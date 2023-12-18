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  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Колтеску Себастьян
Ботошани
0:2
Конец матча
Динамо Бухарест
0'
8' Желтая карточка
Гезали Ламин
21' Желтая карточка
Садику Рияд
0:1
23' Гол
Dennis Politic
25' Желтая карточка
Dennis Politic
45' Желтая карточка
Виргиль Пинсон
57' Желтая карточка
Zeljko Kopic
61' Желтая карточка
Дани Иглесиас
0:2
90' Гол
Абдалла Хаким
90'+5
68
Дукан
Рэзван
20
Бензар
Ромарио
44
Садику
Рияд
40
Пий
Джуниор
30
Цигэнашу
Александр
33
Eugen
Gabriel
David
6
Дикан
Виктор
8
Флореску
Эдуард
10
Kablan
N'Goma
60
Иличич
Мирослав
93
Виргиль
Пинсон
1
Голубович
Аднан
5
Лукао
II
23
Патрике
Разван
28
Омавоо
Жозуэ
98
Костин
Кристиан
10
Дани
Иглесиас
16
Илич
Кристиан
20
Antonio
Bordusanu
99
Гезали
Ламин
7
Goncalo
Gregorio
17
Dennis
Politic
Ботошани
Динамо Бухарест

История личных встреч

Ботошани
Динамо Бухарест

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

26 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
10 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

26.9%
61.5%
11.6%
7 побед 16 ничьих 3 победы

Второй тайм

26.9%
34.6%
38.5%
7 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

С
1:0
Л1ГБ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
Л1ГБ
1:0
Л1ГБ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
К
1:3

Голы

Всего голов

22
7

Голов в среднем за матч

1.69
0.54

Среднее время на гол

53
167

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

0.85
1

Среднее время на гол

106
90

Всего голов

33
20

Голов в среднем за матч

1.27
0.77

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

70
117

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флореску Эдуард 7 (3) 0.35
Eugen Gabriel David 3 0.15
Дикан Виктор 2 0.1
Виргиль Пинсон 1 0.05
Шерони Алин 1 0.05
Иличич Мирослав 1 0.05
Дроле Жан-Армель 1 0.05
Роман Михай V 1 0.05
Бензар Ромарио 0 0
Пий Джуниор 0 0
Andrei Dragu 0 0
Adams Friday 0 0
Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Goncalo Gregorio 4 0.2
Dennis Politic 3 0.15
Абдалла Хаким 2 0.1
Костин Кристиан 1 0.05
Ларрусеа Горка 1 0.05
Амзар Йонуц 0 0
Патрике Разван 0 0
Илич Кристиан 0 0
Омавоо Жозуэ 0 0
Бани Андрей 0 0

Карточки

Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пий Джуниор 7 1
Мутомбо Габриэль 6 0
Eugen Gabriel David 5 0
Виргиль Пинсон 4 0
Дикан Виктор 4 0
Дроле Жан-Армель 2 1
Шерони Алин 3 0
Патаке Андрей 3 0
Флореску Эдуард 3 0
Олинга Фабрис 1 1
Алекса Дан 2 0
Камара Секу 2 0
Цигэнашу Александр 2 0
Дукан Рэзван 2 0
Andrei Dragu 2 0
Бензар Ромарио 1 0
Касап Карло 1 0
Садику Рияд 1 0
Петро Чарльз 1 0
Забу Сирил 1 0
Kablan N'Goma 1 0
Чиоу Мариус Лулиан 1 0
Iulian Carausu 1 0
Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dennis Politic 6 0
Амзар Йонуц 6 0
Рошу Нелуц 5 0
Моура Габриэл 4 0
Ларрусеа Горка 4 0
Бена Квентин 4 0
Бани Андрей 4 0
Буркэ Овидиу 3 0
Илич Кристиан 3 0
Лукао II 3 0
Патрике Разван 2 0
Голубович Аднан 2 0
Гезали Ламин 2 0
Омавоо Жозуэ 2 0
Рошу Юлиан 1 0
Дани Иглесиас 1 0
Абдалла Хаким 1 0
Костин Кристиан 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Andrei Florescu 1 0
Zeljko Kopic 1 0

Результаты матчей

Ботошани
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Динамо Бухарест
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)

Сухие победы

0
6

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

8
5
Ботошани
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Динамо Бухарест
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

19
10

Упущенные победы

4
2
Ботошани
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Динамо Бухарест
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
25% (5)
25% (5)

Сухие победы

2
7

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

19
12

Упущенные победы

12
7

Голы по времени матча

Забито

8
10
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
16 Не забивали 13
0
0%
2
20%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
3
38%
1
10%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

15
18
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
20%
3
17%
1-15
4
27%
4
22%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
4
27%
3
17%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
13%
4
22%
76-90

Забито

11
2
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 18
1
9%
1
50%
1-15
1
9%
1
50%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

23
13
7 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
9%
1
8%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
3
13%
3
23%
31-45
5
22%
3
23%
46-60
5
22%
1
8%
61-75
6
26%
5
38%
76-90

Забито

19
12
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 11
1
5%
3
25%
1-15
3
16%
3
25%
16-30
5
26%
1
8%
31-45
5
26%
2
17%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
16%
3
25%
76-90

Пропущено

38
31
16 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 17
5
13%
4
13%
1-15
6
16%
4
13%
16-30
5
13%
6
19%
31-45
9
24%
6
19%
46-60
5
13%
2
6%
61-75
8
21%
9
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ботошани
(20 матчей)
40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 поражений
У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1
Ботошани - Волунтари 3:3 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 КСМ Александрия - Ботошани 2:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Сепси - Ботошани 5:2 Ботошани - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Ботошани - УТА Арад 2:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2
Динамо Бухарест
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1
Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 УТА Арад - Динамо Бухарест 2:1 Бихор Орадя - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Сепси 0:3

Результаты матчей

Ботошани
Динамо Бухарест

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
7 раз 70%
1
3 раза 30%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:2
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:1
3 раза 15%
0:2
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 40%
1
7 раз 35%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
0
11 раз 55%
1
7 раз 35%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ботошани
Динамо Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
3
7
3
7
1.5
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
4
2
8
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
8
0.5
Больше Меньше
9
11
5
15
1.5
2
18
1
19
2.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 20 12 5 3 35 - 19 41
2.
ЧФР Клуж
 20 9 6 5 33 - 21 33
3.
Университатя Крайова
 20 9 6 5 29 - 21 33
4.
Рапид Бухарест
 20 8 8 4 34 - 22 32
5.
Сепси
 20 8 5 7 26 - 24 29
6.
Фарул Констанца
 20 8 5 7 30 - 31 29
7.
Университатя Клуж
 20 7 8 5 28 - 27 29
8.
Германнштадт
 20 6 10 4 26 - 22 28
9.
Петролул Плоешти
 20 5 12 3 22 - 20 27
10.
Оцелул Галац
 20 5 11 4 22 - 20 26
11.
У Крайова 1948
 20 7 3 10 31 - 33 24
12.
Волунтари
 20 6 6 8 26 - 33 24
13.
Политехника Яссы
 20 5 8 7 24 - 28 23
14.
УТА Арад
 20 5 8 7 21 - 26 23
15.
Динамо Бухарест
 20 3 4 13 12 - 31 13
16.
Ботошани
 20 0 9 11 18 - 39 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 10 6 4 0 16 - 4 22
2.
Университатя Крайова
 10 6 3 1 17 - 8 21
3.
ФКСБ
 10 6 2 2 16 - 9 20
4.
Германнштадт
 10 5 4 1 17 - 9 19
5.
Сепси
 10 5 4 1 15 - 11 19
6.
Рапид Бухарест
 10 5 2 3 20 - 13 17
7.
Фарул Констанца
 10 4 4 2 17 - 12 16
8.
УТА Арад
 10 4 3 3 12 - 12 15
9.
Петролул Плоешти
 10 3 6 1 14 - 13 15
10.
У Крайова 1948
 10 4 1 5 21 - 20 13
11.
Волунтари
 10 3 2 5 12 - 16 11
12.
Политехника Яссы
 10 2 5 3 12 - 16 11
13.
Университатя Клуж
 10 2 3 5 9 - 15 9
14.
Оцелул Галац
 10 1 5 4 9 - 14 8
15.
Динамо Бухарест
 10 1 3 6 3 - 12 6
16.
Ботошани
 10 0 6 4 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 10 6 3 1 19 - 10 21
2.
Университатя Клуж
 10 5 5 0 19 - 12 20
3.
Оцелул Галац
 10 4 6 0 13 - 6 18
4.
Рапид Бухарест
 10 3 6 1 14 - 9 15
5.
Фарул Констанца
 10 4 1 5 13 - 19 13
6.
Волунтари
 10 3 4 3 14 - 17 13
7.
Политехника Яссы
 10 3 3 4 12 - 12 12
8.
Университатя Крайова
 10 3 3 4 12 - 13 12
9.
Петролул Плоешти
 10 2 6 2 8 - 7 12
10.
ЧФР Клуж
 10 3 2 5 17 - 17 11
11.
У Крайова 1948
 10 3 2 5 10 - 13 11
12.
Сепси
 10 3 1 6 11 - 13 10
13.
Германнштадт
 10 1 6 3 9 - 13 9
14.
УТА Арад
 10 1 5 4 9 - 14 8
15.
Динамо Бухарест
 10 2 1 7 9 - 19 7
16.
Ботошани
 10 0 3 7 10 - 24 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 10 (2)
Университатя Клуж Нистор Дан 9 (6)
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (5)
Оцелул Галац Alexandru Pop 9 (1)
ФКСБ Коман Флоринел 7 (8)
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Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 6
Ботошани Пий Джуниор 1 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 5
Петролул Плоешти Папп Пол 1 6
Фарул Констанца Попеску Михай 7
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