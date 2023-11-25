Тур: 14.
0:0
Первый тайм: 36'
0'
32
Пас
Николас
34
Franco
Pardo
10
Kevin
Zenon
24
Martin
Garay
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Пас НиколасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Franco PardoПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Kevin ZenonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
19 Tiago Banega
-
22 Jairo O'Neil
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kily Gonzalez
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Martin GarayЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
18 Blas Armoa
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lucas Pusineri
История личных встреч
Унион Санта-Фе
Тигре
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 7 побед
13 матчей
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.14
1.33
Среднее время на гол
78
67
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
2.17
1.43
Среднее время на гол
41
63
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
1.62
1.38
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
55
65
Бомбардиры внутри турнира
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хавьер Моралес
|4
|0.29
|Kevin Zenon
|1
|0.07
|Орсини Николас
|1
|0.07
|Franco Pardo
|1
|0.07
|Mauro Luna Diale
|1
|0.07
|Marcos Mosqueira
|1
|0.07
|Federico Vera
|0
|0
|Enzo Roldan
|0
|0
|Jerome Domina
|0
|0
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Brian Abel Luciatti
|2
|0.14
|Ezequiel Forclaz
|2
|0.14
|Nicolas Reniero
|1
|0.07
|Парадела Хосе
|1
|0.07
|Рохас Роберт
|1
|0.07
|Cristian Zabala
|1
|0.07
|Martin Garay
|0
|0
|Кастро Алексис
|0
|0
|Agustin Cardozo
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
Карточки
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Franco Calderon
|6
|1
|Пас Николас
|7
|0
|Marcos Mosqueira
|3
|1
|Корвалан Клаудио
|3
|0
|Federico Vera
|2
|0
|Jerome Domina
|2
|0
|Tomas Gonzalez
|1
|0
|Хавьер Моралес
|1
|0
|Sebastian Emanuel Moyano
|1
|0
|Mauro Luna Diale
|1
|0
|Tiago Banega
|1
|0
|Kevin Zenon
|1
|0
|Patricio Tanda
|1
|0
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меносси Лукас
|3
|0
|Sebastian Prieto
|3
|0
|Sebastian Prediger II
|3
|0
|Рохас Роберт
|2
|0
|Рохас Сантьяго
|2
|0
|Martin Garay
|2
|0
|Парадела Хосе
|2
|0
|Sebastian Medina
|2
|0
|Ezequiel Forclaz
|2
|0
|Лопес Ренцо
|1
|0
|Brian Abel Luciatti
|1
|0
|Nicolas Reniero
|1
|0
|Молинас Аарон
|1
|0
|Martin Ortega
|1
|0
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Тигре
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Унион Санта-Фе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Тигре
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
4
2
Унион Санта-Фе
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Тигре
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
6
3
Голы по времени матча
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
2
40%
76-90
Пропущено
2
7
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
6
3
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
5
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
9%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
5
45%
0
0%
61-75
2
18%
3
60%
76-90
Забито
9
8
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
2
22%
2
25%
76-90
Пропущено
13
12
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
15%
2
17%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
5
38%
2
17%
61-75
2
15%
5
42%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Бельграно - Унион Санта-Фе 4:1 Унион Санта-Фе - Ланус 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 0:0
Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 1:0 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Годой Крус 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:3 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0
Тигре
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Тигре - Платенсе 1:1 Бельграно - Тигре 0:3 Тигре - Годой Крус 1:0 Ланус - Тигре 2:1
Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 0:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Бока Хуниорс - Тигре 0:1 Тигре - Расинг Авельянеда 1:2 Сармьенто - Тигре 2:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Колон - Тигре 1:3 Тигре - Либертад 0:1 Тигре - Барракас Сентраль 0:1 Либертад - Тигре 2:1 Институто Кордоба - Тигре 0:1 Тигре - Банфилд 1:2
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
Тигре
Точный счет
0:0
3 раза 50%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
0:0
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
3
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Унион Санта-Фе
Тигре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
33
16
15
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
67
112
112
112
112
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|2
|4
|24 - 16
|23
|2.
|13
|7
|2
|4
|17 - 11
|23
|3.
|13
|6
|5
|2
|13 - 8
|23
|4.
|1:0
|14
|6
|4
|4
|15 - 13
|22
|5.
|0:0
|14
|5
|6
|3
|9 - 6
|21
|6.
|13
|5
|5
|3
|15 - 12
|20
|7.
|0:1
|14
|6
|2
|6
|18 - 15
|20
|8.
|13
|4
|7
|2
|11 - 7
|19
|9.
|13
|4
|5
|4
|9 - 10
|17
|10.
|0:0
|14
|4
|4
|6
|13 - 19
|16
|11.
|13
|3
|5
|5
|12 - 13
|14
|12.
|13
|3
|4
|6
|18 - 22
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|9 - 13
|13
|14.
|13
|3
|4
|6
|9 - 20
|13
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|5
|7
|1
|13 - 7
|22
|2.
|13
|5
|6
|2
|19 - 14
|21
|3.
|13
|5
|6
|2
|18 - 15
|21
|4.
|13
|5
|4
|4
|11 - 12
|19
|5.
|0:0
|14
|4
|6
|4
|12 - 16
|18
|6.
|0:0
|14
|3
|8
|3
|8 - 7
|17
|7.
|13
|4
|4
|5
|10 - 12
|16
|8.
|13
|4
|3
|6
|11 - 10
|15
|9.
|13
|4
|3
|6
|15 - 15
|15
|10.
|13
|2
|9
|2
|9 - 11
|15
|11.
|13
|3
|5
|5
|12 - 13
|14
|12.
|0:0
|14
|3
|5
|6
|8 - 12
|14
|13.
|0:0
|14
|2
|8
|4
|9 - 13
|14
|14.
|13
|2
|5
|6
|8 - 13
|11
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|2.
|0:1
|7
|5
|2
|0
|13 - 4
|17
|3.
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|4.
|1:0
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|5.
|6
|5
|0
|1
|14 - 4
|15
|6.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|7.
|7
|3
|3
|1
|6 - 2
|12
|8.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|9.
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|10.
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|11.
|6
|2
|4
|0
|7 - 2
|10
|12.
|0:0
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|13.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|14.
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|2.
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|3.
|0:0
|7
|3
|4
|0
|5 - 2
|13
|4.
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|5.
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|6.
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|7.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|4 - 2
|10
|8.
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|9.
|0:0
|7
|1
|6
|0
|3 - 2
|9
|10.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|11.
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|12.
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|13.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|3 - 5
|7
|14.
|6
|0
|5
|1
|6 - 9
|5
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|4
|0
|7 - 3
|13
|2.
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|3.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|2 - 3
|9
|4.
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|5.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|6.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|3 - 6
|7
|7.
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|8.
|1:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|9.
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|10.
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|11.
|0:1
|7
|1
|0
|6
|5 - 11
|3
|12.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|13.
|7
|0
|2
|5
|4 - 10
|2
|14.
|7
|0
|2
|5
|1 - 14
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|2
|5
|0
|10 - 7
|11
|2.
|7
|2
|4
|1
|7 - 5
|10
|3.
|7
|2
|4
|1
|3 - 2
|10
|4.
|7
|2
|2
|3
|7 - 5
|8
|5.
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|6.
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|7.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|5 - 7
|7
|8.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|9.
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|10.
|6
|1
|2
|3
|4 - 5
|5
|11.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|12.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|13.
|6
|1
|1
|4
|8 - 9
|4
|14.
|6
|0
|3
|3
|2 - 5
|3
- — Выход в плей-офф
|Бельграно
|Lucas Passerini
|9 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|9
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|7 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 6
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 6
|Сармьенто
|Diego Calcaterra
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|7
|Ривер Плейт
|Перес Энцо
|1 5