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Стадион: .
Флуминенсе
 
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Аль-Ахли Каир
Прогнозы 129
Флуминенсе 89.1% (115)
X 5.4% (7)
Аль-Ахли Каир 5.4% (7)
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Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Ахли Каир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Шахат Хуссейн 1 1
Ашур Имам 1 1
Маалул Али 1 (1) 1

Карточки

Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Ахли Каир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Модест Антони 0 1

Результаты матчей

Флуминенсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Аль-Ахли Каир
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Флуминенсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Аль-Ахли Каир
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Флуминенсе - Гремио 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Сантос - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Коритиба Парана 2:1
Флуминенсе - Сан-Паулу 1:0 Фламенго - Флуминенсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 0:0 Бока Хуниорс - Флуминенсе 1:2 Байя - Флуминенсе 1:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Гойяс 5:3 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Коринтианс 3:3 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 1:2 Куяба - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Васко да Гама - Флуминенсе 4:2 Флуминенсе - Форталеза Сеара 1:0
Аль-Ахли Каир
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Аль-Ахли Каир - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Ахли Каир - Белуиздад 0:0 Янг Африканс - Аль-Ахли Каир 1:1 Аль-Ахли Каир - Смуха 0:0
Аль-Ахли Каир - Медеама 3:0 Эль-Гунах - Аль-Ахли Каир 1:1 Керамика Клеопатра - Аль-Ахли Каир 1:2 Аль-Мокавлон - Аль-Ахли Каир 1:2 Аль-Ахли Каир - Исмаили 3:1 Аль-Ахли Каир - ФК Сент-Джордж 4:0 ФК Сент-Джордж - Аль-Ахли Каир 0:3 Аль-Ахли Каир - Эль-Масри 4:0 Аль-Ахли Каир - ЮСМ Алжир 0:1 Эль-Масри - Аль-Ахли Каир 0:0 Пирамидс - Аль-Ахли Каир 3:0 Аль-Ахли Каир - Харас Эль-Ходуд 1:1 Аль-Мокавлон - Аль-Ахли Каир 1:4 Аль-Ахли Каир - Замалек 4:1 Аль-Иттихад Аль-Cакандари - Аль-Ахли Каир 0:2 Аль-Ахли Каир - Исмаили 1:0

Результаты матчей

Флуминенсе
Аль-Ахли Каир

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Флуминенсе
Аль-Ахли Каир

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Аль-Иттихад Джидда Бензема Карим 2
Урава Ред Схалк Алекс 1
Аль-Иттихад Джидда Канте Н'Голо 1
Аль-Ахли Каир Эль-Шахат Хуссейн 1
Аль-Иттихад Джидда Ромариньо Рикардо 1
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Ахли Каир Модест Антони 1
Леон Тесильо Вильям 1
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. В полуфинальном поединке Клубного чемпионата мира нас ждет интересное противостояние "Флуминенсе" и "Аль-Ахли" Каир. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Флуминенсе - Аль-Ахли Каир от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 декабря 2023, осталось 31 минуту.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 42.6% пользователей.
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Прогнозы 129
Флуминенсе 89.1% (115)
X 5.4% (7)
Аль-Ахли Каир 5.4% (7)
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Где смотреть матч Флуминенсе - Аль-Ахли Каир онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Флуминенсе - Аль-Ахли Каир

Исход игры
Флуминенсе
89.1% (115)
Ничья
5.4% (7)
Аль-Ахли Каир
5.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
63.72% (72)
Меньше
36.28% (41)
Обе команды забьют
Да
66.37% (75)
Нет
33.63% (38)
Популярный счёт
2:1 Флуминенсе
42.6% (55)
1:0 Флуминенсе
20.2% (26)
2:0 Флуминенсе
8.5% (11)
3:1 Флуминенсе
6.2% (8)
1:1 Ничья
3.1% (4)
1:2 Аль-Ахли Каир
3.1% (4)
2:2 Ничья
2.3% (3)
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