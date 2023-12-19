Стадион: Гудисон Парк.
0'
39' Желтая карточкаКин Майкл
0:1
41' Гол в свои воротаКин Майкл
50' Желтая карточкаПаттерсон Нэйтан
64' Желтая карточкаТете Кенни
1:1
82' ГолГомеш Бету
6 6
2:1
2:2
3:2
3:3
4:3
4:4
5:4
5:4
5:4
5:5
6:5
6:6
7:6
7:7
7:7
Ход матча
39'
41'
0:1
50'
64'
82'
1:1
121'
2:1
121'
2:2
121'
3:2
121'
3:3
121'
4:3
121'
4:4
121'
5:4
121'
5:4
121'
5:4
121'
5:5
122'
6:5
122'
6:6
122'
7:6
122'
7:7
122'
7:7
Пен
6:6
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
17
Лено
Бернд
22
Айуоби
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Годфри БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Доббин ЛьюисПолузащитник
- Нападающий
-
14 Гомеш БетуНападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Основной состав
-
17 Лено БерндВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Диоп ИссаЗащитник
-
28 Лукич СашаПолузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
История личных встреч
Эвертон
Фулхэм
13 матчей
100%
13 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.5%
61.5%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
23 матча
56.5%
13%
30.5%
13 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
34.8%
56.5%
8.7%
8 побед 13 ничьих 2 победы
Второй тайм
47.8%
17.4%
34.8%
11 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
1.92
1.36
Среднее время на гол
46
66
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.18
0.83
Среднее время на гол
76
108
Всего голов
36
25
Голов в среднем за матч
1.57
1.09
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
57
82
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Бету
|2
|0.5
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0.25
|Онана Амаду
|1
|0.25
|Янг Эшли
|1
|0.25
|Тарковски Джеймс
|1
|0.25
|Гарнер Джеймс
|1
|0.25
|Данджума Арно
|1
|0.25
|Дукуре Абдулай
|0
|0
|Мопе Нил
|0
|0
|Макнил Дуайт
|0
|0
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Гарри
|1
|0.25
|Кэрни Том
|1
|0.25
|Айуоби Алекс
|1
|0.25
|Винисиус Карлос
|1
|0.25
|Родриго Мунис
|1
|0.25
|Рид Бобби
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паттерсон Нэйтан
|2
|0
|Тарковски Джеймс
|1
|0
|Кин Майкл
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хименес Рауль
|1
|0
|Тете Кенни
|1
|0
|Рид Харрисон
|1
|0
|Лукич Саша
|1
|0
|Родриго Мунис
|1
|0
Результаты матчей
Эвертон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фулхэм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Эвертон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Фулхэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
2
Эвертон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Фулхэм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
2
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
29%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Бёрнли - Эвертон 0:2 Эвертон - Челси 2:0 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1
Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 1:1 Эвертон - Бёрнли 3:0 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Борнмут 3:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Брентфорд - Эвертон 1:3 Эвертон - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Донкастер - Эвертон 1:2 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Эвертон - Фулхэм 0:1
Фулхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ливерпуль - Фулхэм 4:3
Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Ипсвич - Фулхэм 1:3 Брайтон - Фулхэм 1:1 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Фулхэм - Челси 0:2 Фулхэм - Норвич 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Эвертон - Фулхэм 0:1
Результаты матчей
Эвертон
Фулхэм
Точный счет
3:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
2 раза 100%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:2
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Эвертон
Фулхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Мидлсбро
|Роджерс Морган
|4 (1)
|Блэкберн
|Гарретт Джейк
|3 (1)
|Блэкберн
|Бакли Джон
|3 (1)
|Кристал Пэлас
|Матета Жан-Филипп
|3
|Кардифф Сити
|Этете Кион
|3
|Эксетер Сити
|Митчелл Деметри
|1 1
|Эвертон
|Паттерсон Нэйтан
|2
|Мансфилд Таун
|Флинт Эден
|2
|Мидлсбро
|Роджерс Морган
|2
|Манчестер Юнайтед
|Межбри Ханнибал
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эвертон 1:1 Фулхэм
Исход игры
Эвертон
87.9% (102)
Ничья
5.2% (6)
Фулхэм
6.9% (8)
Тотал 2.5
Больше
63.64% (70)
Меньше
36.36% (40)
Обе команды забьют
Да
68.18% (75)
Нет
31.82% (35)
Популярный счёт
2:1 Эвертон
51.7% (60)
1:0 Эвертон
23.3% (27)
2:0 Эвертон
6% (7)
1:1 Ничья
4.3% (5)
3:1 Эвертон
4.3% (5)
1:2 Фулхэм
2.6% (3)
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