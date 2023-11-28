Тур: 14.
1:1
Конец матча
0'
1:0
26' ГолБоселли Мауро
1:1
43' ГолJonathan Torres
54' Желтая карточкаGonzalo Perez
90' Желтая карточкаSantiago Nunez
90' Желтая карточкаLeonardo Godoy
90'+5
Ход матча
26'
1:0
43'
54'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Eros
Mancuso
24
Касерес
Хуан
15
Raul
Loaiza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Eros MancusoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Пьятти ПаблоПолузащитник
- Нападающий
-
25 Juan Zozaya
-
40 Axel Atum
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Касерес ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
25 Dylan Aquino
-
-
22 Julio Soler
-
Главный тренер: Ricardo Zielinski
История личных встреч
Эстудиантес Ла Плата
Ланус
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 12 ничьих 3 победы
26 матчей
34.6%
46.2%
19.2%
9 побед 12 ничьих 5 побед
Первый тайм
19.2%
65.4%
15.4%
5 побед 17 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.1%
65.4%
11.5%
6 побед 17 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.31
0.85
Среднее время на гол
68
106
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
0.85
0.62
Среднее время на гол
106
146
Всего голов
28
19
Голов в среднем за матч
1.08
0.73
Тотал матчей
2.5
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
83
123
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боселли Мауро
|4 (2)
|0.29
|Соса Хосе
|1
|0.07
|Каррильо Гидо
|1
|0.07
|Franco Zapiola
|1
|0.07
|Сукуи Фернандо
|1
|0.07
|Zaid Abner Romero
|1
|0.07
|Маньома Алексис
|1
|0.07
|Mauro Menzdez
|1 (1)
|0.07
|Leonardo Godoy
|0
|0
|Jorge Rodriguez I
|0
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|0
|0
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leandro Diaz III
|3
|0.21
|Jonathan Torres
|2
|0.14
|Luciano Boggio
|1
|0.07
|Акоста Лаутаро
|1
|0.07
|Лотти Аугусто
|1
|0.07
|Касерес Хуан
|1
|0.07
|Де Ла Вега Педро
|0
|0
|Matias Esquivel
|0
|0
|Braian Aguirre
|0
|0
Карточки
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукуи Фернандо
|3
|1
|Аскасибар Сантьяго
|4
|0
|Santiago Nunez
|4
|0
|Eros Mancuso
|2
|1
|Андухар Марьяно
|3
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|3
|0
|Gaston Benedetti
|3
|0
|Leonardo Godoy
|2
|0
|Martiniano Moreno
|2
|0
|Муньос Эсекьель
|1
|0
|Лолло Лусиано
|1
|0
|Годой Матиас
|1
|0
|Mauro Menzdez
|1
|0
|Juan Guasone
|1
|0
|Franco Zapiola
|1
|0
|Nicolas Palavecino
|1
|0
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jose Maria Canale
|1
|3
|Касерес Хуан
|1
|2
|Лема Кристиан
|2
|1
|Leandro Diaz III
|3
|0
|Braian Aguirre
|3
|0
|Пенья Фелипе
|3
|0
|Санчес-Миньо Хуан
|1
|1
|Gonzalo Perez
|2
|0
|Де Ла Вега Педро
|2
|0
|Matias Esquivel
|2
|0
|Акоста Лаутаро
|1
|0
|Jonathan Torres
|1
|0
|Агуэрре Алан
|1
|0
|Julian Fernandez II
|1
|0
|Лотти Аугусто
|1
|0
|Franco Troyansky
|1
|0
|Raul Loaiza
|1
|0
|Franco Orozco
|1
|0
Результаты матчей
Эстудиантес Ла Плата
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Ланус
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
3
Эстудиантес Ла Плата
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Ланус
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
2
7
Эстудиантес Ла Плата
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
86% (12)
14% (2)
Ланус
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
4
10
Голы по времени матча
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
3
43%
1
17%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
2
40%
3
43%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
4
57%
76-90
Забито
11
10
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
5 Не забивали 8
0
0%
2
20%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
3
30%
31-45
2
18%
4
40%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
1
10%
76-90
Пропущено
13
13
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
3
23%
3
23%
31-45
4
31%
1
8%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
1
8%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:0
Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 2:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:3 Коринтианс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Гойяс - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Гойяс 3:0
Ланус
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ланус - Расинг Авельянеда 0:2 Унион Санта-Фе - Ланус 0:0 Ланус - Бельграно 2:0 Ланус - Тигре 2:1
Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 0:0 Ланус - Дефенса и Хустисия 0:2 Банфилд - Ланус 1:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Сармьенто 0:0 Платенсе - Ланус 2:1 Ланус - Годой Крус 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 1:0 Ланус - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Колон - Ланус 2:0 Ланус - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Ланус 2:1 Ланус - Банфилд 2:2 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:2 Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Платенсе - Ланус 0:1
Результаты матчей
Эстудиантес Ла Плата
Ланус
Точный счет
0:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
4 раза 57%
2
3 раза 43%
Точный счет
2:1
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Точный счет
2:1
5 раз 36%
0:0
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
Тоталы голов в матче
Эстудиантес Ла Плата
Ланус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
25
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
68
212
311
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|14
|6
|6
|2
|20 - 15
|24
|2.
|14
|5
|7
|2
|14 - 9
|22
|3.
|0:2
|14
|5
|6
|3
|19 - 16
|21
|4.
|14
|5
|5
|4
|13 - 16
|20
|5.
|14
|5
|4
|5
|11 - 14
|19
|6.
|3:0
|14
|5
|3
|6
|14 - 10
|18
|7.
|14
|5
|3
|6
|17 - 16
|18
|8.
|14
|3
|9
|2
|11 - 11
|18
|9.
|14
|4
|5
|5
|11 - 13
|17
|10.
|14
|3
|7
|4
|8 - 8
|16
|11.
|14
|3
|7
|4
|10 - 13
|16
|12.
|0:3
|14
|3
|5
|6
|12 - 16
|14
|13.
|14
|3
|4
|7
|8 - 13
|13
|14.
|14
|2
|6
|6
|9 - 14
|12
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|3
|0
|6 - 2
|15
|2.
|0:2
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|3.
|2:0
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|4.
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|7 - 4
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|7.
|7
|2
|5
|0
|4 - 2
|11
|8.
|3:0
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|9.
|7
|2
|4
|1
|4 - 2
|10
|10.
|0:3
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|11.
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|12.
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|13.
|7
|1
|5
|1
|8 - 9
|8
|14.
|7
|1
|4
|2
|3 - 5
|7
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|7
|2
|5
|0
|10 - 7
|11
|2.
|7
|2
|4
|1
|7 - 5
|10
|3.
|7
|2
|4
|1
|3 - 2
|10
|4.
|3:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 5
|8
|5.
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|6.
|7
|2
|1
|4
|10 - 10
|7
|7.
|0:2
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|8.
|7
|2
|0
|5
|5 - 8
|6
|9.
|7
|1
|3
|3
|4 - 6
|6
|10.
|7
|1
|3
|3
|3 - 7
|6
|11.
|0:3
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|12.
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|13.
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|14.
|7
|0
|4
|3
|3 - 6
|4
- — Выход в плей-офф
|Бельграно
|Lucas Passerini
|9 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|9
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|7 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|7 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 6
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 6
|Сармьенто
|Diego Calcaterra
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|7
|Ривер Плейт
|Перес Энцо
|1 5