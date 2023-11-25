Тур: 14.
1:0
Конец матча
0'
1:0
37' ГолKevin Zenon
45' Желтая карточкаSebastian Prieto
55' Желтая карточкаFranco Pardo
90'+5
Ход матча
37'
1:0
45'
55'
32
Пас
Николас
34
Franco
Pardo
10
Kevin
Zenon
24
Martin
Garay
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Пас НиколасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Franco PardoПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Kevin ZenonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
19 Tiago Banega
-
22 Jairo O'Neil
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kily Gonzalez
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Martin GarayЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
18 Blas Armoa
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lucas Pusineri
История личных встреч
Унион Санта-Фе
Тигре
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 7 побед
13 матчей
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.14
1.33
Среднее время на гол
78
67
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
2.17
1.43
Среднее время на гол
41
63
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
1.62
1.38
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
55
65
Бомбардиры внутри турнира
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хавьер Моралес
|4
|0.29
|Kevin Zenon
|2
|0.14
|Орсини Николас
|1
|0.07
|Franco Pardo
|1
|0.07
|Mauro Luna Diale
|1
|0.07
|Marcos Mosqueira
|1
|0.07
|Federico Vera
|0
|0
|Enzo Roldan
|0
|0
|Jerome Domina
|0
|0
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Brian Abel Luciatti
|2
|0.14
|Ezequiel Forclaz
|2
|0.14
|Nicolas Reniero
|1
|0.07
|Парадела Хосе
|1
|0.07
|Рохас Роберт
|1
|0.07
|Cristian Zabala
|1
|0.07
|Martin Garay
|0
|0
|Кастро Алексис
|0
|0
|Agustin Cardozo
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
Карточки
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Franco Calderon
|6
|1
|Пас Николас
|7
|0
|Marcos Mosqueira
|3
|1
|Корвалан Клаудио
|3
|0
|Federico Vera
|2
|0
|Jerome Domina
|2
|0
|Tomas Gonzalez
|1
|0
|Хавьер Моралес
|1
|0
|Sebastian Emanuel Moyano
|1
|0
|Franco Pardo
|1
|0
|Mauro Luna Diale
|1
|0
|Tiago Banega
|1
|0
|Kevin Zenon
|1
|0
|Patricio Tanda
|1
|0
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sebastian Prieto
|4
|0
|Меносси Лукас
|3
|0
|Sebastian Prediger II
|3
|0
|Рохас Роберт
|2
|0
|Рохас Сантьяго
|2
|0
|Martin Garay
|2
|0
|Парадела Хосе
|2
|0
|Sebastian Medina
|2
|0
|Ezequiel Forclaz
|2
|0
|Лопес Ренцо
|1
|0
|Brian Abel Luciatti
|1
|0
|Nicolas Reniero
|1
|0
|Молинас Аарон
|1
|0
|Martin Ortega
|1
|0
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Тигре
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Унион Санта-Фе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Тигре
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
4
2
Унион Санта-Фе
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Тигре
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
6
3
Голы по времени матча
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
2
40%
76-90
Пропущено
2
8
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
6
3
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
5
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
9%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
5
45%
0
0%
61-75
2
18%
3
60%
76-90
Забито
10
8
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
1
13%
61-75
2
20%
2
25%
76-90
Пропущено
13
13
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
15%
2
15%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
5
38%
2
15%
61-75
2
15%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Бельграно - Унион Санта-Фе 4:1 Унион Санта-Фе - Ланус 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 0:0
Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 1:0 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Годой Крус 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:3 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0
Тигре
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Тигре - Платенсе 1:1 Бельграно - Тигре 0:3 Тигре - Годой Крус 1:0 Ланус - Тигре 2:1
Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 0:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Бока Хуниорс - Тигре 0:1 Тигре - Расинг Авельянеда 1:2 Сармьенто - Тигре 2:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Колон - Тигре 1:3 Тигре - Либертад 0:1 Тигре - Барракас Сентраль 0:1 Либертад - Тигре 2:1 Институто Кордоба - Тигре 0:1 Тигре - Банфилд 1:2
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
Тигре
Точный счет
0:0
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:0
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
3
1 раз 7%
0
8 раз 57%
1
5 раз 36%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Унион Санта-Фе
Тигре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
16
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
68
113
113
113
113
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Бельграно
|Lucas Passerini
|9 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|9
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|7 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 6
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 6
|Сармьенто
|Diego Calcaterra
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|7
|Ривер Плейт
|Перес Энцо
|1 5