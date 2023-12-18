Тур: 20. Стадион: Муниципальный, Ботошани. Главный судья: Колтеску Себастьян
0:1
Второй тайм: 85'
0'
8' Желтая карточкаГезали Ламин
21' Желтая карточкаСадику Рияд
0:1
23' ГолDennis Politic
25' Желтая карточкаDennis Politic
45' Желтая карточкаВиргиль Пинсон
57' Желтая карточкаZeljko Kopic
61' Желтая карточкаДани Иглесиас
Ход матча
8'
21'
23'
25'
45'
57'
61'
Владение мячом
68
Дукан
Рэзван
44
Садику
Рияд
40
Пий
Джуниор
5
Лукао
II
28
Омавоо
Жозуэ
99
Гезали
Ламин
- Основной состав
-
68 Дукан РэзванВратарь
- Защитник
-
44 Садику РиядЗащитник
-
40 Пий ДжуниорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Петро ЧарльзПолузащитник
-
98 Касап КарлоПолузащитник
- Нападающий
-
12 Adams Friday
-
23 Andrei Dragu
-
Главный тренер: Mihai Ciobanu
- Основной состав
- Вратарь
-
5 Лукао IIЗащитник
- Защитник
-
28 Омавоо ЖозуэЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Гезали ЛаминНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Гиафер ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Борча ЙоанПолузащитник
-
30 Рошу НелуцПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Копич Желько
История личных встреч
Ботошани
Динамо Бухарест
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
26 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
10 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
26.9%
61.5%
11.6%
7 побед 16 ничьих 3 победы
Второй тайм
26.9%
34.6%
38.5%
7 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
7
Голов в среднем за матч
1.69
0.54
Среднее время на гол
53
167
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
0.85
1
Среднее время на гол
106
90
Всего голов
33
20
Голов в среднем за матч
1.27
0.77
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
70
117
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флореску Эдуард
|7 (3)
|0.35
|Eugen Gabriel David
|3
|0.15
|Дикан Виктор
|2
|0.1
|Виргиль Пинсон
|1
|0.05
|Шерони Алин
|1
|0.05
|Иличич Мирослав
|1
|0.05
|Дроле Жан-Армель
|1
|0.05
|Роман Михай V
|1
|0.05
|Бензар Ромарио
|0
|0
|Пий Джуниор
|0
|0
|Andrei Dragu
|0
|0
|Adams Friday
|0
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Goncalo Gregorio
|4
|0.2
|Dennis Politic
|3
|0.15
|Костин Кристиан
|1
|0.05
|Ларрусеа Горка
|1
|0.05
|Абдалла Хаким
|1
|0.05
|Амзар Йонуц
|0
|0
|Патрике Разван
|0
|0
|Илич Кристиан
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пий Джуниор
|7
|1
|Мутомбо Габриэль
|6
|0
|Eugen Gabriel David
|5
|0
|Виргиль Пинсон
|4
|0
|Дикан Виктор
|4
|0
|Дроле Жан-Армель
|2
|1
|Шерони Алин
|3
|0
|Патаке Андрей
|3
|0
|Флореску Эдуард
|3
|0
|Олинга Фабрис
|1
|1
|Алекса Дан
|2
|0
|Камара Секу
|2
|0
|Цигэнашу Александр
|2
|0
|Дукан Рэзван
|2
|0
|Andrei Dragu
|2
|0
|Бензар Ромарио
|1
|0
|Касап Карло
|1
|0
|Садику Рияд
|1
|0
|Петро Чарльз
|1
|0
|Забу Сирил
|1
|0
|Kablan N'Goma
|1
|0
|Чиоу Мариус Лулиан
|1
|0
|Iulian Carausu
|1
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dennis Politic
|6
|0
|Амзар Йонуц
|6
|0
|Рошу Нелуц
|5
|0
|Моура Габриэл
|4
|0
|Ларрусеа Горка
|4
|0
|Бена Квентин
|4
|0
|Бани Андрей
|4
|0
|Буркэ Овидиу
|3
|0
|Илич Кристиан
|3
|0
|Лукао II
|3
|0
|Патрике Разван
|2
|0
|Голубович Аднан
|2
|0
|Гезали Ламин
|2
|0
|Омавоо Жозуэ
|2
|0
|Рошу Юлиан
|1
|0
|Дани Иглесиас
|1
|0
|Абдалла Хаким
|1
|0
|Костин Кристиан
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Andrei Florescu
|1
|0
|Zeljko Kopic
|1
|0
Результаты матчей
Ботошани
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Динамо Бухарест
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Сухие победы
0
6
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
8
5
Ботошани
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Динамо Бухарест
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
19
10
Упущенные победы
4
2
Ботошани
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Динамо Бухарест
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
19
12
Упущенные победы
12
7
Голы по времени матча
Забито
8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
15 Не забивали 13
0
0%
2
25%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
3
38%
1
13%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
13
18
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
3
23%
3
17%
1-15
3
23%
4
22%
16-30
2
15%
3
17%
31-45
4
31%
3
17%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
8%
4
22%
76-90
Забито
11
2
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 17
1
9%
1
50%
1-15
1
9%
1
50%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
23
13
7 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
9%
1
8%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
3
13%
3
23%
31-45
5
22%
3
23%
46-60
5
22%
1
8%
61-75
6
26%
5
38%
76-90
Забито
19
10
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 11
1
5%
3
30%
1-15
3
16%
2
20%
16-30
5
26%
1
10%
31-45
5
26%
2
20%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
16%
2
20%
76-90
Пропущено
36
31
15 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 17
5
14%
4
13%
1-15
5
14%
4
13%
16-30
5
14%
6
19%
31-45
9
25%
6
19%
46-60
5
14%
2
6%
61-75
7
19%
9
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 поражений
У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1
Ботошани - Волунтари 3:3 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 КСМ Александрия - Ботошани 2:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Сепси - Ботошани 5:2 Ботошани - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Ботошани - УТА Арад 2:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2
Динамо Бухарест
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1
Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 УТА Арад - Динамо Бухарест 2:1 Бихор Орадя - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Сепси 0:3
Результаты матчей
Ботошани
Динамо Бухарест
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
7 раз 70%
1
3 раза 30%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
2:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
4:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
0
11 раз 58%
1
7 раз 37%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ботошани
Динамо Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
37
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
54
28
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
811
514
118
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|12
|5
|3
|35 - 19
|41
|2.
|20
|9
|6
|5
|33 - 21
|33
|3.
|20
|9
|6
|5
|29 - 21
|33
|4.
|20
|8
|8
|4
|34 - 22
|32
|5.
|20
|8
|5
|7
|26 - 24
|29
|6.
|20
|8
|5
|7
|30 - 31
|29
|7.
|20
|7
|8
|5
|28 - 27
|29
|8.
|20
|6
|10
|4
|26 - 22
|28
|9.
|20
|5
|12
|3
|22 - 20
|27
|10.
|20
|5
|11
|4
|22 - 20
|26
|11.
|20
|7
|3
|10
|31 - 33
|24
|12.
|20
|6
|6
|8
|26 - 33
|24
|13.
|20
|5
|8
|7
|24 - 28
|23
|14.
|20
|5
|8
|7
|21 - 26
|23
|15.
|1:0
|20
|3
|4
|13
|11 - 31
|13
|16.
|0:1
|20
|0
|9
|11
|18 - 38
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|4
|0
|16 - 4
|22
|2.
|10
|6
|3
|1
|17 - 8
|21
|3.
|10
|6
|2
|2
|16 - 9
|20
|4.
|10
|5
|4
|1
|17 - 9
|19
|5.
|10
|5
|4
|1
|15 - 11
|19
|6.
|10
|5
|2
|3
|20 - 13
|17
|7.
|10
|4
|4
|2
|17 - 12
|16
|8.
|10
|4
|3
|3
|12 - 12
|15
|9.
|10
|3
|6
|1
|14 - 13
|15
|10.
|10
|4
|1
|5
|21 - 20
|13
|11.
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|12.
|10
|2
|5
|3
|12 - 16
|11
|13.
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|14.
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|15.
|1:0
|10
|1
|3
|6
|3 - 12
|6
|16.
|0:1
|10
|0
|6
|4
|8 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|3
|1
|19 - 10
|21
|2.
|10
|5
|5
|0
|19 - 12
|20
|3.
|10
|4
|6
|0
|13 - 6
|18
|4.
|10
|3
|6
|1
|14 - 9
|15
|5.
|10
|4
|1
|5
|13 - 19
|13
|6.
|10
|3
|4
|3
|14 - 17
|13
|7.
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|8.
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|9.
|10
|2
|6
|2
|8 - 7
|12
|10.
|10
|3
|2
|5
|17 - 17
|11
|11.
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|12.
|10
|3
|1
|6
|11 - 13
|10
|13.
|10
|1
|6
|3
|9 - 13
|9
|14.
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|15.
|1:0
|10
|2
|1
|7
|8 - 19
|7
|16.
|0:1
|10
|0
|3
|7
|10 - 24
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|10 (2)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|9 (6)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (5)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|9 (1)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|7 (8)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 5
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 6
|Фарул Констанца
|Попеску Михай
|7