  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 14.
Годой Крус
1:2
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
6' Желтая карточка
Гальдамес Томас
0:1
7' Пенальти
Мерентиель Мигель
13' Желтая карточка
Фернандес Игнасио
27' Желтая карточка
Сараччи Марсело
38' Желтая карточка
Bruno Sosa
1:1
55' Гол
Hernan Lopez
1:2
65' Гол
Фигаль Хорхе
68' Желтая карточка
Lucas Arce
80' Желтая карточка
Nicolas Fernandez3
87' Желтая карточка
Фигаль Хорхе
90' Желтая карточка
Federico Rasmussen
90' Желтая карточка
Ромеро Серхио
90' Желтая карточка
Мерентиель Мигель
90' Желтая карточка
Родригес Диего
90' Желтая карточка
Рохо Маркос
90'+8

Ход матча

6'
Гальдамес Томас
 
7'
0:1
Мерентиель Мигель
13'
 
Фернандес Игнасио
27'
 
Сараччи Марсело
38'
Bruno Sosa
 
51'
 
Вейгандт Марсело
Адвинкула Луис
55'
Hernan Lopez
1:1
56'
Tadeo Allende
Daniel Barrea
 
62'
 
Luca Langoni
Бульяуде Эсекиэль
65'
1:2
Фигаль Хорхе
(Вейгандт Марсело)
68'
Lucas Arce
 
72'
Agustin Valverde
Bruno Sosa
 
73'
Facundo Altamira
Конечни Томас
 
78'
 
Кампусано Хорман
Фернандес Игнасио
78'
 
Jabes Saralegui
Медина Кристиан
78'
 
Бриаско-Балекян Норберто
Дженсон Лукас
80'
Nicolas Fernandez3
 
82'
Manuel Guillen
Гальдамес Томас
 
82'
Enzo Larrosa
Salomon Rodriguez
 
87'
 
Фигаль Хорхе
90'
Federico Rasmussen
 
90'
 
Ромеро Серхио
90'
 
Мерентиель Мигель
90'
Родригес Диего
 
90'
 
Рохо Маркос
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
50
Родригес
Диего
II
4
Lucas
Arce
2
Pier
Barrios
23
Federico
Rasmussen
3
Гальдамес
Томас
25
Bruno
Sosa
13
Nicolas
Fernandez3
36
Daniel
Barrea
10
Hernan
Lopez
17
Конечни
Томас
20
Salomon
Rodriguez
1
Ромеро
Серхио
17
Адвинкула
Луис
4
Фигаль
Хорхе
6
Рохо
Маркос
3
Сараччи
Марсело
36
Медина
Кристиан
21
Фернандес
Игнасио
19
Барко
Валентин
5
Бульяуде
Эсекиэль
16
Мерентиель
Мигель
11
Дженсон
Лукас
Годой Крус
4-2-3-1
Бока Хуниорс
4-3-1-2

История личных встреч

Годой Крус
Бока Хуниорс

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед

24 матча

20.8%
25%
54.2%
5 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

16.7%
37.5%
45.8%
4 победы 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

20.8%
33.3%
45.9%
5 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

ЛП
4:0
ЛП
0:1
КПЛ
1:1
ЛП
2:1
КДЛС
1:4
С
3:0
КДЛС
3:1
КДЛС
1:2
С
2:0
ТМК
2:3
С
4:1
П
1:1
П
2:0
П
2:3
П
3:0
П
2:2
П
1:1
П
2:1
П
3:0
ПА
1:4
ПА
1:1
ПА
2:3
ПА
1:1
ПА
4:1

Голы

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.7
1.14

Среднее время на гол

52
78

Всего голов

31
16

Голов в среднем за матч

2.21
1.6

Среднее время на гол

40
56

Всего голов

48
32

Голов в среднем за матч

2
1.33

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
7
Больше 29%
Меньше 71%
17

Среднее время на гол

45
67

Бомбардиры внутри турнира

Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tadeo Allende 4 0.29
Конечни Томас 3 0.21
Hernan Lopez 2 0.14
Pier Barrios 1 0.07
Nicolas Fernandez3 1 0.07
Daniel Barrea 1 0.07
Гальдамес Томас 0 0
Lucas Arce 0 0
Salomon Rodriguez 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мерентиель Мигель 7 (2) 0.5
Бенедетто Дарио 2 0.14
Дженсон Лукас 2 0.14
Себальос Эсекиэль 1 0.07
Медина Кристиан 1 0.07
Кавани Эдинсон 1 0.07
Рохо Маркос 1 0.07
Фигаль Хорхе 1 0.07
Lucas Blondel 1 0.07
Сараччи Марсело 0 0
Барко Валентин 0 0
Фернандес Игнасио 0 0
Бриаско-Балекян Норберто 0 0
Вейгандт Марсело 0 0

Карточки

Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Rasmussen 5 0
Конечни Томас 3 1
Гальдамес Томас 3 1
Nicolas Fernandez3 4 0
Bruno Sosa 3 0
Daniel Barrea 3 0
Manuel Guillen 3 0
Pier Barrios 2 0
Hernan Lopez 2 0
Lucas Arce 2 0
Cristian Nunez 1 0
Родригес Диего II 1 0
Juan Andrada 1 0
Salomon Rodriguez 1 0
Лусиано Мартин 1 0
Facundo Altamira 1 0
Tadeo Allende 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Игнасио 4 0
Фернандес Пол 4 0
Сараччи Марсело 3 0
Мерентиель Мигель 3 0
Кампусано Хорман 3 0
Валентини Николас 3 0
Рохо Маркос 2 0
Вальдес Бруно 2 0
Фигаль Хорхе 2 0
Бульяуде Эсекиэль 2 0
Себальос Эсекиэль 2 0
Aaron Anselmino 2 0
Кавани Эдинсон 1 0
Ромеро Серхио 1 0
Ронкалья Факундо 1 0
Фабра Франк 1 0
Гонсалес Диего Эрнан 1 0
Lucas Blondel 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Медина Кристиан 1 0
Барко Валентин 1 0

Результаты матчей

Годой Крус
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Бока Хуниорс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
5
Годой Крус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Бока Хуниорс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

6
7
Годой Крус
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Бока Хуниорс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

9
12

Голы по времени матча

Забито

6
10
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
67%
3
30%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
20%
1
10%
1-15
2
40%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
1
20%
1
10%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
50%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
3
50%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Забито

12
17
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
1
8%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
25%
1
6%
31-45
5
42%
4
24%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
2
17%
4
24%
76-90

Пропущено

11
16
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
2
18%
1
6%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
2
18%
7
44%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
1
9%
3
19%
61-75
3
27%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Годой Крус
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Сармьенто - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Платенсе 2:0 Тигре - Годой Крус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:2
Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Бельграно 0:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 2:2 Ланус - Годой Крус 2:2 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Годой Крус - Институто Кордоба 4:2 Банфилд - Годой Крус 2:0 Вилла Митре - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2 Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Флуминенсе 1:2
Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1 Бельграно - Бока Хуниорс 4:3 Палмейрас Сан-Паулу - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Бока Хуниорс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 0:3 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 1:0 Альмагро - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Тигре 0:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Сармьенто - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0

Результаты матчей

Годой Крус
Бока Хуниорс

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Годой Крус
Бока Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
5
4
10
1.5
5
9

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 14 8 2 4 19 - 11 26
2.
Ривер Плейт
 14 7 3 4 24 - 16 24
3.
Банфилд
 14 6 5 3 11 - 6 23
4.
Росарио Сентраль
 14 6 5 3 17 - 13 23
5.
Индепендьенте Авельянеда
 14 6 5 3 15 - 11 23
6.
Велес Сарсфилд
 14 6 4 4 17 - 14 22
7.
Колон
 14 6 2 6 19 - 17 20
8.
Институто Кордоба
 14 4 8 2 11 - 7 20
9.
Тальерес Кордоба
 14 4 5 5 15 - 15 17
10.
Атлетико Тукуман
 14 4 5 5 9 - 12 17
11.
Химнасия Ла-Плата
 14 4 3 7 13 - 21 15
12.
Архентинос Хуниорс
 13 3 4 6 18 - 22 13
13.
Барракас Сентраль
 13 3 4 6 9 - 20 13
14.
Арсенал Саранди
 14 3 4 7 10 - 15 13

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 14 5 7 2 14 - 9 22
2.
Бельграно
 13 5 6 2 19 - 14 21
3.
Расинг Авельянеда
 13 5 6 2 18 - 15 21
4.
Платенсе
 14 5 5 4 13 - 16 20
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 5 4 4 11 - 12 19
6.
Бока Хуниорс
 14 5 3 6 17 - 16 18
7.
Эстудиантес Ла Плата
 13 4 4 5 10 - 12 16
8.
Сармьенто
 14 3 7 4 8 - 8 16
9.
Унион Санта-Фе
 14 3 7 4 10 - 13 16
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 4 3 6 11 - 10 15
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 2 9 2 9 - 11 15
12.
Дефенса и Хустисия
 13 3 5 5 12 - 13 14
13.
Тигре
 14 3 4 7 8 - 13 13
14.
Ланус
 13 2 5 6 8 - 13 11

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 8 5 3 0 12 - 4 18
2.
Колон
 7 5 2 0 13 - 4 17
3.
Ривер Плейт
 7 5 1 1 14 - 4 16
4.
Велес Сарсфилд
 7 5 1 1 12 - 5 16
5.
Уракан
 7 5 1 1 11 - 4 16
6.
Банфилд
 7 4 2 1 9 - 3 14
7.
Тальерес Кордоба
 7 3 4 0 10 - 4 13
8.
Индепендьенте Авельянеда
 7 3 3 1 6 - 2 12
9.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 8 - 6 11
10.
Арсенал Саранди
 7 3 2 2 6 - 5 11
11.
Атлетико Тукуман
 7 3 2 2 4 - 4 11
12.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 0 4 10 - 13 9
13.
Архентинос Хуниорс
 7 2 3 2 11 - 10 9
14.
Институто Кордоба
 6 1 3 2 4 - 4 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Платенсе
 7 4 3 0 6 - 2 15
2.
Бельграно
 7 4 2 1 15 - 10 14
3.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 4 1 2 8 - 7 13
4.
Годой Крус
 7 3 3 1 7 - 4 12
5.
Бока Хуниорс
 7 3 2 2 7 - 6 11
6.
Унион Санта-Фе
 7 2 5 0 4 - 2 11
7.
Расинг Авельянеда
 6 3 1 2 8 - 8 10
8.
Сармьенто
 7 2 4 1 4 - 2 10
9.
Дефенса и Хустисия
 7 2 3 2 8 - 8 9
10.
Эстудиантес Ла Плата
 6 2 2 2 5 - 6 8
11.
Ланус
 7 2 2 3 6 - 8 8
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 1 3 4 - 5 7
13.
Тигре
 7 1 4 2 3 - 5 7
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 0 5 1 6 - 9 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 8 3 5 0 7 - 3 14
2.
Индепендьенте Авельянеда
 7 3 2 2 9 - 9 11
3.
Уракан
 7 3 1 3 8 - 7 10
4.
Банфилд
 7 2 3 2 2 - 3 9
5.
Ривер Плейт
 7 2 2 3 10 - 12 8
6.
Атлетико Тукуман
 7 1 3 3 5 - 8 6
7.
Велес Сарсфилд
 7 1 3 3 5 - 9 6
8.
Химнасия Ла-Плата
 7 1 3 3 3 - 8 6
9.
Росарио Сентраль
 6 1 2 3 5 - 9 5
10.
Архентинос Хуниорс
 6 1 1 4 7 - 12 4
11.
Тальерес Кордоба
 7 1 1 5 5 - 11 4
12.
Колон
 7 1 0 6 6 - 13 3
13.
Арсенал Саранди
 7 0 2 5 4 - 10 2
14.
Барракас Сентраль
 7 0 2 5 1 - 14 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 7 2 5 0 10 - 7 11
2.
Годой Крус
 7 2 4 1 7 - 5 10
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 2 4 1 3 - 2 10
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 7 - 5 8
5.
Эстудиантес Ла Плата
 7 2 2 3 5 - 6 8
6.
Бельграно
 6 1 4 1 4 - 4 7
7.
Бока Хуниорс
 7 2 1 4 10 - 10 7
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 3 2 3 - 5 6
9.
Тигре
 7 2 0 5 5 - 8 6
10.
Сармьенто
 7 1 3 3 4 - 6 6
11.
Дефенса и Хустисия
 6 1 2 3 4 - 5 5
12.
Унион Санта-Фе
 7 1 2 4 6 - 11 5
13.
Платенсе
 7 1 2 4 7 - 14 5
14.
Ланус
 6 0 3 3 2 - 5 3
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Бельграно Lucas Passerini 9 (1)
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 9
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 7 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 7 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 6
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 6
Сармьенто Diego Calcaterra 7
Унион Санта-Фе Пас Николас 7
Ривер Плейт Перес Энцо 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     