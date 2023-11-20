Бомбардиры внутри турнира
Англия (до 17 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обоавуоду Джастин
|2
|0.67
|Ндала Джоэл
|2 (1)
|0.67
|Денни Рейсс
|2 (1)
|0.67
|Диблинг Тайлер
|1
|0.33
|Нванери Этан
|1
|0.33
|Мюррей-Кэмпбелл Харрисон
|1
|0.33
|Амо-Амеяу Самуэль
|1
|0.33
|Ачемпонг Джошуа
|1
|0.33
|Макаллистер Финли
|1
|0.33
Узбекистан (до 17 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саидов Амир
|3
|1
|Шукуруллаев Бехруз
|1
|0.33
Карточки
Англия (до 17 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Узбекистан (до 17 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Англия (до 17 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Узбекистан (до 17 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
0
Англия (до 17 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Узбекистан (до 17 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
9
4
Англия (до 17 лет)
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Узбекистан (до 17 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
10
4
Голы по времени матча
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
1
25%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
12
4
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
25%
16-30
2
17%
1
25%
31-45
2
17%
1
25%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
1
25%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Англия (до 17 лет)
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Англия (до 17 лет) - Бразилия (до 17 лет) 1:2 Англия (до 17 лет) - Иран (до 17 лет) 2:1 Новая Каледония (до 17 лет) - Англия (до 17 лет) 0:10 Хорватия (до 17 лет) - Англия (до 17 лет) 1:5
Англия (до 17 лет) - Косово (до 17 лет) 5:0 Англия (до 17 лет) - Фарерские острова (до 17 лет) 8:0 Англия (до 17 лет) - Швейцария (до 17 лет) 4:2 Англия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:1 Англия (до 17 лет) - Швейцария (до 17 лет) 0:0 Нидерланды (до 17 лет) - Англия (до 17 лет) 1:4 Хорватия (до 17 лет) - Англия (до 17 лет) 0:1 Англия (до 17 лет) - Нидерланды (до 17 лет) 0:1 Англия (до 17 лет) - Северная Ирландия (до 17 лет) 2:0 Дания (до 17 лет) - Англия (до 17 лет) 1:3 Израиль (до 17 лет) - Англия (до 17 лет) 1:1 Англия (до 17 лет) - Грузия (до 17 лет) 6:2 Англия (до 17 лет) - Литва (до 17 лет) 3:1 Англия (до 17 лет) - Люксембург (до 17 лет) 0:2 Франция (до 17 лет) - Англия (до 17 лет) 3:1 Словакия (до 17 лет) - Англия (до 17 лет) 2:2
Узбекистан (до 17 лет)
(7 матчей)
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 поражения
Узбекистан (до 17 лет) - Испания (до 17 лет) 2:2 Узбекистан (до 17 лет) - Канада (до 17 лет) 3:0 Мали (до 17 лет) - Узбекистан (до 17 лет) 3:0 Гондурас (до 17 лет) - Узбекистан (до 17 лет) 1:0
Узбекистан (до 17 лет) - Хорватия (до 17 лет) 2:1 Узбекистан (до 17 лет) - Марокко (до 17 лет) 0:0 Панама (до 17 лет) - Узбекистан (до 17 лет) 0:2
Результаты матчей
Англия (до 17 лет)
Узбекистан (до 17 лет)
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:10
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
10
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:10
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
10
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Англия (до 17 лет)
Узбекистан (до 17 лет)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
12
12
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Бразилия (до 17 лет)
|Кауан Элиас
|4
|Япония (до 17 лет)
|Танака Ренто
|4
|Сенегал (до 17 лет)
|Гуэйе Идрисса
|3
|Аргентина (до 17 лет)
|Руберто Агустин
|3
|США (до 17 лет)
|Берчимас Нимфаша
|3
|Мали (до 17 лет)
|Думбия Мамаду
|1
|Венесуэла (до 17 лет)
|Секера Джованни
|1
|США (до 17 лет)
|Холл Тэйлор
|1
|Канада (до 17 лет)
|Биелло Алессандро
|1
|Новая Каледония (до 17 лет)
|Алебате Ноланн
|1
Прогнозы на матч Англия (до 17 лет) - Узбекистан (до 17 лет)
Исход игры
Англия (до 17 лет)
94.4% (34)
Ничья
2.8% (1)
Узбекистан (до 17 лет)
2.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
62.86% (22)
Меньше
37.14% (13)
Обе команды забьют
Да
37.14% (13)
Нет
62.86% (22)
Популярный счёт
2:0 Англия (до 17 лет)
33.3% (12)
2:1 Англия (до 17 лет)
16.7% (6)
3:0 Англия (до 17 лет)
16.7% (6)
3:1 Англия (до 17 лет)
13.9% (5)
4:0 Англия (до 17 лет)
8.3% (3)
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