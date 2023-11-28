Тур: 14.
4:1
Конец матча
0'
1:0
13' ГолАуче Габриэль
31' Желтая карточкаMatias Ibacache
36' Желтая карточкаMariano Moreno
2:0
38' ГолКинтеро Хуан
3:0
72' ГолКинтеро Хуан
4:0
84' ГолОхеда Агустин
86' Желтая карточкаИнсуа Эмилиано
4:1
90' ГолХара Франко
90'+1
Ход матча
13'
1:0
31'
36'
38'
2:0
72'
3:0
84'
86'
90'
4:1
34
Мура
Факундо
38
Tobias
Rubio
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
-
38 Tobias RubioЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
55 Santino Vera
-
-
-
Главный тренер: Себастьян Граззин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
15 Ariel GarciaПолузащитник
-
32 Рохас АриэльПолузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
-
-
10 Matias Marin
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Farre
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Бельграно
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
14 матчей
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1
1.14
Среднее время на гол
90
78
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
1.43
0.57
Среднее время на гол
63
157
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.21
0.86
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
74
105
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Baltasar Rodriguez
|5
|0.36
|Кинтеро Хуан
|4
|0.29
|Emiliano Vecchio
|2
|0.14
|Ауче Габриэль
|2
|0.14
|Мартинес Рохер
|2
|0.14
|Gonzalo Piovi
|2 (2)
|0.14
|Сигали Леонардо
|2
|0.14
|Охеда Агустин
|1
|0.07
|Jonathan David Gomez
|1
|0.07
|Gaston Martirena
|1
|0.07
|Альмендра Агустин
|0
|0
|Gabriel Rojas1
|0
|0
|Ромеро Максимильяно
|0
|0
|Морено Анибал
|0
|0
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Passerini
|9 (1)
|0.64
|Juan Barinaga
|3
|0.21
|Ulises Sanchez
|2
|0.14
|Хара Франко
|2
|0.14
|Matias Marin
|1
|0.07
|Эстебан Ролон
|1
|0.07
|Alejandro Rebola
|1
|0.07
|Facundo Lencioni
|1
|0.07
|Чаварриа Пабло
|0
|0
|Ariel Garcia
|0
|0
|Genaro Bracamonte
|0
|0
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gonzalo Piovi
|5
|0
|Tobias Rubio
|3
|1
|Сигали Леонардо
|4
|0
|Jonathan David Gomez
|4
|0
|Baltasar Rodriguez
|3
|0
|Альмендра Агустин
|2
|0
|Gabriel Rojas1
|2
|0
|Gaston Martirena
|2
|0
|Инсуа Эмилиано
|1
|0
|Ауче Габриэль
|1
|0
|Кинтеро Хуан
|1
|0
|Мартинес Рохер
|1
|0
|Ариас Габриэль
|1
|0
|Ромеро Максимильяно
|1
|0
|Nazareno Colombo
|1
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0
|Santiago Quiros
|1
|0
|Santino Vera
|1
|0
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Passerini
|4
|0
|Nahuel Losada
|4
|0
|Matias Marin
|4
|0
|Годой Эрик
|2
|1
|Alejandro Rebola
|3
|0
|Juan Barinaga
|3
|0
|Santiago Longo
|2
|0
|Mariano Moreno
|2
|0
|Facundo Lencioni
|2
|0
|Lucas Diarte
|1
|0
|Эстебан Ролон
|1
|0
|Mariano Mino
|1
|0
|Matias Ibacache
|1
|0
|Ibrahim Hesar
|1
|0
|Каштру Томаш
|1
|0
|Ulises Sanchez
|1
|0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Бельграно
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
3
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Бельграно
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
10
15
Расинг Авельянеда
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Бельграно
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
12
18
Голы по времени матча
Забито
12
5
3 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
2
40%
46-60
4
33%
2
40%
61-75
4
33%
1
20%
76-90
Пропущено
9
8
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
6
67%
2
25%
76-90
Забито
10
15
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 8
4
40%
1
7%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
2
20%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
3
30%
3
20%
76-90
Пропущено
7
10
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
1
14%
1
10%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
2
20%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
22
20
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 7
1 Не забивали 5
5
23%
1
5%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
4
18%
4
20%
31-45
1
5%
4
20%
46-60
4
18%
6
30%
61-75
7
32%
4
20%
76-90
Пропущено
16
18
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
2
13%
2
11%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
3
19%
4
22%
46-60
1
6%
4
22%
61-75
6
38%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ланус - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1
Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Уракан 3:5 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Тигре - Расинг Авельянеда 1:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Насьональ 3:0 Атлетико Насьональ - Расинг Авельянеда 4:2 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 3:1
Бельграно
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Бельграно - Унион Санта-Фе 4:1 Бельграно - Тигре 0:3 Ланус - Бельграно 2:0 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1
Дефенса и Хустисия - Бельграно 0:2 Бельграно - Бока Хуниорс 4:3 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Платенсе 3:0 Годой Крус - Бельграно 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 2:2 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Бельграно - Клайполе 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 4:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Колон - Бельграно 0:0 Бельграно - Барракас Сентраль 0:2
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
Бельграно
Точный счет
2:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 57%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:1
5 раз 36%
2:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
6 раз 43%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Расинг Авельянеда
Бельграно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
43
43
16
34
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
95
77
68
113
311
113
212
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Бельграно
|Lucas Passerini
|9 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|9
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|7 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|7 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 6
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 6
|Сармьенто
|Diego Calcaterra
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|7
|Ривер Плейт
|Перес Энцо
|1 5