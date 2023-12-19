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  4. Кубок лиги 2023-2024
Стадион: .
Челси
1:1
Второй тайм: 90+'
Ньюкасл
0'
2' Желтая карточка
Кайседо Мойсес
0:1
16' Гол
Уилсон Каллум
72' Желтая карточка
Стерлинг Рахим
87' Желтая карточка
Уилсон Каллум
1:1
90' Гол
Мудрик Михаил
90' Желтая карточка
Галлахер Конор
90' Желтая карточка
Гимараэс Бруно

Ход матча

2'
Кайседо Мойсес
 
16'
0:1
Уилсон Каллум
32'
Броя Армандо
Фернандес Энцо
 
46'
Гюсто Мало
Колвилл Леви
 
46'
 
Триппьер Киран
Крафт Эмиль
46'
 
Бёрн Дэн
Ботман Свен
52'
 
Ритчи Мэтт
Гордон Энтони
69'
Нкунку Кристофер
Джексон Николас
 
72'
Стерлинг Рахим
 
78'
Матсен Ян
Дисаси Аксель
 
78'
Мудрик Михаил
Стерлинг Рахим
 
87'
 
Уилсон Каллум
90'
Мудрик Михаил
1:1
90'
Галлахер Конор
 
90'
 
Гимараэс Бруно

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 1
  • 6 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 78 Владение мячом, % 22
Прогнозы 130
Челси 61.5% (80)
X 20% (26)
Ньюкасл 18.5% (24)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Ньюкасл
9.83
6.70
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5.00
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Петрович
Джордже
2
Дисаси
Аксель
6
Силва
Тьяго
5
Бадьяшиль
Бенуа
26
Колвилл
Леви
23
Галлахер
Конор
25
Кайседо
Мойсес
20
Палмер
Коул
8
Фернандес
Энцо
7
Стерлинг
Рахим
15
Джексон
Николас
1
Дубравка
Мартин
17
Крафт
Эмиль
6
Ласcеллс
Джамал
4
Ботман
Свен
21
Ливраменто
Валентино
36
Лонгстафф
Шон
39
Гимараэс
Бруно
67
Майли
Льюис
24
Альмирон
Мигель
9
Уилсон
Каллум
10
Гордон
Энтони
Челси
4-2-3-1
Ньюкасл
4-3-3

История личных встреч

Челси
Ньюкасл

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
35%
15 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

91.7%
8.3%
0 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

32 матча

53.1%
18.8%
28.1%
17 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

31.3%
56.3%
12.4%
10 побед 18 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.9%
31.3%
21.8%
15 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
4:1
ТМК
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
К
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
КC
3:4
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

2
1.38

Среднее время на гол

45
65

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.31
0.81

Среднее время на гол

68
110

Всего голов

53
35

Голов в среднем за матч

1.66
1.09

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

54
82

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стерлинг Рахим 1 0.25
Бадьяшиль Бенуа 1 0.25
Джексон Николас 1 0.25
Фернандес Энцо 1 0.25
Мадуэке Нони 1 (1) 0.25
Палмер Коул 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 1 0.33
Альмирон Мигель 1 0.33
Холл Льюис 1 0.33
Исак Александр 1 0.33
Уиллок Джо 1 0.33
Жоэлинтон 0 0
Ливраменто Валентино 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стерлинг Рахим 1 0
Матсен Ян 1 0
Кайседо Мойсес 1 0
Угочукву Лесли 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уилсон Каллум 1 0
Жоэлинтон 1 0
Тонали Сандро 1 0
Уиллок Джо 1 0
Гимараэс Бруно 1 0

Результаты матчей

Челси
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Ньюкасл
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Челси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ньюкасл
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Челси
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Ньюкасл
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
2
40%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Челси 2:0 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Челси - Брайтон 3:2
Ньюкасл - Челси 4:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Тоттенхэм - Челси 1:4 Челси - Блэкберн 2:0 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Арсенал 2:2 Бёрнли - Челси 1:4 Фулхэм - Челси 0:2 Челси - Брайтон 1:0 Челси - Астон Вилла 0:1 Борнмут - Челси 0:0 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Челси - Уимблдон 2:1 Челси - Лутон Таун 3:0 Вест Хэм - Челси 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1
Ньюкасл
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Эвертон - Ньюкасл 3:0
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 4:1 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Милан - Ньюкасл 0:0

Результаты матчей

Челси
Ньюкасл

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Челси
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1/8 финала
0 Мансфилд Таун
1 Порт Вейл
2 Эксетер Сити
3 Мидлсбро
3 Эвертон
0 Бёрнли
1 Ипсвич
3 Фулхэм
2 Челси
0 Блэкберн
0 Манчестер Юнайтед
3 Ньюкасл
1 Борнмут
2 Ливерпуль
3 Вест Хэм
1 Арсенал
1/4 финала
0 Порт Вейл
3 Мидлсбро
Эвертон
Фулхэм
Челси
Ньюкасл
Ливерпуль
Вест Хэм
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Мидлсбро Роджерс Морган 4 (1)
Блэкберн Гарретт Джейк 3 (1)
Блэкберн Бакли Джон 3 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 3
Кардифф Сити Этете Кион 3
Весь список

Топ нарушителей
Эксетер Сити Митчелл Деметри 1 1
Эвертон Паттерсон Нэйтан 2
Мансфилд Таун Флинт Эден 2
Мидлсбро Роджерс Морган 2
Манчестер Юнайтед Межбри Ханнибал 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    90'
    Галлахер обрезался в центре поля и вынужден был сбивать после этого защитника. Справедливая желтая карточка.
  • Описание гола
    90'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-1! Михаил Мудрик! Вот это да, сравняли счет хозяева. Обрезался в штрафной своей Триппьер, подарив мяч Мудрику, который с острого угла пробил низом точно в дальний угол, под ногой голкипера.
  • Дополнительное время
    90'
    Судья компенсировал к основному времени нашего поединка четыре минуты.
  • 89'
    Прорвался с фланга в штрафную соперника Галлахер и упал в окружении троих защитников, но судья проигнорировал этот эпизод.
  • 88'
    С углового Мудрик подавал в центр штрафной, но после серии рикошетом Ласселлс вынес сферу далеко в центр поля.
  • 87'
    Взял инициативу на себя Мудрик и забросил на дальнюю штангу. Едва не срезал мяч в свои ворота Ливраменто, но все же сфера прошла рядом со штангой.
  • Желтая карточка
    86'
    В центре поля отмахнулся от соперника Уилсон в силовой борьбе, за что увидел тут же перед собой "горчичник".
  • 85'
    С угла поля навесил Палмер на линию вратарской, но здесь Бёрн вынес снаряд подальше от своих ворот.
  • Угловой
    84'
    С правого фланга навесил Гюсто в центр штрафной, но здесь Ласселлс на угловой вынес сферу головой.
  • 83'
    Прорывался по центру в контратаку Альмирон и отдал поперек на Уилсона, но тому пробить не удалось в борьбе с защитником.
  • 82'
    Покатил низом Мудрик с фланга в центр на Брою, но тот проиграл силовую борьбу за мяч Ласселлсу.
  • 81'
    Дальний заброс исполнял Галлахер в штрафную на Мудрика, но тому пробить помешал в подкате Триппьер.
  • 80'
    Получил по ногам на фланге Ритчи в борьбе против Матсена. Штрафной удар исполнять будут игроки "Ньюкасла".
  • 79'
    По флангу забросил Мудрик на ход Нкунку, но тот в силовой борьбе с защитником выпустил сферу в аут.
  • Замена
    78'
    Двойная замена в составе "Челси" произошла. Вместо Дисаси и Стерлинга доигрывать встречу будут Мудрик и Матсен.
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    • 76'
      Навесил с правого фланга Дисаси в центр штрафной, но здесь головой Нкунку не смог добраться до мяча.
    • 75'
      Стерлинг тонким пасом нашел в штрафной соперника Нкунку, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.
    • 74'
      На фланге оказался на гзоне Триппьер в борьбе с защитником. Судья был рядом и назначил штрафной удар.
    • 73'
      С фланга отдавал пас Броя низом в штрафную на Нкунку, но тому пробить не позволил Бёрн в силовой борьбе.
    • 72'
      Дальний заброс по флангу исполнял Ливраменто на Ритчи, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
    • Желтая карточка
      71'
      Сместился в штрафную на скорости Стерлинг и упал в борьбе с защитником. Судья показал желтую карточку за симуляцию.
    • 70'
      Мог убегать на ворота соперника Уилсон после заброса от Ритчи, но в последний момент мяч перехватил Бадьяшиль.
    • Замена
      69'
      А вот и долгожданный Дебют Кристофера Нкунку в составе "Челси" произошел. Сменил он Николаса Джексона.
    • 68'
      В центре поля получил по ногам Галлахер в борьбе против Лонгстаффа. Штрафной удар исполнять будут лондонцы. 
    • 67'
      Накрутил соперника на фланге Галлахер и прострелил в центр штрафной, но пробил крайне неточно Палмер.
    • 65'
      Мягко забросил в штрафную Галлахер на ход Джексону, но тот с разворота пробил намного выше перекладины.
    • 64'
      Прострелил с правого фланга в центр штрафной Джексон, но здесь никто из партнеров пробить так и не смог.
    • Офсайд
      63'
      Вырезал в штрафную Стерлинг с фланга на ход Брое, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".
    • 62'
      Продавил соперника по флангу Дисаси и прострелил в штрафную, но Дубравка на выходе забрал мяч в руки.
    • 61'
      Палмер пробил по воротам из пределов штрафной после скидки от Брои, но мяч застрял в гуще защитников.
    • 60'
      Мог убегать на ворота Броя после заброса от Галлахера, но вышел за пределы штрафной Дубравка и отвел угрозу.
    • 58'
      В центре поля получил по ногам Триппьер в борьбе против Гюсто. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 57'
      Продавил соперника по флангу Альмирон и прострел исполнил в штрафную, но мяч Силва спокойно перехватил.
    • 56'
      Оказался с мячом в чужой штрафной Джексон и пробил по воротам после паса от Брои, но точности ему не хватило.
    • 55'
      Диагональ исполнял в штрафную соперника Ливраменто на ход Ритчи, но добраться до мяча не смог он в борьбе с защиником.
    • Замена
      54'
      Вынужденная замена в составе "сорок" произошла. Вместо травмированного Гордона на поле появился Мэтт Ритчи.
    • 53'
      Очередная пауза в матче. В столкновении с соперником присел на газон Гордон. Потребуется ему медицинская помощь.
      .
    • Угловой
      52'
      Сместился с фланга в центр штрафной и пробил по воротам Палмер, но мяч рикошетом от спины защитника полетел на угловой.
    • 51'
      Отобрал мяч на фланге Лонгстафф и забросил в штрафную на ход Уилсону, но тот не смог добраться до мяча в борьбе против Силвы.
    • 50'
      Мягко забросил в штрафную соперника Стерлинг на ход Джексону, но на выходе мяч в руки спокойно забрал Дубравка.
    • 49'
      Со штрафного навесил Палмер на ближнюю штангу, но выиграл верховую борьбу Бёрн и вынес сферу на фланг.
    • Замена
      48'
      Ответная замена в составе лондонцев произошла. Вместо Леви Колвилла свое игровое время получил Мало Гюсто.
    • Замена
      47'
      Двойная замена в составе "Ньюкасла" произошла в перерыве. Вместо Ботмана и Крафта на второй тайм вышли Триппьер и Бёрн.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина поединка. Смогут ли отыграться хозяева?
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Своим свистком отправил команды на перерыв арбитр. Минимальный перевес на стороне гостей!
    • 45'
      Грубо заехал по ногам сопернику в подкате на фланге Колвилл. Судья все видел и назначил штрафной удар.
    • 45'
      Пробивал головой на дальней штанге Дисаси после подачи с угла поля от Палмера. Мяч полетел крайне неточно.
    • 45'
      После скидки от Брои пробивал Галлахер метров с двадцати по воротам, но на пути мяча оказалась спина Крафта.
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты компенсировал судья к времени первого тайма.
    • 44'
      Сместился с левого фланга Палмер к линии штрафной и пробил по воротам, но мяч в гуще защитников застрял.
    • 43'
      На фланге получил по ногам Колвилл в борьбе против Крафта. Штрафной удар в пользу хозяев назначил арбитр.
    • 42'
      На ровном месте присел на газон Крафт, держась за ногу. Потребуется футболисту медицинская помощь.
    • 41'
      С фланга сместился в штрафную соперника Стерлинг, но напоролся на защитника, против которого нарушил правила.
    • 40'
      Диагональ исполнял Галлахер в штрафную, куда сместился Джексон, но пробить по воротам не позволил ему Ботман.
    • Офсайд
      39'
      Убегал на ворота соперника Броя после заброса от Палмера и отправил сферу в сетку. Гол был отменен из-за офсайда.
    • 38'
      Сместился с левого фланга в центр Гордон и попытался пробить по воротам, но в подкате Галлахер заблокировал мяч.
    • 37'
      Забрасывал в штрафную соперника Ливраменто на ход Уилсону, но тот не смог пробить в окружении двоих защитников.
    • 36'
      В центре поля получил по ногам Галлахер в борьбе против Лонгстаффа. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 35'
      Ворвался в штрафную Стерлинг на скорости и упал в борьбе с соперником. Свисток арбитра промолчал на этот раз.
    • 34'
      Забросил в штрафную соперника Джексон в штрафную на ход Брое, но тот не смог догнать мяч в пределах поля.
    • 33'
      Очередная остановка в нашем поединке. Оказался на газоне Гимараэс и долго не мог подняться на ноги.
    • Замена
      32'
      Замена вынужденная в составе "Челси" произошла. Вместо Энцо Фернандеса игру продолжать будет Армандо Броя
    • 31'
      Присел на газон Фернандес на ровном месте, держась за ногу. Похоже, игру продолжить он не сможет.
    • Опасный момент
      30'
      После неудачного выноса защитника мяч в чужой штрафной подхватил Стерлинг и пробил по воротам, но угодил точно в Гимараэса, который на линии ворот не пустил снаряд в сетку.
    • 29'
      Ворвался с левого фланга в штрафную и с острого угла закрутил низом в ворота, но мяч полетел рядом с дальней штангой.
    • 28'
      Вырезал тонко Гордон в штрафную на ход Уилсону, но мяч перехватил в последний момент в подкате Силва.
    • 27'
      По флангу Ливраменто отдавал на ход Гордону, но тот не смог оторваться от Дисаси и в итоге потерял мяч.
    • 26'
      Мог убегать на ворота соперника Уилсон после заброса от Гимараэса, но вовремя вернулся в оборону бадьяшиль и вынес сферу в аут.
    • 24'
      Долго катают мяч у чужой штрафной хозяева, но пройти массированную оборону соперника пока не удается.
    • 23'
      Накрутил соперника на фланге Палмер, сместился в штрафную и пробил в ближний угол, но точно в руки Дубравке.
    • 22'
      Мягко забросил в штрафную Колвилл на ход Стерлингу, но тому пробить в борьбе против Ботмана не удалось.
    • 21'
      Подключился к атаке по флангу Дисаси и прострелил в штрафную низом, но мяч перехватил в последний момент Гимараэс.
    • 20'
      Оторвался от соперника по левому флангу и покатил поперек на Уилсона, но тот пробить в окружении двоих защитников не смог.
    • 19'
      Мог убегать на ворота соперника Гордон после заброса от Ливраменто, но проиграл он силовую дуэль за мяч Дисаси.
    • 18'
      Мягко забросил Кайседо в штрафную. куда ворвался Палмер, но мяч полетел сильно и оказался в руках голкипера.
    • Описание гола
      16'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Каллум Уилсон! Обокрал соперника на чужой половине поля Уилсон, выскочил один на один с голкипером и легко отправил сферу в сетку, пробив точно в дальний верхний угол, без шансов для Петровича.
    • 15'
      Разыграли угловой хозяева, после чего Стерлинг навесил на ближнюю штангу, но здесь вынес сферу за пределы поля Ботман.
    • 14'
      Накрутил соперника на фланге Палмер и отдал в штрафную, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить.
    • 13'
      Прорывался по флангу Гордон на скорости и прострелил низом в штрафную, но мяч полетел в аут от ноги защитника.
    • 12'
      Тонко отдавал пас в штрафную Стерлинг на ход Джексону, но того грамотно от мяча оттеснил защитник.
    • 11'
      Зацепился за мяч в чужой штрафной Уилсон и сбросил под удар Гордону, но выстрел последнего накрыли защитники.
    • 10'
      Диагональ исполнял Кайседо на левый фланг, куда забегал Стерлинг, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.
    • 8'
      Забросил в штрафную соперника Гимараэс на ход Гордону, но тому пробить по воротам защитники не позволили.
    • Штанга
      7'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Галлахер и с лету пробил в дальнюю девятку, но на этот раз гостей выручила перекладина.
    • Угловой
      6'
      Прорывался в штрафную соперника на скорости Джексон и пробил по воротам, но на угловой смог перевести в подкате Ласселлс.
    • Угловой
      5'
      Поперечным пасом Альмирон нашел в штрафной соперника Гордона, который пробил по воротам, но от спины Дисаси мяч полетел на угловой.
    • 4'
      Тонким пасом Фернандес искал в штрафной соперника Джексона, но на выходе первым на мяче оказался Дубравка.
    • Желтая карточка
      3'
      В центре поля грубо налетел на соперника в подкате Кайседо, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе бело-черный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Фернандес Энцо уходит с поля. Армандо Броя выходит вместо него
    • 16'
      Г О О О О Л - Уилсон Каллум бьет в цель!
    • 2'
      Кайседо Мойсес получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stamford Bridge. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Челси 1:1 Ньюкасл

    Исход игры
    Челси
    61.5% (80)
    Ничья
    20% (26)
    Ньюкасл
    18.5% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.6% (73)
    Меньше
    35.4% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    83.19% (94)
    Нет
    16.81% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Челси
    39.2% (51)
    1:1 Ничья
    16.2% (21)
    1:0 Челси
    11.5% (15)
    1:2 Ньюкасл
    9.2% (12)
    2:2 Ничья
    3.1% (4)
    2:0 Челси
    2.3% (3)
    3:2 Челси
    1.5% (2)
    2:3 Ньюкасл
    1.5% (2)
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