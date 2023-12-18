Тур: 8. Стадион: Кэмпбеллтаун.
0:3
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаYianni Nicolaou
13' Желтая карточкаРуфер Алекс
26' Желтая карточкаПеннингтон Николас
0:1
40' ГолКраев Божидар
53' Желтая карточкаАспропотамитис Джонатан
0:2
58' ГолБарбарусес Костас
0:3
61' ГолБарбарусес Костас
0:3
65' Не забитый пенальтиДавила Улисес
85' Желтая карточкаБеккас Кирин
90'+6
Ход матча
13'
40'
0:1
58'
61'
0:3
65'
0:3
85'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Курто
Филип
32
Isaac
Hovar
15
Беккас
Кирин
98
Жермен
Валер
40
Полсен
Алекс
6
Пейн
Тим
19
Саттон
Сэм
14
Руфер
Алекс
10
Болл
Дэвид
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Isaac HovarЗащитник
-
15 Беккас КиринПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Жермен ВалерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Аугла АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Oliver Jones
-
37 Jed Drew
-
Главный тренер: Mile Sterjovski
- Основной состав
-
40 Полсен АлексВратарь
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Саттон СэмЗащитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Болл ДэвидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Данкан ДжекВратарь
- Защитник
-
26 Хьюз ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Luke Supyk
-
-
Главный тренер: Giancarlo Italiano
История личных встреч
Макартур
Веллингтон Феникс
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
9 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
2.33
1.17
Среднее время на гол
38
77
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.44
1.11
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
62
81
Бомбардиры внутри турнира
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жермен Валер
|3
|0.38
|Jake Hollman
|3
|0.38
|Миллар Мэттью
|3
|0.38
|Давила Улисес
|2
|0.25
|Борджес Рафаэл
|1
|0.13
|Беккас Кирин
|1
|0.13
|Аугла Али
|1
|0.13
|Льюис Клейтон Рис
|0
|0
|Jed Drew
|0
|0
|Yianni Nicolaou
|0
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Краев Божидар
|4
|0.5
|Завада Оскар
|4
|0.5
|Барбарусес Костас
|2
|0.25
|Пейн Тим
|1
|0.13
|Олд Бенжамин
|1
|0.13
|Болл Дэвид
|0
|0
|Пеннингтон Николас
|0
|0
|Келли-Хилд Лукас
|0
|0
Карточки
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беккас Кирин
|4
|0
|Аспропотамитис Джонатан
|4
|0
|Льюис Клейтон Рис
|3
|0
|Yianni Nicolaou
|3
|0
|Жермен Валер
|2
|0
|Давила Улисес
|2
|0
|Стерьовски Майл
|1
|0
|Да Силва Даниэль
|1
|0
|Борджес Рафаэл
|1
|0
|Jake Hollman
|1
|0
|Isaac Hovar
|1
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барбарусес Костас
|3
|0
|Руфер Алекс
|3
|0
|Пеннингтон Николас
|3
|0
|Краев Божидар
|2
|0
|Завада Оскар
|2
|0
|Пейн Тим
|1
|0
|Саттон Сэм
|1
|0
|Сармэн Финн
|1
|0
|Келли-Хилд Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Макартур
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Веллингтон Феникс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
0
Макартур
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Веллингтон Феникс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
7
8
Макартур
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Веллингтон Феникс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
10
8
Голы по времени матча
Забито
8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
50%
1
25%
76-90
Пропущено
7
2
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
8
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
4
57%
1
13%
76-90
Пропущено
4
6
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Забито
15
12
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
1
7%
3
25%
61-75
8
53%
2
17%
76-90
Пропущено
11
8
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
3
38%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
3
27%
3
38%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Макартур
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Себу ФК - Макартур 0:3 ФК Сидней - Макартур 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Макартур - Шан Юнайтед 4:0
Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Макартур - Пном Пень 5:0 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Пном Пень - Макартур 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 Макартур - Себу ФК 8:2 Шан Юнайтед - Макартур 0:3 Кэмпбеллтаун Сити - Макартур 2:1 Перт Глори - Макартур 0:4 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Перт Глори - Макартур 2:1
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1
Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Пенинсула Пауэр - Веллингтон Феникс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:3
Результаты матчей
Макартур
Веллингтон Феникс
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Макартур
Веллингтон Феникс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
14
22
14
13
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
44
35
26
26
17
17
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|12 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|7
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|5 (1)
|Аделаида Юнайтед
|Клаф Зак
|4 (3)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|4 (2)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|4
|Макартур
|Беккас Кирин
|4
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|4
|Перт Глори
|Кутрумбис Джон
|4
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 2