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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 14.
Унион Санта-Фе
1:0
Конец матча
Тигре
0'
1:0
37' Гол
Kevin Zenon
45' Желтая карточка
Sebastian Prieto
55' Желтая карточка
Franco Pardo
90'+5
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
32
Пас
Николас
2
Franco
Calderon
3
Корвалан
Клаудио
16
Federico
Vera
30
Jerome
Domina
34
Franco
Pardo
7
Mauro
Luna
Diale
10
Kevin
Zenon
9
Хавьер
Моралес
33
Орсини
Николас
30
Рохас
Сантьяго
24
Martin
Garay
3
Рохас
Роберт
6
Brian
Abel
Luciatti
20
Sebastian
Prieto
32
Парадела
Хосе
10
Меносси
Лукас
15
Agustin
Cardozo
28
Молинас
Аарон
26
Ezequiel
Forclaz
38
Nicolas
Reniero
Унион Санта-Фе
5-3-2
Тигре
4-4-2

История личных встреч

Унион Санта-Фе
Тигре

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 7 побед

13 матчей

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
1:2
КДЛС
1:3
КДЛС
1:2
С
2:2
С
3:3
П
3:1
П
1:0
П
2:1
П
1:2
П
1:1
П
4:0
ПА
1:1

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.14
1.33

Среднее время на гол

78
67

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

2.17
1.43

Среднее время на гол

41
63

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.62
1.38

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

55
65

Бомбардиры внутри турнира

Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хавьер Моралес 4 0.29
Kevin Zenon 2 0.14
Орсини Николас 1 0.07
Franco Pardo 1 0.07
Mauro Luna Diale 1 0.07
Marcos Mosqueira 1 0.07
Federico Vera 0 0
Enzo Roldan 0 0
Jerome Domina 0 0
Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Brian Abel Luciatti 2 0.14
Ezequiel Forclaz 2 0.14
Nicolas Reniero 1 0.07
Парадела Хосе 1 0.07
Рохас Роберт 1 0.07
Cristian Zabala 1 0.07
Martin Garay 0 0
Кастро Алексис 0 0
Agustin Cardozo 0 0
Молинас Аарон 0 0

Карточки

Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Franco Calderon 6 1
Пас Николас 7 0
Marcos Mosqueira 3 1
Корвалан Клаудио 3 0
Federico Vera 2 0
Jerome Domina 2 0
Tomas Gonzalez 1 0
Хавьер Моралес 1 0
Sebastian Emanuel Moyano 1 0
Franco Pardo 1 0
Mauro Luna Diale 1 0
Tiago Banega 1 0
Kevin Zenon 1 0
Patricio Tanda 1 0
Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sebastian Prieto 4 0
Меносси Лукас 3 0
Sebastian Prediger II 3 0
Рохас Роберт 2 0
Рохас Сантьяго 2 0
Martin Garay 2 0
Парадела Хосе 2 0
Sebastian Medina 2 0
Ezequiel Forclaz 2 0
Лопес Ренцо 1 0
Brian Abel Luciatti 1 0
Nicolas Reniero 1 0
Молинас Аарон 1 0
Martin Ortega 1 0

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Тигре
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Унион Санта-Фе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Тигре
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

4
2
Унион Санта-Фе
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Тигре
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

6
3

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
2
40%
76-90

Пропущено

2
8
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

6
3
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
5
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
9%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
5
45%
0
0%
61-75
2
18%
3
60%
76-90

Забито

10
8
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
1
13%
61-75
2
20%
2
25%
76-90

Пропущено

13
13
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
15%
2
15%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
5
38%
2
15%
61-75
2
15%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Санта-Фе
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Бельграно - Унион Санта-Фе 4:1 Унион Санта-Фе - Ланус 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 0:0
Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 1:0 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Годой Крус 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:3 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0
Тигре
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Тигре - Платенсе 1:1 Бельграно - Тигре 0:3 Тигре - Годой Крус 1:0 Ланус - Тигре 2:1
Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 0:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Бока Хуниорс - Тигре 0:1 Тигре - Расинг Авельянеда 1:2 Сармьенто - Тигре 2:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Колон - Тигре 1:3 Тигре - Либертад 0:1 Тигре - Барракас Сентраль 0:1 Либертад - Тигре 2:1 Институто Кордоба - Тигре 0:1 Тигре - Банфилд 1:2

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
Тигре

Точный счет

0:0
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:0
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
3
1 раз 7%
0
8 раз 57%
1
5 раз 36%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Унион Санта-Фе
Тигре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
1
6
1.5
1
6
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
6
8
1
13
1.5
1
13
1
13
2.5
1
13

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 13 7 2 4 24 - 16 23
2.
Уракан
 13 7 2 4 17 - 11 23
3.
Индепендьенте Авельянеда
 13 6 5 2 13 - 8 23
4.
Банфилд
 14 6 5 3 11 - 6 23
5.
Велес Сарсфилд
 14 6 4 4 17 - 14 22
6.
Росарио Сентраль
 13 5 5 3 15 - 12 20
7.
Колон
 14 6 2 6 19 - 17 20
8.
Институто Кордоба
 13 4 7 2 11 - 7 19
9.
Атлетико Тукуман
 13 4 5 4 9 - 10 17
10.
Химнасия Ла-Плата
 14 4 3 7 13 - 21 15
11.
Тальерес Кордоба
 13 3 5 5 12 - 13 14
12.
Архентинос Хуниорс
 13 3 4 6 18 - 22 13
13.
Арсенал Саранди
 13 3 4 6 9 - 13 13
14.
Барракас Сентраль
 13 3 4 6 9 - 20 13

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 13 5 7 1 13 - 7 22
2.
Бельграно
 13 5 6 2 19 - 14 21
3.
Расинг Авельянеда
 13 5 6 2 18 - 15 21
4.
Платенсе
 14 5 5 4 13 - 16 20
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 5 4 4 11 - 12 19
6.
Эстудиантес Ла Плата
 13 4 4 5 10 - 12 16
7.
Сармьенто
 14 3 7 4 8 - 8 16
8.
Унион Санта-Фе
 14 3 7 4 10 - 13 16
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 4 3 6 11 - 10 15
10.
Бока Хуниорс
 13 4 3 6 15 - 15 15
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 2 9 2 9 - 11 15
12.
Дефенса и Хустисия
 13 3 5 5 12 - 13 14
13.
Тигре
 14 3 4 7 8 - 13 13
14.
Ланус
 13 2 5 6 8 - 13 11

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 8 5 3 0 12 - 4 18
2.
Колон
 7 5 2 0 13 - 4 17
3.
Велес Сарсфилд
 7 5 1 1 12 - 5 16
4.
Уракан
 7 5 1 1 11 - 4 16
5.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 14 - 4 15
6.
Банфилд
 7 4 2 1 9 - 3 14
7.
Индепендьенте Авельянеда
 7 3 3 1 6 - 2 12
8.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 8 - 6 11
9.
Арсенал Саранди
 6 3 2 1 5 - 3 11
10.
Атлетико Тукуман
 6 3 2 1 4 - 2 11
11.
Тальерес Кордоба
 6 2 4 0 7 - 2 10
12.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 0 4 10 - 13 9
13.
Архентинос Хуниорс
 7 2 3 2 11 - 10 9
14.
Институто Кордоба
 6 1 3 2 4 - 4 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Платенсе
 7 4 3 0 6 - 2 15
2.
Бельграно
 7 4 2 1 15 - 10 14
3.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 4 1 2 8 - 7 13
4.
Годой Крус
 6 3 3 0 6 - 2 12
5.
Бока Хуниорс
 7 3 2 2 7 - 6 11
6.
Унион Санта-Фе
 7 2 5 0 4 - 2 11
7.
Расинг Авельянеда
 6 3 1 2 8 - 8 10
8.
Сармьенто
 7 2 4 1 4 - 2 10
9.
Дефенса и Хустисия
 7 2 3 2 8 - 8 9
10.
Эстудиантес Ла Плата
 6 2 2 2 5 - 6 8
11.
Ланус
 7 2 2 3 6 - 8 8
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 1 3 4 - 5 7
13.
Тигре
 7 1 4 2 3 - 5 7
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 0 5 1 6 - 9 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 7 3 4 0 7 - 3 13
2.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 7 - 6 11
3.
Банфилд
 7 2 3 2 2 - 3 9
4.
Ривер Плейт
 7 2 2 3 10 - 12 8
5.
Уракан
 6 2 1 3 6 - 7 7
6.
Атлетико Тукуман
 7 1 3 3 5 - 8 6
7.
Велес Сарсфилд
 7 1 3 3 5 - 9 6
8.
Химнасия Ла-Плата
 7 1 3 3 3 - 8 6
9.
Архентинос Хуниорс
 6 1 1 4 7 - 12 4
10.
Тальерес Кордоба
 7 1 1 5 5 - 11 4
11.
Колон
 7 1 0 6 6 - 13 3
12.
Росарио Сентраль
 5 0 2 3 3 - 8 2
13.
Арсенал Саранди
 7 0 2 5 4 - 10 2
14.
Барракас Сентраль
 7 0 2 5 1 - 14 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 7 2 5 0 10 - 7 11
2.
Годой Крус
 7 2 4 1 7 - 5 10
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 2 4 1 3 - 2 10
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 7 - 5 8
5.
Эстудиантес Ла Плата
 7 2 2 3 5 - 6 8
6.
Бельграно
 6 1 4 1 4 - 4 7
7.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 3 2 3 - 5 6
8.
Тигре
 7 2 0 5 5 - 8 6
9.
Сармьенто
 7 1 3 3 4 - 6 6
10.
Дефенса и Хустисия
 6 1 2 3 4 - 5 5
11.
Унион Санта-Фе
 7 1 2 4 6 - 11 5
12.
Платенсе
 7 1 2 4 7 - 14 5
13.
Бока Хуниорс
 6 1 1 4 8 - 9 4
14.
Ланус
 6 0 3 3 2 - 5 3
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Бельграно Lucas Passerini 9 (1)
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 9
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 7 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6 (1)
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 6
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 6
Сармьенто Diego Calcaterra 7
Унион Санта-Фе Пас Николас 7
Ривер Плейт Перес Энцо 1 5
Весь список
  • 58'
    Ezequiel Forclaz уходит с поля. Juan Esquivel выходит вместо него
  • 55'
    Franco Pardo получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Sebastian Prieto получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Г О О О О Л - Кевин Зенон бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Унион Санта-Фе 1:0 Тигре онлайн

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