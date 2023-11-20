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  3. Чемпионат мира (до 17 лет) 2023
Англия (до 17 лет)
 
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Узбекистан (до 17 лет)
Прогнозы 36
Англия (до 17 лет) 94.4% (34)
X 2.8% (1)
Узбекистан (до 17 лет) 2.8% (1)
Все прогнозы

Бомбардиры внутри турнира

Англия (до 17 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обоавуоду Джастин 2 0.67
Ндала Джоэл 2 (1) 0.67
Денни Рейсс 2 (1) 0.67
Диблинг Тайлер 1 0.33
Нванери Этан 1 0.33
Мюррей-Кэмпбелл Харрисон 1 0.33
Амо-Амеяу Самуэль 1 0.33
Ачемпонг Джошуа 1 0.33
Макаллистер Финли 1 0.33
Узбекистан (до 17 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саидов Амир 3 1
Шукуруллаев Бехруз 1 0.33

Карточки

Англия (до 17 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Узбекистан (до 17 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Англия (до 17 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Узбекистан (до 17 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
Англия (до 17 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Узбекистан (до 17 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
4
Англия (до 17 лет)
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Узбекистан (до 17 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

10
4

Голы по времени матча

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
1
25%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

12
4
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
25%
16-30
2
17%
1
25%
31-45
2
17%
1
25%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
1
25%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Англия (до 17 лет)
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Англия (до 17 лет) - Бразилия (до 17 лет) 1:2 Англия (до 17 лет) - Иран (до 17 лет) 2:1 Новая Каледония (до 17 лет) - Англия (до 17 лет) 0:10 Хорватия (до 17 лет) - Англия (до 17 лет) 1:5
Англия (до 17 лет) - Косово (до 17 лет) 5:0 Англия (до 17 лет) - Фарерские острова (до 17 лет) 8:0 Англия (до 17 лет) - Швейцария (до 17 лет) 4:2 Англия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:1 Англия (до 17 лет) - Швейцария (до 17 лет) 0:0 Нидерланды (до 17 лет) - Англия (до 17 лет) 1:4 Хорватия (до 17 лет) - Англия (до 17 лет) 0:1 Англия (до 17 лет) - Нидерланды (до 17 лет) 0:1 Англия (до 17 лет) - Северная Ирландия (до 17 лет) 2:0 Дания (до 17 лет) - Англия (до 17 лет) 1:3 Израиль (до 17 лет) - Англия (до 17 лет) 1:1 Англия (до 17 лет) - Грузия (до 17 лет) 6:2 Англия (до 17 лет) - Литва (до 17 лет) 3:1 Англия (до 17 лет) - Люксембург (до 17 лет) 0:2 Франция (до 17 лет) - Англия (до 17 лет) 3:1 Словакия (до 17 лет) - Англия (до 17 лет) 2:2
Узбекистан (до 17 лет)
(7 матчей)
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 поражения
Узбекистан (до 17 лет) - Испания (до 17 лет) 2:2 Узбекистан (до 17 лет) - Канада (до 17 лет) 3:0 Мали (до 17 лет) - Узбекистан (до 17 лет) 3:0 Гондурас (до 17 лет) - Узбекистан (до 17 лет) 1:0
Узбекистан (до 17 лет) - Хорватия (до 17 лет) 2:1 Узбекистан (до 17 лет) - Марокко (до 17 лет) 0:0 Панама (до 17 лет) - Узбекистан (до 17 лет) 0:2

Результаты матчей

Англия (до 17 лет)
Узбекистан (до 17 лет)

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:10
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

10
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:10
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
10
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Англия (до 17 лет)
Узбекистан (до 17 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5
1/8 финала
Эквадор (до 17 лет)
Бразилия (до 17 лет)
Испания (до 17 лет)
Япония (до 17 лет)
Мали (до 17 лет)
Мексика (до 17 лет)
Германия (до 17 лет)
США (до 17 лет)
Марокко (до 17 лет)
Иран (до 17 лет)
Аргентина (до 17 лет)
Венесуэла (до 17 лет)
Англия (до 17 лет)
Узбекистан (до 17 лет)
Франция (до 17 лет)
Сенегал (до 17 лет)
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Бразилия (до 17 лет) Кауан Элиас 4
Япония (до 17 лет) Танака Ренто 4
Сенегал (до 17 лет) Гуэйе Идрисса 3
Аргентина (до 17 лет) Руберто Агустин 3
США (до 17 лет) Берчимас Нимфаша 3
Весь список

Топ нарушителей
Мали (до 17 лет) Думбия Мамаду 1
Венесуэла (до 17 лет) Секера Джованни 1
США (до 17 лет) Холл Тэйлор 1
Канада (до 17 лет) Биелло Алессандро 1
Новая Каледония (до 17 лет) Алебате Ноланн 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Англия (до 17 лет) - Узбекистан (до 17 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 ноября 2023, осталось 2 дня 2 часа 54 минуты.



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    • Прогнозы 36
    Англия (до 17 лет) 94.4% (34)
    X 2.8% (1)
    Узбекистан (до 17 лет) 2.8% (1)
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    Где смотреть матч Англия (до 17 лет) - Узбекистан (до 17 лет) онлайн

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    Прогнозы на матч Англия (до 17 лет) - Узбекистан (до 17 лет)

    Исход игры
    Англия (до 17 лет)
    94.4% (34)
    Ничья
    2.8% (1)
    Узбекистан (до 17 лет)
    2.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.86% (22)
    Меньше
    37.14% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    37.14% (13)
    Нет
    62.86% (22)
    Популярный счёт
    2:0 Англия (до 17 лет)
    33.3% (12)
    2:1 Англия (до 17 лет)
    16.7% (6)
    3:0 Англия (до 17 лет)
    16.7% (6)
    3:1 Англия (до 17 лет)
    13.9% (5)
    4:0 Англия (до 17 лет)
    8.3% (3)
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    Англия (до 17 лет)
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