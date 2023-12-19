Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

Lucian Dumitriu нанес удар, но тот был заблокирован.

Lucian Dumitriu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Падула Андреа не смог попасть в створ ударом издали

48' Сидибе Секу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Сидибе Секу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Ion-Cristian Gurau взял и забрал мяч на выходе

43' Lucian Dumitriu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Ван Дурмен Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Жаир навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Оооо... вот это был удар! Муси Александру Мариан должен был забить с этой позиции.

34' Хорошую попытку сделал Муси Александру Мариан . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Грозав Георге-Теодор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Сэто Такаюки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Матч возобновлен

27' Сидибе Секу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Бауса Хуан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Radu Negru пробует нанести удар издали, но Лукас Зима держит все под контролем

23' Хорошую попытку сделал Муси Александру Мариан . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Матч возобновлен

21' Тичу Валентин Константин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Сидибе Секу не смог попасть в створ ударом издали

13' Падула Андреа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Рефери не любит споров - именно за это Габриэль Компануччи сейчас получил желтую

12' Lucian Dumitriu наказан за толчок Alexandru Blidar

11' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Хорошую попытку сделал Alexandru Blidar . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Сидибе Секу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

9' Radu Negru выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Аким Влад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Сэто Такаюки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Бауса Хуан получил желтую карточку от судьи

5' Жефферсон IV выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.