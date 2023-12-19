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Стадион: .
Порт Вейл
0:3
Конец матча
Мидлсбро
0'
4' Желтая карточка
Кларк Мэтт
10' Желтая карточка
Роджерс Морган
0:1
11' Гол
Хаусон Джонатан
0:2
23' Гол
Роджерс Морган
50' Желтая карточка
Балмер Кофи
0:3
53' Гол
Крукс Мэтт
60' Желтая карточка
Лофт Райан
80' Желтая карточка
Яковитти Алекс
90'+6

Ход матча

4'
 
Кларк Мэтт
10'
 
Роджерс Морган
11'
0:1
Хаусон Джонатан
(Барласер Даниел)
23'
0:2
Роджерс Морган
(Силвера Самуэл)
46'
Лофт Райан
Ойо Фунсо
 
46'
 
Джонс Исайя
Латте Лат Эммануэль
50'
Балмер Кофи
 
51'
Яковитти Алекс
Балмер Кофи
 
53'
0:3
Крукс Мэтт
(Роджерс Морган)
59'
Валтерс Рис
Арбластер Олли
 
60'
Лофт Райан
 
73'
 
Calum Kavanagh
Джонс Исайя
77'
 
Бангура Алекс
Крукс Мэтт
77'
Икпеазу Уче
Мэсси Гэвин
 
77'
Сэнг Томас
Джейсон Лоу
 
80'
Яковитти Алекс
 
83'
 
Law McCabe
Роджерс Морган

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогнозы 111
Порт Вейл 3.6% (4)
X 6.3% (7)
Мидлсбро 90.1% (100)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рипли
Коннор
27
Дебра
Джесси
16
Джейсон
Лоу
5
Балмер
Кофи
19
Мэсси
Гэвин
15
Конор
Грант
II
14
Ойо
Фунсо
18
Арбластер
Олли
11
Девайн
Алфи
10
Чизлетт
Итан
8
Гэррити
Бен
23
Гловер
Том
15
Дейкстел
Анферни
6
Фрай
Даэл
5
Кларк
Мэтт
27
Энгель
Лукас
16
Хаусон
Джонатан
4
Барласер
Даниел
18
Силвера
Самуэл
25
Крукс
Мэтт
10
Роджерс
Морган
9
Латте
Лат
Эммануэль
Порт Вейл
3-4-2-1
Мидлсбро
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Порт Вейл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чизлетт Итан 2 0.4
Joshua Thomas 2 0.4
Девайн Алфи 1 0.2
Ойо Фунсо 1 0.2
Валтерс Рис 0 0
Мидлсбро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роджерс Морган 4 0.8
Макгри Райли 2 0.4
Силвера Самуэл 2 0.4
Крукс Мэтт 2 0.4
Латте Лат Эммануэль 2 (1) 0.4
Хаусон Джонатан 1 0.2
Джонс Исайя 1 0.2
Бангура Алекс 0 0
Барласер Даниел 0 0
Хакни Хэйден 0 0

Карточки

Порт Вейл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смит Натан II 1 0
Яковитти Алекс 1 0
Лофт Райан 1 0
Балмер Кофи 1 0
Чизлетт Итан 1 0
Joshua Thomas 1 0
Мидлсбро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роджерс Морган 2 0
Кларк Мэтт 1 0
Смит Томми II 1 0
Латте Лат Эммануэль 1 0
Силвера Самуэл 1 0

Результаты матчей

Порт Вейл
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Мидлсбро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

0
0
Порт Вейл
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мидлсбро
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Порт Вейл
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Мидлсбро
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

5
14
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
1
7%
1-15
1
20%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
40%
4
29%
46-60
1
20%
1
7%
61-75
1
20%
4
29%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
33%
2
40%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
14
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
7%
1-15
1
17%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
50%
4
29%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
1
17%
4
29%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
33%
2
40%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Порт Вейл
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Порт Вейл - Уиган 3:2 Порт Вейл - Стивенэйдж 3:3 Эксетер Сити - Порт Вейл 0:1 Болтон - Порт Вейл 2:0
Стивенэйдж - Порт Вейл 1:1 Порт Вейл - Дерби 0:1 Шрусбери Таун - Порт Вейл 2:1 Бёртон - Порт Вейл 0:2 Линкольн Сити - Порт Вейл 1:1 Рексхэм - Порт Вейл 2:1 Порт Вейл - Бёртон 0:0 Мансфилд Таун - Порт Вейл 0:1 Порт Вейл - Челтенем 1:2 Порт Вейл - Питерборо Юнайтед 0:1 Стивенэйдж - Порт Вейл 0:0 Порт Вейл - Ньюкасл Академия 1:1 Портсмут - Порт Вейл 2:0 Бристоль Роверс - Порт Вейл 3:0 Порт Вейл - Болтон 0:1 Порт Вейл - Саттон 2:1
Мидлсбро
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Суонси - Мидлсбро 1:2 Мидлсбро - Халл Сити 1:2 Мидлсбро - Ипсвич 0:2 Лидс - Мидлсбро 3:2
Мидлсбро - Престон Норт Энд 4:0 Бристоль Сити - Мидлсбро 3:2 Мидлсбро - Лестер 1:0 Плимут - Мидлсбро 3:3 Эксетер Сити - Мидлсбро 2:3 Мидлсбро - Сток Сити 0:2 Норвич - Мидлсбро 1:2 Мидлсбро - Бирмингем 1:0 Сандерленд - Мидлсбро 0:4 Мидлсбро - Кардифф Сити 2:0 Уотфорд - Мидлсбро 2:3 Брэдфорд Сити - Мидлсбро 0:2 Мидлсбро - Саутгемптон 2:1 Шеффилд Уэнсдей - Мидлсбро 1:1 Блэкберн - Мидлсбро 2:1 Мидлсбро - КПР 0:2

Результаты матчей

Порт Вейл
Мидлсбро

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:3
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
2:3
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Порт Вейл
Мидлсбро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
4
2.5
4
1
1/8 финала
0 Мансфилд Таун
1 Порт Вейл
2 Эксетер Сити
3 Мидлсбро
3 Эвертон
0 Бёрнли
1 Ипсвич
3 Фулхэм
2 Челси
0 Блэкберн
0 Манчестер Юнайтед
3 Ньюкасл
1 Борнмут
2 Ливерпуль
3 Вест Хэм
1 Арсенал
1/4 финала
0 Порт Вейл
3 Мидлсбро
Эвертон
Фулхэм
Челси
Ньюкасл
Ливерпуль
Вест Хэм
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Мидлсбро Роджерс Морган 4 (1)
Блэкберн Гарретт Джейк 3 (1)
Блэкберн Бакли Джон 3 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 3
Кардифф Сити Этете Кион 3
Весь список

Топ нарушителей
Эксетер Сити Митчелл Деметри 1 1
Эвертон Паттерсон Нэйтан 2
Мансфилд Таун Флинт Эден 2
Мидлсбро Роджерс Морган 2
Манчестер Юнайтед Межбри Ханнибал 2
Весь список
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    Прогнозы 111
    Порт Вейл 3.6% (4)
    X 6.3% (7)
    Мидлсбро 90.1% (100)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Порт Вейл 0:3 Мидлсбро

    Исход игры
    Порт Вейл
    3.6% (4)
    Ничья
    6.3% (7)
    Мидлсбро
    90.1% (100)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (66)
    Меньше
    40% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    65.45% (72)
    Нет
    34.55% (38)
    Популярный счёт
    1:2 Мидлсбро
    53.2% (59)
    0:1 Мидлсбро
    23.4% (26)
    0:2 Мидлсбро
    7.2% (8)
    1:1 Ничья
    5.4% (6)
    1:3 Мидлсбро
    4.5% (5)
    1:0 Порт Вейл
    3.6% (4)
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