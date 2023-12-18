Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Cristian Costin создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Команда Динамо Бухарест имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Виргиль Пинсон получает желтую карточку за толчок соперника.

50' Дани Иглесиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Dennis Politic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Виргиль Пинсон наказан за толчок Cristian Costin

48' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Ботошани

46' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Ботошани

46' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

41' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

40' Дани Иглесиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

38' Бензар Ромарио из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Илич Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Kablan N'Goma навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Иличич Мирослав нанес удар головой, но Adnan Golubovic спокойно отбил мяч.

35' Бензар Ромарио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Бензар Ромарио из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Дикан Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Пий Джуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Флореску Эдуард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Лукао II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Goncalo Gregorio создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Матч возобновлен

22' Goncalo Gregorio на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Садику Рияд совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

21' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

19' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

18' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Динамо Бухарест пробьет пенальти!

16' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Динамо Бухарест

14' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

11' Матч возобновлен

11' Ох, нехорошо это выглядит. Омавоо Жозуэ получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Омавоо Жозуэ на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Флореску Эдуард из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Гезали Ламин тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

8' Виргиль Пинсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Флореску Эдуард не смог попасть в створ ударом издали

8' Виргиль Пинсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Дикан Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

1' Илич Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Омавоо Жозуэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Ботошани начинает с центра поля