Тур: 14.
3:0
Конец матча
0'
1:0
29' ГолФранциско Гонсалес I
49' Желтая карточкаDario Caceres
2:0
55' ГолВеласкес Виктор
3:0
62' ГолФранциско Гонсалес I
64' Желтая карточкаВаньони Леонель
72' Желтая карточкаArmando Mendez
72' Желтая карточкаJulian Alejo Lopez
81' Красная карточкаМалатини Хулиан
90' Желтая карточкаGiovani Chiaverano
90' Желтая карточкаLautaro Tomas Escalante
90'+4
Ход матча
29'
49'
55'
62'
64'
72'
81'
Прогноз на матч от Liveresult
13
Сфорца
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Сфорца ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Bruno PittonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Heinze
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Пратто ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
История личных встреч
Ньюэллс Олд Бойз
Дефенса и Хустисия
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
12 матчей
25%
8.3%
66.7%
3 победы 1 ничья 8 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
0.83
0
Среднее время на гол
108
0
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
1.67
0.5
Среднее время на гол
54
180
Всего голов
15
3
Голов в среднем за матч
1.25
0.25
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
72
360
Бомбардиры внутри турнира
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Кристиан I
|3
|0.21
|Франциско Гонсалес I
|2
|0.14
|Guillermo May
|2
|0.14
|Мартино Анджело
|1
|0.07
|Сордо Рамиро
|1
|0.07
|Jorge Recalde
|1
|0.07
|Веласкес Виктор
|1
|0.07
|Сфорца Хуан
|1
|0.07
|Агирре Брайан
|1
|0.07
|Ivan Gomez
|0
|0
|Armando Mendez
|0
|0
|Бальци Гилермо
|0
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пратто Лукас
|3
|0.21
|Nicolas Tripicchio
|2
|0.14
|Gaston Togni
|1
|0.07
|Jonathan Beron
|1
|0.07
|Солари Сантьяго
|1
|0.07
|Nicolas Fernandez I
|1
|0.07
|Facundo Echevarria
|1
|0.07
|Manuel Duarte
|1
|0.07
|Кардона Томас
|1 (1)
|0.07
|Сото Алексис
|0
|0
|David Barbona
|0
|0
|Agustin Sant'Anna
|0
|0
|Lautaro Fedele
|0
|0
Карточки
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Веласкес Виктор
|6
|0
|Феррейра Кристиан I
|4
|1
|Ivan Gomez
|5
|0
|Ваньони Леонель
|4
|0
|Armando Mendez
|4
|0
|Сфорца Хуан
|4
|0
|Jorge Recalde
|3
|0
|Jherson Mosquera
|1
|1
|Guillermo Luis Ortiz
|2
|0
|Lucas Hoyos
|2
|0
|Хайнце Габриэль
|0
|1
|Guillermo May
|0
|1
|Перес Пабло II
|1
|0
|Мартино Анджело
|1
|0
|Захир Факундо Мансиллья
|1
|0
|Ignacio Schor
|1
|0
|Агирре Брайан
|1
|0
|Бальци Гилермо
|1
|0
|Главинович Ян
|1
|0
|Giovani Chiaverano
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dario Caceres
|4
|0
|Julian Alejo Lopez
|4
|0
|Кастеллани Гонсало
|3
|0
|Кардона Томас
|3
|0
|Agustin Sant'Anna
|3
|0
|Lautaro Tomas Escalante
|3
|0
|Малатини Хулиан
|1
|1
|Сото Алексис
|2
|0
|Минго Сантьяго Рамос
|2
|0
|Jonathan Beron
|2
|0
|Facundo Schamine
|2
|0
|Солари Сантьяго
|1
|0
|Болонья Энрике
|1
|0
|Гисси Дилан
|1
|0
|Пратто Лукас
|1
|0
|Gabriel Alanis
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Gaston Togni
|1
|0
|Lautaro Lopez
|1
|0
|Thiago Schiavulli
|1
|0
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Дефенса и Хустисия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
Ньюэллс Олд Бойз
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Дефенса и Хустисия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
6
8
Ньюэллс Олд Бойз
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Дефенса и Хустисия
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
7
10
Голы по времени матча
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
1
17%
2
50%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
33%
3
38%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
7
8
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
3
43%
3
38%
76-90
Пропущено
5
8
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
3
60%
1
13%
76-90
Забито
13
12
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
8%
1
8%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
4
33%
61-75
4
31%
5
42%
76-90
Пропущено
11
16
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
27%
4
25%
31-45
1
9%
4
25%
46-60
3
27%
4
25%
61-75
4
36%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1 Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:2
Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2
Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Бельграно 0:2 Чако Фор Эвер - Дефенса и Хустисия 1:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:0 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 1:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 2:2 Эстудиантес Рио-Куарто - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 1:1 Дефенса и Хустисия - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
Дефенса и Хустисия
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
Тоталы голов в матче
Ньюэллс Олд Бойз
Дефенса и Хустисия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
25
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
86
410
410
212
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Бельграно
|Lucas Passerini
|9 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|9
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|7 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|7 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 6
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 6
|Сармьенто
|Diego Calcaterra
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|7
|Ривер Плейт
|Перес Энцо
|1 5