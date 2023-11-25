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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 14.
Велес Сарсфилд
1:0
Первый тайм: 36'
Колон
0'
1:0
16' Гол
Santiago Castro

Ход матча

16'
Santiago Castro
(Хара Леонардо)
1:0
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Велес Сарсфилд
Ничья
Колон
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
42
Lautaro
Garzon
29
Хара
Леонардо
17
Хианетти
Лаутаро
31
Гомес
Валентин
4
Roberto
Garcia
3
Гомес
Элиас
7
Jose
Florentin
22
Claudio
Aquino
35
Касерес
Сантьяго
18
Santiago
Castro
9
Ромеро
Брайан
12
Ибанес
Матиас
2
Конти
Херман
6
Гольц
Паоло
33
Facundo
Garces
36
Gian
Nardelli
40
Rafael
Delgado
14
Перласа
Бальдомеро
34
Stefano
Moreyra
19
Tomas
Galvan
9
Абила
Рамон
10
Ботта
Рубен
Велес Сарсфилд
5-3-2
Колон
5-3-2

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Колон

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
17.6%
17.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.7%
17.6%
17.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 8 побед

25 матчей

56%
20%
24%
14 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

44%
36%
20%
11 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

44%
24%
32%
11 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

ЛП
2:1
ТМК
1:0
ЛП
2:1
КПЛ
1:2
ЛП
0:1
С
3:1
С
1:1
С
0:1
ТМК
2:0
П
2:1
П
2:0
П
0:0
П
2:0
П
0:2
П
2:1
П
2:4
П
0:2
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
6:0
ПА
1:1
ПА
0:1
ПА
2:4
ПА
0:3
ПАК
4:3

Голы

Всего голов

27
16

Голов в среднем за матч

1.93
1.45

Среднее время на гол

46
61

Всего голов

10
16

Голов в среднем за матч

0.91
1.14

Среднее время на гол

99
78

Всего голов

37
32

Голов в среднем за матч

1.48
1.28

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

60
70

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Santiago Castro 6 0.43
Claudio Aquino 4 0.29
Мендез Начо 1 0.07
Jose Florentin 1 0.07
Ромеро Брайан 1 0.07
Roberto Garcia 1 0.07
Пиццини Франсиско 0 0
Хара Леонардо 0 0
Хианетти Лаутаро 0 0
Гомес Элиас 0 0
Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tomas Galvan 5 0.36
Абила Рамон 4 0.29
Ботта Рубен 3 (2) 0.21
Эспинола Альберто 1 0.07
Перласа Бальдомеро 1 0.07
Damian Batallini 1 0.07
Бенитес Хорхе 1 0.07
Eric Meza 1 0.07
Fabio Alvarez 0 0
Конти Херман 0 0
Facundo Garces 0 0
Gian Nardelli 0 0
Stefano Moreyra 0 0

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хианетти Лаутаро 5 0
Ромеро Брайан 4 0
Гомес Элиас 4 0
Santiago Castro 4 0
Касерес Сантьяго 3 0
Гомес Валентин 3 0
Gianluca Prestianni 3 0
Хара Леонардо 2 0
Claudio Aquino 2 0
Мендез Начо 2 0
Tomas Ezequiel Guidara 2 0
Jose Florentin 2 0
Abiel Osorio 2 0
Nicolas Garayalde 0 1
Пиццини Франсиско 1 0
Roberto Garcia 1 0
Yeison Gordillo 1 0
Gaston Gomez 1 0
Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ботта Рубен 3 0
Damian Batallini 3 0
Facundo Garces 3 0
Rafael Delgado 1 1
Гольц Паоло 1 1
Stefano Moreyra 1 1
Javier Fabian Toledo 2 0
Абила Рамон 2 0
Fabio Alvarez 2 0
Эспинола Альберто 2 0
Конти Херман 2 0
Ignacio Chicco 2 0
Santiago Pierotti 2 0
Cristian Vega 1 0
Мас Эмануэль 1 0
Ибанес Матиас 1 0
Лусена Анхель 1 0
Braian Guille 1 0
Eric Meza 1 0
Gian Nardelli 1 0

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Колон
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
4
Велес Сарсфилд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Колон
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

3
12
Велес Сарсфилд
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Колон
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

4
16

Голы по времени матча

Забито

8
5
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
3
38%
2
40%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
20%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
1
20%
3
30%
61-75
1
20%
3
30%
76-90

Забито

6
12
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
0
0%
4
33%
1-15
3
50%
2
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
17%
1
8%
76-90

Пропущено

8
5
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
13%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
2
40%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

14
17
10 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
3
21%
6
35%
1-15
5
36%
2
12%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
5
29%
29%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
14%
2
12%
76-90

Пропущено

13
15
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
15%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
4
31%
3
20%
46-60
2
15%
3
20%
61-75
4
31%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1
Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 3:1 Тигре - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Велес Сарсфилд 3:0 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 2:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 1:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан - Велес Сарсфилд 2:2 Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1 Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0
Колон
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Колон - Тальерес Кордоба 3:0 Банфилд - Колон 2:1 Колон - Атлетико Тукуман 1:0 Арсенал Саранди - Колон 1:0
Колон - Ривер Плейт 2:2 Барракас Сентраль - Колон 2:1 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Колон - Архентинос Хуниорс 3:1 Институто Кордоба - Колон 3:1 Колон - Росарио Сентраль 2:1 Уракан - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 2:2 Колон - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:1 Колон - Ланус 2:0 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Колон - Тигре 1:3 Архентинос Хуниорс - Колон 1:0 Колон - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
Колон

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Велес Сарсфилд
Колон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
3
1.5
5
2
1
5
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
2
3
10
1.5
5
8
1
12
2.5
2
11

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 13 7 2 4 24 - 16 23
2.
Уракан
 13 7 2 4 17 - 11 23
3.
Индепендьенте Авельянеда
 13 6 5 2 13 - 8 23
4.
Велес Сарсфилд
 1:0 14 6 4 4 15 - 13 22
5.
Банфилд
 0:0 14 5 6 3 9 - 6 21
6.
Росарио Сентраль
 13 5 5 3 15 - 12 20
7.
Колон
 0:1 14 6 2 6 18 - 15 20
8.
Институто Кордоба
 13 4 7 2 11 - 7 19
9.
Атлетико Тукуман
 13 4 5 4 9 - 10 17
10.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 14 4 4 6 13 - 19 16
11.
Тальерес Кордоба
 13 3 5 5 12 - 13 14
12.
Архентинос Хуниорс
 13 3 4 6 18 - 22 13
13.
Арсенал Саранди
 13 3 4 6 9 - 13 13
14.
Барракас Сентраль
 13 3 4 6 9 - 20 13

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 13 5 7 1 13 - 7 22
2.
Бельграно
 13 5 6 2 19 - 14 21
3.
Расинг Авельянеда
 13 5 6 2 18 - 15 21
4.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 5 4 4 11 - 12 19
5.
Платенсе
 0:0 14 4 6 4 12 - 16 18
6.
Сармьенто
 0:0 14 3 8 3 8 - 7 17
7.
Эстудиантес Ла Плата
 13 4 4 5 10 - 12 16
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 4 3 6 11 - 10 15
9.
Бока Хуниорс
 13 4 3 6 15 - 15 15
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 2 9 2 9 - 11 15
11.
Дефенса и Хустисия
 13 3 5 5 12 - 13 14
12.
Тигре
 0:0 14 3 5 6 8 - 12 14
13.
Унион Санта-Фе
 0:0 14 2 8 4 9 - 13 14
14.
Ланус
 13 2 5 6 8 - 13 11

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 8 5 3 0 12 - 4 18
2.
Колон
 0:1 7 5 2 0 13 - 4 17
3.
Уракан
 7 5 1 1 11 - 4 16
4.
Велес Сарсфилд
 1:0 7 5 1 1 10 - 4 16
5.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 14 - 4 15
6.
Банфилд
 0:0 7 3 3 1 7 - 3 12
7.
Индепендьенте Авельянеда
 7 3 3 1 6 - 2 12
8.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 8 - 6 11
9.
Арсенал Саранди
 6 3 2 1 5 - 3 11
10.
Атлетико Тукуман
 6 3 2 1 4 - 2 11
11.
Тальерес Кордоба
 6 2 4 0 7 - 2 10
12.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 7 3 0 4 10 - 13 9
13.
Архентинос Хуниорс
 7 2 3 2 11 - 10 9
14.
Институто Кордоба
 6 1 3 2 4 - 4 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 7 4 2 1 15 - 10 14
2.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 4 1 2 8 - 7 13
3.
Платенсе
 0:0 7 3 4 0 5 - 2 13
4.
Годой Крус
 6 3 3 0 6 - 2 12
5.
Бока Хуниорс
 7 3 2 2 7 - 6 11
6.
Расинг Авельянеда
 6 3 1 2 8 - 8 10
7.
Сармьенто
 0:0 7 2 4 1 4 - 2 10
8.
Дефенса и Хустисия
 7 2 3 2 8 - 8 9
9.
Унион Санта-Фе
 0:0 7 1 6 0 3 - 2 9
10.
Эстудиантес Ла Плата
 6 2 2 2 5 - 6 8
11.
Ланус
 7 2 2 3 6 - 8 8
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 1 3 4 - 5 7
13.
Тигре
 0:0 7 1 4 2 3 - 5 7
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 0 5 1 6 - 9 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 7 3 4 0 7 - 3 13
2.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 7 - 6 11
3.
Банфилд
 0:0 7 2 3 2 2 - 3 9
4.
Ривер Плейт
 7 2 2 3 10 - 12 8
5.
Уракан
 6 2 1 3 6 - 7 7
6.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 7 1 4 2 3 - 6 7
7.
Атлетико Тукуман
 7 1 3 3 5 - 8 6
8.
Велес Сарсфилд
 1:0 7 1 3 3 5 - 9 6
9.
Архентинос Хуниорс
 6 1 1 4 7 - 12 4
10.
Тальерес Кордоба
 7 1 1 5 5 - 11 4
11.
Колон
 0:1 7 1 0 6 5 - 11 3
12.
Росарио Сентраль
 5 0 2 3 3 - 8 2
13.
Арсенал Саранди
 7 0 2 5 4 - 10 2
14.
Барракас Сентраль
 7 0 2 5 1 - 14 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 7 2 5 0 10 - 7 11
2.
Годой Крус
 7 2 4 1 7 - 5 10
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 2 4 1 3 - 2 10
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 7 - 5 8
5.
Эстудиантес Ла Плата
 7 2 2 3 5 - 6 8
6.
Бельграно
 6 1 4 1 4 - 4 7
7.
Тигре
 0:0 7 2 1 4 5 - 7 7
8.
Сармьенто
 0:0 7 1 4 2 4 - 5 7
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 3 2 3 - 5 6
10.
Дефенса и Хустисия
 6 1 2 3 4 - 5 5
11.
Унион Санта-Фе
 0:0 7 1 2 4 6 - 11 5
12.
Платенсе
 0:0 7 1 2 4 7 - 14 5
13.
Бока Хуниорс
 6 1 1 4 8 - 9 4
14.
Ланус
 6 0 3 3 2 - 5 3
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Бельграно Lucas Passerini 9 (1)
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 9
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 7 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6 (1)
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 6
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 6
Сармьенто Diego Calcaterra 7
Унион Санта-Фе Пас Николас 7
Ривер Плейт Перес Энцо 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 16'
    Хара Леонардо сделал результативную передачу.
  • 16'
    Г О О О О Л - Сантьяго Кастро бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 44% завершится победой Колон.
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Велес Сарсфилд
Ничья
Колон
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