Тур: 20. Стадион: Муниципальный, Ботошани. Главный судья: Колтеску Себастьян
0:2
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаГезали Ламин
21' Желтая карточкаСадику Рияд
0:1
23' ГолDennis Politic
25' Желтая карточкаDennis Politic
45' Желтая карточкаВиргиль Пинсон
57' Желтая карточкаZeljko Kopic
61' Желтая карточкаДани Иглесиас
0:2
90' ГолАбдалла Хаким
90'+5
Ход матча
8'
21'
23'
25'
45'
57'
61'
90'
0:2
Владение мячом
68
Дукан
Рэзван
44
Садику
Рияд
40
Пий
Джуниор
5
Лукао
II
28
Омавоо
Жозуэ
99
Гезали
Ламин
- Основной состав
-
68 Дукан РэзванВратарь
- Защитник
-
44 Садику РиядЗащитник
-
40 Пий ДжуниорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Петро ЧарльзПолузащитник
-
98 Касап КарлоПолузащитник
- Нападающий
-
12 Adams Friday
-
23 Andrei Dragu
-
Главный тренер: Mihai Ciobanu
- Основной состав
- Вратарь
-
5 Лукао IIЗащитник
- Защитник
-
28 Омавоо ЖозуэЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Гезали ЛаминНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Гиафер ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Борча ЙоанПолузащитник
-
30 Рошу НелуцПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Копич Желько
История личных встреч
Ботошани
Динамо Бухарест
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
26 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
10 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
26.9%
61.5%
11.6%
7 побед 16 ничьих 3 победы
Второй тайм
26.9%
34.6%
38.5%
7 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
7
Голов в среднем за матч
1.69
0.54
Среднее время на гол
53
167
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
0.85
1
Среднее время на гол
106
90
Всего голов
33
20
Голов в среднем за матч
1.27
0.77
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
70
117
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флореску Эдуард
|7 (3)
|0.35
|Eugen Gabriel David
|3
|0.15
|Дикан Виктор
|2
|0.1
|Виргиль Пинсон
|1
|0.05
|Шерони Алин
|1
|0.05
|Иличич Мирослав
|1
|0.05
|Дроле Жан-Армель
|1
|0.05
|Роман Михай V
|1
|0.05
|Бензар Ромарио
|0
|0
|Пий Джуниор
|0
|0
|Andrei Dragu
|0
|0
|Adams Friday
|0
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Goncalo Gregorio
|4
|0.2
|Dennis Politic
|3
|0.15
|Абдалла Хаким
|2
|0.1
|Костин Кристиан
|1
|0.05
|Ларрусеа Горка
|1
|0.05
|Амзар Йонуц
|0
|0
|Патрике Разван
|0
|0
|Илич Кристиан
|0
|0
|Омавоо Жозуэ
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пий Джуниор
|7
|1
|Мутомбо Габриэль
|6
|0
|Eugen Gabriel David
|5
|0
|Виргиль Пинсон
|4
|0
|Дикан Виктор
|4
|0
|Дроле Жан-Армель
|2
|1
|Шерони Алин
|3
|0
|Патаке Андрей
|3
|0
|Флореску Эдуард
|3
|0
|Олинга Фабрис
|1
|1
|Алекса Дан
|2
|0
|Камара Секу
|2
|0
|Цигэнашу Александр
|2
|0
|Дукан Рэзван
|2
|0
|Andrei Dragu
|2
|0
|Бензар Ромарио
|1
|0
|Касап Карло
|1
|0
|Садику Рияд
|1
|0
|Петро Чарльз
|1
|0
|Забу Сирил
|1
|0
|Kablan N'Goma
|1
|0
|Чиоу Мариус Лулиан
|1
|0
|Iulian Carausu
|1
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dennis Politic
|6
|0
|Амзар Йонуц
|6
|0
|Рошу Нелуц
|5
|0
|Моура Габриэл
|4
|0
|Ларрусеа Горка
|4
|0
|Бена Квентин
|4
|0
|Бани Андрей
|4
|0
|Буркэ Овидиу
|3
|0
|Илич Кристиан
|3
|0
|Лукао II
|3
|0
|Патрике Разван
|2
|0
|Голубович Аднан
|2
|0
|Гезали Ламин
|2
|0
|Омавоо Жозуэ
|2
|0
|Рошу Юлиан
|1
|0
|Дани Иглесиас
|1
|0
|Абдалла Хаким
|1
|0
|Костин Кристиан
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Andrei Florescu
|1
|0
|Zeljko Kopic
|1
|0
Результаты матчей
Ботошани
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Динамо Бухарест
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Сухие победы
0
6
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
8
5
Ботошани
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Динамо Бухарест
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
19
10
Упущенные победы
4
2
Ботошани
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Динамо Бухарест
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
25% (5)
25% (5)
Сухие победы
2
7
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
19
12
Упущенные победы
12
7
Голы по времени матча
Забито
8
10
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
16 Не забивали 13
0
0%
2
20%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
3
38%
1
10%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
15
18
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
20%
3
17%
1-15
4
27%
4
22%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
4
27%
3
17%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
13%
4
22%
76-90
Забито
11
2
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 18
1
9%
1
50%
1-15
1
9%
1
50%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
23
13
7 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
9%
1
8%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
3
13%
3
23%
31-45
5
22%
3
23%
46-60
5
22%
1
8%
61-75
6
26%
5
38%
76-90
Забито
19
12
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 11
1
5%
3
25%
1-15
3
16%
3
25%
16-30
5
26%
1
8%
31-45
5
26%
2
17%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
16%
3
25%
76-90
Пропущено
38
31
16 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 17
5
13%
4
13%
1-15
6
16%
4
13%
16-30
5
13%
6
19%
31-45
9
24%
6
19%
46-60
5
13%
2
6%
61-75
8
21%
9
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 поражений
У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1
Ботошани - Волунтари 3:3 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 КСМ Александрия - Ботошани 2:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Сепси - Ботошани 5:2 Ботошани - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Ботошани - УТА Арад 2:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2
Динамо Бухарест
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1
Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 УТА Арад - Динамо Бухарест 2:1 Бихор Орадя - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Сепси 0:3
Результаты матчей
Ботошани
Динамо Бухарест
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
7 раз 70%
1
3 раза 30%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:2
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:1
3 раза 15%
0:2
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 40%
1
7 раз 35%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
0
11 раз 55%
1
7 раз 35%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ботошани
Динамо Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
37
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
28
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
128
Больше Меньше
911
515
218
119
119
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|10 (2)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|9 (6)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (5)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|9 (1)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|7 (8)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 5
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 6
|Фарул Констанца
|Попеску Михай
|7