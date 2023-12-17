  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Кубок лиги 2023-2024
Стадион: .
Челси
 
Позже
Ньюкасл
Прогнозы 30
Челси 66.7% (20)
X 23.3% (7)
Ньюкасл 10% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Ньюкасл
3.90
4.70
Реклама, betboom.ru
4.50
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты

История личных встреч

Челси
Ньюкасл

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
35%
15 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

91.7%
8.3%
0 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

32 матча

53.1%
18.8%
28.1%
17 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

31.3%
56.3%
12.4%
10 побед 18 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.9%
31.3%
21.8%
15 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
4:1
ТМК
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
К
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
КC
3:4
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

2
1.38

Среднее время на гол

45
65

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.31
0.81

Среднее время на гол

68
110

Всего голов

53
35

Голов в среднем за матч

1.66
1.09

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

54
82

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стерлинг Рахим 1 0.33
Бадьяшиль Бенуа 1 0.33
Джексон Николас 1 0.33
Фернандес Энцо 1 0.33
Мадуэке Нони 1 (1) 0.33
Палмер Коул 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альмирон Мигель 1 0.5
Холл Льюис 1 0.5
Исак Александр 1 0.5
Уиллок Джо 1 0.5
Жоэлинтон 0 0
Ливраменто Валентино 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матсен Ян 1 0
Угочукву Лесли 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жоэлинтон 1 0
Тонали Сандро 1 0
Уиллок Джо 1 0
Гимараэс Бруно 1 0

Результаты матчей

Челси
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Ньюкасл
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Челси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ньюкасл
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Челси
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Ньюкасл
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
2
40%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Челси 2:0 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Челси - Брайтон 3:2
Ньюкасл - Челси 4:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Тоттенхэм - Челси 1:4 Челси - Блэкберн 2:0 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Арсенал 2:2 Бёрнли - Челси 1:4 Фулхэм - Челси 0:2 Челси - Брайтон 1:0 Челси - Астон Вилла 0:1 Борнмут - Челси 0:0 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Челси - Уимблдон 2:1 Челси - Лутон Таун 3:0 Вест Хэм - Челси 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1
Ньюкасл
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Эвертон - Ньюкасл 3:0
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 4:1 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Милан - Ньюкасл 0:0

Результаты матчей

Челси
Ньюкасл

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Челси
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1/8 финала
0 Мансфилд Таун
1 Порт Вейл
2 Эксетер Сити
3 Мидлсбро
3 Эвертон
0 Бёрнли
1 Ипсвич
3 Фулхэм
2 Челси
0 Блэкберн
0 Манчестер Юнайтед
3 Ньюкасл
1 Борнмут
2 Ливерпуль
3 Вест Хэм
1 Арсенал
1/4 финала
Порт Вейл
Мидлсбро
Эвертон
Фулхэм
Челси
Ньюкасл
Ливерпуль
Вест Хэм
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Блэкберн Гарретт Джейк 3 (1)
Блэкберн Бакли Джон 3 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 3
Кардифф Сити Этете Кион 3
Мидлсбро Роджерс Морган 3
Весь список

Топ нарушителей
Эксетер Сити Митчелл Деметри 1 1
Мансфилд Таун Флинт Эден 2
Манчестер Юнайтед Межбри Ханнибал 2
Бирмингем Юткевич Лукаш 1
Ноттс Каунти Болдуин Эйден 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 декабря 2023, осталось 2 дня 12 часов 58 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 41.9% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 30
    Челси 66.7% (20)
    X 23.3% (7)
    Ньюкасл 10% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Ньюкасл
    3.90
    4.70
    Реклама, betboom.ru
    4.50
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Челси - Ньюкасл онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Челси - Ньюкасл

    Исход игры
    Челси
    67.7% (21)
    Ничья
    22.6% (7)
    Ньюкасл
    9.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.84% (17)
    Меньше
    45.16% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    74.19% (23)
    Нет
    25.81% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Челси
    41.9% (13)
    1:0 Челси
    22.6% (7)
    1:1 Ничья
    19.4% (6)
    1:2 Ньюкасл
    9.7% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Челси
    Ньюкасл
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     