Тур: 21. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Попа Каталин
2:0
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаБауса Хуан
12' Желтая карточкаGabriel Compagnucci
61' Желтая карточкаКицу Аурелиан
1:0
78' ГолАким Влад
88' Желтая карточкаОмрани Билель
89' Желтая карточкаFlorin Pirvu
2:0
90' ГолVladislav Blanuta
90' Желтая карточкаЖаир
90'+6
Ход матча
5'
61'
78'
1:0
88'
89'
90'
90'
Владение мячом
51
Сидибе
Секу
10
Бауса
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Поп ВладПолузащитник
-
79 Бута ГабриэлПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Giovanni Costantino
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
8 ЖаирНападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
-
22 Раду ДенисЗащитник
-
10 Роман МихайНападающий
- Нападающий
-
-
93 Zoran Mitrov
-
-
-
14 David Vraciu
-
Главный тренер: Florin Pirvu
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
У Крайова 1948
Петролул Плоешти
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
60
Бомбардиры внутри турнира
У Крайова 1948
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кицу Аурелиан
|9
|0.43
|Бауса Хуан
|4 (1)
|0.19
|Vladislav Blanuta
|4
|0.19
|Ван Дурмен Бенжамен
|4
|0.19
|Сидибе Секу
|3 (1)
|0.14
|Лакруа Лео
|3
|0.14
|William Baeten
|2
|0.1
|Бахасса Яссин
|1
|0.05
|Албу Константин
|1
|0.05
|Аким Влад
|1
|0.05
|Ибрагим Джибрил
|1
|0.05
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
|Маскареньяс Матеус
|0
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жаир
|5
|0.24
|Грозав Георге-Теодор
|5 (1)
|0.24
|Муси Александру Мариан
|3
|0.14
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|0.14
|Тичу Валентин Константин
|1
|0.05
|Петрович Зоран
|1
|0.05
|Будеску Константин
|1 (1)
|0.05
|Папп Пол
|1
|0.05
|Хужа Мариан Фернандо
|1
|0.05
|Думитриу Лучан
|0
|0
|Seniko Doua
|0
|0
Карточки
У Крайова 1948
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Падула Андреа
|5
|1
|Лакруа Лео
|3
|1
|Маскареньяс Матеус
|3
|1
|Gabriel Compagnucci
|4
|0
|Бахасса Яссин
|4
|0
|Кицу Аурелиан
|3
|0
|Аким Влад
|3
|0
|William Baeten
|3
|0
|Асамоа Самуэль
|2
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0
|Бауса Хуан
|2
|0
|Албу Константин
|2
|0
|Radu Alexandru Negru
|2
|0
|Giovanni Costantino
|2
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Энрикеш Данни
|1
|0
|Бута Габриэл
|1
|0
|Vladislav Blanuta
|1
|0
|Поп Влад
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
|Ибрагим Джибрил
|1
|0
|Ion-Cristian Gurau
|1
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|6
|1
|Seniko Doua
|7
|0
|Мейхерс Барт
|5
|0
|Тичу Валентин Константин
|3
|1
|Думитриу Лучан
|4
|0
|Диоманде Исмаэль
|2
|1
|Guilherme Gomes Garutti
|1
|1
|Жаир
|2
|0
|Грозав Георге-Теодор
|2
|0
|Омрани Билель
|2
|0
|Ханка Серджу
|2
|0
|Жефферсон IV
|2
|0
|Florin Pirvu
|2
|0
|Зима Лукаш
|1
|0
|Иробисо Кристиан Окечукву
|1
|0
|Петрович Зоран
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Pedro Justiniano
|1
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|1
|0
|Муси Александру Мариан
|1
|0
|Zoran Mitrov
|1
|0
|Iustin Raducan
|1
|0
Результаты матчей
У Крайова 1948
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Петролул Плоешти
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
10
3
У Крайова 1948
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Петролул Плоешти
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
82% (9)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
5
14
У Крайова 1948
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)
Петролул Плоешти
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
5% (1)
76% (16)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
57% (12)
24% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
15
17
Голы по времени матча
Забито
23
6
10 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 2
11 Не забивали 17
4
17%
1
17%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
1
4%
1
17%
31-45
5
22%
1
17%
46-60
1
4%
1
17%
61-75
7
30%
2
33%
76-90
Пропущено
20
11
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
5%
1
9%
1-15
2
10%
2
18%
16-30
5
25%
1
9%
31-45
3
15%
1
9%
46-60
4
20%
2
18%
61-75
5
25%
4
36%
76-90
Забито
10
14
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
3
30%
3
21%
61-75
3
30%
2
14%
76-90
Пропущено
13
13
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
6
46%
2
15%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
1
8%
6
46%
76-90
Забито
33
20
14 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 6
3 Не забивали 11
4
12%
3
15%
1-15
5
15%
2
10%
16-30
5
15%
1
5%
31-45
5
15%
6
30%
46-60
4
12%
4
20%
61-75
10
30%
4
20%
76-90
Пропущено
33
24
17 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
7
21%
3
13%
1-15
5
15%
2
8%
16-30
5
15%
2
8%
31-45
5
15%
3
13%
46-60
5
15%
4
17%
61-75
6
18%
10
42%
76-90
Результаты последних матчей
У Крайова 1948
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Волунтари - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1
У Крайова 1948 - Сепси 2:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 Залэу - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - УТА Арад 2:3 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Ботошани - У Крайова 1948 0:1
Петролул Плоешти
(20 матчей)
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 поражения
Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0
Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Петролул Плоешти - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Прогресул Печица - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2
Результаты матчей
У Крайова 1948
Петролул Плоешти
Точный счет
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:0
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:0
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:0
7 раз 33%
1:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 43%
2
4 раза 19%
3
4 раза 19%
0
3 раза 14%
4
1 раз 5%
0
10 раз 48%
1
4 раза 19%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
У Крайова 1948
Петролул Плоешти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
64
83
55
47
28
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
56
19
29
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
1110
912
714
516
318
120
120
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|10 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|9 (8)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|9 (6)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (5)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|9 (1)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 6
|Фарул Констанца
|Попеску Михай
|7