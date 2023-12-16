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Стадион: .
Флуминенсе
 
Позже
Аль-Ахли Каир
Прогнозы 43
Флуминенсе 88.4% (38)
X 7% (3)
Аль-Ахли Каир 4.7% (2)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Ахли Каир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Шахат Хуссейн 1 1
Ашур Имам 1 1
Маалул Али 1 (1) 1

Карточки

Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Ахли Каир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Модест Антони 0 1

Результаты матчей

Флуминенсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Аль-Ахли Каир
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Флуминенсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Аль-Ахли Каир
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Флуминенсе - Гремио 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Сантос - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Коритиба Парана 2:1
Флуминенсе - Сан-Паулу 1:0 Фламенго - Флуминенсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 0:0 Бока Хуниорс - Флуминенсе 1:2 Байя - Флуминенсе 1:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Гойяс 5:3 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Коринтианс 3:3 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 1:2 Куяба - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Васко да Гама - Флуминенсе 4:2 Флуминенсе - Форталеза Сеара 1:0

Результаты матчей

Флуминенсе
Аль-Ахли Каир

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Флуминенсе
Аль-Ахли Каир

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Аль-Иттихад Джидда Бензема Карим 2
Урава Ред Схалк Алекс 1
Аль-Иттихад Джидда Канте Н'Голо 1
Аль-Ахли Каир Эль-Шахат Хуссейн 1
Аль-Иттихад Джидда Ромариньо Рикардо 1
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Ахли Каир Модест Антони 1
Леон Тесильо Вильям 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Флуминенсе - Аль-Ахли Каир от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 декабря 2023, осталось 2 дня 10 часов 14 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 43
    Флуминенсе 88.4% (38)
    X 7% (3)
    Аль-Ахли Каир 4.7% (2)
    Все прогнозы
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Флуминенсе - Аль-Ахли Каир онлайн

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    Прогнозы на матч Флуминенсе - Аль-Ахли Каир

    Исход игры
    Флуминенсе
    88.4% (38)
    Ничья
    7% (3)
    Аль-Ахли Каир
    4.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.44% (29)
    Меньше
    32.56% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    69.77% (30)
    Нет
    30.23% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Флуминенсе
    48.8% (21)
    1:0 Флуминенсе
    16.3% (7)
    2:0 Флуминенсе
    14% (6)
    3:1 Флуминенсе
    7% (3)
    1:2 Аль-Ахли Каир / Аль-Иттихад Джидда / Окленд Сити
    4.7% (2)
    2:2 Ничья
    4.7% (2)
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