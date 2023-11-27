Тур: 14.
1:2
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаГальдамес Томас
0:1
7' ПенальтиМерентиель Мигель
13' Желтая карточкаФернандес Игнасио
27' Желтая карточкаСараччи Марсело
38' Желтая карточкаBruno Sosa
1:1
55' ГолHernan Lopez
1:2
65' ГолФигаль Хорхе
68' Желтая карточкаLucas Arce
80' Желтая карточкаNicolas Fernandez3
87' Желтая карточкаФигаль Хорхе
90' Желтая карточкаFederico Rasmussen
90' Желтая карточкаРомеро Серхио
90' Желтая карточкаМерентиель Мигель
90' Желтая карточкаРодригес Диего
90' Желтая карточкаРохо Маркос
90'+8
Ход матча
7'
27'
38'
55'
1:1
65'
1:2
68'
87'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Bruno
Sosa
10
Hernan
Lopez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Bruno SosaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Hernan LopezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
19 Enzo Gaggi
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Oldra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
41 Luca Langoni
-
-
-
-
Главный тренер: Мариано Андрес Эррон
История личных встреч
Годой Крус
Бока Хуниорс
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед
24 матча
20.8%
25%
54.2%
5 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
16.7%
37.5%
45.8%
4 победы 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
20.8%
33.3%
45.9%
5 побед 8 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
1.7
1.14
Среднее время на гол
52
78
Всего голов
31
16
Голов в среднем за матч
2.21
1.6
Среднее время на гол
40
56
Всего голов
48
32
Голов в среднем за матч
2
1.33
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
Среднее время на гол
45
67
Бомбардиры внутри турнира
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tadeo Allende
|4
|0.29
|Конечни Томас
|3
|0.21
|Hernan Lopez
|2
|0.14
|Pier Barrios
|1
|0.07
|Nicolas Fernandez3
|1
|0.07
|Daniel Barrea
|1
|0.07
|Гальдамес Томас
|0
|0
|Lucas Arce
|0
|0
|Salomon Rodriguez
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерентиель Мигель
|7 (2)
|0.5
|Бенедетто Дарио
|2
|0.14
|Дженсон Лукас
|2
|0.14
|Себальос Эсекиэль
|1
|0.07
|Медина Кристиан
|1
|0.07
|Кавани Эдинсон
|1
|0.07
|Рохо Маркос
|1
|0.07
|Фигаль Хорхе
|1
|0.07
|Lucas Blondel
|1
|0.07
|Сараччи Марсело
|0
|0
|Барко Валентин
|0
|0
|Фернандес Игнасио
|0
|0
|Бриаско-Балекян Норберто
|0
|0
|Вейгандт Марсело
|0
|0
Карточки
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Rasmussen
|5
|0
|Конечни Томас
|3
|1
|Гальдамес Томас
|3
|1
|Nicolas Fernandez3
|4
|0
|Bruno Sosa
|3
|0
|Daniel Barrea
|3
|0
|Manuel Guillen
|3
|0
|Pier Barrios
|2
|0
|Hernan Lopez
|2
|0
|Lucas Arce
|2
|0
|Cristian Nunez
|1
|0
|Родригес Диего II
|1
|0
|Juan Andrada
|1
|0
|Salomon Rodriguez
|1
|0
|Лусиано Мартин
|1
|0
|Facundo Altamira
|1
|0
|Tadeo Allende
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Игнасио
|4
|0
|Фернандес Пол
|4
|0
|Сараччи Марсело
|3
|0
|Мерентиель Мигель
|3
|0
|Кампусано Хорман
|3
|0
|Валентини Николас
|3
|0
|Рохо Маркос
|2
|0
|Вальдес Бруно
|2
|0
|Фигаль Хорхе
|2
|0
|Бульяуде Эсекиэль
|2
|0
|Себальос Эсекиэль
|2
|0
|Aaron Anselmino
|2
|0
|Кавани Эдинсон
|1
|0
|Ромеро Серхио
|1
|0
|Ронкалья Факундо
|1
|0
|Фабра Франк
|1
|0
|Гонсалес Диего Эрнан
|1
|0
|Lucas Blondel
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Медина Кристиан
|1
|0
|Барко Валентин
|1
|0
Результаты матчей
Годой Крус
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Бока Хуниорс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
5
Годой Крус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Бока Хуниорс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
6
7
Годой Крус
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Бока Хуниорс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
9
12
Голы по времени матча
Забито
6
10
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
67%
3
30%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
5
10
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
20%
1
10%
1-15
2
40%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
1
20%
1
10%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
50%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
33%
2
29%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
3
50%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Забито
12
17
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
1
8%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
25%
1
6%
31-45
5
42%
4
24%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
2
17%
4
24%
76-90
Пропущено
11
16
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
2
18%
1
6%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
2
18%
7
44%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
1
9%
3
19%
61-75
3
27%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Годой Крус
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Сармьенто - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Платенсе 2:0 Тигре - Годой Крус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:2
Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Бельграно 0:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 2:2 Ланус - Годой Крус 2:2 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Годой Крус - Институто Кордоба 4:2 Банфилд - Годой Крус 2:0 Вилла Митре - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2 Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Флуминенсе 1:2
Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1 Бельграно - Бока Хуниорс 4:3 Палмейрас Сан-Паулу - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Бока Хуниорс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 0:3 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 1:0 Альмагро - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Тигре 0:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Сармьенто - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0
Результаты матчей
Годой Крус
Бока Хуниорс
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Годой Крус
Бока Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
34
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
95
410
59
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Бельграно
|Lucas Passerini
|9 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|9
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|7 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|7 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 6
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 6
|Сармьенто
|Diego Calcaterra
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|7
|Ривер Плейт
|Перес Энцо
|1 5