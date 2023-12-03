Тур: 2.
Бомбардиры внутри турнира
Ароза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Госальбес Пабло
|1
|1
|Ногуэроль Диего Лопес
|1
|1
Карточки
Результаты матчей
Ароза
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Валенсия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Ароза
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Валенсия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ароза
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ароза - Гранада 0:3 Корушо - Ароза 5:1 Ароза - Депортиво 0:7 Рапидо Боусас - Ароза 0:0
Ароза - Вильялонга 2:3 Орденес - Ароза 0:2 Вильяльбес - Ароза 0:0 Сильва - Ароза 1:1 Ароза - Бергантиньос 0:1 Компостела - Ароза 4:0 Ароза - Дубра 4:1 Ас-Понтес - Ароза 0:2 Ароза - КД Кастро 3:2 Алондрас - Ароза 1:0 Ароза - Сельтига 1:0 Рибадумия - Ароза 1:0 Ароза - Депортиво-2 3:1 Барбадас - Ароза 1:1 Ароза - Негрейра 4:1 Серседа - Ароза 2:0
Валенсия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Жирона - Валенсия 2:1 Валенсия - Сельта 0:0 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Валенсия - Гранада 1:0
Логроньес - Валенсия 0:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Мальорка - Валенсия 1:1 Бетис - Валенсия 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Валенсия - Атлетико М 3:0 Алавес - Валенсия 1:0 Валенсия - Осасуна 1:2 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Валенсия 1:2 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Валенсия - Алавес 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Спартак Трнава - Валенсия 0:1
Результаты матчей
Ароза
Валенсия
Точный счет
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Ароза
Валенсия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Бетис
|Виллиан Жозе
|4
|Бетис
|Родри Родриго
|3
|Мальорка
|Пратс Абдон
|3
|Хетафе
|Оскар Родригес
|3
|Вальядолид
|Месегер Виктор
|3
|Альмерия
|Монтес Сесар
|1
|Льягостера
|Juan Segura
|1
|Сеговиана
|Де Ла Мата Хуан
|1
|Теруэль
|Eduardo Cabetas
|1
|Рекреативо
|Альхассан Рахим
|1
Прогнозы на матч Ароза - Валенсия
Исход игры
Ароза
0% (0)
Ничья
0% (0)
Валенсия
100% (31)
Тотал 2.5
Больше
50% (14)
Меньше
50% (14)
Обе команды забьют
Да
35.71% (10)
Нет
64.29% (18)
Популярный счёт
0:2 Валенсия
45.2% (14)
1:2 Валенсия
22.6% (7)
1:3 Валенсия
9.7% (3)
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