  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Кубок 2023-2024
Наполи
0:2
Второй тайм: 88'
Фрозиноне
0'
43' Желтая карточка
Бурабия Мехди
45' Желтая карточка
Квернадзе Гкоргий
62' Желтая карточка
Каюсте Йенс
0:1
65' Гол
Барренечеа Энцо
0:2
70' Гол
Казо Джузеппе
70' Желтая карточка
Казо Джузеппе
74' Желтая карточка
Гаэтано Джанлука
80' Желтая карточка
Харрауи Абдау
85' Желтая карточка
Политано Маттео

Ход матча

43'
 
Бурабия Мехди
45'
 
Квернадзе Гкоргий
46'
 
Лирола Поль
Квернадзе Гкоргий
54'
Ди Лоренцо Джованни
Руй Мариу
 
54'
Лоботка Станислав
Демме Диего
 
62'
Каюсте Йенс
 
64'
Кварацхелия Хвича
Распадори Джакомо
 
64'
Осимхен Виктор
Симеоне Джованни
 
65'
0:1
Барренечеа Энцо
(Гарритано Лука)
66'
 
Джелли Франческо
Брешианини Марко
66'
 
Харрауи Абдау
Бурабия Мехди
70'
0:2
Казо Джузеппе
70'
 
Казо Джузеппе
71'
 
Соуле Матиас
Казо Джузеппе
73'
Политано Маттео
Линдстрём Йеспер
 
74'
Гаэтано Джанлука
 
80'
 
Харрауи Абдау
85'
Политано Маттео
 
86'
 
Романьоли Симоне
Лусуарди Матеус

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 6
  • 1 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогнозы 122
Наполи 96.7% (118)
X 2.5% (3)
Фрозиноне 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Наполи
Ничья
Фрозиноне
6.20
9.60
Реклама, betcity.ru
6.80
Реклама, tennisi.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
95
Голлини
Пьерлуиджи
59
Дзаноли
Алессандро
55
Эстигор
Лео
3
Натан
6
Руй
Мариу
24
Каюсте
Йенс
4
Демме
Диего
70
Гаэтано
Джанлука
29
Линдстрём
Йеспер
18
Симеоне
Джованни
81
Распадори
Джакомо
31
Черофолини
Микеле
5
Околи
Меме
30
Монтеризи
Иларио
47
Лусуарди
Матеус
17
Квернадзе
Гкоргий
24
Бурабия
Мехди
45
Барренечеа
Энцо
16
Гарритано
Лука
4
Брешианини
Марко
70
Хеддира
Валид
10
Казо
Джузеппе
Наполи
4-3-3
Фрозиноне
3-5-2

История личных встреч

Наполи
Фрозиноне

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

История матчей

СA
1:3
СA
0:2
СA
4:0
СA
4:0
СA
1:5

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

4
3.33

Среднее время на гол

22
27

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казо Джузеппе 1 0.33
Рейньер Жезус 1 0.33
Ибрагимович Арийон 1 0.33
Барренечеа Энцо 1 0.33
Гарритано Лука 0 0
Жорже Кайо 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каюсте Йенс 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бурабия Мехди 1 0
Казо Джузеппе 1 0
Соуле Матиас 1 0
Ибрагимович Арийон 1 0
Квернадзе Гкоргий 1 0

Результаты матчей

Наполи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Фрозиноне
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Наполи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Фрозиноне
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Наполи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Фрозиноне
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Наполи - Кальяри 2:1 Наполи - Брага 2:0 Ювентус - Наполи 1:0 Наполи - Интер Милан 0:3
Реал Мадрид - Наполи 4:2 Аталанта - Наполи 1:2 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Унион Берлин 1:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Милан 2:2 Унион Берлин - Наполи 0:1 Верона - Наполи 1:3 Наполи - Фиорентина 1:3 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Лечче - Наполи 0:4 Наполи - Удинезе 4:1 Болонья - Наполи 0:0 Брага - Наполи 1:2 Дженоа - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 1:2
Фрозиноне
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лечче - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Торино 0:0 Милан - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1
Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Болонья - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Верона 2:1 Рома - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Фрозиноне - Наполи 1:3 Фрозиноне - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 3:3 Фрозиноне - Салернитана 1:1

Результаты матчей

Наполи
Фрозиноне

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Наполи
Фрозиноне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
Наполи
Фрозиноне
Интер Милан
Болонья
Милан
Кальяри
Аталанта
Сассуоло
Рома
Кремонезе
Ювентус
Салернитана
1 Лацио
0 Дженоа
6 Фиорентина
3 Парма
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Парма Бонни Анж-Йоан 3
ФералпиСало Ди Мольфетта Давиде 2
Дженоа Гудмундссон Альберт 2
Дженоа Ретеги Матео 2
Сассуоло Мулаттьери Самуэле 2
Весь список

Топ нарушителей
Верона Сердар Суат 1 1
Читтаделла Фраре Доменико 1 1
Козенца Кало Джакомо 1
Кремонезе Giovanni Stroppa 1
Реджана Чигарини Лука 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Квернадзе Гкоргий получил желтую карточку от судьи
    • 43'
      Бурабия Мехди получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Г О О О О Л - Симеоне Джованни бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • 63 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 122
    Наполи 96.7% (118)
    X 2.5% (3)
    Фрозиноне 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Фрозиноне
    6.20
    9.60
    Реклама, betcity.ru
    6.80
    Реклама, tennisi.bet
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Наполи 0:2 Фрозиноне онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Наполи 0:2 Фрозиноне

    Исход игры
    Наполи
    96.7% (118)
    Ничья
    2.5% (3)
    Фрозиноне
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.75% (49)
    Меньше
    56.25% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    35.71% (40)
    Нет
    64.29% (72)
    Популярный счёт
    2:0 Наполи
    45.1% (55)
    2:1 Наполи
    22.1% (27)
    3:1 Наполи
    7.4% (9)
    3:0 Наполи
    6.6% (8)
    1:0 Наполи
    6.6% (8)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Наполи
    Фрозиноне
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     