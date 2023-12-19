Тур: 21. Стадион: Stadionul E. Alexandrescu. Главный судья: Калин Юлиан
1:3
Конец матча
0'
0:1
16' ГолБалута Александр
1:1
26' ГолИон Роберт
1:2
32' ПенальтиКоман Флоринел
56' Желтая карточкаБуш Сержиу
65' Желтая карточкаCarlos Jatoba
73' Желтая карточкаКоман Флоринел
82' Желтая карточкаVlad Constantin Ilie
83' Желтая карточкаСамайоа Николас
1:3
85' ПенальтиКоман Флоринел
90'+5
Ход матча
16'
0:1
26'
1:1
32'
1:2
56'
65'
73'
83'
85'
1:3
Владение мячом
27
Rares
Ispas
23
Ион
Роберт
27
Олару
Дариус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Ион РобертНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
-
28 Diego Farcas
-
-
-
-
-
Главный тренер: Грозаву Леонтин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
История личных встреч
Политехника Яссы
ФКСБ
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
4 победы 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.8
1.5
Среднее время на гол
50
60
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.64
1.27
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
55
70
Бомбардиры внутри турнира
Политехника Яссы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alin Roman II
|7 (1)
|0.33
|Харрисон Шейон
|5
|0.24
|Luis Phelipe
|3
|0.14
|Julian Marchioni
|2
|0.1
|Andrei Gheorghita
|2
|0.1
|Carlos Jatoba
|1
|0.05
|Катанец Матия
|1
|0.05
|Войтуш Якуб
|1
|0.05
|Буш Сержиу
|1
|0.05
|Васвари Габриэл
|1
|0.05
|Ион Роберт
|1
|0.05
|Rares Ispas
|0
|0
|Мартак Мариус
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олару Дариус
|10 (2)
|0.48
|Коман Флоринел
|9 (3)
|0.43
|Компаньо Андреа
|4 (2)
|0.19
|Попеску Октавиан
|2
|0.1
|Балута Александр
|2
|0.1
|Дава Джойским
|2
|0.1
|Шут Адриан
|2
|0.1
|Джокович Дамьян
|2 (1)
|0.1
|Радунович Ристо
|1
|0.05
|Попеску Овидиу
|1
|0.05
|Микулеску Давид
|1
|0.05
|Эджума Малком
|1
|0.05
|Ликсандру Михай
|1
|0.05
|Кордя Андрей
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Siyabonga Ngezana
|0
|0
Карточки
Политехника Яссы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Luis Phelipe
|5
|0
|Alin Roman II
|3
|1
|Самайоа Николас
|3
|1
|Leontin Grozavu
|3
|1
|Мартак Мариус
|4
|0
|Бордеяну Михай
|4
|0
|Ион Роберт
|2
|1
|Лунг Силвиу
|3
|0
|Илие Флорин
|3
|0
|Julian Marchioni
|3
|0
|Carlos Jatoba
|3
|0
|Катанец Матия
|2
|0
|Войтуш Якуб
|2
|0
|Rares Ispas
|2
|0
|Stefan Stefanovici
|2
|0
|Andrei Gheorghita
|2
|0
|Ionut Ailenei
|2
|0
|Буш Сержиу
|1
|0
|Васвари Габриэл
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|Vlad Constantin Ilie
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коман Флоринел
|6
|2
|Пантя Александру
|5
|1
|Попеску Овидиу
|6
|0
|Крецу Валентин
|3
|1
|Дава Джойским
|3
|1
|Радунович Ристо
|4
|0
|Попеску Октавиан
|4
|0
|Балута Александр
|4
|0
|Компаньо Андреа
|4
|0
|Олару Дариус
|3
|0
|Шут Адриан
|3
|0
|Ликсандру Михай
|3
|0
|Siyabonga Ngezana
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Тарновану Стефан
|2
|0
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Джокович Дамьян
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Радаславеску Эдуард
|1
|0
Результаты матчей
Политехника Яссы
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
ФКСБ
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
11
6
Политехника Яссы
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
ФКСБ
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
9
15
Политехника Яссы
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)
ФКСБ
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
20
21
Голы по времени матча
Забито
13
22
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
11 Не забивали 10
2
15%
5
23%
1-15
2
15%
4
18%
16-30
2
15%
3
14%
31-45
2
15%
6
27%
46-60
4
31%
2
9%
61-75
1
8%
2
9%
76-90
Пропущено
19
11
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
2
11%
2
18%
1-15
3
16%
2
18%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
2
11%
3
27%
46-60
1
5%
3
27%
61-75
7
37%
1
9%
76-90
Забито
12
16
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
2
17%
4
25%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
3
25%
5
31%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
12
9
9 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
17%
1
11%
1-15
4
33%
1
11%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
25
38
12 В 1-м тайме 24
13 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 16
5 Не забивали 2
4
16%
9
24%
1-15
3
12%
7
18%
16-30
5
20%
8
21%
31-45
5
20%
7
18%
46-60
5
20%
5
13%
61-75
3
12%
2
5%
76-90
Пропущено
31
20
18 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 13
4
13%
3
15%
1-15
7
23%
3
15%
16-30
7
23%
2
10%
31-45
4
13%
3
15%
46-60
2
6%
5
25%
61-75
7
23%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Политехника Яссы
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0
Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0
ФКСБ
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ФКСБ - Германнштадт 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2
Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Волунтари 0:0 Ботошани - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Бихор Орадя - ФКСБ 0:2 Сепси - ФКСБ 2:5 Германнштадт - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 УТА Арад - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Норшелланн - ФКСБ 2:0
Результаты матчей
Политехника Яссы
ФКСБ
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
2:1
3 раза 30%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
8 раз 73%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:1
3 раза 27%
1:3
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
5
1 раз 9%
Точный счет
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:3
3 раза 14%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:1
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 43%
0
5 раз 24%
2
5 раз 24%
3
2 раза 10%
2
7 раз 33%
1
7 раз 33%
3
4 раза 19%
0
2 раза 10%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Политехника Яссы
ФКСБ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
82
29
64
110
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
55
65
19
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
192
714
129
219
516
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|10 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|9 (8)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|9 (6)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (5)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|9 (1)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 6
|Фарул Констанца
|Попеску Михай
|7