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  4. Кубок Короля 2023-2024
Тур: 2.
Ароза
 
Позже
Валенсия
Прогнозы 31
Ароза 0% (0)
X 0% (0)
Валенсия 100% (31)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ароза
Ничья
Валенсия
17.00
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7.00
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14.00
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Ароза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Госальбес Пабло 1 1
Ногуэроль Диего Лопес 1 1

Карточки

Результаты матчей

Ароза
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Валенсия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ароза
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Валенсия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ароза
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ароза - Гранада 0:3 Корушо - Ароза 5:1 Ароза - Депортиво 0:7 Рапидо Боусас - Ароза 0:0
Ароза - Вильялонга 2:3 Орденес - Ароза 0:2 Вильяльбес - Ароза 0:0 Сильва - Ароза 1:1 Ароза - Бергантиньос 0:1 Компостела - Ароза 4:0 Ароза - Дубра 4:1 Ас-Понтес - Ароза 0:2 Ароза - КД Кастро 3:2 Алондрас - Ароза 1:0 Ароза - Сельтига 1:0 Рибадумия - Ароза 1:0 Ароза - Депортиво-2 3:1 Барбадас - Ароза 1:1 Ароза - Негрейра 4:1 Серседа - Ароза 2:0
Валенсия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Жирона - Валенсия 2:1 Валенсия - Сельта 0:0 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Валенсия - Гранада 1:0
Логроньес - Валенсия 0:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Мальорка - Валенсия 1:1 Бетис - Валенсия 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Валенсия - Атлетико М 3:0 Алавес - Валенсия 1:0 Валенсия - Осасуна 1:2 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Валенсия 1:2 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Валенсия - Алавес 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Спартак Трнава - Валенсия 0:1

Результаты матчей

Ароза
Валенсия

Точный счет

0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ароза
Валенсия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Бетис Виллиан Жозе 4
Бетис Родри Родриго 3
Мальорка Пратс Абдон 3
Хетафе Оскар Родригес 3
Вальядолид Месегер Виктор 3
Весь список

Топ нарушителей
Альмерия Монтес Сесар 1
Льягостера Juan Segura 1
Сеговиана Де Ла Мата Хуан 1
Теруэль Eduardo Cabetas 1
Рекреативо Альхассан Рахим 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ароза - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 декабря 2023, осталось 2 дня 14 часов 16 минут.



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    • Прогнозы 31
    Ароза 0% (0)
    X 0% (0)
    Валенсия 100% (31)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ароза
    Ничья
    Валенсия
    17.00
    Реклама, betcity.ru
    7.00
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    14.00
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    Прогнозы на матч Ароза - Валенсия

    Исход игры
    Ароза
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Валенсия
    100% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (14)
    Меньше
    50% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    35.71% (10)
    Нет
    64.29% (18)
    Популярный счёт
    0:2 Валенсия
    45.2% (14)
    1:2 Валенсия
    22.6% (7)
    1:3 Валенсия
    9.7% (3)
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