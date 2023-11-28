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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 14.
Расинг Авельянеда
4:1
Конец матча
Бельграно
0'
1:0
13' Гол
Ауче Габриэль
31' Желтая карточка
Matias Ibacache
36' Желтая карточка
Mariano Moreno
2:0
38' Гол
Кинтеро Хуан
3:0
72' Гол
Кинтеро Хуан
4:0
84' Гол
Охеда Агустин
86' Желтая карточка
Инсуа Эмилиано
4:1
90' Гол
Хара Франко
90'+1
21
Ариас
Габриэль
34
Мура
Факундо
38
Tobias
Rubio
6
Nazareno
Colombo
3
Gabriel
Rojas1
5
Juan
Ignacio
Nardoni
29
Морено
Анибал
37
Baltasar
Rodriguez
8
Кинтеро
Хуан
26
Охеда
Агустин
7
Ауче
Габриэль
25
Nahuel
Losada
4
Juan
Barinaga
6
Alejandro
Rebola
40
Mariano
Moreno
22
Matias
Ibacache
16
Эстебан
Ролон
5
Santiago
Longo
7
Lautaro
Tello
26
Facundo
Lencioni
12
Ulises
Sanchez
9
Lucas
Passerini
Расинг Авельянеда
4-2-3-1
Бельграно
4-2-3-1

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Бельграно

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

14 матчей

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
0:0
С
1:0
С
2:2
П
2:0
П
0:0
П
1:4
П
2:0
П
3:0
П
1:1
П
1:0
П
0:1
ПА
2:3
ПВК
1:0
ПВК
1:1

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1
1.14

Среднее время на гол

90
78

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.43
0.57

Среднее время на гол

63
157

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.21
0.86

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

74
105

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Baltasar Rodriguez 5 0.36
Кинтеро Хуан 4 0.29
Emiliano Vecchio 2 0.14
Ауче Габриэль 2 0.14
Мартинес Рохер 2 0.14
Gonzalo Piovi 2 (2) 0.14
Сигали Леонардо 2 0.14
Охеда Агустин 1 0.07
Jonathan David Gomez 1 0.07
Gaston Martirena 1 0.07
Альмендра Агустин 0 0
Gabriel Rojas1 0 0
Ромеро Максимильяно 0 0
Морено Анибал 0 0
Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Passerini 9 (1) 0.64
Juan Barinaga 3 0.21
Ulises Sanchez 2 0.14
Хара Франко 2 0.14
Matias Marin 1 0.07
Эстебан Ролон 1 0.07
Alejandro Rebola 1 0.07
Facundo Lencioni 1 0.07
Чаварриа Пабло 0 0
Ariel Garcia 0 0
Genaro Bracamonte 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gonzalo Piovi 5 0
Tobias Rubio 3 1
Сигали Леонардо 4 0
Jonathan David Gomez 4 0
Baltasar Rodriguez 3 0
Альмендра Агустин 2 0
Gabriel Rojas1 2 0
Gaston Martirena 2 0
Инсуа Эмилиано 1 0
Ауче Габриэль 1 0
Кинтеро Хуан 1 0
Мартинес Рохер 1 0
Ариас Габриэль 1 0
Ромеро Максимильяно 1 0
Nazareno Colombo 1 0
Juan Ignacio Nardoni 1 0
Santiago Quiros 1 0
Santino Vera 1 0
Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Passerini 4 0
Nahuel Losada 4 0
Matias Marin 4 0
Годой Эрик 2 1
Alejandro Rebola 3 0
Juan Barinaga 3 0
Santiago Longo 2 0
Mariano Moreno 2 0
Facundo Lencioni 2 0
Lucas Diarte 1 0
Эстебан Ролон 1 0
Mariano Mino 1 0
Matias Ibacache 1 0
Ibrahim Hesar 1 0
Каштру Томаш 1 0
Ulises Sanchez 1 0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Бельграно
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
3
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Бельграно
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

10
15
Расинг Авельянеда
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Бельграно
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

12
18

Голы по времени матча

Забито

12
5
3 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
2
40%
46-60
4
33%
2
40%
61-75
4
33%
1
20%
76-90

Пропущено

9
8
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
6
67%
2
25%
76-90

Забито

10
15
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 8
4
40%
1
7%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
2
20%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
3
30%
3
20%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
1
14%
1
10%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
2
20%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

22
20
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 7
1 Не забивали 5
5
23%
1
5%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
4
18%
4
20%
31-45
1
5%
4
20%
46-60
4
18%
6
30%
61-75
7
32%
4
20%
76-90

Пропущено

16
18
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
2
13%
2
11%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
3
19%
4
22%
46-60
1
6%
4
22%
61-75
6
38%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ланус - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1
Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Уракан 3:5 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Тигре - Расинг Авельянеда 1:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Насьональ 3:0 Атлетико Насьональ - Расинг Авельянеда 4:2 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 3:1
Бельграно
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Бельграно - Унион Санта-Фе 4:1 Бельграно - Тигре 0:3 Ланус - Бельграно 2:0 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1
Дефенса и Хустисия - Бельграно 0:2 Бельграно - Бока Хуниорс 4:3 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Платенсе 3:0 Годой Крус - Бельграно 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 2:2 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Бельграно - Клайполе 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 4:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Колон - Бельграно 0:0 Бельграно - Барракас Сентраль 0:2

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
Бельграно

Точный счет

2:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 57%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:1
5 раз 36%
2:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
6 раз 43%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Расинг Авельянеда
Бельграно

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
4
3
1
6
2.5
3
4
1
6
3.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
9
5
7
7
1.5
6
8
1
13
2.5
3
11
1
13
3.5
2
12

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 14 8 2 4 19 - 11 26
2.
Ривер Плейт
 14 7 3 4 24 - 16 24
3.
Банфилд
 14 6 5 3 11 - 6 23
4.
Росарио Сентраль
 14 6 5 3 17 - 13 23
5.
Индепендьенте Авельянеда
 14 6 5 3 15 - 11 23
6.
Велес Сарсфилд
 14 6 4 4 17 - 14 22
7.
Колон
 14 6 2 6 19 - 17 20
8.
Институто Кордоба
 14 4 8 2 11 - 7 20
9.
Тальерес Кордоба
 14 4 5 5 15 - 15 17
10.
Атлетико Тукуман
 14 4 5 5 9 - 12 17
11.
Химнасия Ла-Плата
 14 4 3 7 13 - 21 15
12.
Архентинос Хуниорс
 13 3 4 6 18 - 22 13
13.
Барракас Сентраль
 13 3 4 6 9 - 20 13
14.
Арсенал Саранди
 14 3 4 7 10 - 15 13

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 14 6 6 2 22 - 16 24
2.
Годой Крус
 14 5 7 2 14 - 9 22
3.
Бельграно
 14 5 6 3 20 - 18 21
4.
Платенсе
 14 5 5 4 13 - 16 20
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 14 5 4 5 11 - 14 19
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 14 5 3 6 14 - 10 18
7.
Бока Хуниорс
 14 5 3 6 17 - 16 18
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 14 3 9 2 11 - 11 18
9.
Эстудиантес Ла Плата
 14 4 5 5 11 - 13 17
10.
Сармьенто
 14 3 7 4 8 - 8 16
11.
Унион Санта-Фе
 14 3 7 4 10 - 13 16
12.
Дефенса и Хустисия
 14 3 5 6 12 - 16 14
13.
Тигре
 14 3 4 7 8 - 13 13
14.
Ланус
 14 2 6 6 9 - 14 12

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 8 5 3 0 12 - 4 18
2.
Колон
 7 5 2 0 13 - 4 17
3.
Ривер Плейт
 7 5 1 1 14 - 4 16
4.
Велес Сарсфилд
 7 5 1 1 12 - 5 16
5.
Уракан
 7 5 1 1 11 - 4 16
6.
Банфилд
 7 4 2 1 9 - 3 14
7.
Тальерес Кордоба
 7 3 4 0 10 - 4 13
8.
Индепендьенте Авельянеда
 7 3 3 1 6 - 2 12
9.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 8 - 6 11
10.
Арсенал Саранди
 7 3 2 2 6 - 5 11
11.
Атлетико Тукуман
 7 3 2 2 4 - 4 11
12.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 0 4 10 - 13 9
13.
Архентинос Хуниорс
 7 2 3 2 11 - 10 9
14.
Институто Кордоба
 6 1 3 2 4 - 4 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Платенсе
 7 4 3 0 6 - 2 15
2.
Бельграно
 7 4 2 1 15 - 10 14
3.
Расинг Авельянеда
 7 4 1 2 12 - 9 13
4.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 4 1 2 8 - 7 13
5.
Годой Крус
 7 3 3 1 7 - 4 12
6.
Бока Хуниорс
 7 3 2 2 7 - 6 11
7.
Унион Санта-Фе
 7 2 5 0 4 - 2 11
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 3 1 3 7 - 5 10
9.
Сармьенто
 7 2 4 1 4 - 2 10
10.
Дефенса и Хустисия
 7 2 3 2 8 - 8 9
11.
Эстудиантес Ла Плата
 7 2 3 2 6 - 7 9
12.
Ланус
 7 2 2 3 6 - 8 8
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 5 1 8 - 9 8
14.
Тигре
 7 1 4 2 3 - 5 7

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 8 3 5 0 7 - 3 14
2.
Индепендьенте Авельянеда
 7 3 2 2 9 - 9 11
3.
Уракан
 7 3 1 3 8 - 7 10
4.
Банфилд
 7 2 3 2 2 - 3 9
5.
Ривер Плейт
 7 2 2 3 10 - 12 8
6.
Атлетико Тукуман
 7 1 3 3 5 - 8 6
7.
Велес Сарсфилд
 7 1 3 3 5 - 9 6
8.
Химнасия Ла-Плата
 7 1 3 3 3 - 8 6
9.
Росарио Сентраль
 6 1 2 3 5 - 9 5
10.
Архентинос Хуниорс
 6 1 1 4 7 - 12 4
11.
Тальерес Кордоба
 7 1 1 5 5 - 11 4
12.
Колон
 7 1 0 6 6 - 13 3
13.
Арсенал Саранди
 7 0 2 5 4 - 10 2
14.
Барракас Сентраль
 7 0 2 5 1 - 14 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 7 2 5 0 10 - 7 11
2.
Годой Крус
 7 2 4 1 7 - 5 10
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 2 4 1 3 - 2 10
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 7 - 5 8
5.
Эстудиантес Ла Плата
 7 2 2 3 5 - 6 8
6.
Бока Хуниорс
 7 2 1 4 10 - 10 7
7.
Бельграно
 7 1 4 2 5 - 8 7
8.
Тигре
 7 2 0 5 5 - 8 6
9.
Сармьенто
 7 1 3 3 4 - 6 6
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 1 3 3 3 - 7 6
11.
Дефенса и Хустисия
 7 1 2 4 4 - 8 5
12.
Унион Санта-Фе
 7 1 2 4 6 - 11 5
13.
Платенсе
 7 1 2 4 7 - 14 5
14.
Ланус
 7 0 4 3 3 - 6 4
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Бельграно Lucas Passerini 9 (1)
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 9
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 7 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 7 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 6
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 6
Сармьенто Diego Calcaterra 7
Унион Санта-Фе Пас Николас 7
Ривер Плейт Перес Энцо 1 5
Весь список
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      Lautaro Pastran уходит с поля. Matias Garcia выходит вместо него
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Где смотреть матч Расинг Авельянеда 4:1 Бельграно онлайн

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