Diego Calcaterra
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|7
|Ривер Плейт
|Перес Энцо
|1 5