Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Robert Ion на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Хорошую попытку сделал Adrian Sut. Удар в створ, но вратарь начеку

Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Харуц Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Попеску Октавиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет ФКСБ

47' Бордеяну Михай не смог попасть в створ ударом издали

47' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Adrian Sut из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Матч возобновится спорным мячом

44' Ох, нехорошо это выглядит. Коман Флоринел получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Коман Флоринел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Ликсандру Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Попеску Овидиу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

39' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Robert Ion нанес удар, но тот был заблокирован.

38' Хорошую попытку сделал Буш Сержиу . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Матч возобновится спорным мячом

37' Ох, нехорошо это выглядит. Siyabonga Ngezana получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Ох, нехорошо это выглядит. Буш Сержиу получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Siyabonga Ngezana на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Буш Сержиу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Игра в одни ворота сейчас. ФКСБ доминирует и владеет мячом

35' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

34' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

32' 'Г О О О О О Л - Коман Флоринел из команды ФКСБ забивает с пенальти! Он пробил правой. Силвиу Лунг был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

31' После проверки VAR судья изменил решение - ФКСБ пробьет пенальти!

31' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для ФКСБ

29' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Г О О О О Л - Robert Ion забивает с правой ноги!

26' Хорошую попытку сделал Попеску Овидиу . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Оооо... вот это был удар! Коман Флоринел должен был забить с этой позиции.

25' Хорошую попытку сделал Коман Флоринел . Удар в створ, но вратарь начеку

23' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет ФКСБ

21' Alin Roman оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Самайоа Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Лунг Силвиу взял и забрал мяч на выходе

20' Радунович Ристо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Хорошую попытку сделал Балута Александр . Удар в створ, но вратарь начеку

18' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Команда ФКСБ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

16' Г О О О О Л - Балута Александр забивает ударом с правой ноги!

16' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Коман Флоринел бьет со штрафного в створ, но Силвиу Лунг держит все под контролем

13' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Матч возобновится спорным мячом

12' Олару Дариус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Коман Флоринел навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Rares Ispas выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Carlos Jatoba пробует нанести удар издали, но Stefan Tarnovanu держит все под контролем

7' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

7' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

7' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

5' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

4' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Adrian Sut на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Julian Marchioni выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

1' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру