Стадион: Стэмфорд Бридж.
0'
2' Желтая карточкаКайседо Мойсес
0:1
16' ГолУилсон Каллум
72' Желтая карточкаСтерлинг Рахим
87' Желтая карточкаУилсон Каллум
1:1
90' ГолМудрик Михаил
90' Желтая карточкаГаллахер Конор
90' Желтая карточкаГимараэс Бруно
Ход матча
16'
0:1
46'
72'
87'
90'
1:1
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 2
-
7 Угловые 1
-
6 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
78 Владение мячом, % 22
Прогноз на матч от Liveresult
26
Колвилл
Леви
20
Палмер
Коул
17
Крафт
Эмиль
67
Майли
Льюис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Колвилл ЛевиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Палмер КоулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
27 Гюсто МалоЗащитник
-
29 Матсен ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
52 Матос АлексНападающий
- Нападающий
-
19 Броя АрмандоНападающий
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 Майли ЛьюисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Кариус ЛорисВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Холл ЛьюисЗащитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
-
54 Мерфи АлексЗащитник
-
11 Ритчи МэттНападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
История личных встреч
Челси
Ньюкасл
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
35%
15 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
91.7%
8.3%
0 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
32 матча
53.1%
18.8%
28.1%
17 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
31.3%
56.3%
12.4%
10 побед 18 ничьих 4 победы
Второй тайм
46.9%
31.3%
21.8%
15 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
22
Голов в среднем за матч
2
1.38
Среднее время на гол
45
65
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.31
0.81
Среднее время на гол
68
110
Всего голов
53
35
Голов в среднем за матч
1.66
1.09
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
54
82
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стерлинг Рахим
|1
|0.25
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|0.25
|Джексон Николас
|1
|0.25
|Фернандес Энцо
|1
|0.25
|Мадуэке Нони
|1 (1)
|0.25
|Палмер Коул
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Каллум
|1
|0.33
|Альмирон Мигель
|1
|0.33
|Холл Льюис
|1
|0.33
|Исак Александр
|1
|0.33
|Уиллок Джо
|1
|0.33
|Жоэлинтон
|0
|0
|Ливраменто Валентино
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|Матсен Ян
|1
|0
|Кайседо Мойсес
|1
|0
|Угочукву Лесли
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уилсон Каллум
|1
|0
|Жоэлинтон
|1
|0
|Тонали Сандро
|1
|0
|Уиллок Джо
|1
|0
|Гимараэс Бруно
|1
|0
Результаты матчей
Челси
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Ньюкасл
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Челси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ньюкасл
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Челси
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Ньюкасл
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
2
40%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Челси 2:0 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Челси - Брайтон 3:2
Ньюкасл - Челси 4:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Тоттенхэм - Челси 1:4 Челси - Блэкберн 2:0 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Арсенал 2:2 Бёрнли - Челси 1:4 Фулхэм - Челси 0:2 Челси - Брайтон 1:0 Челси - Астон Вилла 0:1 Борнмут - Челси 0:0 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Челси - Уимблдон 2:1 Челси - Лутон Таун 3:0 Вест Хэм - Челси 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1
Ньюкасл
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Эвертон - Ньюкасл 3:0
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 4:1 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Милан - Ньюкасл 0:0
Результаты матчей
Челси
Ньюкасл
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Челси
Ньюкасл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Мидлсбро
|Роджерс Морган
|4 (1)
|Блэкберн
|Гарретт Джейк
|3 (1)
|Блэкберн
|Бакли Джон
|3 (1)
|Кристал Пэлас
|Матета Жан-Филипп
|3
|Кардифф Сити
|Этете Кион
|3
|Эксетер Сити
|Митчелл Деметри
|1 1
|Эвертон
|Паттерсон Нэйтан
|2
|Мансфилд Таун
|Флинт Эден
|2
|Мидлсбро
|Роджерс Морган
|2
|Манчестер Юнайтед
|Межбри Ханнибал
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Челси 1:1 Ньюкасл
Исход игры
Челси
61.5% (80)
Ничья
20% (26)
Ньюкасл
18.5% (24)
Тотал 2.5
Больше
64.6% (73)
Меньше
35.4% (40)
Обе команды забьют
Да
83.19% (94)
Нет
16.81% (19)
Популярный счёт
2:1 Челси
39.2% (51)
1:1 Ничья
16.2% (21)
1:0 Челси
11.5% (15)
1:2 Ньюкасл
9.2% (12)
2:2 Ничья
3.1% (4)
2:0 Челси
2.3% (3)
3:2 Челси
1.5% (2)
2:3 Ньюкасл
1.5% (2)
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