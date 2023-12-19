Стадион: Вейл Парк.
0'
4' Желтая карточкаКларк Мэтт
10' Желтая карточкаРоджерс Морган
0:1
11' ГолХаусон Джонатан
0:2
23' ГолРоджерс Морган
50' Желтая карточкаБалмер Кофи
0:3
53' ГолКрукс Мэтт
60' Желтая карточкаЛофт Райан
80' Желтая карточкаЯковитти Алекс
90'+6
Ход матча
4'
10'
11'
23'
0:2
46'
50'
53'
0:3
60'
80'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 5
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
27
Дебра
Джесси
16
Джейсон
Лоу
19
Мэсси
Гэвин
14
Ойо
Фунсо
11
Девайн
Алфи
10
Чизлетт
Итан
23
Гловер
Том
27
Энгель
Лукас
25
Крукс
Мэтт
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Дебра ДжессиЗащитник
-
16 Джейсон ЛоуЗащитник
- Защитник
-
19 Мэсси ГэвинЗащитник
-
15 Конор ГрантЗащитник
-
14 Ойо ФунсоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Девайн АлфиПолузащитник
-
10 Чизлетт ИтанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Икпеазу УчеНападающий
-
24 Валтерс РисНападающий
-
25 Дипепа БэйлиНападающий
-
30 Ломакс Бен
-
Главный тренер: Кросби Анди
- Основной состав
-
23 Гловер ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Энгель ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Крукс МэттПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Джонс ИсайяПолузащитник
- Нападающий
-
49 Law McCabe
-
-
-
Главный тренер: Каррик Майкл
Бомбардиры внутри турнира
Порт Вейл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чизлетт Итан
|2
|0.4
|Joshua Thomas
|2
|0.4
|Девайн Алфи
|1
|0.2
|Ойо Фунсо
|1
|0.2
|Валтерс Рис
|0
|0
Мидлсбро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роджерс Морган
|4
|0.8
|Макгри Райли
|2
|0.4
|Силвера Самуэл
|2
|0.4
|Крукс Мэтт
|2
|0.4
|Латте Лат Эммануэль
|2 (1)
|0.4
|Хаусон Джонатан
|1
|0.2
|Джонс Исайя
|1
|0.2
|Бангура Алекс
|0
|0
|Барласер Даниел
|0
|0
|Хакни Хэйден
|0
|0
Карточки
Порт Вейл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смит Натан II
|1
|0
|Яковитти Алекс
|1
|0
|Лофт Райан
|1
|0
|Балмер Кофи
|1
|0
|Чизлетт Итан
|1
|0
|Joshua Thomas
|1
|0
Мидлсбро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роджерс Морган
|2
|0
|Кларк Мэтт
|1
|0
|Смит Томми II
|1
|0
|Латте Лат Эммануэль
|1
|0
|Силвера Самуэл
|1
|0
Результаты матчей
Порт Вейл
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Мидлсбро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
0
0
Порт Вейл
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мидлсбро
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Порт Вейл
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Мидлсбро
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
5
14
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
1
7%
1-15
1
20%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
40%
4
29%
46-60
1
20%
1
7%
61-75
1
20%
4
29%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
33%
2
40%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
14
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
7%
1-15
1
17%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
50%
4
29%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
1
17%
4
29%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
33%
2
40%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Порт Вейл
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Порт Вейл - Уиган 3:2 Порт Вейл - Стивенэйдж 3:3 Эксетер Сити - Порт Вейл 0:1 Болтон - Порт Вейл 2:0
Стивенэйдж - Порт Вейл 1:1 Порт Вейл - Дерби 0:1 Шрусбери Таун - Порт Вейл 2:1 Бёртон - Порт Вейл 0:2 Линкольн Сити - Порт Вейл 1:1 Рексхэм - Порт Вейл 2:1 Порт Вейл - Бёртон 0:0 Мансфилд Таун - Порт Вейл 0:1 Порт Вейл - Челтенем 1:2 Порт Вейл - Питерборо Юнайтед 0:1 Стивенэйдж - Порт Вейл 0:0 Порт Вейл - Ньюкасл Академия 1:1 Портсмут - Порт Вейл 2:0 Бристоль Роверс - Порт Вейл 3:0 Порт Вейл - Болтон 0:1 Порт Вейл - Саттон 2:1
Мидлсбро
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Суонси - Мидлсбро 1:2 Мидлсбро - Халл Сити 1:2 Мидлсбро - Ипсвич 0:2 Лидс - Мидлсбро 3:2
Мидлсбро - Престон Норт Энд 4:0 Бристоль Сити - Мидлсбро 3:2 Мидлсбро - Лестер 1:0 Плимут - Мидлсбро 3:3 Эксетер Сити - Мидлсбро 2:3 Мидлсбро - Сток Сити 0:2 Норвич - Мидлсбро 1:2 Мидлсбро - Бирмингем 1:0 Сандерленд - Мидлсбро 0:4 Мидлсбро - Кардифф Сити 2:0 Уотфорд - Мидлсбро 2:3 Брэдфорд Сити - Мидлсбро 0:2 Мидлсбро - Саутгемптон 2:1 Шеффилд Уэнсдей - Мидлсбро 1:1 Блэкберн - Мидлсбро 2:1 Мидлсбро - КПР 0:2
Результаты матчей
Порт Вейл
Мидлсбро
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
2:3
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
2:3
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Порт Вейл
Мидлсбро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
14
41
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Мидлсбро
|Роджерс Морган
|4 (1)
|Блэкберн
|Гарретт Джейк
|3 (1)
|Блэкберн
|Бакли Джон
|3 (1)
|Кристал Пэлас
|Матета Жан-Филипп
|3
|Кардифф Сити
|Этете Кион
|3
|Эксетер Сити
|Митчелл Деметри
|1 1
|Эвертон
|Паттерсон Нэйтан
|2
|Мансфилд Таун
|Флинт Эден
|2
|Мидлсбро
|Роджерс Морган
|2
|Манчестер Юнайтед
|Межбри Ханнибал
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Порт Вейл 0:3 Мидлсбро
Исход игры
Порт Вейл
3.6% (4)
Ничья
6.3% (7)
Мидлсбро
90.1% (100)
Тотал 2.5
Больше
60% (66)
Меньше
40% (44)
Обе команды забьют
Да
65.45% (72)
Нет
34.55% (38)
Популярный счёт
1:2 Мидлсбро
53.2% (59)
0:1 Мидлсбро
23.4% (26)
0:2 Мидлсбро
7.2% (8)
1:1 Ничья
5.4% (6)
1:3 Мидлсбро
4.5% (5)
1:0 Порт Вейл
3.6% (4)
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