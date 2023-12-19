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Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Попа Каталин
У Крайова 1948
2:0
Конец матча
Петролул Плоешти
0'
5' Желтая карточка
Бауса Хуан
12' Желтая карточка
Gabriel Compagnucci
61' Желтая карточка
Кицу Аурелиан
1:0
78' Гол
Аким Влад
88' Желтая карточка
Омрани Билель
89' Желтая карточка
Florin Pirvu
2:0
90' Гол
Vladislav Blanuta
90' Желтая карточка
Жаир
90'+6
50
Ion-Cristian
Gurau
2
Radu
Alexandru
Negru
18
Gabriel
Compagnucci
4
Лакруа
Лео
72
Падула
Андреа
6
Аким
Влад
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
51
Сидибе
Секу
10
Бауса
Хуан
15
Alexandru
Blidar
11
Кицу
Аурелиан
38
Зима
Лукаш
3
Мейхерс
Барт
34
Guilherme
Gomes
Garutti
2
Хужа
Мариан
Фернандо
5
Тичу
Валентин
Константин
44
Думитриу
Лучан
11
Сэто
Такаюки
6
Жефферсон
IV
99
Муси
Александру
Мариан
7
Грозав
Георге-Теодор
8
Жаир
У Крайова 1948
Петролул Плоешти

История личных встреч

У Крайова 1948
Петролул Плоешти

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

С
4:3
С
0:1
С
1:1
С
0:1
ДА
1:1
ВД
2:2

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
60

Бомбардиры внутри турнира

У Крайова 1948
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кицу Аурелиан 9 0.43
Бауса Хуан 4 (1) 0.19
Vladislav Blanuta 4 0.19
Ван Дурмен Бенжамен 4 0.19
Сидибе Секу 3 (1) 0.14
Лакруа Лео 3 0.14
William Baeten 2 0.1
Бахасса Яссин 1 0.05
Албу Константин 1 0.05
Аким Влад 1 0.05
Ибрагим Джибрил 1 0.05
Gabriel Compagnucci 0 0
Маскареньяс Матеус 0 0
Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жаир 5 0.24
Грозав Георге-Теодор 5 (1) 0.24
Муси Александру Мариан 3 0.14
Иробисо Кристиан Окечукву 3 0.14
Тичу Валентин Константин 1 0.05
Петрович Зоран 1 0.05
Будеску Константин 1 (1) 0.05
Папп Пол 1 0.05
Хужа Мариан Фернандо 1 0.05
Думитриу Лучан 0 0
Seniko Doua 0 0

Карточки

У Крайова 1948
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Падула Андреа 5 1
Лакруа Лео 3 1
Маскареньяс Матеус 3 1
Gabriel Compagnucci 4 0
Бахасса Яссин 4 0
Кицу Аурелиан 3 0
Аким Влад 3 0
William Baeten 3 0
Асамоа Самуэль 2 0
Ван Дурмен Бенжамен 2 0
Бауса Хуан 2 0
Албу Константин 2 0
Radu Alexandru Negru 2 0
Giovanni Costantino 2 0
Lorenzo Paramatti 1 0
Энрикеш Данни 1 0
Бута Габриэл 1 0
Vladislav Blanuta 1 0
Поп Влад 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0
Ибрагим Джибрил 1 0
Ion-Cristian Gurau 1 0
Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 6 1
Seniko Doua 7 0
Мейхерс Барт 5 0
Тичу Валентин Константин 3 1
Думитриу Лучан 4 0
Диоманде Исмаэль 2 1
Guilherme Gomes Garutti 1 1
Жаир 2 0
Грозав Георге-Теодор 2 0
Омрани Билель 2 0
Ханка Серджу 2 0
Жефферсон IV 2 0
Florin Pirvu 2 0
Зима Лукаш 1 0
Иробисо Кристиан Окечукву 1 0
Петрович Зоран 1 0
Роман Михай V 1 0
Pedro Justiniano 1 0
Хужа Мариан Фернандо 1 0
Муси Александру Мариан 1 0
Zoran Mitrov 1 0
Iustin Raducan 1 0

Результаты матчей

У Крайова 1948
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Петролул Плоешти
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

10
3
У Крайова 1948
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Петролул Плоешти
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
82% (9)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

5
14
У Крайова 1948
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)
Петролул Плоешти
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
5% (1)
76% (16)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
57% (12)
24% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

15
17

Голы по времени матча

Забито

23
6
10 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 2
11 Не забивали 17
4
17%
1
17%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
1
4%
1
17%
31-45
5
22%
1
17%
46-60
1
4%
1
17%
61-75
7
30%
2
33%
76-90

Пропущено

20
11
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
5%
1
9%
1-15
2
10%
2
18%
16-30
5
25%
1
9%
31-45
3
15%
1
9%
46-60
4
20%
2
18%
61-75
5
25%
4
36%
76-90

Забито

10
14
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
3
30%
3
21%
61-75
3
30%
2
14%
76-90

Пропущено

13
13
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
6
46%
2
15%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
1
8%
6
46%
76-90

Забито

33
20
14 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 6
3 Не забивали 11
4
12%
3
15%
1-15
5
15%
2
10%
16-30
5
15%
1
5%
31-45
5
15%
6
30%
46-60
4
12%
4
20%
61-75
10
30%
4
20%
76-90

Пропущено

33
24
17 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
7
21%
3
13%
1-15
5
15%
2
8%
16-30
5
15%
2
8%
31-45
5
15%
3
13%
46-60
5
15%
4
17%
61-75
6
18%
10
42%
76-90

Результаты последних матчей

У Крайова 1948
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Волунтари - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1
У Крайова 1948 - Сепси 2:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 Залэу - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - УТА Арад 2:3 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Ботошани - У Крайова 1948 0:1
Петролул Плоешти
(20 матчей)
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 поражения
Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0
Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Петролул Плоешти - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Прогресул Печица - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2

Результаты матчей

У Крайова 1948
Петролул Плоешти

Точный счет

2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:0
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:0
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:0
7 раз 33%
1:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 43%
2
4 раза 19%
3
4 раза 19%
0
3 раза 14%
4
1 раз 5%
0
10 раз 48%
1
4 раза 19%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

У Крайова 1948
Петролул Плоешти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
6
4
8
3
1.5
5
5
4
7
2.5
2
8
1
10
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
6
1
9
1.5
2
9
1
9
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
11
10
9
12
1.5
7
14
5
16
2.5
3
18
1
20
3.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 21 13 5 3 38 - 20 44
2.
ЧФР Клуж
 20 9 6 5 33 - 21 33
3.
Университатя Крайова
 20 9 6 5 29 - 21 33
4.
Рапид Бухарест
 20 8 8 4 34 - 22 32
5.
Сепси
 20 8 5 7 26 - 24 29
6.
Фарул Констанца
 20 8 5 7 30 - 31 29
7.
Университатя Клуж
 20 7 8 5 28 - 27 29
8.
Германнштадт
 20 6 10 4 26 - 22 28
9.
У Крайова 1948
 21 8 3 10 33 - 33 27
10.
Петролул Плоешти
 21 5 12 4 22 - 22 27
11.
Оцелул Галац
 20 5 11 4 22 - 20 26
12.
Волунтари
 20 6 6 8 26 - 33 24
13.
УТА Арад
 20 5 8 7 21 - 26 23
14.
Политехника Яссы
 21 5 8 8 25 - 31 23
15.
Динамо Бухарест
 20 3 4 13 12 - 31 13
16.
Ботошани
 20 0 9 11 18 - 39 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 10 6 4 0 16 - 4 22
2.
Университатя Крайова
 10 6 3 1 17 - 8 21
3.
ФКСБ
 10 6 2 2 16 - 9 20
4.
Германнштадт
 10 5 4 1 17 - 9 19
5.
Сепси
 10 5 4 1 15 - 11 19
6.
Рапид Бухарест
 10 5 2 3 20 - 13 17
7.
Фарул Констанца
 10 4 4 2 17 - 12 16
8.
У Крайова 1948
 11 5 1 5 23 - 20 16
9.
УТА Арад
 10 4 3 3 12 - 12 15
10.
Петролул Плоешти
 10 3 6 1 14 - 13 15
11.
Волунтари
 10 3 2 5 12 - 16 11
12.
Политехника Яссы
 11 2 5 4 13 - 19 11
13.
Университатя Клуж
 10 2 3 5 9 - 15 9
14.
Оцелул Галац
 10 1 5 4 9 - 14 8
15.
Динамо Бухарест
 10 1 3 6 3 - 12 6
16.
Ботошани
 10 0 6 4 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 11 7 3 1 22 - 11 24
2.
Университатя Клуж
 10 5 5 0 19 - 12 20
3.
Оцелул Галац
 10 4 6 0 13 - 6 18
4.
Рапид Бухарест
 10 3 6 1 14 - 9 15
5.
Фарул Констанца
 10 4 1 5 13 - 19 13
6.
Волунтари
 10 3 4 3 14 - 17 13
7.
Политехника Яссы
 10 3 3 4 12 - 12 12
8.
Университатя Крайова
 10 3 3 4 12 - 13 12
9.
Петролул Плоешти
 11 2 6 3 8 - 9 12
10.
ЧФР Клуж
 10 3 2 5 17 - 17 11
11.
У Крайова 1948
 10 3 2 5 10 - 13 11
12.
Сепси
 10 3 1 6 11 - 13 10
13.
Германнштадт
 10 1 6 3 9 - 13 9
14.
УТА Арад
 10 1 5 4 9 - 14 8
15.
Динамо Бухарест
 10 2 1 7 9 - 19 7
16.
Ботошани
 10 0 3 7 10 - 24 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 10 (2)
ФКСБ Коман Флоринел 9 (8)
Университатя Клуж Нистор Дан 9 (6)
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (5)
Оцелул Галац Alexandru Pop 9 (1)
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Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 6
ФКСБ Коман Флоринел 2 6
Ботошани Пий Джуниор 1 7
Петролул Плоешти Папп Пол 1 6
Фарул Констанца Попеску Михай 7
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