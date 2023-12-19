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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Калин Юлиан
Политехника Яссы
1:3
Конец матча
ФКСБ
0'
0:1
16' Гол
Балута Александр
1:1
26' Гол
Ион Роберт
1:2
32' Пенальти
Коман Флоринел
56' Желтая карточка
Буш Сержиу
65' Желтая карточка
Carlos Jatoba
73' Желтая карточка
Коман Флоринел
82' Желтая карточка
Vlad Constantin Ilie
83' Желтая карточка
Самайоа Николас
1:3
85' Пенальти
Коман Флоринел
90'+5
1
Лунг
Силвиу
2
Мартак
Мариус
3
Самайоа
Николас
24
Julian
Marchioni
27
Rares
Ispas
95
Carlos
Jatoba
37
Бордеяну
Михай
10
Alin
Roman
II
18
Stefan
Stefanovici
9
Буш
Сержиу
23
Ион
Роберт
32
Тарновану
Стефан
23
Попеску
Овидиу
30
Siyabonga
Ngezana
5
Дава
Джойским
33
Радунович
Ристо
27
Олару
Дариус
8
Шут
Адриан
16
Ликсандру
Михай
25
Балута
Александр
10
Попеску
Октавиан
7
Коман
Флоринел
Политехника Яссы
ФКСБ

История личных встреч

Политехника Яссы
ФКСБ

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
4 победы 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

С
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
5:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
Л1
1:0
ДА
2:1
ДА
0:2
ДА
1:0
ДА
0:2
ДА
2:1

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.8
1.5

Среднее время на гол

50
60

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.64
1.27

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

55
70

Бомбардиры внутри турнира

Политехника Яссы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alin Roman II 7 (1) 0.33
Харрисон Шейон 5 0.24
Luis Phelipe 3 0.14
Julian Marchioni 2 0.1
Andrei Gheorghita 2 0.1
Carlos Jatoba 1 0.05
Катанец Матия 1 0.05
Войтуш Якуб 1 0.05
Буш Сержиу 1 0.05
Васвари Габриэл 1 0.05
Ион Роберт 1 0.05
Rares Ispas 0 0
Мартак Мариус 0 0
Бордеяну Михай 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олару Дариус 10 (2) 0.48
Коман Флоринел 9 (3) 0.43
Компаньо Андреа 4 (2) 0.19
Попеску Октавиан 2 0.1
Балута Александр 2 0.1
Дава Джойским 2 0.1
Шут Адриан 2 0.1
Джокович Дамьян 2 (1) 0.1
Радунович Ристо 1 0.05
Попеску Овидиу 1 0.05
Микулеску Давид 1 0.05
Эджума Малком 1 0.05
Ликсандру Михай 1 0.05
Кордя Андрей 0 0
Крецу Валентин 0 0
Siyabonga Ngezana 0 0

Карточки

Политехника Яссы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luis Phelipe 5 0
Alin Roman II 3 1
Самайоа Николас 3 1
Leontin Grozavu 3 1
Мартак Мариус 4 0
Бордеяну Михай 4 0
Ион Роберт 2 1
Лунг Силвиу 3 0
Илие Флорин 3 0
Julian Marchioni 3 0
Carlos Jatoba 3 0
Катанец Матия 2 0
Войтуш Якуб 2 0
Rares Ispas 2 0
Stefan Stefanovici 2 0
Andrei Gheorghita 2 0
Ionut Ailenei 2 0
Буш Сержиу 1 0
Васвари Габриэл 1 0
Catalin Hlistei 1 0
Иту Кэтэлин 1 0
Vlad Constantin Ilie 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коман Флоринел 6 2
Пантя Александру 5 1
Попеску Овидиу 6 0
Крецу Валентин 3 1
Дава Джойским 3 1
Радунович Ристо 4 0
Попеску Октавиан 4 0
Балута Александр 4 0
Компаньо Андреа 4 0
Олару Дариус 3 0
Шут Адриан 3 0
Ликсандру Михай 3 0
Siyabonga Ngezana 2 0
Эджума Малком 2 0
Тарновану Стефан 2 0
Кирикеш Влад 1 0
Джокович Дамьян 1 0
Кордя Андрей 1 0
Радаславеску Эдуард 1 0

Результаты матчей

Политехника Яссы
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
ФКСБ
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

11
6
Политехника Яссы
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
ФКСБ
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

9
15
Политехника Яссы
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)
ФКСБ
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

20
21

Голы по времени матча

Забито

13
22
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
11 Не забивали 10
2
15%
5
23%
1-15
2
15%
4
18%
16-30
2
15%
3
14%
31-45
2
15%
6
27%
46-60
4
31%
2
9%
61-75
1
8%
2
9%
76-90

Пропущено

19
11
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
2
11%
2
18%
1-15
3
16%
2
18%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
2
11%
3
27%
46-60
1
5%
3
27%
61-75
7
37%
1
9%
76-90

Забито

12
16
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
2
17%
4
25%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
3
25%
5
31%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

12
9
9 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
17%
1
11%
1-15
4
33%
1
11%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

25
38
12 В 1-м тайме 24
13 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 16
5 Не забивали 2
4
16%
9
24%
1-15
3
12%
7
18%
16-30
5
20%
8
21%
31-45
5
20%
7
18%
46-60
5
20%
5
13%
61-75
3
12%
2
5%
76-90

Пропущено

31
20
18 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 13
4
13%
3
15%
1-15
7
23%
3
15%
16-30
7
23%
2
10%
31-45
4
13%
3
15%
46-60
2
6%
5
25%
61-75
7
23%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Политехника Яссы
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0
Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0
ФКСБ
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ФКСБ - Германнштадт 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2
Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Волунтари 0:0 Ботошани - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Бихор Орадя - ФКСБ 0:2 Сепси - ФКСБ 2:5 Германнштадт - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 УТА Арад - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Норшелланн - ФКСБ 2:0

Результаты матчей

Политехника Яссы
ФКСБ

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
2:1
3 раза 30%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
8 раз 73%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:1
3 раза 27%
1:3
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
5
1 раз 9%

Точный счет

0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:3
3 раза 14%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:1
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 43%
0
5 раз 24%
2
5 раз 24%
3
2 раза 10%
2
7 раз 33%
1
7 раз 33%
3
4 раза 19%
0
2 раза 10%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Политехника Яссы
ФКСБ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
2
2
9
1.5
6
4
1
10
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
5
5
1.5
6
5
1
9
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
19
2
7
14
1.5
12
9
2
19
2.5
5
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 21 13 5 3 38 - 20 44
2.
ЧФР Клуж
 20 9 6 5 33 - 21 33
3.
Университатя Крайова
 20 9 6 5 29 - 21 33
4.
Рапид Бухарест
 20 8 8 4 34 - 22 32
5.
Сепси
 20 8 5 7 26 - 24 29
6.
Фарул Констанца
 20 8 5 7 30 - 31 29
7.
Университатя Клуж
 20 7 8 5 28 - 27 29
8.
Германнштадт
 20 6 10 4 26 - 22 28
9.
У Крайова 1948
 21 8 3 10 33 - 33 27
10.
Петролул Плоешти
 21 5 12 4 22 - 22 27
11.
Оцелул Галац
 20 5 11 4 22 - 20 26
12.
Волунтари
 20 6 6 8 26 - 33 24
13.
УТА Арад
 20 5 8 7 21 - 26 23
14.
Политехника Яссы
 21 5 8 8 25 - 31 23
15.
Динамо Бухарест
 20 3 4 13 12 - 31 13
16.
Ботошани
 20 0 9 11 18 - 39 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 10 6 4 0 16 - 4 22
2.
Университатя Крайова
 10 6 3 1 17 - 8 21
3.
ФКСБ
 10 6 2 2 16 - 9 20
4.
Германнштадт
 10 5 4 1 17 - 9 19
5.
Сепси
 10 5 4 1 15 - 11 19
6.
Рапид Бухарест
 10 5 2 3 20 - 13 17
7.
Фарул Констанца
 10 4 4 2 17 - 12 16
8.
У Крайова 1948
 11 5 1 5 23 - 20 16
9.
УТА Арад
 10 4 3 3 12 - 12 15
10.
Петролул Плоешти
 10 3 6 1 14 - 13 15
11.
Волунтари
 10 3 2 5 12 - 16 11
12.
Политехника Яссы
 11 2 5 4 13 - 19 11
13.
Университатя Клуж
 10 2 3 5 9 - 15 9
14.
Оцелул Галац
 10 1 5 4 9 - 14 8
15.
Динамо Бухарест
 10 1 3 6 3 - 12 6
16.
Ботошани
 10 0 6 4 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 11 7 3 1 22 - 11 24
2.
Университатя Клуж
 10 5 5 0 19 - 12 20
3.
Оцелул Галац
 10 4 6 0 13 - 6 18
4.
Рапид Бухарест
 10 3 6 1 14 - 9 15
5.
Фарул Констанца
 10 4 1 5 13 - 19 13
6.
Волунтари
 10 3 4 3 14 - 17 13
7.
Политехника Яссы
 10 3 3 4 12 - 12 12
8.
Университатя Крайова
 10 3 3 4 12 - 13 12
9.
Петролул Плоешти
 11 2 6 3 8 - 9 12
10.
ЧФР Клуж
 10 3 2 5 17 - 17 11
11.
У Крайова 1948
 10 3 2 5 10 - 13 11
12.
Сепси
 10 3 1 6 11 - 13 10
13.
Германнштадт
 10 1 6 3 9 - 13 9
14.
УТА Арад
 10 1 5 4 9 - 14 8
15.
Динамо Бухарест
 10 2 1 7 9 - 19 7
16.
Ботошани
 10 0 3 7 10 - 24 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 10 (2)
ФКСБ Коман Флоринел 9 (8)
Университатя Клуж Нистор Дан 9 (6)
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (5)
Оцелул Галац Alexandru Pop 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 6
ФКСБ Коман Флоринел 2 6
Ботошани Пий Джуниор 1 7
Петролул Плоешти Папп Пол 1 6
Фарул Констанца Попеску Михай 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Политехника Яссы: 54%, ФКСБ: 46%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Политехника Яссы
  • 95'
    Олару Дариус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 94'
    ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 94'
    Панделе Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    ФКСБ пытается что-то создать.
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    Где смотреть матч Политехника Яссы 1:3 ФКСБ онлайн

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