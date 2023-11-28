Тур: 14.
2:0
Второй тайм: 72'
0'
1:0
13' ГолАуче Габриэль
31' Желтая карточкаMatias Ibacache
36' Желтая карточкаMariano Moreno
2:0
38' ГолКинтеро Хуан
Ход матча
13'
1:0
31'
36'
38'
2:0
34
Мура
Факундо
38
Tobias
Rubio
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
-
38 Tobias RubioЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
55 Santino Vera
-
-
-
Главный тренер: Себастьян Граззин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
15 Ariel GarciaПолузащитник
-
32 Рохас АриэльПолузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
-
-
10 Matias Marin
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Farre
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Бельграно
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
14 матчей
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1
1.14
Среднее время на гол
90
78
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
1.43
0.57
Среднее время на гол
63
157
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.21
0.86
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
74
105
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Baltasar Rodriguez
|5
|0.36
|Кинтеро Хуан
|3
|0.21
|Emiliano Vecchio
|2
|0.14
|Ауче Габриэль
|2
|0.14
|Мартинес Рохер
|2
|0.14
|Gonzalo Piovi
|2 (2)
|0.14
|Сигали Леонардо
|2
|0.14
|Jonathan David Gomez
|1
|0.07
|Gaston Martirena
|1
|0.07
|Альмендра Агустин
|0
|0
|Охеда Агустин
|0
|0
|Gabriel Rojas1
|0
|0
|Ромеро Максимильяно
|0
|0
|Морено Анибал
|0
|0
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Passerini
|9 (1)
|0.64
|Juan Barinaga
|3
|0.21
|Ulises Sanchez
|2
|0.14
|Matias Marin
|1
|0.07
|Хара Франко
|1
|0.07
|Эстебан Ролон
|1
|0.07
|Alejandro Rebola
|1
|0.07
|Facundo Lencioni
|1
|0.07
|Чаварриа Пабло
|0
|0
|Genaro Bracamonte
|0
|0
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gonzalo Piovi
|5
|0
|Tobias Rubio
|3
|1
|Сигали Леонардо
|4
|0
|Jonathan David Gomez
|4
|0
|Baltasar Rodriguez
|3
|0
|Альмендра Агустин
|2
|0
|Gabriel Rojas1
|2
|0
|Gaston Martirena
|2
|0
|Ауче Габриэль
|1
|0
|Кинтеро Хуан
|1
|0
|Мартинес Рохер
|1
|0
|Ариас Габриэль
|1
|0
|Ромеро Максимильяно
|1
|0
|Nazareno Colombo
|1
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0
|Santiago Quiros
|1
|0
|Santino Vera
|1
|0
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Passerini
|4
|0
|Nahuel Losada
|4
|0
|Matias Marin
|4
|0
|Годой Эрик
|2
|1
|Alejandro Rebola
|3
|0
|Juan Barinaga
|3
|0
|Santiago Longo
|2
|0
|Mariano Moreno
|2
|0
|Facundo Lencioni
|2
|0
|Lucas Diarte
|1
|0
|Эстебан Ролон
|1
|0
|Mariano Mino
|1
|0
|Matias Ibacache
|1
|0
|Ibrahim Hesar
|1
|0
|Каштру Томаш
|1
|0
|Ulises Sanchez
|1
|0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Бельграно
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
2
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Бельграно
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
10
15
Расинг Авельянеда
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Бельграно
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
12
17
Голы по времени матча
Забито
8
4
1 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
3
38%
2
50%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
8
4
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
63%
1
25%
76-90
Забито
10
15
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
6 Не забивали 7
4
40%
1
7%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
2
20%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
3
30%
3
20%
76-90
Пропущено
7
10
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
1
14%
1
10%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
2
20%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
18
19
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 5
4
22%
1
5%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
3
17%
4
21%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
3
17%
6
32%
61-75
6
33%
3
16%
76-90
Пропущено
15
14
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
3
20%
4
29%
46-60
1
7%
3
21%
61-75
5
33%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ланус - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1
Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Уракан 3:5 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Тигре - Расинг Авельянеда 1:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Насьональ 3:0 Атлетико Насьональ - Расинг Авельянеда 4:2 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 3:1
Бельграно
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Бельграно - Унион Санта-Фе 4:1 Бельграно - Тигре 0:3 Ланус - Бельграно 2:0 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1
Дефенса и Хустисия - Бельграно 0:2 Бельграно - Бока Хуниорс 4:3 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Платенсе 3:0 Годой Крус - Бельграно 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 2:2 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Бельграно - Клайполе 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 4:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Колон - Бельграно 0:0 Бельграно - Барракас Сентраль 0:2
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
Бельграно
Точный счет
2:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 57%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
0
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Точный счет
1:1
5 раз 38%
2:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
6 раз 46%
0
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Расинг Авельянеда
Бельграно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
33
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
85
67
67
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|14
|6
|6
|2
|20 - 15
|24
|2.
|14
|5
|7
|2
|14 - 9
|22
|3.
|0:2
|14
|5
|6
|3
|19 - 16
|21
|4.
|14
|5
|5
|4
|13 - 16
|20
|5.
|14
|5
|4
|5
|11 - 14
|19
|6.
|3:0
|14
|5
|3
|6
|14 - 10
|18
|7.
|14
|5
|3
|6
|17 - 16
|18
|8.
|14
|3
|9
|2
|11 - 11
|18
|9.
|14
|4
|5
|5
|11 - 13
|17
|10.
|14
|3
|7
|4
|8 - 8
|16
|11.
|14
|3
|7
|4
|10 - 13
|16
|12.
|0:3
|14
|3
|5
|6
|12 - 16
|14
|13.
|14
|3
|4
|7
|8 - 13
|13
|14.
|14
|2
|6
|6
|9 - 14
|12
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|3
|0
|6 - 2
|15
|2.
|0:2
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|3.
|2:0
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|4.
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|7 - 4
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|7.
|7
|2
|5
|0
|4 - 2
|11
|8.
|3:0
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|9.
|7
|2
|4
|1
|4 - 2
|10
|10.
|0:3
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|11.
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|12.
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|13.
|7
|1
|5
|1
|8 - 9
|8
|14.
|7
|1
|4
|2
|3 - 5
|7
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|7
|2
|5
|0
|10 - 7
|11
|2.
|7
|2
|4
|1
|7 - 5
|10
|3.
|7
|2
|4
|1
|3 - 2
|10
|4.
|3:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 5
|8
|5.
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|6.
|7
|2
|1
|4
|10 - 10
|7
|7.
|0:2
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|8.
|7
|2
|0
|5
|5 - 8
|6
|9.
|7
|1
|3
|3
|4 - 6
|6
|10.
|7
|1
|3
|3
|3 - 7
|6
|11.
|0:3
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|12.
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|13.
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|14.
|7
|0
|4
|3
|3 - 6
|4
- — Выход в плей-офф
|Бельграно
|Lucas Passerini
|9 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|9
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|7 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|7 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 6
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 6
|Сармьенто
|Diego Calcaterra
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|7
|Ривер Плейт
|Перес Энцо
|1 5