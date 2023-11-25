  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 14.
Банфилд
0:0
Первый тайм: 36'
Химнасия Ла-Плата
0'
11' Желтая карточка
Alejandro Maciel
17' Желтая карточка
Cristian Alberto Tarragona
19' Желтая карточка
Erik Ramirez

Ход матча

11'
Alejandro Maciel
 
17'
 
Cristian Alberto Tarragona
19'
 
Erik Ramirez
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Банфилд
Ничья
Химнасия Ла-Плата
2.50
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Все Коэффициенты
21
Facundo
Cambeses
32
Emanuel
Coronel
4
Alejandro
Maciel
6
Aaron
Quiroz
33
Инсуа
Эмануэль
5
Ремеди
Эрик
22
Juan
Alvarez2
24
Martin
Ezequiel
Canete
20
Ignacio
Rodriguez
17
Juan
Bisanz
45
Milton
Gimenez
1
Tomas
Durso
6
Guillermo
Enrique
4
Leonardo
Morales
20
Jonathan
Cabral
24
German
Guiffrey
5
Саравия
Родриго
10
Де
Бласис
Пабло
9
Абальдо
Матиас
11
Erik
Ramirez
18
Коласо
Николас
25
Cristian
Alberto
Tarragona
Банфилд
4-1-4-1
Химнасия Ла-Плата
4-2-3-1

История личных встреч

Банфилд
Химнасия Ла-Плата

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

23 матча

52.2%
30.4%
17.4%
12 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

21.7%
60.9%
17.4%
5 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

39.1%
47.8%
13.1%
9 побед 11 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
0:2
КПЛ
4:0
ЛП
0:1
КДМЭП
2:1
КДЛС
0:0
С
1:1
С
1:0
С
0:2
П
1:2
ТМК
1:4
П
2:0
П
1:0
П
1:1
ПБ
0:1
ПБ
1:0
ПА
2:0
ПА
0:0
ПА
3:2
ПА
0:1
ПА
3:1
ПА
0:0
ПАК
0:0

Голы

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.31
1.1

Среднее время на гол

68
81

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

0.6
0.62

Среднее время на гол

150
146

Всего голов

23
19

Голов в среднем за матч

1
0.83

Тотал матчей

2.5
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

90
108

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Milton Gimenez 2 (1) 0.14
Geronimo Rivera 2 0.14
Juan Alvarez2 1 0.07
Sebastian Sosa II 1 0.07
Jesus Soraire 1 0.07
Ignacio Rodriguez 1 0.07
Juan Bisanz 1 0.07
Emanuel Coronel 0 0
Алеман Брайан 0 0
Инсуа Эмануэль 0 0
Facundo Cambeses 0 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Alberto Tarragona 4 (1) 0.29
Erik Ramirez 3 0.21
Абальдо Матиас 2 0.14
Коласо Николас 1 0.07
Leonardo Morales 1 0.07
Jonathan Cabral 1 0.07
Ivo Mammini 1 0.07
Де Бласис Пабло 0 0
Кастро Лукас 0 0
Luciano Gomez 0 0
Agustin Bolivar 0 0
Guillermo Enrique 0 0

Карточки

Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Maciel 5 0
Ремеди Эрик 5 0
Инсуа Эмануэль 3 0
Milton Gimenez 3 0
Ignacio Rodriguez 3 0
Juan Bisanz 3 0
Алеман Брайан 2 0
Facundo Cambeses 2 0
Emanuel Coronel 2 0
Geronimo Rivera 2 0
Nicolas Sosa 1 0
Juan Alvarez2 1 0
Martin Ezequiel Canete 1 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leonardo Morales 3 1
Саравия Родриго 4 0
Erik Ramirez 3 0
Jonathan Cabral 3 0
Cristian Alberto Tarragona 3 0
Luciano Gomez 3 0
Agustin Bolivar 3 0
Кастро Лукас 2 0
Rodrigo Gallo 2 0
Guillermo Enrique 2 0
Bruno Palazzo 0 1
Tomas Durso 1 0
German Guiffrey 1 0
Ivo Mammini 1 0
Абальдо Матиас 1 0
Felipe Sanchez 1 0

Результаты матчей

Банфилд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Химнасия Ла-Плата
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
1
Банфилд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Химнасия Ла-Плата
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

2
7
Банфилд
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Химнасия Ла-Плата
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
10

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Забито

2
10
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
5
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
10%
76-90

Пропущено

3
13
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
33%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
15%
61-75
1
33%
5
38%
76-90

Забито

9
13
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
1
11%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
3
23%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
4
44%
2
15%
76-90

Пропущено

6
19
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 11
0
0%
2
11%
1-15
2
33%
4
21%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
33%
3
16%
61-75
2
33%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Банфилд - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1
Банфилд - Атлетико Тукуман 0:0 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Банфилд - Ланус 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Банфилд 1:0 Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Уракан - Банфилд 2:0 Банфилд - Эстудиантес Рио-Куарто 0:1 Сармьенто - Банфилд 0:0 Банфилд - Годой Крус 2:0 Ланус - Банфилд 2:2 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Тигре - Банфилд 1:2 Банфилд - Архентинос Хуниорс 1:0
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2
Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Уракан - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Колон - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 0:3 Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:3 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Университарио Депортес Лима - Химнасия Ла-Плата 1:0

Результаты матчей

Банфилд
Химнасия Ла-Плата

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:2
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
4 раза 31%
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:2
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Банфилд
Химнасия Ла-Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
3
4
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
8
5
2
11
1.5
4
9
1
12
2.5
1
12

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 13 7 2 4 24 - 16 23
2.
Уракан
 13 7 2 4 17 - 11 23
3.
Индепендьенте Авельянеда
 13 6 5 2 13 - 8 23
4.
Велес Сарсфилд
 1:0 14 6 4 4 15 - 13 22
5.
Банфилд
 0:0 14 5 6 3 9 - 6 21
6.
Росарио Сентраль
 13 5 5 3 15 - 12 20
7.
Колон
 0:1 14 6 2 6 18 - 15 20
8.
Институто Кордоба
 13 4 7 2 11 - 7 19
9.
Атлетико Тукуман
 13 4 5 4 9 - 10 17
10.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 14 4 4 6 13 - 19 16
11.
Тальерес Кордоба
 13 3 5 5 12 - 13 14
12.
Архентинос Хуниорс
 13 3 4 6 18 - 22 13
13.
Арсенал Саранди
 13 3 4 6 9 - 13 13
14.
Барракас Сентраль
 13 3 4 6 9 - 20 13

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 13 5 7 1 13 - 7 22
2.
Бельграно
 13 5 6 2 19 - 14 21
3.
Расинг Авельянеда
 13 5 6 2 18 - 15 21
4.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 5 4 4 11 - 12 19
5.
Платенсе
 0:0 14 4 6 4 12 - 16 18
6.
Сармьенто
 0:0 14 3 8 3 8 - 7 17
7.
Эстудиантес Ла Плата
 13 4 4 5 10 - 12 16
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 4 3 6 11 - 10 15
9.
Бока Хуниорс
 13 4 3 6 15 - 15 15
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 2 9 2 9 - 11 15
11.
Дефенса и Хустисия
 13 3 5 5 12 - 13 14
12.
Тигре
 0:0 14 3 5 6 8 - 12 14
13.
Унион Санта-Фе
 0:0 14 2 8 4 9 - 13 14
14.
Ланус
 13 2 5 6 8 - 13 11

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 8 5 3 0 12 - 4 18
2.
Колон
 0:1 7 5 2 0 13 - 4 17
3.
Уракан
 7 5 1 1 11 - 4 16
4.
Велес Сарсфилд
 1:0 7 5 1 1 10 - 4 16
5.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 14 - 4 15
6.
Банфилд
 0:0 7 3 3 1 7 - 3 12
7.
Индепендьенте Авельянеда
 7 3 3 1 6 - 2 12
8.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 8 - 6 11
9.
Арсенал Саранди
 6 3 2 1 5 - 3 11
10.
Атлетико Тукуман
 6 3 2 1 4 - 2 11
11.
Тальерес Кордоба
 6 2 4 0 7 - 2 10
12.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 7 3 0 4 10 - 13 9
13.
Архентинос Хуниорс
 7 2 3 2 11 - 10 9
14.
Институто Кордоба
 6 1 3 2 4 - 4 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 7 4 2 1 15 - 10 14
2.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 4 1 2 8 - 7 13
3.
Платенсе
 0:0 7 3 4 0 5 - 2 13
4.
Годой Крус
 6 3 3 0 6 - 2 12
5.
Бока Хуниорс
 7 3 2 2 7 - 6 11
6.
Расинг Авельянеда
 6 3 1 2 8 - 8 10
7.
Сармьенто
 0:0 7 2 4 1 4 - 2 10
8.
Дефенса и Хустисия
 7 2 3 2 8 - 8 9
9.
Унион Санта-Фе
 0:0 7 1 6 0 3 - 2 9
10.
Эстудиантес Ла Плата
 6 2 2 2 5 - 6 8
11.
Ланус
 7 2 2 3 6 - 8 8
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 1 3 4 - 5 7
13.
Тигре
 0:0 7 1 4 2 3 - 5 7
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 0 5 1 6 - 9 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 7 3 4 0 7 - 3 13
2.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 7 - 6 11
3.
Банфилд
 0:0 7 2 3 2 2 - 3 9
4.
Ривер Плейт
 7 2 2 3 10 - 12 8
5.
Уракан
 6 2 1 3 6 - 7 7
6.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 7 1 4 2 3 - 6 7
7.
Атлетико Тукуман
 7 1 3 3 5 - 8 6
8.
Велес Сарсфилд
 1:0 7 1 3 3 5 - 9 6
9.
Архентинос Хуниорс
 6 1 1 4 7 - 12 4
10.
Тальерес Кордоба
 7 1 1 5 5 - 11 4
11.
Колон
 0:1 7 1 0 6 5 - 11 3
12.
Росарио Сентраль
 5 0 2 3 3 - 8 2
13.
Арсенал Саранди
 7 0 2 5 4 - 10 2
14.
Барракас Сентраль
 7 0 2 5 1 - 14 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 7 2 5 0 10 - 7 11
2.
Годой Крус
 7 2 4 1 7 - 5 10
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 2 4 1 3 - 2 10
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 7 - 5 8
5.
Эстудиантес Ла Плата
 7 2 2 3 5 - 6 8
6.
Бельграно
 6 1 4 1 4 - 4 7
7.
Тигре
 0:0 7 2 1 4 5 - 7 7
8.
Сармьенто
 0:0 7 1 4 2 4 - 5 7
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 3 2 3 - 5 6
10.
Дефенса и Хустисия
 6 1 2 3 4 - 5 5
11.
Унион Санта-Фе
 0:0 7 1 2 4 6 - 11 5
12.
Платенсе
 0:0 7 1 2 4 7 - 14 5
13.
Бока Хуниорс
 6 1 1 4 8 - 9 4
14.
Ланус
 6 0 3 3 2 - 5 3
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Бельграно Lucas Passerini 9 (1)
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 9
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 7 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6 (1)
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 6
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 6
Сармьенто Diego Calcaterra 7
Унион Санта-Фе Пас Николас 7
Ривер Плейт Перес Энцо 1 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Банфилд
Ничья
Химнасия Ла-Плата
2.50
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2.60
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3.82
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Банфилд
Химнасия Ла-Плата
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