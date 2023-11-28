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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 14.
Ньюэллс Олд Бойз
3:0
Конец матча
Дефенса и Хустисия
0'
1:0
29' Гол
Франциско Гонсалес I
49' Желтая карточка
Dario Caceres
2:0
55' Гол
Веласкес Виктор
3:0
62' Гол
Франциско Гонсалес I
64' Желтая карточка
Ваньони Леонель
72' Желтая карточка
Armando Mendez
72' Желтая карточка
Julian Alejo Lopez
81' Красная карточка
Малатини Хулиан
90' Желтая карточка
Giovani Chiaverano
90' Желтая карточка
Lautaro Tomas Escalante
90'+4
1
Lucas
Hoyos
14
Armando
Mendez
25
Веласкес
Виктор
37
Главинович
Ян
21
Ваньони
Леонель
22
Портилльо
Маркос
13
Сфорца
Хуан
47
Бальци
Гилермо
27
Jeremias
Perez
28
Jorge
Recalde
44
Франциско
Гонсалес
I
22
Cristopher
Fiermarin
34
Lautaro
Lopez
2
Малатини
Хулиан
21
Минго
Сантьяго
Рамос
26
Dario
Caceres
15
Lautaro
Tomas
Escalante
35
Facundo
Schamine
12
Jonathan
Beron
10
Rodrigo
Bogarin
28
Lautaro
Fedele
18
Пратто
Лукас
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Дефенса и Хустисия

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

12 матчей

25%
8.3%
66.7%
3 победы 1 ничья 8 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
1:2
КПЛ
1:0
ЛП
2:0
КПЛ
4:0
С
2:0
С
0:0
С
1:0
П
1:0
П
0:1
П
1:0
П
1:0

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

0.83
0

Среднее время на гол

108
0

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

1.67
0.5

Среднее время на гол

54
180

Всего голов

15
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.25

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

72
360

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Кристиан I 3 0.21
Франциско Гонсалес I 2 0.14
Guillermo May 2 0.14
Мартино Анджело 1 0.07
Сордо Рамиро 1 0.07
Jorge Recalde 1 0.07
Веласкес Виктор 1 0.07
Сфорца Хуан 1 0.07
Агирре Брайан 1 0.07
Ivan Gomez 0 0
Armando Mendez 0 0
Бальци Гилермо 0 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пратто Лукас 3 0.21
Nicolas Tripicchio 2 0.14
Gaston Togni 1 0.07
Jonathan Beron 1 0.07
Солари Сантьяго 1 0.07
Nicolas Fernandez I 1 0.07
Facundo Echevarria 1 0.07
Manuel Duarte 1 0.07
Кардона Томас 1 (1) 0.07
Сото Алексис 0 0
David Barbona 0 0
Agustin Sant'Anna 0 0
Lautaro Fedele 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Веласкес Виктор 6 0
Феррейра Кристиан I 4 1
Ivan Gomez 5 0
Ваньони Леонель 4 0
Armando Mendez 4 0
Сфорца Хуан 4 0
Jorge Recalde 3 0
Jherson Mosquera 1 1
Guillermo Luis Ortiz 2 0
Lucas Hoyos 2 0
Хайнце Габриэль 0 1
Guillermo May 0 1
Перес Пабло II 1 0
Мартино Анджело 1 0
Захир Факундо Мансиллья 1 0
Ignacio Schor 1 0
Агирре Брайан 1 0
Бальци Гилермо 1 0
Главинович Ян 1 0
Giovani Chiaverano 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dario Caceres 4 0
Julian Alejo Lopez 4 0
Кастеллани Гонсало 3 0
Кардона Томас 3 0
Agustin Sant'Anna 3 0
Lautaro Tomas Escalante 3 0
Малатини Хулиан 1 1
Сото Алексис 2 0
Минго Сантьяго Рамос 2 0
Jonathan Beron 2 0
Facundo Schamine 2 0
Солари Сантьяго 1 0
Болонья Энрике 1 0
Гисси Дилан 1 0
Пратто Лукас 1 0
Gabriel Alanis 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Gaston Togni 1 0
Lautaro Lopez 1 0
Thiago Schiavulli 1 0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Дефенса и Хустисия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Ньюэллс Олд Бойз
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Дефенса и Хустисия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

6
8
Ньюэллс Олд Бойз
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Дефенса и Хустисия
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
1
17%
2
50%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
33%
3
38%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

7
8
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
3
43%
3
38%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
3
60%
1
13%
76-90

Забито

13
12
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
8%
1
8%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
4
33%
61-75
4
31%
5
42%
76-90

Пропущено

11
16
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
27%
4
25%
31-45
1
9%
4
25%
46-60
3
27%
4
25%
61-75
4
36%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1 Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:2
Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2
Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Бельграно 0:2 Чако Фор Эвер - Дефенса и Хустисия 1:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:0 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 1:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 2:2 Эстудиантес Рио-Куарто - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 1:1 Дефенса и Хустисия - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
Дефенса и Хустисия

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%

Тоталы голов в матче

Ньюэллс Олд Бойз
Дефенса и Хустисия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
3
4
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
2
5
1.5
1
6
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
8
6
4
10
1.5
4
10
2
12
2.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 14 8 2 4 19 - 11 26
2.
Ривер Плейт
 14 7 3 4 24 - 16 24
3.
Банфилд
 14 6 5 3 11 - 6 23
4.
Росарио Сентраль
 14 6 5 3 17 - 13 23
5.
Индепендьенте Авельянеда
 14 6 5 3 15 - 11 23
6.
Велес Сарсфилд
 14 6 4 4 17 - 14 22
7.
Колон
 14 6 2 6 19 - 17 20
8.
Институто Кордоба
 14 4 8 2 11 - 7 20
9.
Тальерес Кордоба
 14 4 5 5 15 - 15 17
10.
Атлетико Тукуман
 14 4 5 5 9 - 12 17
11.
Химнасия Ла-Плата
 14 4 3 7 13 - 21 15
12.
Архентинос Хуниорс
 13 3 4 6 18 - 22 13
13.
Барракас Сентраль
 13 3 4 6 9 - 20 13
14.
Арсенал Саранди
 14 3 4 7 10 - 15 13

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 14 6 6 2 22 - 16 24
2.
Годой Крус
 14 5 7 2 14 - 9 22
3.
Бельграно
 14 5 6 3 20 - 18 21
4.
Платенсе
 14 5 5 4 13 - 16 20
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 14 5 4 5 11 - 14 19
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 14 5 3 6 14 - 10 18
7.
Бока Хуниорс
 14 5 3 6 17 - 16 18
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 14 3 9 2 11 - 11 18
9.
Эстудиантес Ла Плата
 14 4 5 5 11 - 13 17
10.
Сармьенто
 14 3 7 4 8 - 8 16
11.
Унион Санта-Фе
 14 3 7 4 10 - 13 16
12.
Дефенса и Хустисия
 14 3 5 6 12 - 16 14
13.
Тигре
 14 3 4 7 8 - 13 13
14.
Ланус
 14 2 6 6 9 - 14 12

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 8 5 3 0 12 - 4 18
2.
Колон
 7 5 2 0 13 - 4 17
3.
Ривер Плейт
 7 5 1 1 14 - 4 16
4.
Велес Сарсфилд
 7 5 1 1 12 - 5 16
5.
Уракан
 7 5 1 1 11 - 4 16
6.
Банфилд
 7 4 2 1 9 - 3 14
7.
Тальерес Кордоба
 7 3 4 0 10 - 4 13
8.
Индепендьенте Авельянеда
 7 3 3 1 6 - 2 12
9.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 8 - 6 11
10.
Арсенал Саранди
 7 3 2 2 6 - 5 11
11.
Атлетико Тукуман
 7 3 2 2 4 - 4 11
12.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 0 4 10 - 13 9
13.
Архентинос Хуниорс
 7 2 3 2 11 - 10 9
14.
Институто Кордоба
 6 1 3 2 4 - 4 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Платенсе
 7 4 3 0 6 - 2 15
2.
Бельграно
 7 4 2 1 15 - 10 14
3.
Расинг Авельянеда
 7 4 1 2 12 - 9 13
4.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 4 1 2 8 - 7 13
5.
Годой Крус
 7 3 3 1 7 - 4 12
6.
Бока Хуниорс
 7 3 2 2 7 - 6 11
7.
Унион Санта-Фе
 7 2 5 0 4 - 2 11
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 3 1 3 7 - 5 10
9.
Сармьенто
 7 2 4 1 4 - 2 10
10.
Дефенса и Хустисия
 7 2 3 2 8 - 8 9
11.
Эстудиантес Ла Плата
 7 2 3 2 6 - 7 9
12.
Ланус
 7 2 2 3 6 - 8 8
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 5 1 8 - 9 8
14.
Тигре
 7 1 4 2 3 - 5 7

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 8 3 5 0 7 - 3 14
2.
Индепендьенте Авельянеда
 7 3 2 2 9 - 9 11
3.
Уракан
 7 3 1 3 8 - 7 10
4.
Банфилд
 7 2 3 2 2 - 3 9
5.
Ривер Плейт
 7 2 2 3 10 - 12 8
6.
Атлетико Тукуман
 7 1 3 3 5 - 8 6
7.
Велес Сарсфилд
 7 1 3 3 5 - 9 6
8.
Химнасия Ла-Плата
 7 1 3 3 3 - 8 6
9.
Росарио Сентраль
 6 1 2 3 5 - 9 5
10.
Архентинос Хуниорс
 6 1 1 4 7 - 12 4
11.
Тальерес Кордоба
 7 1 1 5 5 - 11 4
12.
Колон
 7 1 0 6 6 - 13 3
13.
Арсенал Саранди
 7 0 2 5 4 - 10 2
14.
Барракас Сентраль
 7 0 2 5 1 - 14 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 7 2 5 0 10 - 7 11
2.
Годой Крус
 7 2 4 1 7 - 5 10
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 2 4 1 3 - 2 10
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 7 - 5 8
5.
Эстудиантес Ла Плата
 7 2 2 3 5 - 6 8
6.
Бока Хуниорс
 7 2 1 4 10 - 10 7
7.
Бельграно
 7 1 4 2 5 - 8 7
8.
Тигре
 7 2 0 5 5 - 8 6
9.
Сармьенто
 7 1 3 3 4 - 6 6
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 1 3 3 3 - 7 6
11.
Дефенса и Хустисия
 7 1 2 4 4 - 8 5
12.
Унион Санта-Фе
 7 1 2 4 6 - 11 5
13.
Платенсе
 7 1 2 4 7 - 14 5
14.
Ланус
 7 0 4 3 3 - 6 4
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Бельграно Lucas Passerini 9 (1)
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 9
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 7 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 7 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 6
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 6
Сармьенто Diego Calcaterra 7
Унион Санта-Фе Пас Николас 7
Ривер Плейт Перес Энцо 1 5
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