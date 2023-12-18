  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Колтеску Себастьян
Ботошани
0:1
Второй тайм: 85'
Динамо Бухарест
0'
8' Желтая карточка
Гезали Ламин
21' Желтая карточка
Садику Рияд
0:1
23' Гол
Dennis Politic
25' Желтая карточка
Dennis Politic
45' Желтая карточка
Виргиль Пинсон
57' Желтая карточка
Zeljko Kopic
61' Желтая карточка
Дани Иглесиас
68
Дукан
Рэзван
20
Бензар
Ромарио
44
Садику
Рияд
40
Пий
Джуниор
30
Цигэнашу
Александр
33
Eugen
Gabriel
David
6
Дикан
Виктор
8
Флореску
Эдуард
10
Kablan
N'Goma
60
Иличич
Мирослав
93
Виргиль
Пинсон
1
Голубович
Аднан
5
Лукао
II
23
Патрике
Разван
28
Омавоо
Жозуэ
98
Костин
Кристиан
10
Дани
Иглесиас
16
Илич
Кристиан
20
Antonio
Bordusanu
99
Гезали
Ламин
7
Goncalo
Gregorio
17
Dennis
Politic
Ботошани
Динамо Бухарест

История личных встреч

Ботошани
Динамо Бухарест

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

26 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
10 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

26.9%
61.5%
11.6%
7 побед 16 ничьих 3 победы

Второй тайм

26.9%
34.6%
38.5%
7 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

С
1:0
Л1ГБ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
Л1ГБ
1:0
Л1ГБ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
К
1:3

Голы

Всего голов

22
7

Голов в среднем за матч

1.69
0.54

Среднее время на гол

53
167

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

0.85
1

Среднее время на гол

106
90

Всего голов

33
20

Голов в среднем за матч

1.27
0.77

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

70
117

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флореску Эдуард 7 (3) 0.35
Eugen Gabriel David 3 0.15
Дикан Виктор 2 0.1
Виргиль Пинсон 1 0.05
Шерони Алин 1 0.05
Иличич Мирослав 1 0.05
Дроле Жан-Армель 1 0.05
Роман Михай V 1 0.05
Бензар Ромарио 0 0
Пий Джуниор 0 0
Andrei Dragu 0 0
Adams Friday 0 0
Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Goncalo Gregorio 4 0.2
Dennis Politic 3 0.15
Костин Кристиан 1 0.05
Ларрусеа Горка 1 0.05
Абдалла Хаким 1 0.05
Амзар Йонуц 0 0
Патрике Разван 0 0
Илич Кристиан 0 0
Бани Андрей 0 0

Карточки

Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пий Джуниор 7 1
Мутомбо Габриэль 6 0
Eugen Gabriel David 5 0
Виргиль Пинсон 4 0
Дикан Виктор 4 0
Дроле Жан-Армель 2 1
Шерони Алин 3 0
Патаке Андрей 3 0
Флореску Эдуард 3 0
Олинга Фабрис 1 1
Алекса Дан 2 0
Камара Секу 2 0
Цигэнашу Александр 2 0
Дукан Рэзван 2 0
Andrei Dragu 2 0
Бензар Ромарио 1 0
Касап Карло 1 0
Садику Рияд 1 0
Петро Чарльз 1 0
Забу Сирил 1 0
Kablan N'Goma 1 0
Чиоу Мариус Лулиан 1 0
Iulian Carausu 1 0
Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dennis Politic 6 0
Амзар Йонуц 6 0
Рошу Нелуц 5 0
Моура Габриэл 4 0
Ларрусеа Горка 4 0
Бена Квентин 4 0
Бани Андрей 4 0
Буркэ Овидиу 3 0
Илич Кристиан 3 0
Лукао II 3 0
Патрике Разван 2 0
Голубович Аднан 2 0
Гезали Ламин 2 0
Омавоо Жозуэ 2 0
Рошу Юлиан 1 0
Дани Иглесиас 1 0
Абдалла Хаким 1 0
Костин Кристиан 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Andrei Florescu 1 0
Zeljko Kopic 1 0

Результаты матчей

Ботошани
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Динамо Бухарест
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)

Сухие победы

0
6

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

8
5
Ботошани
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Динамо Бухарест
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

19
10

Упущенные победы

4
2
Ботошани
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Динамо Бухарест
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

19
12

Упущенные победы

12
7

Голы по времени матча

Забито

8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
15 Не забивали 13
0
0%
2
25%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
3
38%
1
13%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

13
18
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
3
23%
3
17%
1-15
3
23%
4
22%
16-30
2
15%
3
17%
31-45
4
31%
3
17%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
8%
4
22%
76-90

Забито

11
2
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 17
1
9%
1
50%
1-15
1
9%
1
50%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

23
13
7 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
9%
1
8%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
3
13%
3
23%
31-45
5
22%
3
23%
46-60
5
22%
1
8%
61-75
6
26%
5
38%
76-90

Забито

19
10
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 11
1
5%
3
30%
1-15
3
16%
2
20%
16-30
5
26%
1
10%
31-45
5
26%
2
20%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
16%
2
20%
76-90

Пропущено

36
31
15 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 17
5
14%
4
13%
1-15
5
14%
4
13%
16-30
5
14%
6
19%
31-45
9
25%
6
19%
46-60
5
14%
2
6%
61-75
7
19%
9
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ботошани
(20 матчей)
40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 поражений
У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1
Ботошани - Волунтари 3:3 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 КСМ Александрия - Ботошани 2:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Сепси - Ботошани 5:2 Ботошани - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Ботошани - УТА Арад 2:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2
Динамо Бухарест
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1
Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 УТА Арад - Динамо Бухарест 2:1 Бихор Орадя - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Сепси 0:3

Результаты матчей

Ботошани
Динамо Бухарест

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
7 раз 70%
1
3 раза 30%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
2:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
4:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
0
11 раз 58%
1
7 раз 37%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ботошани
Динамо Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
3
7
3
6
1.5
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
4
2
8
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
8
11
5
14
1.5
1
18
1
18
2.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 20 12 5 3 35 - 19 41
2.
ЧФР Клуж
 20 9 6 5 33 - 21 33
3.
Университатя Крайова
 20 9 6 5 29 - 21 33
4.
Рапид Бухарест
 20 8 8 4 34 - 22 32
5.
Сепси
 20 8 5 7 26 - 24 29
6.
Фарул Констанца
 20 8 5 7 30 - 31 29
7.
Университатя Клуж
 20 7 8 5 28 - 27 29
8.
Германнштадт
 20 6 10 4 26 - 22 28
9.
Петролул Плоешти
 20 5 12 3 22 - 20 27
10.
Оцелул Галац
 20 5 11 4 22 - 20 26
11.
У Крайова 1948
 20 7 3 10 31 - 33 24
12.
Волунтари
 20 6 6 8 26 - 33 24
13.
Политехника Яссы
 20 5 8 7 24 - 28 23
14.
УТА Арад
 20 5 8 7 21 - 26 23
15.
Динамо Бухарест
 1:0 20 3 4 13 11 - 31 13
16.
Ботошани
 0:1 20 0 9 11 18 - 38 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 10 6 4 0 16 - 4 22
2.
Университатя Крайова
 10 6 3 1 17 - 8 21
3.
ФКСБ
 10 6 2 2 16 - 9 20
4.
Германнштадт
 10 5 4 1 17 - 9 19
5.
Сепси
 10 5 4 1 15 - 11 19
6.
Рапид Бухарест
 10 5 2 3 20 - 13 17
7.
Фарул Констанца
 10 4 4 2 17 - 12 16
8.
УТА Арад
 10 4 3 3 12 - 12 15
9.
Петролул Плоешти
 10 3 6 1 14 - 13 15
10.
У Крайова 1948
 10 4 1 5 21 - 20 13
11.
Волунтари
 10 3 2 5 12 - 16 11
12.
Политехника Яссы
 10 2 5 3 12 - 16 11
13.
Университатя Клуж
 10 2 3 5 9 - 15 9
14.
Оцелул Галац
 10 1 5 4 9 - 14 8
15.
Динамо Бухарест
 1:0 10 1 3 6 3 - 12 6
16.
Ботошани
 0:1 10 0 6 4 8 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 10 6 3 1 19 - 10 21
2.
Университатя Клуж
 10 5 5 0 19 - 12 20
3.
Оцелул Галац
 10 4 6 0 13 - 6 18
4.
Рапид Бухарест
 10 3 6 1 14 - 9 15
5.
Фарул Констанца
 10 4 1 5 13 - 19 13
6.
Волунтари
 10 3 4 3 14 - 17 13
7.
Политехника Яссы
 10 3 3 4 12 - 12 12
8.
Университатя Крайова
 10 3 3 4 12 - 13 12
9.
Петролул Плоешти
 10 2 6 2 8 - 7 12
10.
ЧФР Клуж
 10 3 2 5 17 - 17 11
11.
У Крайова 1948
 10 3 2 5 10 - 13 11
12.
Сепси
 10 3 1 6 11 - 13 10
13.
Германнштадт
 10 1 6 3 9 - 13 9
14.
УТА Арад
 10 1 5 4 9 - 14 8
15.
Динамо Бухарест
 1:0 10 2 1 7 8 - 19 7
16.
Ботошани
 0:1 10 0 3 7 10 - 24 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 10 (2)
Университатя Клуж Нистор Дан 9 (6)
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (5)
Оцелул Галац Alexandru Pop 9 (1)
ФКСБ Коман Флоринел 7 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 6
Ботошани Пий Джуниор 1 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 5
Петролул Плоешти Папп Пол 1 6
Фарул Констанца Попеску Михай 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Ботошани
    Ничья
    Динамо Бухарест
    28.00
    Реклама, betcity.ru
    5.30
    Реклама, betcity.ru
    3.00
    Реклама, tennisi.bet
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ботошани 0:1 Динамо Бухарест онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ботошани
    Динамо Бухарест
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     