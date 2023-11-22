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  3. Чемпионат мира (до 17 лет) 2023
Англия (до 17 лет)
1:2
Второй тайм: 86'
Узбекистан (до 17 лет)

Ход матча

4'
0:1
Саидов Амирбек
35'
Ндала Джоэл
1:1
46'
Макаллистер Финли
Денни Рейсс
 
46'
 
Уринбоев Яхё
Ухтамов Озодбек
62'
Нванери Итан
Ригг Крис
 
67'
1:2
Мирзаев Лазизбек
Прогнозы 140
Англия (до 17 лет) 82.9% (116)
X 2.1% (3)
Узбекистан (до 17 лет) 15% (21)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Англия (до 17 лет)
Узбекистан (до 17 лет)

Бомбардиры внутри турнира

Англия (до 17 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндала Джоэл 3 (1) 0.75
Обоаводуо Джастин 2 0.5
Денни Рейсс 2 (1) 0.5
Диблинг Тайлер 1 0.25
Нванери Итан 1 0.25
Мюррей-Кэмпбелл Харрисон 1 0.25
Амо-Амеяу Самуэль 1 0.25
Ачемпонг Джошуа 1 0.25
Макаллистер Финли 1 0.25
Узбекистан (до 17 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саидов Амирбек 4 1
Мирзаев Лазизбек 1 0.25
Шукуруллаев Бехруз 1 0.25

Карточки

Англия (до 17 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Узбекистан (до 17 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Англия (до 17 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Узбекистан (до 17 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
Англия (до 17 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Узбекистан (до 17 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
4
Англия (до 17 лет)
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Узбекистан (до 17 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

10
4

Голы по времени матча

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
1
25%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

12
4
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
25%
16-30
2
17%
1
25%
31-45
2
17%
1
25%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
1
25%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Англия (до 17 лет)
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Англия (до 17 лет) - Бразилия (до 17 лет) 1:2 Англия (до 17 лет) - Иран (до 17 лет) 2:1 Новая Каледония (до 17 лет) - Англия (до 17 лет) 0:10 Хорватия (до 17 лет) - Англия (до 17 лет) 1:5
Англия (до 17 лет) - Косово (до 17 лет) 5:0 Англия (до 17 лет) - Фарерские острова (до 17 лет) 8:0 Англия (до 17 лет) - Швейцария (до 17 лет) 4:2 Англия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:1 Англия (до 17 лет) - Швейцария (до 17 лет) 0:0 Нидерланды (до 17 лет) - Англия (до 17 лет) 1:4 Хорватия (до 17 лет) - Англия (до 17 лет) 0:1 Англия (до 17 лет) - Нидерланды (до 17 лет) 0:1 Англия (до 17 лет) - Северная Ирландия (до 17 лет) 2:0 Дания (до 17 лет) - Англия (до 17 лет) 1:3 Израиль (до 17 лет) - Англия (до 17 лет) 1:1 Англия (до 17 лет) - Грузия (до 17 лет) 6:2 Англия (до 17 лет) - Литва (до 17 лет) 3:1 Англия (до 17 лет) - Люксембург (до 17 лет) 0:2 Франция (до 17 лет) - Англия (до 17 лет) 3:1 Словакия (до 17 лет) - Англия (до 17 лет) 2:2
Узбекистан (до 17 лет)
(7 матчей)
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 поражения
Узбекистан (до 17 лет) - Испания (до 17 лет) 2:2 Узбекистан (до 17 лет) - Канада (до 17 лет) 3:0 Мали (до 17 лет) - Узбекистан (до 17 лет) 3:0 Гондурас (до 17 лет) - Узбекистан (до 17 лет) 1:0
Узбекистан (до 17 лет) - Хорватия (до 17 лет) 2:1 Узбекистан (до 17 лет) - Марокко (до 17 лет) 0:0 Панама (до 17 лет) - Узбекистан (до 17 лет) 0:2

Результаты матчей

Англия (до 17 лет)
Узбекистан (до 17 лет)

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:10
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

10
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:10
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
10
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Англия (до 17 лет)
Узбекистан (до 17 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5
1/8 финала
Англия (до 17 лет)
Узбекистан (до 17 лет)
Франция (до 17 лет)
Сенегал (до 17 лет)
2 Испания (до 17 лет)
1 Япония (до 17 лет)
3 Германия (до 17 лет)
2 США (до 17 лет)
1 Эквадор (до 17 лет)
3 Бразилия (до 17 лет)
5 Аргентина (до 17 лет)
0 Венесуэла (до 17 лет)
5 Мали (до 17 лет)
0 Мексика (до 17 лет)
5 Марокко (до 17 лет)
2 Иран (до 17 лет)
1/4 финала
?
?
Испания (до 17 лет)
Германия (до 17 лет)
Бразилия (до 17 лет)
Аргентина (до 17 лет)
Мали (до 17 лет)
Марокко (до 17 лет)
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Аргентина (до 17 лет) Руберто Агустин 5
Бразилия (до 17 лет) Кауан Элиас 4
Япония (до 17 лет) Танака Ренто 4
Узбекистан (до 17 лет) Саидов Амирбек 4
Сенегал (до 17 лет) Гуэйе Идрисса 3
Весь список

Топ нарушителей
Мали (до 17 лет) Думбия Мамаду 1
Венесуэла (до 17 лет) Секера Джованни 1
США (до 17 лет) Холл Тэйлор 1
Канада (до 17 лет) Биелло Алессандро 1
Новая Каледония (до 17 лет) Алебате Ноланн 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    85'
    Обоаводуо ворвался с правого края в штрафную Узбекистана и пробил мощно в ближний угол. Там же стоят и Собиров, который уверенно отразил угрозу! Угловой. 
  • Фол, нарушение
    83'
    Ндала получил удар по ногам. В руках рефери могла появиться карточка желтого цвета, но на сей раз без нее обошлось. Играем дальше. 
  • Угловой
    82'
    Еще один угловой подали англичане с правого фланга, но навес в центр штрафной не таил в себе угрозы для команды "трех львов". Соперник снова отбился. 
  • 81'
    Макаллистер с линии штрафной пытался пробить по воротам соперника, но попал в спину своему же игроку. А ведь момент для удара был у него великолепный!
  • Замена
    79'
    Диблинг вместо Амо-Амейо также появился в составе команды из Англии. Последние силы в бой бросают англичане в попытке спастись в матче!
  • Замена
    78'
    Вместо Уолхёрста на поле Обоаводуо появился тем временем. Новая замена в составе коллектива хозяев произошла.
  • 77'
    Да, близка сенсация в нашем матче. Понимает Англия, что нужно торопиться ей сейчас, но слишком большое количество ошибок делает команда в последнее время. 
  • 76'
    Одна из последних пауз в матче. Отправились на массовый водопой команды. Самые сложные минуты в ближайшее время предстоит на поле провести Узбекистану. 
  • Штанга
    75'
    МОМЕНТИЩЕ! Какой ударище нанес Ндала! С 24-х метров закручивал мяч в дальнюю "девять" 11-й номер "трех львов", но угодил в перекладину!
  • 73'
    Не похоже, что Англия может спастись. Такое ощущение, что у номинальных хозяев попросту закончился бензин. Сил и впрямь у клуба немного. 
  • 72'
    Мегома снова отметился подачей, но далеко не самой сильной. Мяч в руках голкипера Узбекистана оказался. В очередной раз Собиров хорош на выходе. 
  • 71'
    Мегома с левого края перевел мяч в центр, где Макаллистеру не дал продвинуться с мячом соперники. До удара сборная "трех львов" дело тут не довела.
  • 69'
    Близка к сенсации сегодня сборная Узбекистана. Вряд ли многие сегодня верили в победу этой команды по итогам матча, но реалии таковы, что в шаге от выхода в четвертьфинал гости находятся. 
  • 68'
    Нванери классно пробил по воротам соперника сейчас, но мяч полетел чуть выше перекладины, хотя задумывал свеженький футболист очень неплохо.
  • 67'
    И теперь сборная Англии снова в непростой ситуации оказывается. Играть остается всего половину тайма, но "три льва" уступают оппоненту в один мяч. 
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    • Описание гола
      65'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МИРЗАЕВ! 1:2!
      И ведь не зря так долго готовились исполнить стандарт! Мирзаев в итоге по идеальной траектории мяч в левую от себя "девятку" направил! Потрясающий мяч седьмой номер забил!
    • 64'
      Долго готовятся исполнять стандарт игроки сборной Узбекистана, но и стандартное положение очень ответственное. Может получиться опасно. 
    • Желтая карточка
      62'
      Самуэлс-Смит сейчас получает карточку желтого цвета от рефери за фол на подступах к своей штрафной. В руках рефери появилось предупреждение. 
    • Замена
      61'
      Итан Нванери вместо Криса Ригга появился в составе Англии тем временем на футбольном газоне. Новая ротация в матче состоялась.
    • 60'
      Англия на половине поля соперника расположилась. Увидели мы навес с левого фланга на дальнюю штангу от Макаллистера, но точности его передаче не хватило.
    • 58'
      Сам же Адбулбориев нанес по воротам соперника. Мяч полетел намного выше цели, хотя задумывал игрок определенно по-другому. Хотел сыграть иначе. 
    • 57'
      Абдулбориев оказался на газоне у Узбекистана. На левом краю опасный стандарт футболисты команды гостей заработали. Смотрим за подачей. 
    • 56'
      Чаще стали фолить соперники. Все-таки градус борьбы после перерыва заметно возрос, что напрямую отражается на характере нашего поединка. 
    • Фол, нарушение
      55'
      Против Мегомы на фланге Саидов фолит. Нужно быть аккуратным игроку сборной Узбекистана, ведь можно и на вторую желтую карточку в такой манере нарваться. 
    • Фол, нарушение
      53'
      Амо-Амейо получил удар по ногам тем временем. В руках рефери могла оказаться карточка желтого цвета, но снова без нее обошлось. 
    • 52'
      Осторожничать во втором тайме будет Узбекистан, в этом нет сомнений. Ну, а англичане не намерены откладывать разборки на "потом".
    • Фол, нарушение
      51'
      Ндала пошел в активный подкат сейчас. Снес он в итоге на газон одного из защитников сборной Узбекистана. Что там, будет ли карточка желтог цвета?
    • Замена
      49'
      У Узбекистана также ротация произошла. На поле Уринбоев появился в стане приезжего коллектива. Ухтамов отправился отдыхать. 
    • Замена
      48'
      В составе Англии в перерыве произошла замена. Вместо Денни на поле Макаллистер появился. Свеженький игрок появился в составе "трех львов". 
    • 47'
      Ндала сейчас с левого края мяч простреливал в центр, но там никого из партнеров в тот момент не оказалось. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм! Удачи соперникам, поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Прозвучал свисток на перерыв. Ничего в компенсированное арбитром время не придумали оппоненты. Продолжим смотреть игру после паузы!
    • 45'
      Гудят сейчас трибуны. Судя по всему, не приветствуют они тот факт, что играет дальше Узбекистан, пока один из англичан лежит на газоне. 
    • 45'
      Ндала снова на левом фланге предлагал себя, но передача в его сторону была слишком сильной. Укротить этот снаряд футболисту не удалось.
    • 45'
      Абдуллаев нанес сейчас удар по воротам соперника. Не попал он в ногу защитнику, так что рефери не назначил угловой, хотя активно просили об этом игроки гостей. 
    • Дополнительное время
      45'
      Шесть минут судья добавил.
    • 44'
      Арбитр просит сейчас наставника сборной Узбекистана успокоиться, ведь в противном случае покажет ему карточку желтого цвета. Вроде как, друг друга действующие лица поняли.
    • Опасный момент
      43'
      МОМЕНТИЩЕ! Уолхёрст! Намерен он забить все-таки сегодня! Снова мяч получил игрок, продвинулся к воротам и с линии штрафной нанес удар в сторону ворот. Мяч чуть выше перекладины полетел!
    • Опасный момент
      42'
      УОРХЁРСТ! Как он не забивает? С левого края хороший пас на него отдал Ндала, и игрок с близкого расстояния расстреливал Собирова. Голкипер рванул за мячом и сумел свою команду выручить!
    • 41'
      Приятные впечатления оставляют команды по первому тайму, но сейчас уже видно, что Узбекистан поднаелся такой игрой, и в обороне стал он сидеть чаще. 
    • 39'
      Амо-Амейо пытался на правом фланге оставить мяч в игре. В красивом стиле он снаряд в подкате в центр вратарской отправлял, но мяч к тому времени пределы поля уже покинул. 
    • 38'
      Денни отдал передачу с левого края в штрафную соперника - на выходе мяч забрал голкипер сборной Узбекистана, опередив своего соперника на долю секунды.
    • 37'
      Менее 10 минут до конца первого тайма остается играть, но взялись за дело англичане сейчас, конечно, основательно. Продолжают они буквально лететь вперед и хотят первую половину встречи выиграть. 
    • Описание гола
      35'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! НДАЛА! 1:1!
      Вывели игрока сборной Англии на рандеву с голкипером Узбекистана партнеры, и тот сумел пробить вратаря, угодив его в ногу. Мяч рикошетом от вратаря в сетку все же влетел!
    • 34'
      Держится пока Узбекистан, хотя заметно прибавили в активности англичане. Они встречают соперника на его половине поля, не давая особо тому разбежаться. 
    • 32'
      Перерыв на водопой у нас. В Джакарте сегодня +33, и играть при такой погоде, конечно же, совсем некомфортно. В Индонезии далеко не самая футбольная погода. 
    • Угловой
      31'
      Угловой Англия заработала на правом фланге. Навес с правого края от Денни был слишком сильным и неточным. Снаряд был закручен за пределы поля. 
    • 30'
      Полчаса в нашем матче позади. Англичане владеют сейчас снарядом, но ничего интересного придумать у рамки соперника пока не могут.
    • Желтая карточка
      28'
      Саидов в жестком подкате тянулся сейчас к мячу. В итоге в колено сопернику он угодил. Пострадал вратарь англичан, который пока никак не может с газона подняться. Сам же Саидов увидел желтый свет перед собой. 
    • 27'
      С левого фланга от Метомы пошла подача в штрафную Узбекистана - забирает сферу в свои перчатки сейчас голкипер, который спокойно действует на выходе.
    • 26'
      Да, вылетать на стадии 1/8 финала молодежного чемпионата мира по футболу не хочет никто. Именно по этой причине активно прессингует соперника Англии, но также активно Узбекистан этому давлению противостоит. 
    • 25'
      Ригг в подкате сейчас против соперника отыграл. Было очень опасно, но судья на сей раз предупреждение показывать не стал. Можно играть.
    • 23'
      Кстати говоря, не так много фанатов сегодня на трибунах. Отдельными островками сидят болельщики, которые активно наблюдают за ходом поединка.
    • Желтая карточка
      22'
      Корнер ни к чему не привел, а Денни схватил желтую карточку у Англии, сыграв открытыми шипами в колено своему сопернику. Эпизод более, чем опасный и травматичный. 
    • Опасный момент
      21'
      МОМЕНТ! Мегома с дальней дистанции решился на удар. Из-под перекладины сумел его выудить вратарь номинальных гостей. Угловой подадут англичане.
    • 20'
      20 минут команды на поле провели уже. Очень сложно сейчас приходится Узбекистану. С каждой минутой давление соперника лишь возрастает. 
    • 19'
      Англия начинает наседать. Ндала слишком сильно пробросил мяч над ход. Не уследил игрок за тем, как сфера по итогу выкатилась за пределы поля. 
    • 18'
      Льюис-Скелли рвался с мячом на опасную позицию. В итоге от лицевой он мяч прострелил на ближнюю штангу, но вратарь соперника юркнул в прыжке за мячом.
    • 16'
      Мирзаев снова справа оказался в чужой штрафной, но слишком сильно прокинул мяч себе на ход игрок. В итоге до снаряда первым добрался голкипер. 
    • Фол, нарушение
      15'
      Саидову прилетел в центре поля удар по ноге. С криком упал за газон футболист, но встречу он сможет продолжить. По крайней мере, он поднимается с газона. 
    • 14'
      Амо-Амейо нанес дальний удар по воротам соперника сейчас. Мяч полетел значительно выше цели, но попытка 10-го номера обострить ситуацию у ворот все же должна быть нами отмечена. 
    • 12'
      Саидов снова хотел вырваться на оперативный простор по центру, но передача в его адрес явно подкачала. Мяч футболист по итогу потерял из вида. 
    • 11'
      Есть моменты у англичан, и с каждой минутой все сложнее приходится Узбекистану, учитывая тот факт, как впереди этот коллектив редко себя проявляет.
    • Опасный момент
      10'
      Дальний удар по воротам соперника нанес Ригг сейчас. Спокойно в рамке кипер молодежки Узбекистана зафиксировал в перчатках! Молодец!
    • Фол, нарушение
      8'
      Англичане предполагаемо подобрали снаряд, и сейчас удерживают его под своим контролем. Шукуруллаев в попытке дотянуться до мяча фолит. Без карточки обходится дело.
    • 7'
      Снова Саидов с мячом оказался, но теперь на правом фланге, откуда разбегался, пытаясь обострить ситуацию в чужой штрафной, но его пас в центр оставлял желать лучшего. 
    • 6'
      Хороший старт от Узбекистана, я бы сказал даже, что отличный. Смогли гол забить номинальные гости, но останавливаться на достигнутом они не собираются. 
    • Описание гола
      5'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! САИДОВ! 0:1!
      Ничего себе! Открывает счет Узбекистан! Мирзаев влетел на скорости в чужую штрафную сейчас, после чего нанес по воротам соперника. Мяч угодил в ногу вратарю, после чего взмыл над штрафной. Успел сыграть на опережении Саидов, который головой послал снаряд в цель. Вратарь "трех львов" дотянулся до снаряда уже в тот момент, когда мяч пересек "ленточку".
    • 3'
      Реимов в центре поля зацепил соперника по ноге, после чего рухнул с криком на газон футболист англичан. Но сможет он встречу продолжить, судя по всему.
    • 2'
      Футболисты сборной Англии вышли сегодня в черно-белых цветах, а игроки сборной Узбекистана предстали перед нами в бело-синем обмундировании. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал первый тайм в нашем матче! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках поединка 1/8 финала юношеского (до 17 лет) чемпионата мира по футболу сыграют сборные Англии и Узбекистана. Встреча состоится в индонезийской Джакарте, на арене «Международный стадион Джакарты».

      Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
    • 67 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 140
    Англия (до 17 лет) 82.9% (116)
    X 2.1% (3)
    Узбекистан (до 17 лет) 15% (21)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Англия (до 17 лет) 1:2 Узбекистан (до 17 лет)

    Исход игры
    Англия (до 17 лет)
    82.9% (116)
    Ничья
    2.1% (3)
    Узбекистан (до 17 лет)
    15% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.91% (67)
    Меньше
    39.09% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    34.55% (38)
    Нет
    65.45% (72)
    Популярный счёт
    2:0 Англия (до 17 лет)
    27.9% (39)
    3:0 Англия (до 17 лет)
    17.1% (24)
    3:1 Англия (до 17 лет)
    11.4% (16)
    2:1 Англия (до 17 лет)
    10.7% (15)
    4:0 Англия (до 17 лет)
    3.6% (5)
    4:1 Англия (до 17 лет)
    2.9% (4)
    1:0 Англия (до 17 лет)
    2.1% (3)
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    Узбекистан (до 17 лет)
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