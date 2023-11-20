Англия (до 17 лет) - Бразилия (до 17 лет)

Англия (до 17 лет) - Иран (до 17 лет)

Новая Каледония (до 17 лет) - Англия (до 17 лет)

Хорватия (до 17 лет) - Англия (до 17 лет)

06.11.2023

Англия (до 17 лет) - Косово (до 17 лет)

5:0

03.11.2023

Англия (до 17 лет) - Фарерские острова (до 17 лет)

8:0

30.05.2023

Англия (до 17 лет) - Швейцария (до 17 лет)

4:2

27.05.2023

Англия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет)

0:1

24.05.2023

Англия (до 17 лет) - Швейцария (до 17 лет)

0:0

21.05.2023

Нидерланды (до 17 лет) - Англия (до 17 лет)

1:4

18.05.2023

Хорватия (до 17 лет) - Англия (до 17 лет)

0:1

28.03.2023

Англия (до 17 лет) - Нидерланды (до 17 лет)

0:1

25.03.2023

Англия (до 17 лет) - Северная Ирландия (до 17 лет)

2:0

22.03.2023

Дания (до 17 лет) - Англия (до 17 лет)

1:3

31.10.2022

Израиль (до 17 лет) - Англия (до 17 лет)

1:1

28.10.2022

Англия (до 17 лет) - Грузия (до 17 лет)

6:2

25.10.2022

Англия (до 17 лет) - Литва (до 17 лет)

3:1

29.03.2022

Англия (до 17 лет) - Люксембург (до 17 лет)

0:2

26.03.2022

Франция (до 17 лет) - Англия (до 17 лет)

3:1

22.10.2021

Словакия (до 17 лет) - Англия (до 17 лет)

2:2