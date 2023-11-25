Тур: 14.
0'
17' Желтая карточкаAlan Marinelli
23' Желтая карточкаМартинес Фернардо
27' Желтая карточкаRonaldo Martinez
1:0
43' ГолRonaldo Martinez
45' Желтая карточкаGuido Mainero
45' Желтая карточкаКапроф Хуан
49' Желтая карточкаFranco Paredes
71' Желтая карточкаГарсия Мануэль
90' Желтая карточкаManuel Tucker
90'+4
Ход матча
17'
27'
43'
1:0
45'
45'
49'
71'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Ciro RiusНападающий
-
-
14 Leonel Picco
-
-
22 Gonzalo Asis
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Palermo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Maico QuirozПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Капроф ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
28 Joaquin Gho
-
-
Главный тренер: Facundo Sava
История личных встреч
Платенсе
Сармьенто
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
10%
80%
10%
1 победа 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.17
0.25
Среднее время на гол
77
360
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
0.67
Среднее время на гол
72
135
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.2
0.5
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
75
180
Бомбардиры внутри турнира
Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronaldo Martinez
|4
|0.29
|Maximiliano Zalazar
|2
|0.14
|Nicolas Castro1
|2 (1)
|0.14
|Agustin Ocampo
|1
|0.07
|Ciro Rius
|1
|0.07
|Ignacio Vazquez
|1
|0.07
|Nicolas Morgantini
|1
|0.07
|Nicolas Servetto
|1 (1)
|0.07
|Luciano Ferreyra
|0
|0
|Mateo Pellegrino
|0
|0
Сармьенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Guido Mainero
|2
|0.14
|Капроф Хуан
|2
|0.14
|Gabriel Diaz
|1
|0.07
|Agustin Fontana
|1
|0.07
|Franco Paredes
|1
|0.07
|Diego Calcaterra
|1
|0.07
|Alan Marinelli
|0
|0
|Инсаурральде Хуан
|0
|0
Карточки
Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ciro Rius
|3
|1
|Gaston Suso
|3
|1
|Agustin Ocampo
|3
|0
|Nicolas Castro1
|3
|0
|Franco Diaz
|3
|0
|Ronaldo Martinez
|2
|0
|Ramiro Macagno
|2
|0
|Nicolas Servetto
|2
|0
|Juan Infante
|2
|0
|Nadir Zeineddin
|2
|0
|Росси Иван
|1
|0
|Miguel Jacquet
|1
|0
|Leonel Picco
|1
|0
|Luciano Ferreyra
|1
|0
|Mateo Pellegrino
|1
|0
|Maximiliano Zalazar
|1
|0
Сармьенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Diego Calcaterra
|7
|0
|Alan Marinelli
|4
|1
|Инсаурральде Хуан
|4
|0
|Franco Paredes
|4
|0
|Maico Quiroz
|4
|0
|Gabriel Diaz
|3
|0
|Cristian Ojeda
|1
|1
|Мартинес Фернардо
|2
|0
|Agustin Fontana
|2
|0
|Девекки Хосе
|2
|0
|Капроф Хуан
|2
|0
|Гарсия Мануэль
|2
|0
|Sergio Quiroga
|2
|0
|Gonzalo Bettini
|1
|0
|Guido Mainero
|1
|0
|Emanuel Hernandez
|1
|0
|Manuel Monaco
|1
|0
|Lautaro Cerato
|1
|0
Результаты матчей
Платенсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сармьенто
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
Платенсе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сармьенто
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
4
4
Платенсе
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Сармьенто
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
12
1
Упущенные победы
4
7
Голы по времени матча
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
50%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
8
4
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
1
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
13
2
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
1
50%
76-90
Забито
13
8
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
1
8%
1
13%
1-15
2
15%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
15%
2
25%
46-60
4
31%
2
25%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Пропущено
15
7
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
3
20%
2
29%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
1
14%
61-75
5
33%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Платенсе
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Тигре - Платенсе 1:1 Годой Крус - Платенсе 2:0 Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1
Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Бельграно - Платенсе 3:0 Платенсе - Ланус 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 0:0 Платенсе - Уракан 0:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Платенсе 2:1 Платенсе - Ланус 0:1
Сармьенто
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Сармьенто - Годой Крус 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 2:1
Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 1:0 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Ланус - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Бока Хуниорс 1:0 Сармьенто - Тигре 2:0 Сармьенто - Банфилд 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0 Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1 Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Атлетико Тукуман 4:1
Результаты матчей
Платенсе
Сармьенто
Точный счет
0:0
3 раза 50%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
0:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Платенсе
Сармьенто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
34
24
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
42
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
76
49
112
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Бельграно
|Lucas Passerini
|9 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|9
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|7 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 6
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 6
|Сармьенто
|Diego Calcaterra
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|7
|Ривер Плейт
|Перес Энцо
|1 5