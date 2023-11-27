Тур: 14.
0:1
Перерыв
0'
6' Желтая карточкаГальдамес Томас
0:1
7' ПенальтиМерентиель Мигель
13' Желтая карточкаФернандес Игнасио
27' Желтая карточкаСараччи Марсело
38' Желтая карточкаBruno Sosa
Ход матча
7'
27'
38'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Bruno
Sosa
10
Hernan
Lopez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Bruno SosaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Hernan LopezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
19 Enzo Gaggi
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Oldra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
41 Luca Langoni
-
-
-
-
Главный тренер: Мариано Андрес Эррон
История личных встреч
Годой Крус
Бока Хуниорс
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед
24 матча
20.8%
25%
54.2%
5 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
16.7%
37.5%
45.8%
4 победы 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
20.8%
33.3%
45.9%
5 побед 8 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
1.7
1.14
Среднее время на гол
52
78
Всего голов
31
16
Голов в среднем за матч
2.21
1.6
Среднее время на гол
40
56
Всего голов
48
32
Голов в среднем за матч
2
1.33
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
Среднее время на гол
45
67
Бомбардиры внутри турнира
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tadeo Allende
|4
|0.29
|Конечни Томас
|3
|0.21
|Hernan Lopez
|1
|0.07
|Pier Barrios
|1
|0.07
|Nicolas Fernandez3
|1
|0.07
|Daniel Barrea
|1
|0.07
|Гальдамес Томас
|0
|0
|Lucas Arce
|0
|0
|Salomon Rodriguez
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерентиель Мигель
|7 (2)
|0.5
|Бенедетто Дарио
|2
|0.14
|Дженсон Лукас
|2
|0.14
|Себальос Эсекиэль
|1
|0.07
|Медина Кристиан
|1
|0.07
|Кавани Эдинсон
|1
|0.07
|Рохо Маркос
|1
|0.07
|Lucas Blondel
|1
|0.07
|Сараччи Марсело
|0
|0
|Барко Валентин
|0
|0
|Фернандес Игнасио
|0
|0
|Бриаско-Балекян Норберто
|0
|0
Карточки
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конечни Томас
|3
|1
|Гальдамес Томас
|3
|1
|Federico Rasmussen
|4
|0
|Nicolas Fernandez3
|3
|0
|Bruno Sosa
|3
|0
|Daniel Barrea
|3
|0
|Manuel Guillen
|3
|0
|Pier Barrios
|2
|0
|Hernan Lopez
|2
|0
|Cristian Nunez
|1
|0
|Juan Andrada
|1
|0
|Lucas Arce
|1
|0
|Salomon Rodriguez
|1
|0
|Лусиано Мартин
|1
|0
|Facundo Altamira
|1
|0
|Tadeo Allende
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Игнасио
|4
|0
|Фернандес Пол
|4
|0
|Сараччи Марсело
|3
|0
|Кампусано Хорман
|3
|0
|Валентини Николас
|3
|0
|Вальдес Бруно
|2
|0
|Мерентиель Мигель
|2
|0
|Бульяуде Эсекиэль
|2
|0
|Себальос Эсекиэль
|2
|0
|Aaron Anselmino
|2
|0
|Кавани Эдинсон
|1
|0
|Ронкалья Факундо
|1
|0
|Рохо Маркос
|1
|0
|Фабра Франк
|1
|0
|Фигаль Хорхе
|1
|0
|Гонсалес Диего Эрнан
|1
|0
|Lucas Blondel
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Медина Кристиан
|1
|0
|Барко Валентин
|1
|0
Результаты матчей
Годой Крус
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Бока Хуниорс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
5
Годой Крус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Бока Хуниорс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
6
7
Годой Крус
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Бока Хуниорс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
8
12
Голы по времени матча
Забито
5
8
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
3
38%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
3
9
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
2
67%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
33%
1
11%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
50%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
33%
2
29%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
3
50%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Забито
11
15
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
1
9%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
3
27%
1
7%
31-45
4
36%
4
27%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
2
18%
4
27%
76-90
Пропущено
9
15
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
1
11%
1
7%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
2
22%
7
47%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
33%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Годой Крус
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Сармьенто - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Платенсе 2:0 Тигре - Годой Крус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:2
Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Бельграно 0:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 2:2 Ланус - Годой Крус 2:2 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Годой Крус - Институто Кордоба 4:2 Банфилд - Годой Крус 2:0 Вилла Митре - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2 Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Флуминенсе 1:2
Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1 Бельграно - Бока Хуниорс 4:3 Палмейрас Сан-Паулу - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Бока Хуниорс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 0:3 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 1:0 Альмагро - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Тигре 0:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Сармьенто - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0
Результаты матчей
Годой Крус
Бока Хуниорс
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Годой Крус
Бока Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
43
15
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
42
34
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
85
49
49
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|14
|5
|7
|2
|13 - 8
|22
|2.
|13
|5
|6
|2
|19 - 14
|21
|3.
|13
|5
|6
|2
|18 - 15
|21
|4.
|14
|5
|5
|4
|13 - 16
|20
|5.
|13
|5
|4
|4
|11 - 12
|19
|6.
|1:0
|14
|5
|3
|6
|16 - 15
|18
|7.
|13
|4
|4
|5
|10 - 12
|16
|8.
|14
|3
|7
|4
|8 - 8
|16
|9.
|14
|3
|7
|4
|10 - 13
|16
|10.
|13
|4
|3
|6
|11 - 10
|15
|11.
|13
|2
|9
|2
|9 - 11
|15
|12.
|13
|3
|5
|5
|12 - 13
|14
|13.
|14
|3
|4
|7
|8 - 13
|13
|14.
|13
|2
|5
|6
|8 - 13
|11
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|3
|0
|6 - 2
|15
|2.
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|3.
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|4.
|0:1
|7
|3
|3
|1
|6 - 3
|12
|5.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|6.
|7
|2
|5
|0
|4 - 2
|11
|7.
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|8.
|7
|2
|4
|1
|4 - 2
|10
|9.
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|10.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|11.
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|12.
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|13.
|7
|1
|4
|2
|3 - 5
|7
|14.
|6
|0
|5
|1
|6 - 9
|5
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|2
|5
|0
|10 - 7
|11
|2.
|0:1
|7
|2
|4
|1
|7 - 5
|10
|3.
|7
|2
|4
|1
|3 - 2
|10
|4.
|7
|2
|2
|3
|7 - 5
|8
|5.
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|6.
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|7.
|1:0
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|8.
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|9.
|7
|2
|0
|5
|5 - 8
|6
|10.
|7
|1
|3
|3
|4 - 6
|6
|11.
|6
|1
|2
|3
|4 - 5
|5
|12.
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|13.
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|14.
|6
|0
|3
|3
|2 - 5
|3
- — Выход в плей-офф
|Бельграно
|Lucas Passerini
|9 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|9
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|7 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|7 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 6
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 6
|Сармьенто
|Diego Calcaterra
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|7
|Ривер Плейт
|Перес Энцо
|1 5