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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 14.
Эстудиантес Ла Плата
1:1
Второй тайм: 90+'
Ланус
0'
1:0
26' Гол
Боселли Мауро
1:1
43' Гол
Jonathan Torres
54' Желтая карточка
Gonzalo Perez
90' Желтая карточка
21
Андухар
Марьяно
29
Leonardo
Godoy
2
Zaid
Abner
Romero
4
Santiago
Nunez
14
Eros
Mancuso
30
Jorge
Rodriguez
I
8
Сукуи
Фернандо
7
Соса
Хосе
10
Рольхейсер
Бенхамин
16
Mauro
Menzdez
17
Боселли
Мауро
42
Lucas
Acosta
II
24
Касерес
Хуан
29
Brian
Aguilar
3
Gonzalo
Perez
35
Braian
Aguirre
15
Raul
Loaiza
5
Пенья
Фелипе
8
Luciano
Boggio
19
Maximiliano
Gonzalez
10
Де
Ла
Вега
Педро
21
Лотти
Аугусто
Эстудиантес Ла Плата
4-3-1-2
Ланус
4-2-3-1

История личных встреч

Эстудиантес Ла Плата
Ланус

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 12 ничьих 3 победы

26 матчей

34.6%
46.2%
19.2%
9 побед 12 ничьих 5 побед

Первый тайм

19.2%
65.4%
15.4%
5 побед 17 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.1%
65.4%
11.5%
6 побед 17 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
0:2
ЛП
3:1
КПЛ
2:1
ЛП
1:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
П
1:0
П
0:1
П
0:0
П
2:1
П
2:1
П
1:1
П
2:0
П
0:0
ПА
1:0
ПА
2:1
ПА
0:0
ПА
3:0
ПА
0:0
ПА
1:1
ПА
0:3
ПА
1:0
ПАК
1:0
КЛ
3:3
КЛ
0:0

Голы

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.31
0.85

Среднее время на гол

68
106

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

0.85
0.62

Среднее время на гол

106
146

Всего голов

28
19

Голов в среднем за матч

1.08
0.73

Тотал матчей

2.5
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

83
123

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Мауро 4 (2) 0.29
Соса Хосе 1 0.07
Каррильо Гидо 1 0.07
Franco Zapiola 1 0.07
Сукуи Фернандо 1 0.07
Zaid Abner Romero 1 0.07
Маньома Алексис 1 0.07
Mauro Menzdez 1 (1) 0.07
Leonardo Godoy 0 0
Jorge Rodriguez I 0 0
Рольхейсер Бенхамин 0 0
Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leandro Diaz III 3 0.21
Jonathan Torres 2 0.14
Luciano Boggio 1 0.07
Акоста Лаутаро 1 0.07
Лотти Аугусто 1 0.07
Касерес Хуан 1 0.07
Де Ла Вега Педро 0 0
Matias Esquivel 0 0
Braian Aguirre 0 0

Карточки

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сукуи Фернандо 3 1
Аскасибар Сантьяго 4 0
Eros Mancuso 2 1
Андухар Марьяно 3 0
Рольхейсер Бенхамин 3 0
Gaston Benedetti 3 0
Santiago Nunez 3 0
Martiniano Moreno 2 0
Муньос Эсекьель 1 0
Лолло Лусиано 1 0
Leonardo Godoy 1 0
Годой Матиас 1 0
Mauro Menzdez 1 0
Juan Guasone 1 0
Franco Zapiola 1 0
Nicolas Palavecino 1 0
Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jose Maria Canale 1 3
Касерес Хуан 1 2
Лема Кристиан 2 1
Leandro Diaz III 3 0
Braian Aguirre 3 0
Пенья Фелипе 3 0
Санчес-Миньо Хуан 1 1
Gonzalo Perez 2 0
Де Ла Вега Педро 2 0
Matias Esquivel 2 0
Акоста Лаутаро 1 0
Jonathan Torres 1 0
Агуэрре Алан 1 0
Julian Fernandez II 1 0
Лотти Аугусто 1 0
Franco Troyansky 1 0
Raul Loaiza 1 0
Franco Orozco 1 0

Результаты матчей

Эстудиантес Ла Плата
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Ланус
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
2
Эстудиантес Ла Плата
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Ланус
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

2
7
Эстудиантес Ла Плата
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
85% (11)
15% (2)
Ланус
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
3
50%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
2
40%
3
43%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
4
57%
76-90

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 8
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
2
22%
31-45
2
20%
4
44%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
1
11%
76-90

Пропущено

12
12
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
17%
3
25%
31-45
4
33%
1
8%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
1
8%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:0
Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 2:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:3 Коринтианс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Гойяс - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Гойяс 3:0
Ланус
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ланус - Расинг Авельянеда 0:2 Унион Санта-Фе - Ланус 0:0 Ланус - Бельграно 2:0 Ланус - Тигре 2:1
Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 0:0 Ланус - Дефенса и Хустисия 0:2 Банфилд - Ланус 1:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Сармьенто 0:0 Платенсе - Ланус 2:1 Ланус - Годой Крус 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 1:0 Ланус - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Колон - Ланус 2:0 Ланус - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Ланус 2:1 Ланус - Банфилд 2:2 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:2 Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Платенсе - Ланус 0:1

Результаты матчей

Эстудиантес Ла Плата
Ланус

Точный счет

0:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
4 раза 57%
2
3 раза 43%

Точный счет

2:1
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

2:1
5 раз 38%
0:0
4 раза 31%
0:1
3 раза 23%
1:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
0
8 раз 62%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Эстудиантес Ла Плата
Ланус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
4
2
4
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
5
8
2
11
1.5
3
10

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 14 8 2 4 19 - 11 26
2.
Ривер Плейт
 14 7 3 4 24 - 16 24
3.
Банфилд
 14 6 5 3 11 - 6 23
4.
Росарио Сентраль
 14 6 5 3 17 - 13 23
5.
Индепендьенте Авельянеда
 14 6 5 3 15 - 11 23
6.
Велес Сарсфилд
 14 6 4 4 17 - 14 22
7.
Колон
 14 6 2 6 19 - 17 20
8.
Институто Кордоба
 14 4 8 2 11 - 7 20
9.
Тальерес Кордоба
 14 4 5 5 15 - 15 17
10.
Атлетико Тукуман
 14 4 5 5 9 - 12 17
11.
Химнасия Ла-Плата
 14 4 3 7 13 - 21 15
12.
Архентинос Хуниорс
 13 3 4 6 18 - 22 13
13.
Барракас Сентраль
 13 3 4 6 9 - 20 13
14.
Арсенал Саранди
 14 3 4 7 10 - 15 13

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 14 5 7 2 14 - 9 22
2.
Бельграно
 13 5 6 2 19 - 14 21
3.
Расинг Авельянеда
 13 5 6 2 18 - 15 21
4.
Платенсе
 14 5 5 4 13 - 16 20
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:2 14 5 4 5 11 - 14 19
6.
Бока Хуниорс
 14 5 3 6 17 - 16 18
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2:0 14 3 9 2 11 - 11 18
8.
Эстудиантес Ла Плата
 1:1 14 4 5 5 11 - 13 17
9.
Сармьенто
 14 3 7 4 8 - 8 16
10.
Унион Санта-Фе
 14 3 7 4 10 - 13 16
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 4 3 6 11 - 10 15
12.
Дефенса и Хустисия
 13 3 5 5 12 - 13 14
13.
Тигре
 14 3 4 7 8 - 13 13
14.
Ланус
 1:1 14 2 6 6 9 - 14 12

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 8 5 3 0 12 - 4 18
2.
Колон
 7 5 2 0 13 - 4 17
3.
Ривер Плейт
 7 5 1 1 14 - 4 16
4.
Велес Сарсфилд
 7 5 1 1 12 - 5 16
5.
Уракан
 7 5 1 1 11 - 4 16
6.
Банфилд
 7 4 2 1 9 - 3 14
7.
Тальерес Кордоба
 7 3 4 0 10 - 4 13
8.
Индепендьенте Авельянеда
 7 3 3 1 6 - 2 12
9.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 8 - 6 11
10.
Арсенал Саранди
 7 3 2 2 6 - 5 11
11.
Атлетико Тукуман
 7 3 2 2 4 - 4 11
12.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 0 4 10 - 13 9
13.
Архентинос Хуниорс
 7 2 3 2 11 - 10 9
14.
Институто Кордоба
 6 1 3 2 4 - 4 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Платенсе
 7 4 3 0 6 - 2 15
2.
Бельграно
 7 4 2 1 15 - 10 14
3.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:2 7 4 1 2 8 - 7 13
4.
Годой Крус
 7 3 3 1 7 - 4 12
5.
Бока Хуниорс
 7 3 2 2 7 - 6 11
6.
Унион Санта-Фе
 7 2 5 0 4 - 2 11
7.
Расинг Авельянеда
 6 3 1 2 8 - 8 10
8.
Сармьенто
 7 2 4 1 4 - 2 10
9.
Дефенса и Хустисия
 7 2 3 2 8 - 8 9
10.
Эстудиантес Ла Плата
 1:1 7 2 3 2 6 - 7 9
11.
Ланус
 1:1 7 2 2 3 6 - 8 8
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2:0 7 1 5 1 8 - 9 8
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 1 3 4 - 5 7
14.
Тигре
 7 1 4 2 3 - 5 7

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 8 3 5 0 7 - 3 14
2.
Индепендьенте Авельянеда
 7 3 2 2 9 - 9 11
3.
Уракан
 7 3 1 3 8 - 7 10
4.
Банфилд
 7 2 3 2 2 - 3 9
5.
Ривер Плейт
 7 2 2 3 10 - 12 8
6.
Атлетико Тукуман
 7 1 3 3 5 - 8 6
7.
Велес Сарсфилд
 7 1 3 3 5 - 9 6
8.
Химнасия Ла-Плата
 7 1 3 3 3 - 8 6
9.
Росарио Сентраль
 6 1 2 3 5 - 9 5
10.
Архентинос Хуниорс
 6 1 1 4 7 - 12 4
11.
Тальерес Кордоба
 7 1 1 5 5 - 11 4
12.
Колон
 7 1 0 6 6 - 13 3
13.
Арсенал Саранди
 7 0 2 5 4 - 10 2
14.
Барракас Сентраль
 7 0 2 5 1 - 14 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 7 2 5 0 10 - 7 11
2.
Годой Крус
 7 2 4 1 7 - 5 10
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2:0 7 2 4 1 3 - 2 10
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 7 - 5 8
5.
Эстудиантес Ла Плата
 1:1 7 2 2 3 5 - 6 8
6.
Бельграно
 6 1 4 1 4 - 4 7
7.
Бока Хуниорс
 7 2 1 4 10 - 10 7
8.
Тигре
 7 2 0 5 5 - 8 6
9.
Сармьенто
 7 1 3 3 4 - 6 6
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:2 7 1 3 3 3 - 7 6
11.
Дефенса и Хустисия
 6 1 2 3 4 - 5 5
12.
Унион Санта-Фе
 7 1 2 4 6 - 11 5
13.
Платенсе
 7 1 2 4 7 - 14 5
14.
Ланус
 1:1 7 0 4 3 3 - 6 4
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Бельграно Lucas Passerini 9 (1)
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 9
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 7 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 7 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 6
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 6
Сармьенто Diego Calcaterra 7
Унион Санта-Фе Пас Николас 7
Ривер Плейт Перес Энцо 1 5
Весь список
  • 54'
    Gonzalo Perez получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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