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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Макартур
0:3
Второй тайм: 90+'
Веллингтон Феникс
0'
9' Желтая карточка
Yianni Nicolaou
13' Желтая карточка
Руфер Алекс
26' Желтая карточка
Пеннингтон Николас
0:1
40' Гол
Краев Божидар
53' Желтая карточка
Аспропотамитис Джонатан
0:2
58' Гол
Барбарусес Костас
0:3
61' Гол
Барбарусес Костас
0:3
65' Не забитый пенальти
Давила Улисес
86' Желтая карточка
Беккас Кирин
12
Курто
Филип
22
Yianni
Nicolaou
6
Ускок
Томислав
5
Аспропотамитис
Джонатан
32
Isaac
Hovar
15
Беккас
Кирин
23
Льюис
Клейтон
Рис
44
Миллар
Мэттью
10
Давила
Улисес
8
Jake
Hollman
98
Жермен
Валер
40
Полсен
Алекс
6
Пейн
Тим
3
Сармэн
Финн
4
Вуттон
Скотт
19
Саттон
Сэм
15
Пеннингтон
Николас
14
Руфер
Алекс
8
Олд
Бенжамин
11
Краев
Божидар
10
Болл
Дэвид
7
Барбарусес
Костас
Макартур
Веллингтон Феникс

История личных встреч

Макартур
Веллингтон Феникс

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

9 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

0:1
2:1
4:1
К
2:0
3:1
1:1
0:3
0:1
1:1

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

2.33
1.17

Среднее время на гол

38
77

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.44
1.11

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

62
81

Бомбардиры внутри турнира

Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жермен Валер 3 0.38
Jake Hollman 3 0.38
Миллар Мэттью 3 0.38
Давила Улисес 2 0.25
Борджес Рафаэл 1 0.13
Беккас Кирин 1 0.13
Аугла Али 1 0.13
Льюис Клейтон Рис 0 0
Jed Drew 0 0
Yianni Nicolaou 0 0
Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Краев Божидар 4 0.5
Завада Оскар 4 0.5
Барбарусес Костас 2 0.25
Пейн Тим 1 0.13
Олд Бенжамин 1 0.13
Болл Дэвид 0 0
Пеннингтон Николас 0 0
Келли-Хилд Лукас 0 0

Карточки

Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспропотамитис Джонатан 4 0
Беккас Кирин 3 0
Льюис Клейтон Рис 3 0
Yianni Nicolaou 3 0
Жермен Валер 2 0
Давила Улисес 2 0
Стерьовски Майл 1 0
Да Силва Даниэль 1 0
Борджес Рафаэл 1 0
Jake Hollman 1 0
Isaac Hovar 1 0
Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барбарусес Костас 3 0
Руфер Алекс 3 0
Пеннингтон Николас 3 0
Краев Божидар 2 0
Завада Оскар 2 0
Пейн Тим 1 0
Саттон Сэм 1 0
Сармэн Финн 1 0
Келли-Хилд Лукас 1 0

Результаты матчей

Макартур
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Веллингтон Феникс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
0
Макартур
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Веллингтон Феникс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
8
Макартур
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Веллингтон Феникс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

10
8

Голы по времени матча

Забито

8
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
1
100%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
8
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
4
57%
1
13%
76-90

Пропущено

4
6
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Забито

15
9
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
2
13%
1
11%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
8
53%
2
22%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
3
38%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
2
25%
3
38%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Макартур
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Себу ФК - Макартур 0:3 ФК Сидней - Макартур 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Макартур - Шан Юнайтед 4:0
Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Макартур - Пном Пень 5:0 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Пном Пень - Макартур 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 Макартур - Себу ФК 8:2 Шан Юнайтед - Макартур 0:3 Кэмпбеллтаун Сити - Макартур 2:1 Перт Глори - Макартур 0:4 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Перт Глори - Макартур 2:1
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1
Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Пенинсула Пауэр - Веллингтон Феникс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:3

Результаты матчей

Макартур
Веллингтон Феникс

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Макартур
Веллингтон Феникс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
2
5
2
5
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 3:0 8 5 2 1 13 - 7 17
2.
Мельбурн Виктори
 8 4 4 0 19 - 11 16
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 8 4 3 1 16 - 8 15
4.
Макартур
 0:3 8 4 3 1 14 - 12 15
5.
Брисбен Роар
 8 4 2 2 15 - 12 14
6.
Мельбурн Сити
 8 3 2 3 13 - 16 11
7.
Аделаида Юнайтед
 8 3 1 4 17 - 14 10
8.
Ньюкасл Джетс
 8 2 3 3 14 - 16 9
9.
Централ Кост Маринерс
 8 2 2 4 14 - 15 8
10.
ФК Сидней
 8 2 0 6 8 - 16 6
11.
Вестерн Юнайтед
 8 2 0 6 5 - 17 6
12.
Перт Глори
 8 1 2 5 11 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 3 1 1 11 - 4 10
2.
Веллингтон Феникс
 3:0 4 3 0 1 8 - 6 9
3.
Мельбурн Виктори
 4 2 2 0 10 - 5 8
4.
Макартур
 0:3 5 2 2 1 7 - 8 8
5.
Брисбен Роар
 3 2 1 0 7 - 3 7
6.
Централ Кост Маринерс
 5 2 1 2 11 - 7 7
7.
Аделаида Юнайтед
 4 2 0 2 10 - 7 6
8.
Мельбурн Сити
 4 1 2 1 9 - 8 5
9.
Перт Глори
 3 1 1 1 5 - 4 4
10.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 3 - 6 3
11.
ФК Сидней
 4 1 0 3 3 - 7 3
12.
Ньюкасл Джетс
 3 0 2 1 4 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 3:0 4 2 2 0 5 - 1 8
2.
Мельбурн Виктори
 4 2 2 0 9 - 6 8
3.
Макартур
 0:3 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Ньюкасл Джетс
 5 2 1 2 10 - 10 7
5.
Брисбен Роар
 5 2 1 2 8 - 9 7
6.
Мельбурн Сити
 4 2 0 2 4 - 8 6
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 2 0 5 - 4 5
8.
Аделаида Юнайтед
 4 1 1 2 7 - 7 4
9.
ФК Сидней
 4 1 0 3 5 - 9 3
10.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 2 - 11 3
11.
Централ Кост Маринерс
 3 0 1 2 3 - 8 1
12.
Перт Глори
 5 0 1 4 6 - 11 1
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 12 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 7
Перт Глори Таггарт Адам 5 (1)
Аделаида Юнайтед Клаф Зак 4 (3)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 4 (2)
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Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 4
Макартур Аспропотамитис Джонатан 4
Перт Глори Кутрумбис Джон 4
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 2
Мельбурн Виктори Траоре Адама III 1 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Isaac Hovar уходит с поля. Oliver Jones выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Олд Бенжамин сделал результативную передачу.
    • 40'
      Г О О О О Л - Краев Божидар бьет в цель!
    • 26'
      Пеннингтон Николас получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Руфер Алекс получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Yianni Nicolaou получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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