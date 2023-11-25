Тур: 14.
0:0
Первый тайм: 36'
0'
11' Желтая карточкаAlejandro Maciel
17' Желтая карточкаCristian Alberto Tarragona
19' Желтая карточкаErik Ramirez
Ход матча
11'
19'
17
Juan
Bisanz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Juan BisanzПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Nicolas SosaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Mateo Perez
-
-
-
31 Yvo Calleros
-
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Erik RamirezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
89 Кастро ЛукасПолузащитник
-
-
-
-
29 Ivo Mammini
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
История личных встреч
Банфилд
Химнасия Ла-Плата
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
23 матча
52.2%
30.4%
17.4%
12 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
21.7%
60.9%
17.4%
5 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
39.1%
47.8%
13.1%
9 побед 11 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.31
1.1
Среднее время на гол
68
81
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
0.6
0.62
Среднее время на гол
150
146
Всего голов
23
19
Голов в среднем за матч
1
0.83
Тотал матчей
2.5
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
90
108
Бомбардиры внутри турнира
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Milton Gimenez
|2 (1)
|0.14
|Geronimo Rivera
|2
|0.14
|Juan Alvarez2
|1
|0.07
|Sebastian Sosa II
|1
|0.07
|Jesus Soraire
|1
|0.07
|Ignacio Rodriguez
|1
|0.07
|Juan Bisanz
|1
|0.07
|Emanuel Coronel
|0
|0
|Алеман Брайан
|0
|0
|Инсуа Эмануэль
|0
|0
|Facundo Cambeses
|0
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Alberto Tarragona
|4 (1)
|0.29
|Erik Ramirez
|3
|0.21
|Абальдо Матиас
|2
|0.14
|Коласо Николас
|1
|0.07
|Leonardo Morales
|1
|0.07
|Jonathan Cabral
|1
|0.07
|Ivo Mammini
|1
|0.07
|Де Бласис Пабло
|0
|0
|Кастро Лукас
|0
|0
|Luciano Gomez
|0
|0
|Agustin Bolivar
|0
|0
|Guillermo Enrique
|0
|0
Карточки
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Maciel
|5
|0
|Ремеди Эрик
|5
|0
|Инсуа Эмануэль
|3
|0
|Milton Gimenez
|3
|0
|Ignacio Rodriguez
|3
|0
|Juan Bisanz
|3
|0
|Алеман Брайан
|2
|0
|Facundo Cambeses
|2
|0
|Emanuel Coronel
|2
|0
|Geronimo Rivera
|2
|0
|Nicolas Sosa
|1
|0
|Juan Alvarez2
|1
|0
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leonardo Morales
|3
|1
|Саравия Родриго
|4
|0
|Erik Ramirez
|3
|0
|Jonathan Cabral
|3
|0
|Cristian Alberto Tarragona
|3
|0
|Luciano Gomez
|3
|0
|Agustin Bolivar
|3
|0
|Кастро Лукас
|2
|0
|Rodrigo Gallo
|2
|0
|Guillermo Enrique
|2
|0
|Bruno Palazzo
|0
|1
|Tomas Durso
|1
|0
|German Guiffrey
|1
|0
|Ivo Mammini
|1
|0
|Абальдо Матиас
|1
|0
|Felipe Sanchez
|1
|0
Результаты матчей
Банфилд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Химнасия Ла-Плата
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
1
Банфилд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Химнасия Ла-Плата
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
2
7
Банфилд
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Химнасия Ла-Плата
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
10
Упущенные победы
3
8
Голы по времени матча
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Забито
2
10
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
5
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
10%
76-90
Пропущено
3
13
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
33%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
15%
61-75
1
33%
5
38%
76-90
Забито
9
13
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
1
11%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
3
23%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
4
44%
2
15%
76-90
Пропущено
6
19
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 11
0
0%
2
11%
1-15
2
33%
4
21%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
33%
3
16%
61-75
2
33%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Банфилд
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Банфилд - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1
Банфилд - Атлетико Тукуман 0:0 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Банфилд - Ланус 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Банфилд 1:0 Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Уракан - Банфилд 2:0 Банфилд - Эстудиантес Рио-Куарто 0:1 Сармьенто - Банфилд 0:0 Банфилд - Годой Крус 2:0 Ланус - Банфилд 2:2 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Тигре - Банфилд 1:2 Банфилд - Архентинос Хуниорс 1:0
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2
Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Уракан - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Колон - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 0:3 Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:3 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Университарио Депортес Лима - Химнасия Ла-Плата 1:0
Результаты матчей
Банфилд
Химнасия Ла-Плата
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:2
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
4 раза 31%
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:2
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Банфилд
Химнасия Ла-Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
61
24
34
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
85
211
49
112
112
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|2
|4
|24 - 16
|23
|2.
|13
|7
|2
|4
|17 - 11
|23
|3.
|13
|6
|5
|2
|13 - 8
|23
|4.
|1:0
|14
|6
|4
|4
|15 - 13
|22
|5.
|0:0
|14
|5
|6
|3
|9 - 6
|21
|6.
|13
|5
|5
|3
|15 - 12
|20
|7.
|0:1
|14
|6
|2
|6
|18 - 15
|20
|8.
|13
|4
|7
|2
|11 - 7
|19
|9.
|13
|4
|5
|4
|9 - 10
|17
|10.
|0:0
|14
|4
|4
|6
|13 - 19
|16
|11.
|13
|3
|5
|5
|12 - 13
|14
|12.
|13
|3
|4
|6
|18 - 22
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|9 - 13
|13
|14.
|13
|3
|4
|6
|9 - 20
|13
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|5
|7
|1
|13 - 7
|22
|2.
|13
|5
|6
|2
|19 - 14
|21
|3.
|13
|5
|6
|2
|18 - 15
|21
|4.
|13
|5
|4
|4
|11 - 12
|19
|5.
|0:0
|14
|4
|6
|4
|12 - 16
|18
|6.
|0:0
|14
|3
|8
|3
|8 - 7
|17
|7.
|13
|4
|4
|5
|10 - 12
|16
|8.
|13
|4
|3
|6
|11 - 10
|15
|9.
|13
|4
|3
|6
|15 - 15
|15
|10.
|13
|2
|9
|2
|9 - 11
|15
|11.
|13
|3
|5
|5
|12 - 13
|14
|12.
|0:0
|14
|3
|5
|6
|8 - 12
|14
|13.
|0:0
|14
|2
|8
|4
|9 - 13
|14
|14.
|13
|2
|5
|6
|8 - 13
|11
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|2.
|0:1
|7
|5
|2
|0
|13 - 4
|17
|3.
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|4.
|1:0
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|5.
|6
|5
|0
|1
|14 - 4
|15
|6.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|7.
|7
|3
|3
|1
|6 - 2
|12
|8.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|9.
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|10.
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|11.
|6
|2
|4
|0
|7 - 2
|10
|12.
|0:0
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|13.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|14.
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|2.
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|3.
|0:0
|7
|3
|4
|0
|5 - 2
|13
|4.
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|5.
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|6.
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|7.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|4 - 2
|10
|8.
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|9.
|0:0
|7
|1
|6
|0
|3 - 2
|9
|10.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|11.
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|12.
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|13.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|3 - 5
|7
|14.
|6
|0
|5
|1
|6 - 9
|5
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|4
|0
|7 - 3
|13
|2.
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|3.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|2 - 3
|9
|4.
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|5.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|6.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|3 - 6
|7
|7.
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|8.
|1:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|9.
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|10.
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|11.
|0:1
|7
|1
|0
|6
|5 - 11
|3
|12.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|13.
|7
|0
|2
|5
|4 - 10
|2
|14.
|7
|0
|2
|5
|1 - 14
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|2
|5
|0
|10 - 7
|11
|2.
|7
|2
|4
|1
|7 - 5
|10
|3.
|7
|2
|4
|1
|3 - 2
|10
|4.
|7
|2
|2
|3
|7 - 5
|8
|5.
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|6.
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|7.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|5 - 7
|7
|8.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|9.
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|10.
|6
|1
|2
|3
|4 - 5
|5
|11.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|12.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|13.
|6
|1
|1
|4
|8 - 9
|4
|14.
|6
|0
|3
|3
|2 - 5
|3
- — Выход в плей-офф
|Бельграно
|Lucas Passerini
|9 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|9
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|7 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 6
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 6
|Сармьенто
|Diego Calcaterra
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|7
|Ривер Плейт
|Перес Энцо
|1 5