В центре поля отмахнулся от соперника Уилсон в силовой борьбе, за что увидел тут же перед собой "горчичник".

Взял инициативу на себя Мудрик и забросил на дальнюю штангу. Едва не срезал мяч в свои ворота Ливраменто, но все же сфера прошла рядом со штангой.

С углового Мудрик подавал в центр штрафной, но после серии рикошетом Ласселлс вынес сферу далеко в центр поля.

Прорвался с фланга в штрафную соперника Галлахер и упал в окружении троих защитников, но судья проигнорировал этот эпизод.

Судья компенсировал к основному времени нашего поединка четыре минуты.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-1! Михаил Мудрик! Вот это да, сравняли счет хозяева. Обрезался в штрафной своей Триппьер, подарив мяч Мудрику, который с острого угла пробил низом точно в дальний угол, под ногой голкипера.

Галлахер обрезался в центре поля и вынужден был сбивать после этого защитника. Справедливая желтая карточка.

Двойная замена в составе "Челси" произошла. Вместо Дисаси и Стерлинга доигрывать встречу будут Мудрик и Матсен.

По флангу забросил Мудрик на ход Нкунку, но тот в силовой борьбе с защитником выпустил сферу в аут.

Получил по ногам на фланге Ритчи в борьбе против Матсена. Штрафной удар исполнять будут игроки "Ньюкасла".

Дальний заброс исполнял Галлахер в штрафную на Мудрика, но тому пробить помешал в подкате Триппьер.

Покатил низом Мудрик с фланга в центр на Брою, но тот проиграл силовую борьбу за мяч Ласселлсу.

Прорывался по центру в контратаку Альмирон и отдал поперек на Уилсона, но тому пробить не удалось в борьбе с защитником.

С правого фланга навесил Гюсто в центр штрафной, но здесь Ласселлс на угловой вынес сферу головой.

С угла поля навесил Палмер на линию вратарской, но здесь Бёрн вынес снаряд подальше от своих ворот.

Накрутил соперника на фланге Галлахер и прострелил в центр штрафной, но пробил крайне неточно Палмер.

В центре поля получил по ногам Галлахер в борьбе против Лонгстаффа. Штрафной удар исполнять будут лондонцы.

А вот и долгожданный Дебют Кристофера Нкунку в составе "Челси" произошел. Сменил он Николаса Джексона.

Мог убегать на ворота соперника Уилсон после заброса от Ритчи, но в последний момент мяч перехватил Бадьяшиль.

Сместился в штрафную на скорости Стерлинг и упал в борьбе с защитником. Судья показал желтую карточку за симуляцию.

Дальний заброс по флангу исполнял Ливраменто на Ритчи, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

С фланга отдавал пас Броя низом в штрафную на Нкунку, но тому пробить не позволил Бёрн в силовой борьбе.

На фланге оказался на гзоне Триппьер в борьбе с защитником. Судья был рядом и назначил штрафной удар.

Стерлинг тонким пасом нашел в штрафной соперника Нкунку, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.

Навесил с правого фланга Дисаси в центр штрафной, но здесь головой Нкунку не смог добраться до мяча.

Двойная замена в составе "Ньюкасла" произошла в перерыве. Вместо Ботмана и Крафта на второй тайм вышли Триппьер и Бёрн.

Ответная замена в составе лондонцев произошла. Вместо Леви Колвилла свое игровое время получил Мало Гюсто.

Со штрафного навесил Палмер на ближнюю штангу, но выиграл верховую борьбу Бёрн и вынес сферу на фланг.

Мягко забросил в штрафную соперника Стерлинг на ход Джексону, но на выходе мяч в руки спокойно забрал Дубравка.

Отобрал мяч на фланге Лонгстафф и забросил в штрафную на ход Уилсону, но тот не смог добраться до мяча в борьбе против Силвы.

Сместился с фланга в центр штрафной и пробил по воротам Палмер, но мяч рикошетом от спины защитника полетел на угловой.

Очередная пауза в матче. В столкновении с соперником присел на газон Гордон. Потребуется ему медицинская помощь. .

Вынужденная замена в составе "сорок" произошла. Вместо травмированного Гордона на поле появился Мэтт Ритчи.

Диагональ исполнял в штрафную соперника Ливраменто на ход Ритчи, но добраться до мяча не смог он в борьбе с защиником.

Оказался с мячом в чужой штрафной Джексон и пробил по воротам после паса от Брои, но точности ему не хватило.

Продавил соперника по флангу Альмирон и прострел исполнил в штрафную, но мяч Силва спокойно перехватил.

В центре поля получил по ногам Триппьер в борьбе против Гюсто. Штрафной удар исполнять будут гости.

Мог убегать на ворота Броя после заброса от Галлахера, но вышел за пределы штрафной Дубравка и отвел угрозу.

Палмер пробил по воротам из пределов штрафной после скидки от Брои, но мяч застрял в гуще защитников.

Продавил соперника по флангу Дисаси и прострелил в штрафную, но Дубравка на выходе забрал мяч в руки.

Вырезал в штрафную Стерлинг с фланга на ход Брое, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".

Прострелил с правого фланга в центр штрафной Джексон, но здесь никто из партнеров пробить так и не смог.

Мягко забросил в штрафную Галлахер на ход Джексону, но тот с разворота пробил намного выше перекладины.

Первый тайм

— Своим свистком отправил команды на перерыв арбитр. Минимальный перевес на стороне гостей!

45' Грубо заехал по ногам сопернику в подкате на фланге Колвилл. Судья все видел и назначил штрафной удар.

45' Пробивал головой на дальней штанге Дисаси после подачи с угла поля от Палмера. Мяч полетел крайне неточно.

45' После скидки от Брои пробивал Галлахер метров с двадцати по воротам, но на пути мяча оказалась спина Крафта.

45' Три минуты компенсировал судья к времени первого тайма.

44' Сместился с левого фланга Палмер к линии штрафной и пробил по воротам, но мяч в гуще защитников застрял.

43' На фланге получил по ногам Колвилл в борьбе против Крафта. Штрафной удар в пользу хозяев назначил арбитр.

42' На ровном месте присел на газон Крафт, держась за ногу. Потребуется футболисту медицинская помощь.

41' С фланга сместился в штрафную соперника Стерлинг, но напоролся на защитника, против которого нарушил правила.

40' Диагональ исполнял Галлахер в штрафную, куда сместился Джексон, но пробить по воротам не позволил ему Ботман.

39' Убегал на ворота соперника Броя после заброса от Палмера и отправил сферу в сетку. Гол был отменен из-за офсайда.

38' Сместился с левого фланга в центр Гордон и попытался пробить по воротам, но в подкате Галлахер заблокировал мяч.

37' Забрасывал в штрафную соперника Ливраменто на ход Уилсону, но тот не смог пробить в окружении двоих защитников.

36' В центре поля получил по ногам Галлахер в борьбе против Лонгстаффа. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

35' Ворвался в штрафную Стерлинг на скорости и упал в борьбе с соперником. Свисток арбитра промолчал на этот раз.

34' Забросил в штрафную соперника Джексон в штрафную на ход Брое, но тот не смог догнать мяч в пределах поля.

33' Очередная остановка в нашем поединке. Оказался на газоне Гимараэс и долго не мог подняться на ноги.

32' Замена вынужденная в составе "Челси" произошла. Вместо Энцо Фернандеса игру продолжать будет Армандо Броя

31' Присел на газон Фернандес на ровном месте, держась за ногу. Похоже, игру продолжить он не сможет.

30' После неудачного выноса защитника мяч в чужой штрафной подхватил Стерлинг и пробил по воротам, но угодил точно в Гимараэса, который на линии ворот не пустил снаряд в сетку.

29' Ворвался с левого фланга в штрафную и с острого угла закрутил низом в ворота, но мяч полетел рядом с дальней штангой.

28' Вырезал тонко Гордон в штрафную на ход Уилсону, но мяч перехватил в последний момент в подкате Силва.

27' По флангу Ливраменто отдавал на ход Гордону, но тот не смог оторваться от Дисаси и в итоге потерял мяч.

26' Мог убегать на ворота соперника Уилсон после заброса от Гимараэса, но вовремя вернулся в оборону бадьяшиль и вынес сферу в аут.

24' Долго катают мяч у чужой штрафной хозяева, но пройти массированную оборону соперника пока не удается.

23' Накрутил соперника на фланге Палмер, сместился в штрафную и пробил в ближний угол, но точно в руки Дубравке.

22' Мягко забросил в штрафную Колвилл на ход Стерлингу, но тому пробить в борьбе против Ботмана не удалось.

21' Подключился к атаке по флангу Дисаси и прострелил в штрафную низом, но мяч перехватил в последний момент Гимараэс.

20' Оторвался от соперника по левому флангу и покатил поперек на Уилсона, но тот пробить в окружении двоих защитников не смог.

19' Мог убегать на ворота соперника Гордон после заброса от Ливраменто, но проиграл он силовую дуэль за мяч Дисаси.

18' Мягко забросил Кайседо в штрафную. куда ворвался Палмер, но мяч полетел сильно и оказался в руках голкипера.

16' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Каллум Уилсон! Обокрал соперника на чужой половине поля Уилсон, выскочил один на один с голкипером и легко отправил сферу в сетку, пробив точно в дальний верхний угол, без шансов для Петровича.

15' Разыграли угловой хозяева, после чего Стерлинг навесил на ближнюю штангу, но здесь вынес сферу за пределы поля Ботман.

14' Накрутил соперника на фланге Палмер и отдал в штрафную, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить.

13' Прорывался по флангу Гордон на скорости и прострелил низом в штрафную, но мяч полетел в аут от ноги защитника.

12' Тонко отдавал пас в штрафную Стерлинг на ход Джексону, но того грамотно от мяча оттеснил защитник.

11' Зацепился за мяч в чужой штрафной Уилсон и сбросил под удар Гордону, но выстрел последнего накрыли защитники.

10' Диагональ исполнял Кайседо на левый фланг, куда забегал Стерлинг, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.

8' Забросил в штрафную соперника Гимараэс на ход Гордону, но тому пробить по воротам защитники не позволили.

7' Выиграл подбор у штрафной соперника Галлахер и с лету пробил в дальнюю девятку, но на этот раз гостей выручила перекладина.

6' Прорывался в штрафную соперника на скорости Джексон и пробил по воротам, но на угловой смог перевести в подкате Ласселлс.

5' Поперечным пасом Альмирон нашел в штрафной соперника Гордона, который пробил по воротам, но от спины Дисаси мяч полетел на угловой.

4' Тонким пасом Фернандес искал в штрафной соперника Джексона, но на выходе первым на мяче оказался Дубравка.

3' В центре поля грубо налетел на соперника в подкате Кайседо, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе бело-черный комплект формы.