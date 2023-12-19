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Стадион: .
Эвертон
1:1
Итог после пенальти
6
7
Фулхэм

Ход матча

39'
Кин Майкл
 
41'
0:1
Кин Майкл
50'
Паттерсон Нэйтан
 
61'
Гомеш Бету
Калверт-Льюин Доминик
 
62'
 
Кэрни Том
Виллиан Боргес
64'
 
Тете Кенни
72'
Данджума Арно
Харрисон Джек
 
77'
 
Рид Бобби
Уилсон Гарри
77'
 
Перейра Андреас
Рид Харрисон
82'
Гомеш Бету
1:1
87'
 
Винисиус Карлос
Родриго Мунис
87'
 
Диоп Исса
Айуоби Алекс
122'
 
Лено Бернд
121'
Гомеш Бету
2:1
121'
2:2
Перейра Андреас
121'
Макнил Дуайт
3:2
121'
3:3
Кэрни Том
121'
Кин Майкл
4:3
121'
4:4
Пальинья Жоау
121'
Данджума Арно
5:4
121'
5:4
Рид Бобби
121'
Онана Амаду
5:4
121'
5:5
Винисиус Карлос
122'
Тарковски Джеймс
6:5
122'
6:6
Тете Кенни
122'
Гарнер Джеймс
7:6
122'
7:7
Робинсон Энтони
122'
Гуэйе Идрисса
7:7
122'
7:8
Адарабиойо Олуватосин
Пен
6:7

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Эвертон 87.9% (102)
X 5.2% (6)
Фулхэм 6.9% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пикфорд
Джордан
32
Брэнтуэйт
Джерред
5
Кин
Майкл
6
Тарковски
Джеймс
2
Паттерсон
Нэйтан
7
Макнил
Дуайт
11
Харрисон
Джек
27
Гуэйе
Идрисса
8
Онана
Амаду
37
Гарнер
Джеймс
9
Калверт-Льюин
Доминик
17
Лено
Бернд
2
Тете
Кенни
4
Адарабиойо
Олуватосин
3
Угелумба
Кэлвин
33
Робинсон
Энтони
26
Пальинья
Жоау
6
Рид
Харрисон
8
Уилсон
Гарри
22
Айуоби
Алекс
20
Виллиан
Боргес
19
Родриго
Мунис
Эвертон
5-4-1
Фулхэм
4-2-3-1

История личных встреч

Эвертон
Фулхэм

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.5%
61.5%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

23 матча

56.5%
13%
30.5%
13 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

34.8%
56.5%
8.7%
8 побед 13 ничьих 2 победы

Второй тайм

47.8%
17.4%
34.8%
11 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
4:1
КЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
4:0
К
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.92
1.36

Среднее время на гол

46
66

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.18
0.83

Среднее время на гол

76
108

Всего голов

36
25

Голов в среднем за матч

1.57
1.09

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

57
82

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 2 0.5
Калверт-Льюин Доминик 1 0.25
Онана Амаду 1 0.25
Янг Эшли 1 0.25
Тарковски Джеймс 1 0.25
Гарнер Джеймс 1 0.25
Данджума Арно 1 0.25
Дукуре Абдулай 0 0
Мопе Нил 0 0
Макнил Дуайт 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Гарри 1 0.25
Кэрни Том 1 0.25
Айуоби Алекс 1 0.25
Винисиус Карлос 1 0.25
Родриго Мунис 1 0.25
Рид Бобби 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паттерсон Нэйтан 2 0
Тарковски Джеймс 1 0
Кин Майкл 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лено Бернд 1 0
Хименес Рауль 1 0
Тете Кенни 1 0
Рид Харрисон 1 0
Лукич Саша 1 0
Родриго Мунис 1 0

Результаты матчей

Эвертон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Фулхэм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
0
Эвертон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Фулхэм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2
Эвертон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Фулхэм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

6
2

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
2
22%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
3
33%
1
20%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Бёрнли - Эвертон 0:2 Эвертон - Челси 2:0 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1
Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 1:1 Эвертон - Бёрнли 3:0 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Борнмут 3:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Брентфорд - Эвертон 1:3 Эвертон - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Донкастер - Эвертон 1:2 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Эвертон - Фулхэм 0:1
Фулхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ливерпуль - Фулхэм 4:3
Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Ипсвич - Фулхэм 1:3 Брайтон - Фулхэм 1:1 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Фулхэм - Челси 0:2 Фулхэм - Норвич 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Эвертон - Фулхэм 0:1

Результаты матчей

Эвертон
Фулхэм

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 100%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Эвертон
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3
1/8 финала
0 Мансфилд Таун
1 Порт Вейл
2 Эксетер Сити
3 Мидлсбро
3 Эвертон
0 Бёрнли
1 Ипсвич
3 Фулхэм
2 Челси
0 Блэкберн
0 Манчестер Юнайтед
3 Ньюкасл
1 Борнмут
2 Ливерпуль
3 Вест Хэм
1 Арсенал
1/4 финала
0 Порт Вейл
3 Мидлсбро
7 Эвертон
8 Фулхэм
5 Челси
3 Ньюкасл
Ливерпуль
Вест Хэм
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Мидлсбро Роджерс Морган 4 (1)
Блэкберн Гарретт Джейк 3 (1)
Блэкберн Бакли Джон 3 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 3
Кардифф Сити Этете Кион 3
Весь список

Топ нарушителей
Эксетер Сити Митчелл Деметри 1 1
Эвертон Паттерсон Нэйтан 2
Мансфилд Таун Флинт Эден 2
Мидлсбро Роджерс Морган 2
Ньюкасл Гимараэс Бруно 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 121'
      Г О О О О Л - Перейра Андреас реализовал пенальти!
    • 121'
      Г О О О О Л - Гомеш Бету реализовал пенальти!
    • 121'
      Матч закончился после серии пенальти
    • 91'
      Мы ожидаем серии пенальти
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Г О О О О Л - Кин Майкл уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 39'
      Кин Майкл получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Эвертон 87.9% (102)
    X 5.2% (6)
    Фулхэм 6.9% (8)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эвертон 1:1 Фулхэм

    Исход игры
    Эвертон
    87.9% (102)
    Ничья
    5.2% (6)
    Фулхэм
    6.9% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.64% (70)
    Меньше
    36.36% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    68.18% (75)
    Нет
    31.82% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Эвертон
    51.7% (60)
    1:0 Эвертон
    23.3% (27)
    2:0 Эвертон
    6% (7)
    1:1 Ничья
    4.3% (5)
    3:1 Эвертон
    4.3% (5)
    1:2 Фулхэм
    2.6% (3)
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