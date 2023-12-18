Тур: 19. Стадион: Пяст.
3:0
Второй тайм: 85'
0'
19' Желтая карточкаГетингер Крыстян
31' Желтая карточкаГук Томаш
46' Желтая карточкаХрапек Михал
1:0
51' ГолГук Томаш
59' Желтая карточкаГийомье Мэтью
2:0
62' ГолФеликс Хорхе
71' Желтая карточкаKamil Pajnowski
3:0
73' ГолКадзиор Дамиан
77' Желтая карточкаСтемпень Матеуш
Ход матча
19'
31'
46'
51'
1:0
59'
62'
2:0
71'
73'
3:0
77'
14
Голубек
Якуб
18
Piotr
Wlazlo
17
Шкурин
Илья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шкурин ИльяНападающий
- Запасные игроки
-
13 Ялоха КонрадВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Брито РафаэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
История личных встреч
Пяст
Сталь Мелец
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
200%
0 побед 4 ничьи 1 победа
10 матчей
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
12
Голов в среднем за матч
2.33
1.71
Среднее время на гол
38
52
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
0.57
0.67
Среднее время на гол
157
135
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
1.1
1.4
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
81
64
Бомбардиры внутри турнира
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзичек Патрик
|5 (5)
|0.28
|Serhij Krykun
|3
|0.17
|Michael Ameyaw
|2
|0.11
|Кадзиор Дамиан
|2
|0.11
|Феликс Хорхе
|1
|0.06
|Томашевич Гжегож
|1
|0.06
|Мосур Ариэль
|1
|0.06
|Гук Томаш
|1
|0.06
|Храпек Михал
|1 (1)
|0.06
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шкурин Илья
|8
|0.44
|Доманьски Мацей
|3
|0.17
|Гетингер Крыстян
|3 (1)
|0.17
|Koki Hinokio
|3
|0.17
|Мерилуото Кай
|2
|0.11
|Эсселинк Берт
|2
|0.11
|Матрас Матеуш
|1
|0.06
|Тромбка Михал
|1
|0.06
|Krzysztof Wolkowicz
|1
|0.06
|Lukasz Gerstenstein
|1
|0.06
|Piotr Wlazlo
|0
|0
|Гийомье Мэтью
|0
|0
|Яунземс Алвис
|0
|0
Карточки
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзичек Патрик
|6
|0
|Пырка Аркадиуш
|4
|1
|Катранис Александрос
|3
|1
|Мосур Ариэль
|3
|1
|Храпек Михал
|4
|0
|Томашевич Гжегож
|4
|0
|Червински Якуб
|3
|0
|Гук Томаш
|3
|0
|Кадзиор Дамиан
|2
|0
|Aleksandar Vukovic
|1
|0
|Голубек Якуб
|1
|0
|Моква Томаш
|1
|0
|Феликс Хорхе
|1
|0
|Щепаньски Милош
|1
|0
|Michael Ameyaw
|1
|0
|Gabriel Kirejczyk
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эхманн Марко
|7
|0
|Piotr Wlazlo
|4
|0
|Гетингер Крыстян
|3
|0
|Koki Hinokio
|3
|0
|Эсселинк Берт
|1
|1
|Kamil Pajnowski
|2
|0
|Тромбка Михал
|2
|0
|Krzysztof Wolkowicz
|1
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Leandro VIII
|1
|0
|Брито Рафаэл
|1
|0
|Гийомье Мэтью
|1
|0
|Шкурин Илья
|1
|0
|Стемпень Матеуш
|1
|0
|Кохальски Матеуш
|1
|0
|Lukasz Gerstenstein
|1
|0
Результаты матчей
Пяст
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сталь Мелец
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
2
5
Пяст
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Сталь Мелец
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
8
13
Пяст
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
35% (6)
59% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Сталь Мелец
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
10
18
Голы по времени матча
Забито
7
11
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
0
0%
1
9%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
3
43%
2
18%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
5
45%
76-90
Пропущено
6
15
0 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
4
27%
61-75
3
50%
3
20%
76-90
Забито
8
15
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
13%
1
7%
1-15
2
25%
3
20%
16-30
1
13%
5
33%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
2
25%
1
7%
76-90
Пропущено
8
10
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
13%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
1
13%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
15
26
8 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
7 Не забивали 5
1
7%
2
8%
1-15
3
20%
4
15%
16-30
4
27%
7
27%
31-45
1
7%
5
19%
46-60
4
27%
2
8%
61-75
2
13%
6
23%
76-90
Пропущено
14
25
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 15
1
7%
1
4%
1-15
0
0%
8
32%
16-30
4
29%
3
12%
31-45
4
29%
1
4%
46-60
2
14%
7
28%
61-75
3
21%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Пяст
(20 матчей)
40%
55%
5%
8 побед 11 ничьих 1 поражение
Лех - Пяст 0:1 Карина Губин - Пяст 2:5 Ягеллония Белосток - Пяст 0:0 Пяст - Карвина 3:0
ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Пяст - Корона Кельце 0:0 Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1 Варта Познань - Пяст 1:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 ГКС Катовице - Пяст 2:2 Заглембе Любин - Пяст 1:1 Пяст - Видзев Лодзь 3:2 Вишиста Краков - Пяст 0:4 Шленск Вроцлав - Пяст 1:0 Пяст - Легия 1:1 Рух Хожув - Пяст 0:3 Радомяк Радом - Пяст 1:1 Пяст - Рух Хожув 0:0 Краковия - Пяст 1:1 Пяст - Ракув 2:1
Сталь Мелец
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Краковия - Сталь Мелец 2:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1
Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1 Гарбарния Краков - Сталь Мелец 2:4 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0 Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:3 Одра Ополе - Сталь Мелец 1:2 Лех - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 3:1 Рух Хожув - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Радомяк Радом 2:0 Ракув - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1
Результаты матчей
Пяст
Сталь Мелец
Точный счет
0:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 40%
0:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
3
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:0
6 раз 35%
1:1
5 раз 29%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Пяст
Сталь Мелец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
62
25
62
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
54
19
36
19
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
116
314
98
215
413
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|5
|2
|31 - 15
|41
|2.
|19
|11
|5
|3
|45 - 27
|38
|3.
|19
|9
|6
|4
|32 - 25
|33
|4.
|18
|9
|5
|4
|35 - 22
|32
|5.
|18
|9
|5
|4
|29 - 21
|32
|6.
|19
|9
|3
|7
|34 - 23
|30
|7.
|19
|7
|5
|7
|22 - 21
|26
|8.
|19
|7
|4
|8
|22 - 31
|25
|9.
|3:0
|18
|4
|12
|2
|18 - 14
|24
|10.
|19
|6
|6
|7
|24 - 23
|24
|11.
|0:3
|18
|6
|4
|8
|25 - 29
|22
|12.
|19
|6
|4
|9
|22 - 27
|22
|13.
|18
|5
|5
|8
|24 - 34
|20
|14.
|19
|4
|7
|8
|20 - 26
|19
|15.
|18
|3
|9
|6
|19 - 21
|18
|16.
|18
|3
|9
|6
|20 - 28
|18
|17.
|19
|1
|10
|8
|22 - 34
|13
|18.
|18
|2
|4
|12
|13 - 36
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|26 - 7
|25
|2.
|10
|7
|3
|0
|21 - 4
|24
|3.
|10
|6
|2
|2
|22 - 12
|20
|4.
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|5.
|9
|5
|3
|1
|15 - 7
|18
|6.
|9
|5
|2
|2
|9 - 6
|17
|7.
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|8.
|9
|5
|0
|4
|10 - 11
|15
|9.
|10
|4
|3
|3
|11 - 12
|15
|10.
|0:3
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|11.
|10
|4
|2
|4
|21 - 18
|14
|12.
|3:0
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|13.
|10
|2
|5
|3
|12 - 11
|11
|14.
|8
|2
|4
|2
|12 - 10
|10
|15.
|10
|2
|4
|4
|10 - 19
|10
|16.
|9
|1
|5
|3
|11 - 15
|8
|17.
|9
|1
|5
|3
|13 - 19
|8
|18.
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|16 - 8
|23
|2.
|9
|5
|1
|3
|13 - 5
|16
|3.
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|4.
|9
|3
|4
|2
|10 - 13
|13
|5.
|10
|3
|4
|3
|14 - 15
|13
|6.
|10
|3
|4
|3
|19 - 20
|13
|7.
|8
|3
|3
|2
|11 - 12
|12
|8.
|3:0
|10
|1
|8
|1
|8 - 8
|11
|9.
|9
|3
|1
|5
|11 - 19
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|11.
|10
|2
|3
|5
|13 - 15
|9
|12.
|8
|2
|2
|4
|14 - 18
|8
|13.
|0:3
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|14.
|10
|1
|5
|4
|7 - 11
|8
|15.
|10
|1
|4
|5
|12 - 16
|7
|16.
|10
|0
|5
|5
|11 - 19
|5
|17.
|8
|1
|1
|6
|10 - 20
|4
|18.
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|8 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|8 (5)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 7
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|8
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|8
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 6