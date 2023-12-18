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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Пяст
3:0
Второй тайм: 85'
Сталь Мелец
0'
19' Желтая карточка
Гетингер Крыстян
31' Желтая карточка
Гук Томаш
46' Желтая карточка
Храпек Михал
1:0
51' Гол
Гук Томаш
59' Желтая карточка
Гийомье Мэтью
2:0
62' Гол
Феликс Хорхе
71' Желтая карточка
Kamil Pajnowski
3:0
73' Гол
Кадзиор Дамиан
77' Желтая карточка
Стемпень Матеуш
33
Шиманьски
Кароль
77
Пырка
Аркадиуш
2
Мосур
Ариэль
5
Гук
Томаш
14
Голубек
Якуб
6
Храпек
Михал
20
Томашевич
Гжегож
11
Кадзиор
Дамиан
30
Щепаньски
Милош
19
Michael
Ameyaw
99
Piotr
Urbanski
1
Кохальски
Матеуш
16
Гийомье
Мэтью
21
Матрас
Матеуш
6
Leandro
VIII
7
Lukasz
Gerstenstein
23
Гетингер
Крыстян
18
Piotr
Wlazlo
19
Тромбка
Михал
10
Доманьски
Мацей
11
Krzysztof
Wolkowicz
17
Шкурин
Илья
Пяст
4-2-3-1
Сталь Мелец
3-4-2-1

История личных встреч

Пяст
Сталь Мелец

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

200%
0 побед 4 ничьи 1 победа

10 матчей

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

Э
0:0
Э
0:2
К
0:3
Э
4:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
2:1
К
1:1
Э
3:2
К
0:2

Голы

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

2.33
1.71

Среднее время на гол

38
52

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

0.57
0.67

Среднее время на гол

157
135

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1.1
1.4

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

81
64

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзичек Патрик 5 (5) 0.28
Serhij Krykun 3 0.17
Michael Ameyaw 2 0.11
Кадзиор Дамиан 2 0.11
Феликс Хорхе 1 0.06
Томашевич Гжегож 1 0.06
Мосур Ариэль 1 0.06
Гук Томаш 1 0.06
Храпек Михал 1 (1) 0.06
Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шкурин Илья 8 0.44
Доманьски Мацей 3 0.17
Гетингер Крыстян 3 (1) 0.17
Koki Hinokio 3 0.17
Мерилуото Кай 2 0.11
Эсселинк Берт 2 0.11
Матрас Матеуш 1 0.06
Тромбка Михал 1 0.06
Krzysztof Wolkowicz 1 0.06
Lukasz Gerstenstein 1 0.06
Piotr Wlazlo 0 0
Гийомье Мэтью 0 0
Яунземс Алвис 0 0

Карточки

Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзичек Патрик 6 0
Пырка Аркадиуш 4 1
Катранис Александрос 3 1
Мосур Ариэль 3 1
Храпек Михал 4 0
Томашевич Гжегож 4 0
Червински Якуб 3 0
Гук Томаш 3 0
Кадзиор Дамиан 2 0
Aleksandar Vukovic 1 0
Голубек Якуб 1 0
Моква Томаш 1 0
Феликс Хорхе 1 0
Щепаньски Милош 1 0
Michael Ameyaw 1 0
Gabriel Kirejczyk 1 0
Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эхманн Марко 7 0
Piotr Wlazlo 4 0
Гетингер Крыстян 3 0
Koki Hinokio 3 0
Эсселинк Берт 1 1
Kamil Pajnowski 2 0
Тромбка Михал 2 0
Krzysztof Wolkowicz 1 0
Доманьски Мацей 1 0
Leandro VIII 1 0
Брито Рафаэл 1 0
Гийомье Мэтью 1 0
Шкурин Илья 1 0
Стемпень Матеуш 1 0
Кохальски Матеуш 1 0
Lukasz Gerstenstein 1 0

Результаты матчей

Пяст
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сталь Мелец
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

2
5
Пяст
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Сталь Мелец
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

8
13
Пяст
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
35% (6)
59% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Сталь Мелец
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

10
18

Голы по времени матча

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
0
0%
1
9%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
3
43%
2
18%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Пропущено

6
15
0 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
4
27%
61-75
3
50%
3
20%
76-90

Забито

8
15
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
13%
1
7%
1-15
2
25%
3
20%
16-30
1
13%
5
33%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
2
25%
1
7%
76-90

Пропущено

8
10
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
13%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
1
13%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

15
26
8 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
7 Не забивали 5
1
7%
2
8%
1-15
3
20%
4
15%
16-30
4
27%
7
27%
31-45
1
7%
5
19%
46-60
4
27%
2
8%
61-75
2
13%
6
23%
76-90

Пропущено

14
25
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 15
1
7%
1
4%
1-15
0
0%
8
32%
16-30
4
29%
3
12%
31-45
4
29%
1
4%
46-60
2
14%
7
28%
61-75
3
21%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Пяст
(20 матчей)
40%
55%
5%
8 побед 11 ничьих 1 поражение
Лех - Пяст 0:1 Карина Губин - Пяст 2:5 Ягеллония Белосток - Пяст 0:0 Пяст - Карвина 3:0
ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Пяст - Корона Кельце 0:0 Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1 Варта Познань - Пяст 1:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 ГКС Катовице - Пяст 2:2 Заглембе Любин - Пяст 1:1 Пяст - Видзев Лодзь 3:2 Вишиста Краков - Пяст 0:4 Шленск Вроцлав - Пяст 1:0 Пяст - Легия 1:1 Рух Хожув - Пяст 0:3 Радомяк Радом - Пяст 1:1 Пяст - Рух Хожув 0:0 Краковия - Пяст 1:1 Пяст - Ракув 2:1
Сталь Мелец
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Краковия - Сталь Мелец 2:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1
Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1 Гарбарния Краков - Сталь Мелец 2:4 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0 Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:3 Одра Ополе - Сталь Мелец 1:2 Лех - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 3:1 Рух Хожув - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Радомяк Радом 2:0 Ракув - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1

Результаты матчей

Пяст
Сталь Мелец

Точный счет

0:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 40%
0:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
3
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:0
6 раз 35%
1:1
5 раз 29%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Пяст
Сталь Мелец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
2
2
5
1.5
6
2
1
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
5
4
1
9
1.5
3
6
1
9
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
11
6
3
14
1.5
9
8
2
15
2.5
4
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 19 12 5 2 31 - 15 41
2.
Ягеллония Белосток
 19 11 5 3 45 - 27 38
3.
Лех
 19 9 6 4 32 - 25 33
4.
Ракув
 18 9 5 4 35 - 22 32
5.
Легия
 18 9 5 4 29 - 21 32
6.
Погонь Щецин
 19 9 3 7 34 - 23 30
7.
Гурник Забже
 19 7 5 7 22 - 21 26
8.
Заглембе Любин
 19 7 4 8 22 - 31 25
9.
Пяст
 3:0 18 4 12 2 18 - 14 24
10.
Радомяк Радом
 19 6 6 7 24 - 23 24
11.
Сталь Мелец
 0:3 18 6 4 8 25 - 29 22
12.
Видзев Лодзь
 19 6 4 9 22 - 27 22
13.
Пуща Неполомице
 18 5 5 8 24 - 34 20
14.
Варта Познань
 19 4 7 8 20 - 26 19
15.
Корона Кельце
 18 3 9 6 19 - 21 18
16.
Краковия
 18 3 9 6 20 - 28 18
17.
Рух Хожув
 19 1 10 8 22 - 34 13
18.
ЛКС Лодзь
 18 2 4 12 13 - 36 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 9 8 1 0 26 - 7 25
2.
Ракув
 10 7 3 0 21 - 4 24
3.
Лех
 10 6 2 2 22 - 12 20
4.
Легия
 10 6 2 2 18 - 9 20
5.
Шленск Вроцлав
 9 5 3 1 15 - 7 18
6.
Гурник Забже
 9 5 2 2 9 - 6 17
7.
Пуща Неполомице
 10 4 4 2 14 - 14 16
8.
Видзев Лодзь
 9 5 0 4 10 - 11 15
9.
Заглембе Любин
 10 4 3 3 11 - 12 15
10.
Сталь Мелец
 0:3 8 4 2 2 15 - 10 14
11.
Погонь Щецин
 10 4 2 4 21 - 18 14
12.
Пяст
 3:0 8 3 4 1 10 - 6 13
13.
Радомяк Радом
 10 2 5 3 12 - 11 11
14.
Корона Кельце
 8 2 4 2 12 - 10 10
15.
ЛКС Лодзь
 10 2 4 4 10 - 19 10
16.
Рух Хожув
 9 1 5 3 11 - 15 8
17.
Краковия
 9 1 5 3 13 - 19 8
18.
Варта Познань
 9 1 3 5 6 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 10 7 2 1 16 - 8 23
2.
Погонь Щецин
 9 5 1 3 13 - 5 16
3.
Радомяк Радом
 9 4 1 4 12 - 12 13
4.
Лех
 9 3 4 2 10 - 13 13
5.
Варта Познань
 10 3 4 3 14 - 15 13
6.
Ягеллония Белосток
 10 3 4 3 19 - 20 13
7.
Легия
 8 3 3 2 11 - 12 12
8.
Пяст
 3:0 10 1 8 1 8 - 8 11
9.
Заглембе Любин
 9 3 1 5 11 - 19 10
10.
Краковия
 9 2 4 3 7 - 9 10
11.
Гурник Забже
 10 2 3 5 13 - 15 9
12.
Ракув
 8 2 2 4 14 - 18 8
13.
Сталь Мелец
 0:3 10 2 2 6 10 - 19 8
14.
Корона Кельце
 10 1 5 4 7 - 11 8
15.
Видзев Лодзь
 10 1 4 5 12 - 16 7
16.
Рух Хожув
 10 0 5 5 11 - 19 5
17.
Пуща Неполомице
 8 1 1 6 10 - 20 4
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Сталь Мелец Шкурин Илья 8 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 8 (5)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Лех Муравски Радослав 1 7
Рух Хожув Садлок Мацей 8
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 8
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 6
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Гук Томаш получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Гетингер Крыстян получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Пяст
    Ничья
    Сталь Мелец
    1.55
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