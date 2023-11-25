  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 14.
Платенсе
1:0
Конец матча
Сармьенто
0'
17' Желтая карточка
Alan Marinelli
23' Желтая карточка
Мартинес Фернардо
27' Желтая карточка
Ronaldo Martinez
1:0
43' Гол
Ronaldo Martinez
45' Желтая карточка
Guido Mainero
45' Желтая карточка
Капроф Хуан
49' Желтая карточка
Franco Paredes
71' Желтая карточка
Гарсия Мануэль
90' Желтая карточка
Manuel Tucker
90'+4
12
Ramiro
Macagno
4
Nicolas
Morgantini
13
Ignacio
Vazquez
27
Miguel
Jacquet
3
Juan
Infante
19
Facundo
Russo
8
Franco
Diaz
11
Nicolas
Castro1
10
Agustin
Ocampo
77
Ronaldo
Martinez
7
Mateo
Pellegrino
1
Девекки
Хосе
25
Gonzalo
Bettini
32
Franco
Paredes
2
Инсаурральде
Хуан
36
Nahuel
Gallardo
8
Guido
Mainero
5
Мартинес
Фернардо
20
Maico
Quiroz
26
Yair
Arismendi
9
Alan
Marinelli
34
Капроф
Хуан
Платенсе
4-4-2
Сармьенто
4-4-2

История личных встреч

Платенсе
Сармьенто

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

10%
80%
10%
1 победа 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
0:0
КПЛ
2:0
ЛП
1:0
КПЛ
1:1
ПБ
3:1
ПБМ
1:0
ПБМ
1:2
ПБМ
0:0
ПБМ
2:1

Голы

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.17
0.25

Среднее время на гол

77
360

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
0.67

Среднее время на гол

72
135

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.2
0.5

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

75
180

Бомбардиры внутри турнира

Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronaldo Martinez 4 0.29
Maximiliano Zalazar 2 0.14
Nicolas Castro1 2 (1) 0.14
Agustin Ocampo 1 0.07
Ciro Rius 1 0.07
Ignacio Vazquez 1 0.07
Nicolas Morgantini 1 0.07
Nicolas Servetto 1 (1) 0.07
Luciano Ferreyra 0 0
Mateo Pellegrino 0 0
Сармьенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Guido Mainero 2 0.14
Капроф Хуан 2 0.14
Gabriel Diaz 1 0.07
Agustin Fontana 1 0.07
Franco Paredes 1 0.07
Diego Calcaterra 1 0.07
Alan Marinelli 0 0
Инсаурральде Хуан 0 0

Карточки

Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ciro Rius 3 1
Gaston Suso 3 1
Agustin Ocampo 3 0
Nicolas Castro1 3 0
Franco Diaz 3 0
Ronaldo Martinez 2 0
Ramiro Macagno 2 0
Nicolas Servetto 2 0
Juan Infante 2 0
Nadir Zeineddin 2 0
Росси Иван 1 0
Miguel Jacquet 1 0
Leonel Picco 1 0
Luciano Ferreyra 1 0
Mateo Pellegrino 1 0
Maximiliano Zalazar 1 0
Сармьенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Diego Calcaterra 7 0
Alan Marinelli 4 1
Инсаурральде Хуан 4 0
Franco Paredes 4 0
Maico Quiroz 4 0
Gabriel Diaz 3 0
Cristian Ojeda 1 1
Мартинес Фернардо 2 0
Agustin Fontana 2 0
Девекки Хосе 2 0
Капроф Хуан 2 0
Гарсия Мануэль 2 0
Sergio Quiroga 2 0
Gonzalo Bettini 1 0
Guido Mainero 1 0
Emanuel Hernandez 1 0
Manuel Monaco 1 0
Lautaro Cerato 1 0

Результаты матчей

Платенсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сармьенто
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Платенсе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сармьенто
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

4
4
Платенсе
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Сармьенто
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
50%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

8
4
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
1
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

13
2
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
1
50%
76-90

Забито

13
8
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
1
8%
1
13%
1-15
2
15%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
15%
2
25%
46-60
4
31%
2
25%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Пропущено

15
7
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
3
20%
2
29%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
1
14%
61-75
5
33%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Платенсе
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Тигре - Платенсе 1:1 Годой Крус - Платенсе 2:0 Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1
Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Бельграно - Платенсе 3:0 Платенсе - Ланус 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 0:0 Платенсе - Уракан 0:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Платенсе 2:1 Платенсе - Ланус 0:1
Сармьенто
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Сармьенто - Годой Крус 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 2:1
Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 1:0 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Ланус - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Бока Хуниорс 1:0 Сармьенто - Тигре 2:0 Сармьенто - Банфилд 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0 Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1 Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Атлетико Тукуман 4:1

Результаты матчей

Платенсе
Сармьенто

Точный счет

0:0
3 раза 50%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
0:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Платенсе
Сармьенто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
4
2
4
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
7
6
4
9
1.5
1
12

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 13 7 2 4 24 - 16 23
2.
Уракан
 13 7 2 4 17 - 11 23
3.
Индепендьенте Авельянеда
 13 6 5 2 13 - 8 23
4.
Банфилд
 14 6 5 3 11 - 6 23
5.
Велес Сарсфилд
 14 6 4 4 17 - 14 22
6.
Росарио Сентраль
 13 5 5 3 15 - 12 20
7.
Колон
 14 6 2 6 19 - 17 20
8.
Институто Кордоба
 13 4 7 2 11 - 7 19
9.
Атлетико Тукуман
 13 4 5 4 9 - 10 17
10.
Химнасия Ла-Плата
 14 4 3 7 13 - 21 15
11.
Тальерес Кордоба
 13 3 5 5 12 - 13 14
12.
Архентинос Хуниорс
 13 3 4 6 18 - 22 13
13.
Арсенал Саранди
 13 3 4 6 9 - 13 13
14.
Барракас Сентраль
 13 3 4 6 9 - 20 13

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 13 5 7 1 13 - 7 22
2.
Бельграно
 13 5 6 2 19 - 14 21
3.
Расинг Авельянеда
 13 5 6 2 18 - 15 21
4.
Платенсе
 14 5 5 4 13 - 16 20
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 5 4 4 11 - 12 19
6.
Эстудиантес Ла Плата
 13 4 4 5 10 - 12 16
7.
Сармьенто
 14 3 7 4 8 - 8 16
8.
Унион Санта-Фе
 14 3 7 4 10 - 13 16
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 4 3 6 11 - 10 15
10.
Бока Хуниорс
 13 4 3 6 15 - 15 15
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 2 9 2 9 - 11 15
12.
Дефенса и Хустисия
 13 3 5 5 12 - 13 14
13.
Тигре
 14 3 4 7 8 - 13 13
14.
Ланус
 13 2 5 6 8 - 13 11

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 8 5 3 0 12 - 4 18
2.
Колон
 7 5 2 0 13 - 4 17
3.
Велес Сарсфилд
 7 5 1 1 12 - 5 16
4.
Уракан
 7 5 1 1 11 - 4 16
5.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 14 - 4 15
6.
Банфилд
 7 4 2 1 9 - 3 14
7.
Индепендьенте Авельянеда
 7 3 3 1 6 - 2 12
8.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 8 - 6 11
9.
Арсенал Саранди
 6 3 2 1 5 - 3 11
10.
Атлетико Тукуман
 6 3 2 1 4 - 2 11
11.
Тальерес Кордоба
 6 2 4 0 7 - 2 10
12.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 0 4 10 - 13 9
13.
Архентинос Хуниорс
 7 2 3 2 11 - 10 9
14.
Институто Кордоба
 6 1 3 2 4 - 4 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Платенсе
 7 4 3 0 6 - 2 15
2.
Бельграно
 7 4 2 1 15 - 10 14
3.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 4 1 2 8 - 7 13
4.
Годой Крус
 6 3 3 0 6 - 2 12
5.
Бока Хуниорс
 7 3 2 2 7 - 6 11
6.
Унион Санта-Фе
 7 2 5 0 4 - 2 11
7.
Расинг Авельянеда
 6 3 1 2 8 - 8 10
8.
Сармьенто
 7 2 4 1 4 - 2 10
9.
Дефенса и Хустисия
 7 2 3 2 8 - 8 9
10.
Эстудиантес Ла Плата
 6 2 2 2 5 - 6 8
11.
Ланус
 7 2 2 3 6 - 8 8
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 1 3 4 - 5 7
13.
Тигре
 7 1 4 2 3 - 5 7
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 0 5 1 6 - 9 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 7 3 4 0 7 - 3 13
2.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 7 - 6 11
3.
Банфилд
 7 2 3 2 2 - 3 9
4.
Ривер Плейт
 7 2 2 3 10 - 12 8
5.
Уракан
 6 2 1 3 6 - 7 7
6.
Атлетико Тукуман
 7 1 3 3 5 - 8 6
7.
Велес Сарсфилд
 7 1 3 3 5 - 9 6
8.
Химнасия Ла-Плата
 7 1 3 3 3 - 8 6
9.
Архентинос Хуниорс
 6 1 1 4 7 - 12 4
10.
Тальерес Кордоба
 7 1 1 5 5 - 11 4
11.
Колон
 7 1 0 6 6 - 13 3
12.
Росарио Сентраль
 5 0 2 3 3 - 8 2
13.
Арсенал Саранди
 7 0 2 5 4 - 10 2
14.
Барракас Сентраль
 7 0 2 5 1 - 14 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 7 2 5 0 10 - 7 11
2.
Годой Крус
 7 2 4 1 7 - 5 10
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 2 4 1 3 - 2 10
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 7 - 5 8
5.
Эстудиантес Ла Плата
 7 2 2 3 5 - 6 8
6.
Бельграно
 6 1 4 1 4 - 4 7
7.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 3 2 3 - 5 6
8.
Тигре
 7 2 0 5 5 - 8 6
9.
Сармьенто
 7 1 3 3 4 - 6 6
10.
Дефенса и Хустисия
 6 1 2 3 4 - 5 5
11.
Унион Санта-Фе
 7 1 2 4 6 - 11 5
12.
Платенсе
 7 1 2 4 7 - 14 5
13.
Бока Хуниорс
 6 1 1 4 8 - 9 4
14.
Ланус
 6 0 3 3 2 - 5 3
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Бельграно Lucas Passerini 9 (1)
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 9
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 7 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6 (1)
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 6
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 6
Сармьенто Diego Calcaterra 7
Унион Санта-Фе Пас Николас 7
Ривер Плейт Перес Энцо 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Где смотреть матч Платенсе 1:0 Сармьенто онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     