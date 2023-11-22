Да, близка сенсация в нашем матче. Понимает Англия, что нужно торопиться ей сейчас, но слишком большое количество ошибок делает команда в последнее время.

Вместо Уолхёрста на поле Обоаводуо появился тем временем. Новая замена в составе коллектива хозяев произошла.

Диблинг вместо Амо-Амейо также появился в составе команды из Англии. Последние силы в бой бросают англичане в попытке спастись в матче!

Макаллистер с линии штрафной пытался пробить по воротам соперника, но попал в спину своему же игроку. А ведь момент для удара был у него великолепный!

Еще один угловой подали англичане с правого фланга, но навес в центр штрафной не таил в себе угрозы для команды "трех львов". Соперник снова отбился.

Ндала получил удар по ногам. В руках рефери могла появиться карточка желтого цвета, но на сей раз без нее обошлось. Играем дальше.

Обоаводуо ворвался с правого края в штрафную Узбекистана и пробил мощно в ближний угол. Там же стоят и Собиров, который уверенно отразил угрозу! Угловой.

И теперь сборная Англии снова в непростой ситуации оказывается. Играть остается всего половину тайма, но "три льва" уступают оппоненту в один мяч.

Нванери классно пробил по воротам соперника сейчас, но мяч полетел чуть выше перекладины, хотя задумывал свеженький футболист очень неплохо.

Близка к сенсации сегодня сборная Узбекистана. Вряд ли многие сегодня верили в победу этой команды по итогам матча, но реалии таковы, что в шаге от выхода в четвертьфинал гости находятся.

Мегома с левого края перевел мяч в центр, где Макаллистеру не дал продвинуться с мячом соперники. До удара сборная "трех львов" дело тут не довела.

Мегома снова отметился подачей, но далеко не самой сильной. Мяч в руках голкипера Узбекистана оказался. В очередной раз Собиров хорош на выходе.

Не похоже, что Англия может спастись. Такое ощущение, что у номинальных хозяев попросту закончился бензин. Сил и впрямь у клуба немного.

МОМЕНТИЩЕ! Какой ударище нанес Ндала! С 24-х метров закручивал мяч в дальнюю "девять" 11-й номер "трех львов", но угодил в перекладину!

Одна из последних пауз в матче. Отправились на массовый водопой команды. Самые сложные минуты в ближайшее время предстоит на поле провести Узбекистану.

Амо-Амейо получил удар по ногам тем временем. В руках рефери могла оказаться карточка желтого цвета, но снова без нее обошлось.

Против Мегомы на фланге Саидов фолит. Нужно быть аккуратным игроку сборной Узбекистана, ведь можно и на вторую желтую карточку в такой манере нарваться.

Чаще стали фолить соперники. Все-таки градус борьбы после перерыва заметно возрос, что напрямую отражается на характере нашего поединка.

Абдулбориев оказался на газоне у Узбекистана. На левом краю опасный стандарт футболисты команды гостей заработали. Смотрим за подачей.

Сам же Адбулбориев нанес по воротам соперника. Мяч полетел намного выше цели, хотя задумывал игрок определенно по-другому. Хотел сыграть иначе.

Англия на половине поля соперника расположилась. Увидели мы навес с левого фланга на дальнюю штангу от Макаллистера, но точности его передаче не хватило.

Итан Нванери вместо Криса Ригга появился в составе Англии тем временем на футбольном газоне. Новая ротация в матче состоялась.

Самуэлс-Смит сейчас получает карточку желтого цвета от рефери за фол на подступах к своей штрафной. В руках рефери появилось предупреждение.

Долго готовятся исполнять стандарт игроки сборной Узбекистана, но и стандартное положение очень ответственное. Может получиться опасно.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МИРЗАЕВ! 1:2! И ведь не зря так долго готовились исполнить стандарт! Мирзаев в итоге по идеальной траектории мяч в левую от себя "девятку" направил! Потрясающий мяч седьмой номер забил!

Ндала сейчас с левого края мяч простреливал в центр, но там никого из партнеров в тот момент не оказалось.

В составе Англии в перерыве произошла замена. Вместо Денни на поле Макаллистер появился. Свеженький игрок появился в составе "трех львов".

У Узбекистана также ротация произошла. На поле Уринбоев появился в стане приезжего коллектива. Ухтамов отправился отдыхать.

Ндала пошел в активный подкат сейчас. Снес он в итоге на газон одного из защитников сборной Узбекистана. Что там, будет ли карточка желтог цвета?

Осторожничать во втором тайме будет Узбекистан, в этом нет сомнений. Ну, а англичане не намерены откладывать разборки на "потом".

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв. Ничего в компенсированное арбитром время не придумали оппоненты. Продолжим смотреть игру после паузы!

45' Гудят сейчас трибуны. Судя по всему, не приветствуют они тот факт, что играет дальше Узбекистан, пока один из англичан лежит на газоне.

45' Ндала снова на левом фланге предлагал себя, но передача в его сторону была слишком сильной. Укротить этот снаряд футболисту не удалось.

45' Абдуллаев нанес сейчас удар по воротам соперника. Не попал он в ногу защитнику, так что рефери не назначил угловой, хотя активно просили об этом игроки гостей.

45' Шесть минут судья добавил.

44' Арбитр просит сейчас наставника сборной Узбекистана успокоиться, ведь в противном случае покажет ему карточку желтого цвета. Вроде как, друг друга действующие лица поняли.

43' МОМЕНТИЩЕ! Уолхёрст! Намерен он забить все-таки сегодня! Снова мяч получил игрок, продвинулся к воротам и с линии штрафной нанес удар в сторону ворот. Мяч чуть выше перекладины полетел!

42' УОРХЁРСТ! Как он не забивает? С левого края хороший пас на него отдал Ндала, и игрок с близкого расстояния расстреливал Собирова. Голкипер рванул за мячом и сумел свою команду выручить!

41' Приятные впечатления оставляют команды по первому тайму, но сейчас уже видно, что Узбекистан поднаелся такой игрой, и в обороне стал он сидеть чаще.

39' Амо-Амейо пытался на правом фланге оставить мяч в игре. В красивом стиле он снаряд в подкате в центр вратарской отправлял, но мяч к тому времени пределы поля уже покинул.

38' Денни отдал передачу с левого края в штрафную соперника - на выходе мяч забрал голкипер сборной Узбекистана, опередив своего соперника на долю секунды.

37' Менее 10 минут до конца первого тайма остается играть, но взялись за дело англичане сейчас, конечно, основательно. Продолжают они буквально лететь вперед и хотят первую половину встречи выиграть.

35' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! НДАЛА! 1:1!

Вывели игрока сборной Англии на рандеву с голкипером Узбекистана партнеры, и тот сумел пробить вратаря, угодив его в ногу. Мяч рикошетом от вратаря в сетку все же влетел!

34' Держится пока Узбекистан, хотя заметно прибавили в активности англичане. Они встречают соперника на его половине поля, не давая особо тому разбежаться.

32' Перерыв на водопой у нас. В Джакарте сегодня +33, и играть при такой погоде, конечно же, совсем некомфортно. В Индонезии далеко не самая футбольная погода.

31' Угловой Англия заработала на правом фланге. Навес с правого края от Денни был слишком сильным и неточным. Снаряд был закручен за пределы поля.

30' Полчаса в нашем матче позади. Англичане владеют сейчас снарядом, но ничего интересного придумать у рамки соперника пока не могут.

28' Саидов в жестком подкате тянулся сейчас к мячу. В итоге в колено сопернику он угодил. Пострадал вратарь англичан, который пока никак не может с газона подняться. Сам же Саидов увидел желтый свет перед собой.

27' С левого фланга от Метомы пошла подача в штрафную Узбекистана - забирает сферу в свои перчатки сейчас голкипер, который спокойно действует на выходе.

26' Да, вылетать на стадии 1/8 финала молодежного чемпионата мира по футболу не хочет никто. Именно по этой причине активно прессингует соперника Англии, но также активно Узбекистан этому давлению противостоит.

25' Ригг в подкате сейчас против соперника отыграл. Было очень опасно, но судья на сей раз предупреждение показывать не стал. Можно играть.

23' Кстати говоря, не так много фанатов сегодня на трибунах. Отдельными островками сидят болельщики, которые активно наблюдают за ходом поединка.

22' Корнер ни к чему не привел, а Денни схватил желтую карточку у Англии, сыграв открытыми шипами в колено своему сопернику. Эпизод более, чем опасный и травматичный.

21' МОМЕНТ! Мегома с дальней дистанции решился на удар. Из-под перекладины сумел его выудить вратарь номинальных гостей. Угловой подадут англичане.

20' 20 минут команды на поле провели уже. Очень сложно сейчас приходится Узбекистану. С каждой минутой давление соперника лишь возрастает.

19' Англия начинает наседать. Ндала слишком сильно пробросил мяч над ход. Не уследил игрок за тем, как сфера по итогу выкатилась за пределы поля.

18' Льюис-Скелли рвался с мячом на опасную позицию. В итоге от лицевой он мяч прострелил на ближнюю штангу, но вратарь соперника юркнул в прыжке за мячом.

16' Мирзаев снова справа оказался в чужой штрафной, но слишком сильно прокинул мяч себе на ход игрок. В итоге до снаряда первым добрался голкипер.

15' Саидову прилетел в центре поля удар по ноге. С криком упал за газон футболист, но встречу он сможет продолжить. По крайней мере, он поднимается с газона.

14' Амо-Амейо нанес дальний удар по воротам соперника сейчас. Мяч полетел значительно выше цели, но попытка 10-го номера обострить ситуацию у ворот все же должна быть нами отмечена.

12' Саидов снова хотел вырваться на оперативный простор по центру, но передача в его адрес явно подкачала. Мяч футболист по итогу потерял из вида.

11' Есть моменты у англичан, и с каждой минутой все сложнее приходится Узбекистану, учитывая тот факт, как впереди этот коллектив редко себя проявляет.

10' Дальний удар по воротам соперника нанес Ригг сейчас. Спокойно в рамке кипер молодежки Узбекистана зафиксировал в перчатках! Молодец!

8' Англичане предполагаемо подобрали снаряд, и сейчас удерживают его под своим контролем. Шукуруллаев в попытке дотянуться до мяча фолит. Без карточки обходится дело.

7' Снова Саидов с мячом оказался, но теперь на правом фланге, откуда разбегался, пытаясь обострить ситуацию в чужой штрафной, но его пас в центр оставлял желать лучшего.

6' Хороший старт от Узбекистана, я бы сказал даже, что отличный. Смогли гол забить номинальные гости, но останавливаться на достигнутом они не собираются.

5' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! САИДОВ! 0:1!

Ничего себе! Открывает счет Узбекистан! Мирзаев влетел на скорости в чужую штрафную сейчас, после чего нанес по воротам соперника. Мяч угодил в ногу вратарю, после чего взмыл над штрафной. Успел сыграть на опережении Саидов, который головой послал снаряд в цель. Вратарь "трех львов" дотянулся до снаряда уже в тот момент, когда мяч пересек "ленточку".

3' Реимов в центре поля зацепил соперника по ноге, после чего рухнул с криком на газон футболист англичан. Но сможет он встречу продолжить, судя по всему.

2' Футболисты сборной Англии вышли сегодня в черно-белых цветах, а игроки сборной Узбекистана предстали перед нами в бело-синем обмундировании.