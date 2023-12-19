Тур: 21. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Попа Каталин
2:0
Второй тайм: 90+'
0'
5' Желтая карточкаБауса Хуан
12' Желтая карточкаGabriel Compagnucci
61' Желтая карточкаКицу Аурелиан
1:0
78' ГолАким Влад
88' Желтая карточкаОмрани Билель
89' Желтая карточкаFlorin Pirvu
2:0
90' ГолVladislav Blanuta
90' Желтая карточкаЖаир
Ход матча
5'
61'
78'
1:0
88'
89'
90'
90'
Владение мячом
51
Сидибе
Секу
10
Бауса
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Поп ВладПолузащитник
-
79 Бута ГабриэлПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Giovanni Costantino
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
8 ЖаирНападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
-
22 Раду ДенисЗащитник
-
10 Роман МихайНападающий
- Нападающий
-
-
93 Zoran Mitrov
-
-
-
14 David Vraciu
-
Главный тренер: Florin Pirvu
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
У Крайова 1948
Петролул Плоешти
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
60
Бомбардиры внутри турнира
У Крайова 1948
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кицу Аурелиан
|9
|0.43
|Бауса Хуан
|4 (1)
|0.19
|Ван Дурмен Бенжамен
|4
|0.19
|Сидибе Секу
|3 (1)
|0.14
|Vladislav Blanuta
|3
|0.14
|Лакруа Лео
|3
|0.14
|William Baeten
|2
|0.1
|Бахасса Яссин
|1
|0.05
|Албу Константин
|1
|0.05
|Аким Влад
|1
|0.05
|Ибрагим Джибрил
|1
|0.05
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
|Маскареньяс Матеус
|0
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жаир
|5
|0.24
|Грозав Георге-Теодор
|5 (1)
|0.24
|Муси Александру Мариан
|3
|0.14
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|0.14
|Тичу Валентин Константин
|1
|0.05
|Петрович Зоран
|1
|0.05
|Будеску Константин
|1 (1)
|0.05
|Папп Пол
|1
|0.05
|Хужа Мариан Фернандо
|1
|0.05
|Думитриу Лучан
|0
|0
|Seniko Doua
|0
|0
Карточки
У Крайова 1948
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Падула Андреа
|5
|1
|Лакруа Лео
|3
|1
|Маскареньяс Матеус
|3
|1
|Gabriel Compagnucci
|4
|0
|Бахасса Яссин
|4
|0
|Кицу Аурелиан
|3
|0
|Аким Влад
|3
|0
|William Baeten
|3
|0
|Асамоа Самуэль
|2
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0
|Бауса Хуан
|2
|0
|Албу Константин
|2
|0
|Radu Alexandru Negru
|2
|0
|Giovanni Costantino
|2
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Энрикеш Данни
|1
|0
|Бута Габриэл
|1
|0
|Vladislav Blanuta
|1
|0
|Поп Влад
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
|Ибрагим Джибрил
|1
|0
|Ion-Cristian Gurau
|1
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|6
|1
|Seniko Doua
|7
|0
|Мейхерс Барт
|5
|0
|Тичу Валентин Константин
|3
|1
|Думитриу Лучан
|4
|0
|Диоманде Исмаэль
|2
|1
|Guilherme Gomes Garutti
|1
|1
|Грозав Георге-Теодор
|2
|0
|Ханка Серджу
|2
|0
|Жефферсон IV
|2
|0
|Жаир
|1
|0
|Зима Лукаш
|1
|0
|Омрани Билель
|1
|0
|Иробисо Кристиан Окечукву
|1
|0
|Петрович Зоран
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Pedro Justiniano
|1
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|1
|0
|Муси Александру Мариан
|1
|0
|Zoran Mitrov
|1
|0
|Iustin Raducan
|1
|0
|Florin Pirvu
|1
|0
Результаты матчей
У Крайова 1948
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Петролул Плоешти
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
10
3
У Крайова 1948
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Петролул Плоешти
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
5
14
У Крайова 1948
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
45% (9)
25% (5)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Петролул Плоешти
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
5% (1)
75% (15)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
60% (12)
20% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
15
17
Голы по времени матча
Забито
21
6
10 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
11 Не забивали 16
4
19%
1
17%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
1
5%
1
17%
31-45
5
24%
1
17%
46-60
1
5%
1
17%
61-75
5
24%
2
33%
76-90
Пропущено
20
9
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
5%
1
11%
1-15
2
10%
2
22%
16-30
5
25%
1
11%
31-45
3
15%
1
11%
46-60
4
20%
2
22%
61-75
5
25%
2
22%
76-90
Забито
10
14
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
3
30%
3
21%
61-75
3
30%
2
14%
76-90
Пропущено
13
13
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
6
46%
2
15%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
1
8%
6
46%
76-90
Забито
31
20
14 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 6
3 Не забивали 10
4
13%
3
15%
1-15
5
16%
2
10%
16-30
5
16%
1
5%
31-45
5
16%
6
30%
46-60
4
13%
4
20%
61-75
8
26%
4
20%
76-90
Пропущено
33
22
17 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 13
7
21%
3
14%
1-15
5
15%
2
9%
16-30
5
15%
2
9%
31-45
5
15%
3
14%
46-60
5
15%
4
18%
61-75
6
18%
8
36%
76-90
Результаты последних матчей
У Крайова 1948
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Волунтари - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1
У Крайова 1948 - Сепси 2:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 Залэу - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - УТА Арад 2:3 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Ботошани - У Крайова 1948 0:1
Петролул Плоешти
(20 матчей)
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 поражения
Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0
Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Петролул Плоешти - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Прогресул Печица - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2
Результаты матчей
У Крайова 1948
Петролул Плоешти
Точный счет
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:0
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:1
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:0
7 раз 35%
1:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 45%
3
4 раза 20%
0
3 раза 15%
2
3 раза 15%
4
1 раз 5%
0
9 раз 45%
1
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
У Крайова 1948
Петролул Плоешти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
64
73
55
46
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
55
19
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
119
812
713
515
317
119
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|12
|5
|3
|35 - 19
|41
|2.
|20
|9
|6
|5
|33 - 21
|33
|3.
|20
|9
|6
|5
|29 - 21
|33
|4.
|20
|8
|8
|4
|34 - 22
|32
|5.
|20
|8
|5
|7
|26 - 24
|29
|6.
|20
|8
|5
|7
|30 - 31
|29
|7.
|20
|7
|8
|5
|28 - 27
|29
|8.
|20
|6
|10
|4
|26 - 22
|28
|9.
|2:0
|21
|8
|3
|10
|33 - 33
|27
|10.
|0:2
|21
|5
|12
|4
|22 - 22
|27
|11.
|20
|5
|11
|4
|22 - 20
|26
|12.
|20
|6
|6
|8
|26 - 33
|24
|13.
|20
|5
|8
|7
|24 - 28
|23
|14.
|20
|5
|8
|7
|21 - 26
|23
|15.
|20
|3
|4
|13
|12 - 31
|13
|16.
|20
|0
|9
|11
|18 - 39
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|4
|0
|16 - 4
|22
|2.
|10
|6
|3
|1
|17 - 8
|21
|3.
|10
|6
|2
|2
|16 - 9
|20
|4.
|10
|5
|4
|1
|17 - 9
|19
|5.
|10
|5
|4
|1
|15 - 11
|19
|6.
|10
|5
|2
|3
|20 - 13
|17
|7.
|10
|4
|4
|2
|17 - 12
|16
|8.
|2:0
|11
|5
|1
|5
|23 - 20
|16
|9.
|10
|4
|3
|3
|12 - 12
|15
|10.
|0:2
|10
|3
|6
|1
|14 - 13
|15
|11.
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|12.
|10
|2
|5
|3
|12 - 16
|11
|13.
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|14.
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|15.
|10
|1
|3
|6
|3 - 12
|6
|16.
|10
|0
|6
|4
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|3
|1
|19 - 10
|21
|2.
|10
|5
|5
|0
|19 - 12
|20
|3.
|10
|4
|6
|0
|13 - 6
|18
|4.
|10
|3
|6
|1
|14 - 9
|15
|5.
|10
|4
|1
|5
|13 - 19
|13
|6.
|10
|3
|4
|3
|14 - 17
|13
|7.
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|8.
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|9.
|0:2
|11
|2
|6
|3
|8 - 9
|12
|10.
|10
|3
|2
|5
|17 - 17
|11
|11.
|2:0
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|12.
|10
|3
|1
|6
|11 - 13
|10
|13.
|10
|1
|6
|3
|9 - 13
|9
|14.
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|15.
|10
|2
|1
|7
|9 - 19
|7
|16.
|10
|0
|3
|7
|10 - 24
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|10 (2)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|9 (6)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (5)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|9 (1)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|7 (8)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 5
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 6
|Фарул Констанца
|Попеску Михай
|7